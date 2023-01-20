Закупки в 2023 году: изменения 44-ФЗ

Требования к объектам и участникам закупки

Особенности описания объектов закупки, к которым предъявляются экологические требования

С 1 января 2023 года вступает в силу постановление Правительства от 08.07.2022 № 1224. Власти утвердили специальный перечень товаров, при закупке которых предъявляются экологические требования.

В перечень вошли:

изделия из бумаги бытового и гигиенического назначения – туалетная бумага, бумажные платки и полотенца;

твердые покрытия из переработанных материалов, бордюры, плитка для тротуаров;

мягкие покрытия из резиновой крошки, плитка и кровля из резины;

мусорные контейнеры и урны;

органические удобрения и грунт.

При закупке данных товаров в рамках 44-ФЗ в описании объекта необходимо указывать долю вторсырья, которое использовали при производстве этого товара.

В соответствии с разъяснениями Минприроды (письмо от 16.09.2022 № 25-29/36428) заказчики не ограничены в установлении конкретной (минимальной) доли вторсырья, однако, установление заказчиком доли 0% нецелесообразно.

В качестве подтверждения наличия вторсырья в закупаемой продукции, в том числе при приемке товара могут использоваться:

письма от производителя продукции/товара с указанием массовой доли вторсырья;

и (или) выписки из технологической/производственной документации производителя товара/продукции;

и (или) документация на входной поток вторичного сырья производителя товара/продукции по кодам ОКПД2.

Аффилированность участников закупки

С 1 января 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в п. 9 ч.1 ст. 31 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, уточняющие понятие «Конфликта интересов». В новой редакции пункта 9 конфликт интересов – это обстоятельства, при которых должностное лицо заказчика, а также его супруг (супруга) и близкие родственники являются:

физлицом (в т. ч. ИП), являющимся участником закупки;

руководителем унитарной организации, являющейся участником закупки;

руководителем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки.

Повышение размера минимальной доли товара из специального перечня

В 2023 году по отдельным позициям из приложения к постановлению Правительства от 03.12.2020 № 2014 (в ред. от 31.10.2022) увеличился размер минимальной обязательной доли закупок российских товаров.

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Общие правила закупок

Антидемпинговые меры

С 1 января 2023 года действует новая редакция ч. 5 ст. 37 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которой решение об отказе заключать контракт с участником электронного конкурса или аукциона, который не подтвердил свою добросовестность и признан уклонившимся от заключения контракта, принимает заказчик.

Решение оформляется протоколом по правилам заключения контракта по итогам электронных процедур (ч. 3 и ч. 6 ст. 51 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

До вступления в силу изменений такое решение принимала комиссия по осуществлению закупок и оформлялся протокол по ч.5 ст. 37 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обеспечительные меры

Блокировка денежных средств в размере обеспечения заявки на специальных счетах в банке предусмотрена подп. а п. 1 ч. 5 ст. 44 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, который с 1 января в 2023 года действует в обновленной редакции.

Если в течение квартала комиссия трижды отклоняет заявки участника на одной электронной площадке, то оператор этой площадки через 15 рабочих дней со дня размещения протокола направит сведения в банк участника для списания средств (п. 1 ч. 14 ст. 44 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На 2023 год продлили право заказчика не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств в извещении о закупке, проекте контракта, за исключением случая, когда в контракте предусмотрено условие о выплате аванса без казначейского сопровождения (ч. 64.1 ст. 112 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Также расширен перечень случаев закупок у единственного поставщика, при которых устанавливать требование обеспечения исполнения контракта – право заказчика.

Содержание независимой гарантии

Требования к содержанию независимой гарантии уточнили в п. 1 ч. 2 ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

С 1 января 2023 года независимая гарантия должна содержать сумму, подлежащую уплате во всех случаях, установленных статьей 44-ФЗ, а не только при наступлении обстоятельств, указанных в ч. 15 ст. 44 данного закона.

Конкурс в электронной форме

С 1 января 2023 года у участников закупки появилась возможность подать отрицательное ценовое предложение (ч. 8 ст. 48 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Таким образом, в 2023 году не только аукционы, но и конкурсы могут проводиться на право заключить крнтракт.

