Обязанности оператора фискальных данных

Рассмотрим, какие обязанности берут на себя операторы фискальных данных и как их работа упрощает деятельность предпринимателей.

Кто может стать оператором фискальных данных

Статусом оператора фискальных данных может обладать любое юридическое лицо, которое прошло экспертную проверку и получило от государственных служб необходимые лицензии. Реестр действующих ОФД размещён на официальном сайте ФНС.

Среди организаций, получивших статус ОФД, представлено множество компаний, которые давно оказывают разнообразные услуги в сфере автоматизации торговли. Это и разработчики сервисов для передачи электронной отчётности, и производители онлайн-касс и фискальных накопителей, и даже мобильные операторы. Актуальный список операторов фискальных данных включает 16 компаний.

Для того чтобы защитить предпринимателя и обеспечить безопасность передаваемых им данных, законодатели ограничили круг организаций, которые могут получить статус ОФД. Оператором фискальных данных не станет компания, первые лица которой дискредитировали себя.

Если руководитель или главный бухгалтер организации были судимы за преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, а также если компания уже получала разрешение на обработку фискальных данных, но позднее оно было отозвано ФНС, о статусе ОФД можно забыть. Кроме того, претендующая на роль ОФД организация должна удовлетворять ряду требований.

Требования к оператору фискальных данных

Требования к оператору фискальных данных изложены в законе № 54-ФЗ, регулирующем применение онлайн-касс. Эти условия заключаются в следующем:

ОФД может стать только та компания, которая была создана в соответствии с законодательством Российской Федерации и находится на территории страны. Организация должна владеть техническими средствами для обработки фискальных данных и для формирования и проверки фискального признака. Устройство для обработки данных компания может взять в аренду. Оборудование необходимо разместить на территории РФ в нежилом помещении, которое принадлежит компании или арендовано ею. Технические средства и помещение, в котором они размещены, должны соответствовать определённым требованиям. Компания обязана получить экспертное заключение, подтверждающее, что её оборудование подходит для выбранной деятельности. Организации необходимо иметь лицензии на оказание телематических услуг связи и на техническую защиту конфиденциальной информации.

Таким образом, прежде чем запросить у налоговой разрешение на обработку фискальных данных, компания-претендент должна пройти проверки, которые организуют Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба безопасности и независимая экспертная организация.

ФСТЭК и ФСБ выдают лицензии на осуществление оговорённых видов деятельности, последняя инстанция — заключение о соответствии оборудования установленным техническим требованиям. После этого ФНС может включить организацию в реестр ОФД.

Технические требования к ОФД

Согласно 54-ФЗ, технические средства оператора фискальных данных должны иметь возможность:

обрабатывать фискальные данные в режиме реального времени;

принимать и отправлять данные, сформированные любой моделью фискального накопителя и переданные любой моделью онлайн-кассы;

расшифровывать и зашифровывать фискальные документы;

передавать ККТ подтверждение о получении данных;

исполнять иные установленные законом протоколы информационного обмена.

Все крупные ОФД передают данные не только в налоговую службу, но и в систему прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК».

В связи с этим список технических требований расширяется. Оборудование оператора фискальных данных должно уметь:

принимать от онлайн-касс запросы о кодах маркировки и уведомления о реализации маркированного товара и передавать эти данные в ЦРПТ;

принимать от ЦРПТ ответы на запросы и квитанции на уведомления и передавать их обратно на ККТ.

Какие обязанности у оператора фискальных данных

Законодатели подробно описали обязанности ОФД в п. 2 ст. 4.5 закона о применении контрольно-кассовой техники. На основании 54-ФЗ можно выделить несколько направлений работы оператора фискальных данных.

Передача фискальных данных. ОФД обязан самостоятельно, на постоянной основе и в бесперебойном режиме обрабатывать фискальные данные и ежедневно передавать их в налоговые органы.

Защита информации. ОФД должен различными способами обеспечивать конфиденциальность фискальных данных. Необходимо исключить возможность корректировки, обезличивания, блокирования и уничтожения информации при её обработке. Фискальные данные должны быть записаны в некорректируемом виде.

Хранение данных. ОФД хранит фискальные данные в течение пяти лет с момента их записи и дольше, если больший срок хранения установлен договором с пользователем. Также оператор должен создавать резервные копии базы данных и с их помощью восстанавливать информацию в случае её утраты.

Работа с маркировкой. ОФД является посредником между пользователем и оператором информационных систем маркировки (при наличии соответствующего договора). В связи с этим ОФД обязан в режиме реального времени передавать уведомления о реализации маркированного товара, запросы о коде маркировки и ответы на них.

Контроль за организацией. ОФД должен предоставлять налоговым органам доступ к фискальным данным. Если онлайн-касса отправит оператору документ с нарушенным фискальным признаком, ОФД обязан сообщить об этом в налоговую службу.

Обеспечение покупателям доступа к информации. ОФД даёт покупателю возможность проверить, была ли использована ККТ при совершении расчёта с ним. По запросу ОФД отправляет покупателю электронные чеки и бланки строгой отчётности.

Как выбрать оператора фискальных данных

Сегодня на рынке представлено множество компаний, которые предлагают услуги передачи фискальных данных в ФНС. При выборе своего оператора нужно обратить внимание на то, включена ли организация в реестр ОФД на сайте ФНС и есть ли у неё все необходимые лицензии и разрешения.

Зарегистрированные ОФД стараются привлечь новых пользователей, предлагая клиентам различные дополнительные услуги, благодаря которым вести бизнес становится удобнее. Перед заключением договора с ОФД выясните, какую поддержку оператор оказывает своим клиентам, помогает ли он с подбором оборудования и настройкой системы, есть ли у сервиса личный кабинет и каков его функционал.

Астрал.ОФД — онлайн-сервис для передачи чеков в ФНС и «Честный ЗНАК» от сертифицированного оператора фискальных данных «Калуга Астрал». Личный кабинет сервиса даёт пользователю возможность: просматривать все чеки, переданные в н

надзорные органы;

отправлять копии чеков по SMS или на email;

отслеживать заполняемость фискального накопителя;

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сравнивать объёмы продаж за разные периоды;

создавать Z-отчёты, ABC- и XYZ-анализы.

Пользователям Астрал.ОФД доступна ролевая модель доступа к сервису: вы сможете создать учётные записи с ограниченными правами для своих сотрудников. На все вопросы об использовании сервиса ответят специалисты из круглосуточной технической поддержки.

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