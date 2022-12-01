223-ФЗ

Изменения в правилах оформления независимой гарантии по 223‑ФЗ

Банковская гарантия – это способ обеспечения заявки на участие в закупке, исполнения договоров, в том числе заключённых по 223-ФЗ. Если поставщик не выполняет условия договора с заказчиком, финансовая организация, выступающая в роли гаранта, обязана выплатить заказчику указанную в гарантии денежную сумму.

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Изменения в правилах оформления независимой гарантии по 223‑ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В апреле 2022 года законодательством были внесены поправки, утвердившие новые правила оформления независимой (банковской) гарантии по 223-ФЗ.

Рассказываем, какие нововведения уже вступили в силу, а какие начнут действовать с весны 2023 года, и о том, как оформить независимую гарантию по новым правилам.

Какие изменения действуют с 1 июля 2022 года

Закон от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ внёс в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» изменения, которые коснулись правил подготовки гарантий для обеспечения тендерных заявок и исполнения договора в закупках для малого и среднего бизнеса.

Ещё не все положения закона вступили в силу, однако основной объём поправок в 223-ФЗ действует с 1 июля 2022 года:

  1. В законе № 223-ФЗ гарантия при закупках у малого и среднего предпринимательства (МСП) именуется не «банковская», а «независимая».
  2. Требования к независимой гарантии по 223-ФЗ закреплены в статье 3.4 (в ч. 14.1 – требования по обеспечению тендерной заявки, а в ч. 31 – по обеспечению контракта).

Вот основные требования:

  • запрещается отзывать гарантию;
  • в гарантийном документе должен быть прописан порядок перечисления денег на счёт заказчика, а также указана информация о санкциях за нарушение срока перевода;
  • срок действия независимой гарантии по 223-ФЗ должен быть не менее одного месяца после окончания подачи тендерных заявок или после исполнения обязательств по договору.

В гарантии, обеспечивающие исполнение договора, не разрешается включать условие о том, что заказчик подтверждает невыполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договорных обязательств решениями суда.

Ещё одно требование к независимой гарантии касается сроков. Банки или иные организации, выступающие в роли гаранта, должны перечислить деньги заказчику в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения от заказчика требования об уплате денежной суммы по гарантии. Исключения из этого правила возможны, только если у гаранта есть основания для отказа.

Нововведения также определили перечень гарантов для оформления независимой гарантии по 223-ФЗ. Согласно пп. «б» п. 2 закона № 109-ФЗ, участники закупок для МСП могут оформлять гарантии в тех же организациях, что и поставщики по 44-ФЗ.

В данный перечень входят:

  • банки, соответствующие требованиям, установленным Правительством, и включённые в перечень, размещённый на сайте Минфина;
  • государственная корпорация ВЭБ.РФ;
  • фонды содействия кредитования малого и среднего бизнеса (если поставщик – субъект МСП);
  • Евразийский банк развития (если поставщик – участник ЕАЭС).

Изменения, действующие с 1 октября 2022

Постановление Правительства от 9 августа 2022 года № 1397 утвердило положение о независимых гарантиях по 223-ФЗ. Основная часть изменений начала действовать с 1 октября 2022 года. Постановлением были утверждены:

Типовая форма независимой гарантии по 223-ФЗ

Предусмотрено две типовые формы гарантии: для обеспечения заявки и для обеспечения исполнения договора. У обеих форм одинаковая структура, а их содержание различается в зависимости от вида обеспечения.

В гарантии по типовой форме должны быть указаны:

  • номер документа;
  • сведения об организации, выполняющей роль гаранта, и его идентификационный код, а также данные о заказчике и исполнителе;
  • информация о закупке, включая номер извещения;
  • обязанности гаранта с уточнением всех обстоятельств;
  • размер гарантийной суммы и валюта, в которой гарантия будет выплачена;
  • сроки действия документа, а также вступления в силу гарантии;
  • условие о запрете отзыва независимой гарантии;
  • порядок подачи требования о выплате по гарантии, а также перевода денег на счёт заказчика;
  • положение об ответственности гаранта при нарушении сроков выплаты;
  • условие о том, что гарантия не может быть аннулирована в случае исключения гаранта из перечня банков, утверждённого Минфином;
  • дата выдачи.

В типовую форму независимой гарантии по 223-ФЗ могут быть включены дополнительные условия, если они не противоречат положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и Положения о закупке заказчика, а также постановлению Правительства № 1397.

