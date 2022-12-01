Изменения в правилах оформления независимой гарантии по 223‑ФЗ

В апреле 2022 года законодательством были внесены поправки, утвердившие новые правила оформления независимой (банковской) гарантии по 223-ФЗ.
Рассказываем, какие нововведения уже вступили в силу, а какие начнут действовать с весны 2023 года, и о том, как оформить независимую гарантию по новым правилам.
Какие изменения действуют с 1 июля 2022 года
Закон от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ внёс в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» изменения, которые коснулись правил подготовки гарантий для обеспечения тендерных заявок и исполнения договора в закупках для малого и среднего бизнеса.
Ещё не все положения закона вступили в силу, однако основной объём поправок в 223-ФЗ действует с 1 июля 2022 года:
- В законе № 223-ФЗ гарантия при закупках у малого и среднего предпринимательства (МСП) именуется не «банковская», а «независимая».
- Требования к независимой гарантии по 223-ФЗ закреплены в статье 3.4 (в ч. 14.1 – требования по обеспечению тендерной заявки, а в ч. 31 – по обеспечению контракта).
Вот основные требования:
- запрещается отзывать гарантию;
- в гарантийном документе должен быть прописан порядок перечисления денег на счёт заказчика, а также указана информация о санкциях за нарушение срока перевода;
- срок действия независимой гарантии по 223-ФЗ должен быть не менее одного месяца после окончания подачи тендерных заявок или после исполнения обязательств по договору.
В гарантии, обеспечивающие исполнение договора, не разрешается включать условие о том, что заказчик подтверждает невыполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договорных обязательств решениями суда.
Ещё одно требование к независимой гарантии касается сроков. Банки или иные организации, выступающие в роли гаранта, должны перечислить деньги заказчику в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения от заказчика требования об уплате денежной суммы по гарантии. Исключения из этого правила возможны, только если у гаранта есть основания для отказа.
Нововведения также определили перечень гарантов для оформления независимой гарантии по 223-ФЗ. Согласно пп. «б» п. 2 закона № 109-ФЗ, участники закупок для МСП могут оформлять гарантии в тех же организациях, что и поставщики по 44-ФЗ.
В данный перечень входят:
- банки, соответствующие требованиям, установленным Правительством, и включённые в перечень, размещённый на сайте Минфина;
- государственная корпорация ВЭБ.РФ;
- фонды содействия кредитования малого и среднего бизнеса (если поставщик – субъект МСП);
- Евразийский банк развития (если поставщик – участник ЕАЭС).
Изменения, действующие с 1 октября 2022
Постановление Правительства от 9 августа 2022 года № 1397 утвердило положение о независимых гарантиях по 223-ФЗ. Основная часть изменений начала действовать с 1 октября 2022 года. Постановлением были утверждены:
Типовая форма независимой гарантии по 223-ФЗ
Предусмотрено две типовые формы гарантии: для обеспечения заявки и для обеспечения исполнения договора. У обеих форм одинаковая структура, а их содержание различается в зависимости от вида обеспечения.
В гарантии по типовой форме должны быть указаны:
- номер документа;
- сведения об организации, выполняющей роль гаранта, и его идентификационный код, а также данные о заказчике и исполнителе;
- информация о закупке, включая номер извещения;
- обязанности гаранта с уточнением всех обстоятельств;
- размер гарантийной суммы и валюта, в которой гарантия будет выплачена;
- сроки действия документа, а также вступления в силу гарантии;
- условие о запрете отзыва независимой гарантии;
- порядок подачи требования о выплате по гарантии, а также перевода денег на счёт заказчика;
- положение об ответственности гаранта при нарушении сроков выплаты;
- условие о том, что гарантия не может быть аннулирована в случае исключения гаранта из перечня банков, утверждённого Минфином;
- дата выдачи.
В типовую форму независимой гарантии по 223-ФЗ могут быть включены дополнительные условия, если они не противоречат положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и Положения о закупке заказчика, а также постановлению Правительства № 1397.
Форма требования об уплате по независимой гарантии
Требования об уплате по независимой гарантии тоже оформляются одной из двух форм, которые различаются лишь по сути обращения заказчика: для обеспечения заявки и для обеспечения исполнения договора. Требование по выплатам для обеспечения заявки оформляется в случае отказа или уклонения победителя тендера от заключения контракта, а требование по выплатам для обеспечения договора – в случае нарушения условий сделки.
