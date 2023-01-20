Госзакупки

Закупки в 2023 году: изменения 44-ФЗ

В 2022 году система госзакупок претерпела кардинальные изменения. Расскажем, какие перемены в контрактной системе принесет 2023 год.

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Закупки в 2023 году: изменения 44-ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Требования к объектам и участникам закупки

Особенности описания объектов закупки, к которым предъявляются экологические требования

С 1 января 2023 года вступает в силу постановление Правительства от 08.07.2022 № 1224. Власти утвердили специальный перечень товаров, при закупке которых предъявляются экологические требования.

В перечень вошли:

  • изделия из бумаги бытового и гигиенического назначения – туалетная бумага, бумажные платки и полотенца;

  • твердые покрытия из переработанных материалов, бордюры, плитка для тротуаров;

  • мягкие покрытия из резиновой крошки, плитка и кровля из резины;

  • мусорные контейнеры и урны;

  • органические удобрения и грунт.

При закупке данных товаров в рамках 44-ФЗ в описании объекта необходимо указывать долю вторсырья, которое использовали при производстве этого товара.

В соответствии с разъяснениями Минприроды (письмо от 16.09.2022 № 25-29/36428) заказчики не ограничены в установлении конкретной (минимальной) доли вторсырья, однако, установление заказчиком доли 0% нецелесообразно.

В качестве подтверждения наличия вторсырья в закупаемой продукции, в том числе при приемке товара могут использоваться:

  • письма от производителя продукции/товара с указанием массовой доли вторсырья;

  • и (или) выписки из технологической/производственной документации производителя товара/продукции;

  • и (или) документация на входной поток вторичного сырья производителя товара/продукции по кодам ОКПД2.

Аффилированность участников закупки

С 1 января 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в п. 9 ч.1 ст. 31 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, уточняющие понятие «Конфликта интересов». В новой редакции пункта 9 конфликт интересов – это обстоятельства, при которых должностное лицо заказчика, а также его супруг (супруга) и близкие родственники являются:

  • физлицом (в т. ч. ИП), являющимся участником закупки;

  • руководителем унитарной организации, являющейся участником закупки;

  • руководителем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки.

Повышение размера минимальной доли товара из специального перечня

В 2023 году по отдельным позициям из приложения к постановлению Правительства от 03.12.2020 № 2014 (в ред. от 31.10.2022) увеличился размер минимальной обязательной доли закупок российских товаров.

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Общие правила закупок

Антидемпинговые меры

С 1 января 2023 года действует новая редакция ч. 5 ст. 37 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которой решение об отказе заключать контракт с участником электронного конкурса или аукциона, который не подтвердил свою добросовестность и признан уклонившимся от заключения контракта, принимает заказчик.

Решение оформляется протоколом по правилам заключения контракта по итогам электронных процедур (ч. 3 и ч. 6 ст. 51 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

До вступления в силу изменений такое решение принимала комиссия по осуществлению закупок и оформлялся протокол по ч.5 ст. 37 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обеспечительные меры

Блокировка денежных средств в размере обеспечения заявки на специальных счетах в банке предусмотрена подп. а п. 1 ч. 5 ст. 44 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, который с 1 января в 2023 года действует в обновленной редакции.

Если в течение квартала комиссия трижды отклоняет заявки участника на одной электронной площадке, то оператор этой площадки через 15 рабочих дней со дня размещения протокола направит сведения в банк участника для списания средств (п. 1 ч. 14 ст. 44 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На 2023 год продлили право заказчика не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств в извещении о закупке, проекте контракта, за исключением случая, когда в контракте предусмотрено условие о выплате аванса без казначейского сопровождения (ч. 64.1 ст. 112 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Также расширен перечень случаев закупок у единственного поставщика, при которых устанавливать требование обеспечения исполнения контракта – право заказчика.

Содержание независимой гарантии

Требования к содержанию независимой гарантии уточнили в п. 1 ч. 2 ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

С 1 января 2023 года независимая гарантия должна содержать сумму, подлежащую уплате во всех случаях, установленных статьей 44-ФЗ, а не только при наступлении обстоятельств, указанных в ч. 15 ст. 44 данного закона.

Конкурс в электронной форме

С 1 января 2023 года у участников закупки появилась возможность подать отрицательное ценовое предложение (ч. 8 ст. 48 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Таким образом, в 2023 году не только аукционы, но и конкурсы могут проводиться на право заключить крнтракт.

