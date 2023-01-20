Цифровизация логистики: планы и перспективы

Зачем нужна цифровая трансформация в логистике

Под цифровизацией логистики следует понимать не только электронный документооборот и не только сферу грузоперевозок. Логистика включает в себя закупку, перевозку, продажу и хранение грузов, а также управление сопровождающимися потоками финансов и информации.

Цифровые технологии, в свою очередь, помогают управлять закупками и цепочками поставок, оптимизировать хранение, а также передавать информацию о движении грузов и передаче товарно-материальных ценностей от продавца к покупателю тем, для кого эта информация предназначена.

Качество логистической сети напрямую влияет на себестоимость продукции, занимая в ней долю от 20% до 60%. Чтобы снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность, компаниям необходимо совершенствовать пути логистики, снижать затраты на расходники и увеличивать скорость обмена информацией. В этом им помогает цифровизация.

Кроме того, логистика не существует в отрыве от остальных бизнес-процессов, которые цифровизация также не обошла стороной.

Например, оборот маркированных товаров или участие в системе прослеживаемости невозможны без применения цифровых решений – сведения о вводе в оборот, принятии к поставке, этапах грузоперевозки, отгрузке покупателю необходимо передавать в государственные системы.

Товарные накладные являются первичными документами, на основании которых фирма-продавец списывает стоимость товаров в бухгалтерском учёте, а покупатель оприходует полученные ценности. Транспортная накладная – тоже первичный документ, предназначенный для оформления перевозки груза.

Первичные документы подтверждают факт и законность сделки, на их основании составляется отчётность, которая постепенно переходит в электронный вид. Получить информацию из электронного документа гораздо проще, чем вручную переносить данные с бумажной накладной в учётную систему или сервис для сдачи отчётности. Это экономит время и сокращает ошибки.

Какие задачи поможет решить цифровизация логистики

Снизить простои оборудования и повысить объёмы выпуска продукции. Ускорить процессы проектирования производства и доставки продукта до потребителя. Снизить затраты на проведение натурных испытаний за счёт внедрения цифровых двойников и инструментов визуального моделирования. Повысить уровень прозрачности операций и снизить затраты по всему циклу управления цепями поставок. Снизить потери энергии при совершении технологических операций.

Как внедряют цифровую логистику в России

Цифровизация включает в себя три направления:

электронный документооборот;

организация взаимодействия всех участников цепочки, включая бизнес и органы власти;

оптимизация всех процессов: от внутреннего документооборота компании до государственных систем.

В 2022 году законодатели уделили большое внимание развитию ЭДО в логистике и внедрению электронных перевозочных документов.

Электронные перевозочные документы необходимо оформлять в XML-формате, утверждённом ФНС. Сейчас утверждены следующие XML-формы для ЭПД:

электронная транспортная накладная,

электронный заказ-наряд,

электронная сопроводительная ведомость.

С 1 сентября 2022 года заработала ГИС ЭПД – государственная информационная система электронных перевозочных документов, через которую происходит документооборот. Каждое подписание документа КЭП со стороны участника перевозки фиксируется в системе.

Подключиться к ГИС ЭПД можно только через операторов ИС ЭПД, получивших соответствующее разрешение Министерства транспорта.

Для возможности проверки ЭПД на дороге было разработано и совместно с ГИБДД протестировано ПО, которое считывает QR-код и визуализирует для инспектора данные из электронной транспортной накладной. Сам QR-код водитель может получить у оператора электронного документооборота, через которого происходит обмен документами.

Цифровизация затронула не только автомобильные грузоперевозки. Успешный опыт есть и в железнодорожных перевозках: ОАО «РЖД» расширило географию клиентской базы и организовало перевозки в международном и транзитном сообщении благодаря передаче управления торговой площадкой «Грузовые перевозки» компании «Цифровая логистика». При организации железнодорожных перевозок применяется цифровая платформа, это позволило повысить эффективность всех участников процесса и значительно упростить доступ к инфраструктуре.

Другой пример удачного внедрения цифровых технологий – ПЭК («Первая экспедиционная компания»). Компания смогла доставлять заказы любого веса и объёма по всей России и сократить до нескольких часов время клиентских обращений посредством внедрения сервиса для рынка электронной коммерции Easy Way и «Системы фиксации и накопления клиентских сообщений» (СФИНКС) для обработки обратной связи. Новые стандарты позволили объединить все информационные ресурсы компании, сократить сроки перевозок грузов и на 3-5 дней опередить конкурентов.

Какие планы по цифровизации есть у Минтранса

Ожидается, что с 1 марта 2023 года будут введены в электронный оборот формы договора фрахтования, путевого листа и заказа (заявки).

О других планах в области цифровизации логистики рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов на «Транспортной неделе – 2022».

В 2023 году российский стандарт ЭТрН планируют состыковать с е-CMR , чтобы обеспечить бесшовность применения ЭПД для международных перевозок. Сейчас тестируется взаимодействие российского и белорусского стандарта в е-CMR. В пилоте участвуют Сбербанк и Фонд «Центр стратегических разработок». Проект должен завершиться в следующем году.

Россия продолжает тестировать и технологию «зелёных таможенных коридоров» , основанную на использовании электронных навигационных пломб. Пилотный проект был запущен три года назад. Сейчас планируется ориентировать технологию на импорт из Турции, прибывающий в порт Новороссийска. Все разрешительные документы уже согласованы Правительством РФ.

В 2023 году электронные транспортные накладные (ЭТрН) можно применять по желанию, а в 2024 году Минтранс начнёт переход к использованию ЭТрН в обязательном порядке – будет вводиться отраслевой императив. Он коснётся в первую очередь бюджетной сферы, но частным компаниям, которые участвуют в грузоперевозках, также рекомендуется начать переход на ЭПД заранее.

Как перейти на ЭДО в логистике

В автомобильных грузоперевозках ключевая система – ГИС ЭПД. Подключиться к ней можно только через оператора ИС ЭПД.

При этом через ЭПД можно обмениваться только электронными перевозочными документами: ЭТрН, заказ-нарядами, сопроводительными ведомостями. Для того чтобы отправить контрагенту сопутствующие документы – договор, счёт-фактуру, УПД, – необходим сервис ЭДО.

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Наше решение поддерживает все утверждённые ФНС форматы ЭПД и визуализацию всех видов документов, а также реализацию QR-кодов для проверки на дорогах. Кроме того, оно интегрируется с учётными системами для бесшовной работы с электронными документами.