Электронный аукцион

При проведении аукциона на право заключить контракт с 1 января 2023 года не действует ограничение в подаче ценового предложения в размере, превышающем 100 млн руб. (подп. г п. 9 ч. 3 ст. 49 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

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Изменение существенных условий контракта

В 2023 году заказчики по-прежнему вправе изменить существенные условия любых контрактов (договоров) на основании ч. 65.1 ст. 112 закона 44-ФЗ. Такие изменения осуществляются с соблюдением положений частей 1.3-1.6 ст. 95 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании решения Правительства, высшего исполнительного органа гос. власти субъекта РФ или местной администрации.

Также в 2023 году действуют специальные нормы ст. 112 закона 44-ФЗ для изменения существенных условий контракта:

с единственным поставщиком по мобилизационной подготовке, закупки товаров для внешней разведки, обеспечению обороны страны (ч. 65.3);

на поставку лекарств, мед. изделий и расходных материалов. По ч. 65.2 можно увеличивать или уменьшать количество таких товаров не более, чем на 30% с соответствующим изменением цены контракта.

На 2023 год продлено и право заказчиков вносить изменения в государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по строительству, кап. ремонту, реконструкции, сносу объекта кап. строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в порядке и случаях установленных постановлением Правительства от 16.04.2022 № 680.

Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)

Расширили перечень для закупок у единственного поставщика по обращению с отходами. С 1 января 2023 года у заказчика появилась возможность заключить контракт на услуги по обращению не только с твердыми бытовыми отходами, но и с отходами первого и второго класса опасности (п. 8 ч. 1 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Также с начала 2023 года заказчикам дали право для закупки у единственного исполнителя услуг в области космической деятельности (п. 61 ч.1 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

С 1 января 2023 года по результатам закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму до 3 млн руб. контракт можно заключать при наличии одной соответствующей заявки (подп. б п. 6 и п. 8 ч. 12 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Напомним, что ранее электронная закупка у единственного поставщика могла состояться только при наличии не мене двух заявок.

Теперь заказчику доступна информация обо всех предложениях участников на всех электронных площадках посредством их взаимодействия с ЕИС. Новое правило распространяется на закупки в рамках ч. 12 ст. 93 с 1 января 2023 года (ч. 13 ст. 93 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На 2023 год продлили возможность заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в иных случаях, установленных Правительством, высшим органом государственной власти субъекта РФ (ч.1- 2 ст.15 закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ (в ред. закона № 420-ФЗ)).

Реестр контрактов

С 1 января 2023 года действует единое правило математического округления стоимостных значений:

Цены при приемке товаров, работ или услуг за единицу округляются до 11 значений после запятой.

Остальные ценовые значения нужно округлять до двух цифр после запятой.

Принцип округления регламентирован подп. м) п. 14 правил ведения реестра контрактов по постановлению Правительства от 27.01.2022 № 60.

Если в контракте предусмотрено условие об удержании неустойки, то с 1 января 2023 года в данных об исполнении контракта федеральным заказчикам необходимо указывать сумму требований об уплате неустойки (подп. р) п. 10 правил ведения реестра контрактов по постановлению Правительства от 27.01.2022 № 60).

Электронная цифровая подпись

С 1 января 2023 года иностранные участники закупок в рамках 44-ФЗ получили право подписывать документы электронной подписью, полученной на территории и по правилам иностранных государств (ч. 2 ст. 5 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Нормы, утратившие силу с 1 января 2023 года

Норма, которая перестала действовать Как будет с 1 января 2023 года Утратили силу правила обособленного банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств В извещении и контракте не нужно указывать данные об обособленном банковском сопровождении Не действует норма о праве повышенного аванса до 50% для федеральных заказчиков Действуют общие правила, предусмотрен аванс до 30% Заказчики больше не могут проводить закупки без учета нормативных цен из ведомственного перечня Для заказчиков действуют общие правила нормирования и проводятся закупки с учетом нормативных цен из ведомственного перечня Утратила силу специальная норма Постановления № 878 в соответствии с которой подтверждение страны происхождения мед. изделия осуществлялось сертификатом СТ-1 Участники закупки подтверждают страну происхождения радиоэлектронной продукции, являющейся мед. изделием по общим правилам постановления Правительства от 10 июля 2019 № 878

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