Электронный аукцион

При проведении аукциона на право заключить контракт с 1 января 2023 года не действует ограничение в подаче ценового предложения в размере, превышающем 100 млн руб. (подп. г п. 9 ч. 3 ст. 49 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

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  • подготовку документов для участия в электронном аукционе;

  • составление ходатайств и исковых заявлений;

  • составление кассационных жалоб.

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Изменение существенных условий контракта

В 2023 году заказчики по-прежнему вправе изменить существенные условия любых контрактов (договоров) на основании ч. 65.1 ст. 112 закона 44-ФЗ. Такие изменения осуществляются с соблюдением положений частей 1.3-1.6 ст. 95 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании решения Правительства, высшего исполнительного органа гос. власти субъекта РФ или местной администрации.

Также в 2023 году действуют специальные нормы ст. 112 закона 44-ФЗ для изменения существенных условий контракта:

  • с единственным поставщиком по мобилизационной подготовке, закупки товаров для внешней разведки, обеспечению обороны страны (ч. 65.3);

  • на поставку лекарств, мед. изделий и расходных материалов. По ч. 65.2 можно увеличивать или уменьшать количество таких товаров не более, чем на 30% с соответствующим изменением цены контракта.

На 2023 год продлено и право заказчиков вносить изменения в государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по строительству, кап. ремонту, реконструкции, сносу объекта кап. строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в порядке и случаях установленных постановлением Правительства от 16.04.2022 № 680.

Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)

Расширили перечень для закупок у единственного поставщика по обращению с отходами. С 1 января 2023 года у заказчика появилась возможность заключить контракт на услуги по обращению не только с твердыми бытовыми отходами, но и с отходами первого и второго класса опасности (п. 8 ч. 1 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Также с начала 2023 года заказчикам дали право для закупки у единственного исполнителя услуг в области космической деятельности (п. 61 ч.1 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

С 1 января 2023 года по результатам закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму до 3 млн руб. контракт можно заключать при наличии одной соответствующей заявки (подп. б п. 6 и п. 8 ч. 12 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Напомним, что ранее электронная закупка у единственного поставщика могла состояться только при наличии не мене двух заявок.

Теперь заказчику доступна информация обо всех предложениях участников на всех электронных площадках посредством их взаимодействия с ЕИС. Новое правило распространяется на закупки в рамках ч. 12 ст. 93 с 1 января 2023 года (ч. 13 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На 2023 год продлили возможность заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в иных случаях, установленных Правительством, высшим органом государственной власти субъекта РФ (ч.1- 2 ст.15 закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ (в ред. закона № 420-ФЗ)).

Реестр контрактов

С 1 января 2023 года действует единое правило математического округления стоимостных значений:

  • Цены при приемке товаров, работ или услуг за единицу округляются до 11 значений после запятой.

  • Остальные ценовые значения нужно округлять до двух цифр после запятой.

Принцип округления регламентирован подп. м) п. 14 правил ведения реестра контрактов по постановлению Правительства от 27.01.2022 № 60.

Если в контракте предусмотрено условие об удержании неустойки, то с 1 января 2023 года в данных об исполнении контракта федеральным заказчикам необходимо указывать сумму требований об уплате неустойки (подп. р) п. 10 правил ведения реестра контрактов по постановлению Правительства от 27.01.2022 № 60).

Электронная цифровая подпись

С 1 января 2023 года иностранные участники закупок в рамках 44-ФЗ получили право подписывать документы электронной подписью, полученной на территории и по правилам иностранных государств (ч. 2 ст. 5 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Нормы, утратившие силу с 1 января 2023 года

Норма, которая перестала действовать

Как будет с 1 января 2023 года

Утратили силу правила обособленного банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств

В извещении и контракте не нужно указывать данные об обособленном банковском сопровождении

Не действует норма о праве повышенного аванса до 50% для федеральных заказчиков

Действуют общие правила, предусмотрен аванс до 30%

Заказчики больше не могут проводить закупки без учета нормативных цен из ведомственного перечня

Для заказчиков действуют общие правила нормирования и проводятся закупки с учетом нормативных цен из ведомственного перечня

Утратила силу специальная норма Постановления № 878 в соответствии с которой подтверждение страны происхождения мед. изделия осуществлялось сертификатом СТ-1

Участники закупки подтверждают страну происхождения радиоэлектронной продукции, являющейся мед. изделием по общим правилам постановления Правительства от 10 июля 2019 № 878

Важно следить за динамикой изменений законодательства в области госзакупок, так как участие в закупках требует досконального понимания системы. Чтобы облегчить себе задачу и оптимизировать временные затраты, воспользуйтесь услугой Астрал.Торги.

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