Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний

Зачем айтишникам раскрывать налоговую тайну

С 1 октября 2022 года утвержден новый порядок государственной аккредитации ИТ-компаний (постановление Правительства от 30.09.2022 № 1729). Одно из новшеств – согласие фирмы на раскрытие налоговой тайны.

Письменное согласие фактически означает волеизъявление налогоплательщика на предоставление третьим лицам сведений об уплате налогов, страховых взносов, платежей, а также на перевод такой информации в разряд общедоступной.

Однако налоговая обещает, что секретные данные откроет только для Минцифры, а не всем подряд.

Тем не менее теперь это обязательное условие для получения (подтверждения) государственной аккредитации.

Какие сведения входят в понятие налоговой тайны

Определение «налоговой тайны» есть в ст. 102 НК, но оно довольно общее. В кодексе сказано, что секретными можно считать любые сведения, которые не открыты для широкого круга лиц, но предоставлены организацией в ФНС, ФСС, ПФР, органам МВД и таможне.

Отбросим данные, и так уже размещенные в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, на официальном сайте БФО.

И выяснится, что налоговую тайну, например, составляют налоговые декларации, отчеты и расчеты о движении денежных средств, сведения о доходах сотрудников и т. д. По закону получить эту информацию нельзя без письменного согласия налогоплательщика.

ИТ-компании раскроют только часть секретных сведений (по коду 20009). В соответствии с письмами ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332, к ним относятся:

сведения о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений;

сведения о доходах фирмы по данным бухотчетности;

сведения о компаниях, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов по пп. 1 п. 2 ст. 427 НК .

Срок подачи согласия на раскрытие налоговой тайны

В соответствии с постановлением № 1729, ИТ-компании, аккредитованные в Минцифры, должны предоставить согласие в ФНС в течение одного месяца, т. е. до 31 октября 2022 года.

Тех, кто уже опоздал, автоматически лишили аккредитации. С ноября такие организации больше не имеют право на налоговые льготы и другие преференции.

Но заявку можно отправить вновь. Компании необходимо еще раз заполнить форму на портале Госуслуг и приложить полный пакет документов, среди которых в обязательном порядке – согласие на раскрытие налоговой тайны.

Как отправить согласие на раскрытие налоговой тайны

Подать согласие можно двумя способами:

в Личном кабинете юридического лица ; через оператора ЭДО.

Разберем пошагово, как это сделать в обоих случаях.

Согласие через Личный кабинет налогоплательщика

Шаг № 1. Войдите в ЛК на сайте налоговой по ссылке и выполните авторизацию.

Шаг № 2. Выберите вкладку в меню «Сведения об юридическом лице», далее – «Направление сообщения», а затем – «Согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными».

Должна открыться следующая страница.

Шаг № 3. Заполните все сведения, необходимые для формирования заявки. Сервис предложит указать:

дату составления документа;

код налогового органа;

объем сведений, которые раскрываются ( проставьте галочку напротив графы «часть сведений» );

проставьте галочку напротив графы «часть сведений» код Минцифры – 20009;

период времени, за который раскрываются сведения (компании, созданные менее 3 лет назад и имеющие доход до 1 млн руб., указывают период – с даты открытия фирмы до 31.12.2023; остальные фирмы, кроме стартапов – от 01.01.2021 до 31.12.2023).

После заполнения формы кнопка «Подписать и отправить» станет активной.

Шаг № 4. Подпишите документ электронной подписью и отправьте заявку в формате *.xml в налоговую инспекцию.

Шаг № 5. Подтверждение, что согласие получено ИФНС, отобразится в личном кабинете налогоплательщика. Ищите его в разделе «Информация об электронном документообороте с налоговыми органами».

Согласие через оператора электронного документооборота

Отправить согласие на раскрытие налоговой тайны можно и другим способом: через оператора ЭДО или по каналам ТКС, если заполнить форму самостоятельно.

Шаг № 1. Выберите бланк заявки.

Шаг № 2. Заполните форму согласия в соответствии с рекомендациями.

Третья страница бланка КНД 1110058 не заполняется при получении аккредитации ИТ-компании и не прикладывается к пакету документов.

Шаг № 3. Заверьте электронной подписью и отправьте согласие в налоговую инспекцию.

Астрал. ЭДО - современный и удобный онлайн-сервис электронного документооборота. Обменивайтесь юридически значимыми документами с контрагентами и государственными органами без дублирования их на бумаге.

Шаг № 4. Согласие считается принятым, когда по ТКС придет квитанция о приеме документа в налоговой.

В каких случаях заявку на раскрытие налоговой тайны ФНС не примет

Будьте внимательны: налоговая инспекция может отказать в приеме согласия ИТ-компании на раскрытие информации, если

документ не подписан усиленной квалифицированной электронной подписью,

документ подписан неуполномоченным лицом (нет подтверждений его полномочий или заявку подал дисквалифицированный руководитель).

Наладить быстрое сообщение документами с вашей ИФНС поможет сервис Астрал Отчет 5.0. Одна-единственная программа позволяет сдавать отчетность не только в налоговую, но и в фонды, Росстат, ФСРАР и другие контролирующие органы, работать с электронными больничными, автоматически принимать требования и давать на них оперативные ответы. Отличный комплексный продукт для облегчения работы бухгалтера и руководителя бизнеса!

Какие документы теперь нужны для получения аккредитации ИТ-компаниям

Подведем итог. С ноября 2022 года при подаче заявления на получение государственной аккредитации IT-компании необходимо иметь:

согласие налогоплательщика на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну ( по коду 20009 ); справку об отсутствии судимости генерального директора; справку о доходах – в разрезе по каждому из видов деятельности. Не менее 30% доходов организация должна получать от работы в сфере информационных технологий.

Без письменного разрешения руководителя ИТ-бизнеса на доступ Минцифры к части закрытых налоговых данных, аккредитацию не дадут.