Форма требования об уплате по независимой гарантии

Требования об уплате по независимой гарантии тоже оформляются одной из двух форм, которые различаются лишь по сути обращения заказчика: для обеспечения заявки и для обеспечения исполнения договора. Требование по выплатам для обеспечения заявки оформляется в случае отказа или уклонения победителя тендера от заключения контракта, а требование по выплатам для обеспечения договора – в случае нарушения условий сделки.

При оформлении требования об уплате по гарантии в документе нужно указать:

  • сведения об организации, выполняющей роль гаранта, и его идентификационный код, а также данные о заказчике и исполнителе;
  • информацию о закупке, включая номер извещения;
  • номер независимой гарантии из специального реестра (с 1 апреля 2023 года);
  • причину подачи требования;
  • сроки, в течение которых банк рассмотрит требование и переведёт деньги;
  • реквизиты счёта, на который необходимо перевести деньги;
  • перечень документов, приложенных к обращению.

Документы, которые прилагаются к требованию, должны подтверждать полномочия заявителя, а также содержать доказательства того, что у заказчика есть основания для подачи требования.

Если требование составляется для выплаты по гарантии обеспечения исполнения договора, к обращению нужно приложить расчёт суммы выплат, а также документ, подтверждающий неисполнение договорных обязательств.

Подать требование можно как в бумажном, так и в электронном виде – на усмотрение заказчика. Если требование оформляется на бумаге, прилагаются оригинальные документы-основания или их заверенные копии. При оформлении требования в электронном формате документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Гарант обязан рассмотреть обращение не позднее пяти рабочих дней с момента получения документа. Для перевода денег по гарантии на счёт заказчика у банка есть десять рабочих дней начиная с даты, следующей за днём получения требования.

Дополнительные требования к независимой гарантии по 223-ФЗ

Положением о независимых гарантиях, утвержденным постановлением № 1397, установлены дополнительные требования к независимой гарантии по 223-ФЗ. В соответствии с новыми требованиями:

  • независимая гарантия составляется на бумаге или в электронном формате по типовой форме из перечня постановления Правительства № 1397;
  • гарантия, оформленная на бумаге, должна быть прошита и пронумерована, а также подписана руководителем организации или уполномоченным лицом;
  • при оформлении независимой гарантии в виде электронного документа её нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью;
  • текст независимой гарантии должен содержать порядок, по которому заказчик подаёт требование об уплате обеспечения, информацию о сроке перевода денег на счёт заказчика, а также указание на конкретный арбитражный суд, который будет решать дело в случае отказа со стороны гаранта;
  • гарантийные обязательства считаются исполненными после того, как банк переведёт деньги на счёт заказчика;
  • финансовая организация, выполняющая роль гаранта, берёт на себя расходы, которые связаны с переводом денег;
  • гарантия не может быть аннулирована, если гарант исключён из перечня банков, утверждённого Минфином.

Согласно новым правилам, гарант может запрашивать у заказчика лишь те документы, которые указаны в перечне постановления Правительства № 1397. Кроме того, гаранту запрещено требовать деньги у заказчика, если тот подал запрос на выплату гарантийной суммы в электронном виде. Новые правила также запрещают банкам отказывать в выплате заказчику, если не было уведомления о неисполнении или расторжении договора.

Ведение реестра независимых гарантий по 223-ФЗ

С 1 апреля 2023 года вступят в силу некоторые положения Федерального закона № 109-ФЗ, а также пункты постановления Правительства № 1397, в которых установлены правила ведения реестра независимых гарантий по 223-ФЗ.

В соответствии с новыми правилами гарантии будут вноситься в реестр, предусмотренный статьей 45 закона № 44-ФЗ, с присвоением номера реестровой записи.

До 1 апреля 2023 года устанавливать в закупке для МСП требование о наличии гарантии в Реестре независимых гарантий неправомерно. Также обратите внимание, что для закупок, проводимых не для МСП, положение и типовые формы, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 года № 1397, не применяются.

Как оформить независимую гарантию по 223-ФЗ в 2022 году

Для оформления независимой гарантии по 223-ФЗ необходимо:

1. Выбрать организацию для получения гарантии.

Если выбираете банк, убедитесь, что он включён в актуальный перечень Минфина, размещённый на сайте министерства.

2. Подготовить пакет документов.

В него входят:

  • копия учредительных документов и паспорта руководителя организации;
  • финансовая отчётность за последний год.

Кроме того, может понадобиться выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также решение об одобрении крупной сделки. Эти документы могут запросить некоторые банки, если вы новый клиент.

3. Оформить заявку на получение гарантии.

Для этого можно либо явиться в банк с личным визитом, либо зайти на официальный сайт банка.

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