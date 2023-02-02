Что такое международная транспортная накладная CMR

Транспортная накладная CMR – это документ, который подтверждает контракт на перевозку груза между поставщиком, покупателем и транспортировщиком. В ней содержатся сведения о перевозимом товаре.

Международную транспортную накладную оформляют, если хотя бы одна страна из пунктов отправки-доставки грузов ратифицировала Конвенцию о договоре международной дорожной грузоперевозки от 19 мая 1956 года (КДПГ). В ней закреплены правила перемещения грузов посредством автотранспорта, которые применяются ко всем договорам подобных грузоперевозок, в том числе осуществляемых госучреждениями (п. 3 ст. 1 Конвенции).

Международная транспортная накладная CMR применяется только для автомобильных грузоперевозок. Для её оформления во всех странах используются одинаковые бланки. При вывозе груза из России документ заполняется на русском языке.

Зачем нужна CMR

Международная транспортная накладная CMR гарантирует, что в случае возникновения спора между отправителем, получателем и перевозчиком, он будет разрешён с применением норм Конвенции.

CMR-накладная выполняет следующие функции:

Является универсальным товаросопроводительным документом . Накладная содержит информацию об отправителе, перевозчике и получателе груза, наименование и количественные показатели о товаре, данные о перевозчике, транспортном средстве, размере и условиях оплаты по договору и другую информацию, необходимую для заключения договора о перевозке.

Позволяет отслеживать перемещение груза и определять ответственных за его доставку. В ЦМР по мере осуществления перевозки делаются отметки о передаче товара от отправителя перевозчику или экспедитору и от перевозчика получателю. Кроме того, в накладной ЦМР ставятся таможенные штампы.

Служит подтверждением того, что перемещение груза от отправителя к покупателю осуществляется на законных основаниях.

Кто и когда заполняет CMR

Международная транспортная накладная CMR заполняется при одновременном выполнении следующих условий:

перевозка является международной;

груз доставляется автомобильным транспортом;

транспортировка производится на платной основе;

место отправки или место получения товара происходит на территории страны-участницы КДПГ.

В противном случае следует оформить другой документ, отвечающий целям и задачам контрагентов.

Конвенция не применяется при перевозке:

почтовых отправлений;

личных вещей граждан при переезде;

тел умерших.

Это значит, что оформление накладной CMR в указанных случаях не требуется.

Международную транспортную накладную оформляют грузоотправитель и перевозчик перед отгрузкой товаров. Получатель товара ставит отметку о дате и месте получения товара.

Где взять бланк CMR

Форма CMR одинакова для всех стран-участниц КДПГ. Но в каждой стране есть свои особенности заполнения.

В России правила заполнения определяются письмом ФТС от 2 мая 2012 года № 04-30/22006. В нём же можно найти форму накладной ЦМР.

Бланк международной транспортной накладной CMR

Как заполнить накладную CMR

Отправитель заполняет графы 1-15, 21-22, перевозчик – графы 16-19, 23, 25-29. Получатель груза ставит отметку в графе 24 «Груз получен».

Основные правила заполнения международной транспортной накладной CMR указаны в приведённой ниже таблице.

№ Кто заполняет Содержание графы 1-2 Отправитель Полное наименование и реквизиты отправителя и получателя 3 Адрес, куда необходимо доставить груз 4 Место и время отгрузки 5 Список прилагаемых документов: спецификации, счета-фактуры, сертификаты и т.п. 6-12 Сведения о грузе: наименование, количество, код ТН ВЭД, класс опасности, тип упаковки и т.п. 13 Сведения о таможне, через которую будет вывозиться груз; объявленная стоимость товара. 14 Сведения о полуприцепе или контейнере и место его возврата 15 Условия оплаты в соответствии с Incoterms 16 Перевозчик Наименование, реквизиты перевозчика и его печать 17 Последующий перевозчик Заполняется, если в процессе доставки товара планируется его перегрузка. Указываются данные «дополнительного» перевозчика и его печать 18 Перевозчик Различные замечания, касающиеся груза (упаковка, внешний вид и т.п.) 19 Информация о тарифах за доставку 20 По согласованию всех сторон Особые условия (сроки поставки и расчётов, страховка и т.п.) 21 Отправитель Место и дата заполнения документа 22 Время прибытия под погрузку и отправления загруженного автомобиля с подписью и печатью отправителя 23 Перевозчик Сведения о водителе, его подпись и печать перевозчика 24 Получатель Отметка о приёмке груза с указанием даты и времени прибытия и убытия автомобиля. Заверяется подписью ответственного лица и печатью получателя 25-26 Перевозчик Сведения об автомобиле (модель, госномер) 27-29 Расчёт стоимости доставки

