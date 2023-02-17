Минфин объяснил, когда нужно применять ККТ при расчетах через СБП

Оплата по СБП. Общие положения

Все больше компаний, включая субъекты МСП, переходят на расчеты по СБП.

Из плюсов СБП: моментальное перечисление денег на счет, низкие комиссии, большое количество банков, поддерживающих этот тип расчетов.

Система быстрых платежей – сервис, разработанный Центробанком, который позволяет производить моментальные межбанковские переводы либо получать оплату за товары и услуги. Операции производятся в режиме реального времени, круглосуточно и с ограничением не более 1 млн. руб. в сутки.

К системе СБП в настоящее время присоединились более 200 банков, в том числе крупных.

Расчеты через СБП могут производиться как между субъектами предпринимательства, так и при получении оплаты за товары и услуги от физических лиц.

Необходимость применения ККТ при расчетах через СБП напрямую зависит от того, с кем производятся расчеты и применяется ли при этом электронное средство платежа.

ККТ и СБП. Расчеты между субъектами предпринимательства

Оплата через систему СБП является одним из вариантов безналичной оплаты. И на нее распространяются положения закона № 54-ФЗ от 22.05.2003. На это неоднократно указывал Минфин в своих разъяснениях (№ 30-01-15/118261 от 02.12.2022 и № ЗГ-3-20/6261@ от 15.06.2022).

ККТ не применяется при осуществлении безналичных расчетов между субъектами предпринимательства (ИП или юрлицами). Исключение составляют расчеты, которые произведены с использованием электронных средств платежа с его предъявлением (п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

При расчетах между ИП и юридическими лицами по СБП предъявление электронных средств платежа не производится.

А что делать, если компания или ИП продает материалы, продукцию и т. д. контрагенту на НПД? В этом случае они должны применять кассу? Да, если самозанятый не зарегистрирован в статусе ИП. Несмотря на то, что самозанятые отчасти являются самостоятельными субъектами предпринимательства, их окончательный статус до сих пор не определен. В законе № 54-ФЗ однозначно говорится об освобождении от применения только для ИП и организаций.

Самозанятые-физлица в п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ не указаны, а это значит, что до внесения изменений в этот закон, при получении от них оплаты, необходимо применять кассу как при расчетах с обычными физлицами.

ККТ и СБП. Расчеты с физическими лицами

При расчетах с физическими лицами не имеет значения тип оплаты: наличными или в безналичном порядке. Касса должна применяться практически всегда. Отдельные послабления предусмотрены для некоторых видов деятельности или при определенных условиях. Все они приведены в ст. 2 закона № 54-ФЗ.

В своем разъяснении от 02.12.2022 № 30-01-15/118261 Минфин отдельно указал на обязанность применения ККТ при расчетах с физлицами через СБП. При получении средств в безналичном порядке (в том числе и через СБП) от физических лиц, организации и ИП обязаны выдать им кассовый чек.

Чек может быть направлен клиенту тремя способам (письмо Минфина от 08.11.2021 № 30-01-15/89950):

В бумажной форме при передаче товара.

Если ранее он не был направлен клиенту в электронном виде.

В бумажной форме при первой встрече с клиентом.

Также применяется только в случае, если клиенту ранее не был направлен электронный чек.

В электронной форме.

Чек в этом случае направляется клиенту по СМС или на адрес электронной почты. Срок направления чека – не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара (п. 5.4 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

Вывод

Применение ККТ при осуществлении расчетов по СБП между ИП и организациями – не требуется, а с физическими лицами – обязательно.

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