При оформлении требования об уплате по гарантии в документе нужно указать:
- сведения об организации, выполняющей роль гаранта, и его идентификационный код, а также данные о заказчике и исполнителе;
- информацию о закупке, включая номер извещения;
- номер независимой гарантии из специального реестра (с 1 апреля 2023 года);
- причину подачи требования;
- сроки, в течение которых банк рассмотрит требование и переведёт деньги;
- реквизиты счёта, на который необходимо перевести деньги;
- перечень документов, приложенных к обращению.
Документы, которые прилагаются к требованию, должны подтверждать полномочия заявителя, а также содержать доказательства того, что у заказчика есть основания для подачи требования.
Если требование составляется для выплаты по гарантии обеспечения исполнения договора, к обращению нужно приложить расчёт суммы выплат, а также документ, подтверждающий неисполнение договорных обязательств.
Подать требование можно как в бумажном, так и в электронном виде – на усмотрение заказчика. Если требование оформляется на бумаге, прилагаются оригинальные документы-основания или их заверенные копии. При оформлении требования в электронном формате документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
Гарант обязан рассмотреть обращение не позднее пяти рабочих дней с момента получения документа. Для перевода денег по гарантии на счёт заказчика у банка есть десять рабочих дней начиная с даты, следующей за днём получения требования.
Дополнительные требования к независимой гарантии по 223-ФЗ
Положением о независимых гарантиях, утвержденным постановлением № 1397, установлены дополнительные требования к независимой гарантии по 223-ФЗ. В соответствии с новыми требованиями:
- независимая гарантия составляется на бумаге или в электронном формате по типовой форме из перечня постановления Правительства № 1397;
- гарантия, оформленная на бумаге, должна быть прошита и пронумерована, а также подписана руководителем организации или уполномоченным лицом;
- при оформлении независимой гарантии в виде электронного документа её нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью;
- текст независимой гарантии должен содержать порядок, по которому заказчик подаёт требование об уплате обеспечения, информацию о сроке перевода денег на счёт заказчика, а также указание на конкретный арбитражный суд, который будет решать дело в случае отказа со стороны гаранта;
- гарантийные обязательства считаются исполненными после того, как банк переведёт деньги на счёт заказчика;
- финансовая организация, выполняющая роль гаранта, берёт на себя расходы, которые связаны с переводом денег;
- гарантия не может быть аннулирована, если гарант исключён из перечня банков, утверждённого Минфином.
Согласно новым правилам, гарант может запрашивать у заказчика лишь те документы, которые указаны в перечне постановления Правительства № 1397. Кроме того, гаранту запрещено требовать деньги у заказчика, если тот подал запрос на выплату гарантийной суммы в электронном виде. Новые правила также запрещают банкам отказывать в выплате заказчику, если не было уведомления о неисполнении или расторжении договора.
Ведение реестра независимых гарантий по 223-ФЗ
С 1 апреля 2023 года вступят в силу некоторые положения Федерального закона № 109-ФЗ, а также пункты постановления Правительства № 1397, в которых установлены правила ведения реестра независимых гарантий по 223-ФЗ.
В соответствии с новыми правилами гарантии будут вноситься в реестр, предусмотренный статьей 45 закона № 44-ФЗ, с присвоением номера реестровой записи.
До 1 апреля 2023 года устанавливать в закупке для МСП требование о наличии гарантии в Реестре независимых гарантий неправомерно. Также обратите внимание, что для закупок, проводимых не для МСП, положение и типовые формы, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 года № 1397, не применяются.
Как оформить независимую гарантию по 223-ФЗ в 2022 году
Для оформления независимой гарантии по 223-ФЗ необходимо:
1. Выбрать организацию для получения гарантии.
Если выбираете банк, убедитесь, что он включён в актуальный перечень Минфина, размещённый на сайте министерства.
2. Подготовить пакет документов.
В него входят:
- копия учредительных документов и паспорта руководителя организации;
- финансовая отчётность за последний год.
Кроме того, может понадобиться выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также решение об одобрении крупной сделки. Эти документы могут запросить некоторые банки, если вы новый клиент.
3. Оформить заявку на получение гарантии.
Для этого можно либо явиться в банк с личным визитом, либо зайти на официальный сайт банка.
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