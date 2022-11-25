Новый отчет ЕФС-1: состав, сроки подачи, штрафы

Аббревиатура ЕФС расшифровывается как Единая форма сведений. Данная форма объединяет в себе четыре отчета:

4-ФСС, который сейчас сдается в ФСС;

СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3 – в Пенсионный фонд .

СЗВ-М в этой группе отчетов нет. Он проходит стыковку с новым Расчетом по страховым взносам, который будет по-прежнему отправляться в налоговую.

Состав отчета

ЕФС-1 включает два основных раздела:

Раздел 1 содержит сведения о кадрах, зарплате, дополнительных страховых взносах;

в Раздел 2 вносятся данные по взносам на травматизм.

В таблице можно отследить в какие подразделы нового отчета заносятся сведения из существующих форм.

Подраздел 1.3 заполняют только бюджетные организации.

В целом по разделам нужно указывать также некоторые новые сведения:

основание данных о периодах работы, которые дают право на досрочную пенсию;

сведения о работниках, за которых перечислены дополнительные взносы на накопительную пенсию;

сведения о медосмотрах.

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Сроки подачи

Здесь есть нюансы. Сведения в ЕФС-1 входят разные. Поскольку все они требуются в разное время, то у каждого раздела свой срок сдачи.

Суммарно получается, что отчет подается в каждый из нужных сроков, но заполняется в нем только необходимый раздел. Пустые разделы не включаются.

Самые сложные правила по срокам кадровых движений, которые содержатся в Подразделе 1.1 Раздела 1. Он унаследовал сроки СЗВ-ТД. ЕФС-1 с этими сведениями подается не позже следующего рабочего дня при наступлении следующих событий:

прием сотрудника;

увольнение;

заключении или расторжении договора ГПХ или авторского заказа.

В поле зрения этого отчета добавился договор ГПХ: его заключение или расторжение. Это новшество, ведь СЗВ-ТД включал в себя только сведения о штатных сотрудниках.

Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем ЕФС-1 подается по иным кадровым событиям, например, перевод или переход на электронную трудовую книжку.

При заполнении сведений об увольнении в 2023 году нужно будет указывать код причины увольнения. Справочник кодов тоже имеется и утвержден вместе с порядком заполнения формы.

Сведения о стаже, отражаемые в Подразделах 1.2 и 2 Раздела 1 подаются ежегодно. Срок – 25 января года, следующего за отчетным.

Сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию подаются ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Так же, как и данные по взносам на травматизм. Никаких аналогов отдельного срока для «бумажного» 4-ФСС в отношении ЕФС-1 не предусмотрено.

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Период и форма подачи

Новая форма применяется, начиная со сведений 2023 года. За 2022 нужно будет отчитаться еще по старым формам и в старые сроки.

То же самое относится и к возможным корректировкам. Они подаются по формам, действующим в исправляемом периоде.

Сдается ЕФС-1 в новый Социальный фонд России. Обязанность по предоставлению в электронном виде есть у организаций и ИП, численность застрахованных лиц которых превышает 10 человек. К застрахованным лицам относятся как работники, так и лица, заключившие договор ГПХ. Все остальные более мелкие плательщики взносов могут при желании сдавать отчет на бумаге.

Штрафы

Санкции за несдачу по новому отчету могут быть разными. Они зависят от вида сведений, которые вовремя не были поданы.

По нарушениям при подаче сведений о застрахованных лицах штраф составит 500 рублей за человека. А также 1 000 рублей при нарушении в порядке подачи электронных документов.

Что касается нарушений по отправке Раздела 2, то здесь все аналогично санкциям по 4-ФСС. За каждый месяц просрочки штраф составит 5% от начислений за последние 3 месяца в отчете, суммарно не более 30% и не менее 1 000 рублей.

Эти санкции установлены законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Однако с 2023 в этот закон внесены послабления, которые позволяют избежать санкций в таких случаях: страхователь оперативно, в течение пяти дней после получения уведомления об ошибках, сдаст уточненный расчет или

обнаружит и устранит ошибку самостоятельно.

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