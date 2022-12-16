Новый РСВ с 2023 года

Новые сроки представления РСВ

Новая форма РСВ будет сдаваться ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 7 ст. 431 в редакции с 01.01.2023) Первый раз отчитаться по обновленному РСВ нужно будет за первый квартал 2023 года не позднее 25 апреля.

Крестьянские (фермерский) хозяйства должны будут предоставлять РСВ ежегодно, но в другие сроки – не позднее 25 января следующего за отчетным годом (п. 3 ст. 432 НК в редакции с 01.01.2023). Первыйраз новую форму РСВ необходимо подать за 2023 год до 25 января 2024 года включительно.

При этом за четвертый квартал 2022 года необходимо будет подать РСВ по старой форме, но по новым срокам – не позднее 25 января 2023 года.

Для наглядности покажем в таблице, как изменились сроки сдачи РСВ в сравнении 2022 года и 2023 года.

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Новая форма РСВ

С 1 января 2023 года действует новый порядок расчета и уплаты страховых взносов. В связи с этим обновили форму расчета страховых взносов.

Новая форма и порядок заполнения РСВ утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Новая форма теперь включает четыре раздела вместо привычных трех.

Как изменился титульный лист

На титульном листе добавили новое поле «ОГРНИП» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Поле предназначено для заполнения предпринимателями или главами крестьянских (фермерских) хозяйств. В нем указывают регистрационный номер из листа записи ЕГРИП (п. 2.12 Порядка заполнения).

Раздел 1

«Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов»

Раздел 1 включает данные по общим суммам страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет. Отдельно указывают страховые взносы, исчисленные по базовому тарифу, и отдельно по дополнительному.

Указывают общую сумму страховых взносов, подлежащую уплате за расчетный период, и отдельно за последние три месяца расчетного периода.

В связи с тем, что с 1 января 2023 года начинает действовать единый страховой тариф, страховые взносы больше не нужно разбивать по видам страхования.

Раздел 1 включает три подраздела и четыре приложения. Приложения предназначены для организаций, применяющих льготные тарифы по страховым взносам.

Подраздел 1 Раздела 1 содержит сведения о тарифе, о количестве сотрудников и суммах выплат, с которых рассчитывают страховые взносы.

Изменения произошли в части новых строк стр.021 и 022, где надо указать количество работников, выплаты которых не превысили единую предельную величину базы (ЕПВБ), и отдельно, у которых – превысили ЕПВБ.

База для начисления взносов тоже делится на части: не превышающую ЕПВБ – стр. 051 и превышающую ЕПВБ – стр. 052.

Код тарифа указывают в строке 001. Причем если в течение расчетного периода организация применяла более одного тарифа, то необходимо заполнить Подраздел 1 Раздела 1 на каждый тариф.

Подраздел 2 Раздела 1 предназначен только для организаций, применяющих дополнительные тарифы при расчете взносов на ОПС.

Это тарифы для:

сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию (ст. 428 НК);

работников опасных и вредных производств (в зависимости от класса опасности – 9% и 6%).

Подраздел 3 Раздела 1 будут заполнять компании, производящие выплаты членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Применяются тарифы с учетом взносов на дополнительное соцобеспечение в соответствии со ст. 429 НК.

Приложения к Разделу 1 РСВ предназначены для компаний и предпринимателей, которые применяют льготные тарифы страховых взносов (ст. 427 НК).

Приложение 1 – для IT-компаний и организаций сферы радиоэлектроники.

Приложение 2 – будут заполнять НКО, применяющие УСН.

Приложение 3 – для компаний из сферы производства и реализации анимационной аудиовизуальной продукции.

Приложение 4 – для организаций, производящих выплаты в пользу учащихся за работу в студотрядах (пп. 20 п. 1 ст. 427 НК).

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Раздел 2

«Сводные данные об обязательствах глав крестьянских (фермерских) хозяйств».

Этот раздел будут заполнять главы КФХ. Указывать необходимо общую сумму страховых взносов без разбивки на ОПС и ОМС.

Раздел 3

«Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»

Раздел предназначен для всех без исключения организаций и ИП. Число строк и граф в разделе не изменилось. Обновился порядок заполнения строк 150 и 170, а также их наименование.

Подраздел 3.2.1 будет отражать страховые взносы, исчисленные по единому тарифу.

В разделе указывают, как и ранее сведения:

данные сотрудника;

сумма выплат и иных вознаграждений в адрес работника;

суммы исчисленных страховых взносов (по базовому и дополнительному тарифам).

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Раздел 4

Новый раздел для организаций, которые выплачивают вознаграждения прокурорам, следователя и судьям.

С 1 января 2023 года выплаты указанным категориям государственных служащих будут облагаться по особым тарифам страховых взносов (п. 6.1 ст. 431 НК):

ОПС – 0%;

ОМС – 5,1%;

ОСС – в пределах ЕПВБ −2,9 %, а с выплат, превышающих ЕПВБ – 0%.

Разделы РСВ, которые заполняют в обязательном порядке

На состав формы РСВ влияют сфера деятельности компании и наличие права на применение льготных тарифов по страховым взносам (п. 1.4 – 1.7 Порядка заполнения).

В основном компании и ИП сдают форму РСВ в следующем виде:

Титульный лист;

Раздел 1;

Подраздел 1 к Разделу 1;

Раздел 3.

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