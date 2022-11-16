Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний

Зачем айтишникам раскрывать налоговую тайну
С 1 октября 2022 года утвержден новый порядок государственной аккредитации ИТ-компаний (постановление Правительства от 30.09.2022 № 1729). Одно из новшеств – согласие фирмы на раскрытие налоговой тайны.
Письменное согласие фактически означает волеизъявление налогоплательщика на предоставление третьим лицам сведений об уплате налогов, страховых взносов, платежей, а также на перевод такой информации в разряд общедоступной.
Однако налоговая обещает, что секретные данные откроет только для Минцифры, а не всем подряд.
Тем не менее теперь это обязательное условие для получения (подтверждения) государственной аккредитации.
Какие сведения входят в понятие налоговой тайны
Определение «налоговой тайны» есть в ст. 102 НК, но оно довольно общее. В кодексе сказано, что секретными можно считать любые сведения, которые не открыты для широкого круга лиц, но предоставлены организацией в ФНС, ФСС, ПФР, органам МВД и таможне.
Отбросим данные, и так уже размещенные в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, на официальном сайте БФО.
И выяснится, что налоговую тайну, например, составляют налоговые декларации, отчеты и расчеты о движении денежных средств, сведения о доходах сотрудников и т. д. По закону получить эту информацию нельзя без письменного согласия налогоплательщика.
ИТ-компании раскроют только часть секретных сведений (по коду 20009). В соответствии с письмами ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332, к ним относятся:
- сведения о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений;
- сведения о доходах фирмы по данным бухотчетности;
- сведения о компаниях, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов по пп. 1 п. 2 ст. 427 НК.
Срок подачи согласия на раскрытие налоговой тайны
В соответствии с постановлением № 1729, ИТ-компании, аккредитованные в Минцифры, должны предоставить согласие в ФНС в течение одного месяца, т. е. до 31 октября 2022 года.
Тех, кто уже опоздал, автоматически лишили аккредитации. С ноября такие организации больше не имеют право на налоговые льготы и другие преференции.
Но заявку можно отправить вновь. Компании необходимо еще раз заполнить форму на портале Госуслуг и приложить полный пакет документов, среди которых в обязательном порядке – согласие на раскрытие налоговой тайны.
Как отправить согласие на раскрытие налоговой тайны
Подать согласие можно двумя способами:
- в Личном кабинете юридического лица;
- через оператора ЭДО.
Разберем пошагово, как это сделать в обоих случаях.
Согласие через Личный кабинет налогоплательщика
Шаг № 1. Войдите в ЛК на сайте налоговой по ссылке и выполните авторизацию.
Шаг № 2. Выберите вкладку в меню «Сведения об юридическом лице», далее – «Направление сообщения», а затем – «Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными».
Должна открыться следующая страница.
Шаг № 3. Заполните все сведения, необходимые для формирования заявки. Сервис предложит указать:
- дату составления документа;
- код налогового органа;
- объем сведений, которые раскрываются (проставьте галочку напротив графы «часть сведений»);
- код Минцифры – 20009;
- период времени, за который раскрываются сведения (компании, созданные менее 3 лет назад и имеющие доход до 1 млн руб., указывают период – с даты открытия фирмы до 31.12.2023; остальные фирмы, кроме стартапов – от 01.01.2021 до 31.12.2023).
После заполнения формы кнопка «Подписать и отправить» станет активной.
Шаг № 4. Подпишите документ электронной подписью и отправьте заявку в формате *.xml в налоговую инспекцию.
Шаг № 5. Подтверждение, что согласие получено ИФНС, отобразится в личном кабинете налогоплательщика. Ищите его в разделе «Информация об электронном документообороте с налоговыми органами».
Согласие через оператора электронного документооборота
Отправить согласие на раскрытие налоговой тайны можно и другим способом: через оператора ЭДО или по каналам ТКС, если заполнить форму самостоятельно.
Шаг № 1. Выберите бланк заявки.
- Бланк КНД 1110058 рекомендован письмом ФНС от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332, это версия 5.02.
- Но некоторые операторы ЭДО все еще используют бланк версии 5.01, утвержденный приказом ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.
Шаг № 2. Заполните форму согласия в соответствии с рекомендациями.
Третья страница бланка КНД 1110058 не заполняется при получении аккредитации ИТ-компании и не прикладывается к пакету документов.
Шаг № 3. Заверьте электронной подписью и отправьте согласие в налоговую инспекцию.
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Шаг № 4. Согласие считается принятым, когда по ТКС придет квитанция о приеме документа в налоговой.
В каких случаях заявку на раскрытие налоговой тайны ФНС не примет
Будьте внимательны: налоговая инспекция может отказать в приеме согласия ИТ-компании на раскрытие информации, если
- документ не подписан усиленной квалифицированной электронной подписью,
- документ подписан неуполномоченным лицом (нет подтверждений его полномочий или заявку подал дисквалифицированный руководитель).
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Какие документы теперь нужны для получения аккредитации ИТ-компаниям
Подведем итог. С ноября 2022 года при подаче заявления на получение государственной аккредитации IT-компании необходимо иметь:
- согласие налогоплательщика на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (по коду 20009);
- справку об отсутствии судимости генерального директора;
- справку о доходах – в разрезе по каждому из видов деятельности. Не менее 30% доходов организация должна получать от работы в сфере информационных технологий.
Без письменного разрешения руководителя ИТ-бизнеса на доступ Минцифры к части закрытых налоговых данных, аккредитацию не дадут.