Если в ходе перевозки возникают ситуации, не предусмотренные типовой формой, их можно отразить графе CMR № 18. Например, водитель может указать, что упаковка груза недостаточно надёжна или повреждена. Если же претензии к состоянию товара возникнут у получателя, то он тоже должен отразить это в ЦМР.

Если графа 18 пустая, считается, что груз по умолчанию доставлен в полном комплекте, надлежащего качества и без повреждений.

Тогда в дальнейшем доказать какие-либо претензии по данной поставке будет практически невозможно.

Образец заполнения CMR

Частые ошибки при заполнении CMR-накладной

CMR – сложный документ, и ошибки при его заполнении нередки. Ответственность за них несёт тот, кто неправильно заполнил свою графу в накладной.

Неверно указан адрес

Юридический адрес отправителя или получателя и фактический адрес загрузки или выгрузки товаров не всегда совпадают. При указании адресов в соответствующих графах нужно быть внимательными, иначе товар может прибыть не на склад, а прямо в офис получателя.

Нет отметки о дате или времени загрузки

Эта информация очень важна при определении срока поставок. За нарушение сроков поставки обычно прописываются большие штрафы, поэтому сторона, вины которой в запоздалой отгрузке нет, должна следить за точным указанием даты и времени фактической загрузки товара на автомобиль.

Неверный код товара

Код товара указывается по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД). С неверным кодом будет сложно пройти таможенную проверку. Внесение изменений в документ требует времени, что может привести к срыву сроков, а до этого груз и автомобиль будут находиться на складе временного хранения – разумеется, не бесплатно.

Чтобы избежать таких трудностей, на этапе заполнения ЦМР можно уточнить код товара у таможенного представителя или напрямую в ФТС.

Электронные накладные e-CMR

В 2008 году был подписан дополнительный протокол к CMR Конвенции о статусе электронной накладной. Протокол не исключает бумажные накладные, а вводит возможность использования документа либо в электронном, либо в традиционном виде.

На сегодняшний день дополнительный протокол к Конвенции ратифицировали 34 страны. Россия присоединилась к нему в 2018 году. Это не значит, что обмен электронными ЦМР уже идёт полным ходом между всеми государствами-участниками.

Обмен e-CMR внедряется постепенно. С 2020 года проводился пилотный проект по обмену электронными ЦМР между Россией и Республикой Беларусь. В ходе пилотного проекта были «обкатаны» различные сценарии грузоперевозки, опробованы разные форматы электронной ЦМР, протестирована возможность подписания документа электронными подписями двух государств с участием доверенной третьей стороны (ДТС).

В России с 1 сентября 2022 года введена электронная форма транспортной накладной ЭТрН. Сейчас её можно применять по желанию, но Минтранс планирует перевести все грузосопроводительные документы в электронный вид, а это значит, что рано или поздно они станут обязательны для всех.

Перевод грузосопроводительных документов в электронный вид связан с внедрением ГИС ЭПД – государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Её цель – сделать грузоперевозки более прозрачными и безопасными, снизить риск потери документов и ошибок в процессах, упростить проверки – контролирующие органы смогут получать информацию из ГИС, не запрашивая документы у участников грузоперевозки.

Обменивайтесь электронными перевозочными документами в сервисах от аккредитованного Минтрансом оператора ИС ЭПД «Калуга Астрал». Решение «1С-ЭПД» работает во всех популярных конфигурациях 1С. Обновите вашу учётную систему и начните обмениваться ЭПД с вашими контрагентами. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также обмен неформализованными документами.

«Платформа ЭПД» – интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для бесшовной работы с электронными документами. Оно позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать данные в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.

В 2023 году российский стандарт ЭТрН планируют состыковать с е-CMR, чтобы обеспечить бесшовность применения ЭПД для международных перевозок. Сейчас тестируется взаимодействие российского и белорусского стандарта в е-CMR. В пилоте участвуют Сбербанк и Фонд «Центр стратегических разработок». Проект должен завершиться в следующем году.