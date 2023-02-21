Какой подписью можно подписать ЭТрН

Какие существуют виды электронной подписи

Простая электронная подпись (ПЭП) – это подпись, которая подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом. Примером такой подписи может служить комбинация из логина и пароля при входе в различные приложения или на сайты, например, в Сбербанк Онлайн или на Госуслуги.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) – это усиленная электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи. НЭП идентифицирует отправителя и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся. Такой подписью можно подписывать документы, не требующие заверения печатью, например, внутренние документы компании.

Квалифицированная электронная подпись обладает всеми признаками НЭП, но отличается от неё тем, что содержит ключ проверки электронной подписи в квалифицированом сертификате. Такая подпись выдаётся в аккредитованных удостоверяющих центрах.

УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень аккредитованных удостоверяющих центров и имеет все необходимые лицензии для выпуска электронных подписей для физлиц и работников ЮЛ/ИП – «Астрал-ЭТ» и «1С-ЭТП».

Какие разделы содержит ЭТрН

Транспортная накладная ЭТрН содержит восемь файлов обмена (титулов):

четыре обязательных, которые формируют базовый сценарий: погрузку и выгрузку;

два дополнительных, которые заполняются, когда происходит переадресация, смена водителя и/или транспортного средства;

два опциональных, которые грузоотправитель и перевозчик заполняют, если хотят использовать документ в качестве первичного учётного. Тогда не придётся дополнительно заполнять УПД.

В таблице указано, какие сведения включает каждый титул, на каком этапе оформляется и кем подписывается.

Этап Номер титула Кто подписывает Какие сведения включает Обязательные титулы транспортной накладной Погрузка 1 Грузоотправитель О сторонах перевозки, условиях договора, сведения о водителе, грузе и сопроводительных документах 2 Перевозчик О состоянии груза на его приёме к перевозке Выгрузка 3 Грузополучатель О приёме товара от перевозчика, состоянии груза 4 Перевозчик О сдаче груза получателю Опциональные титулы транспортной накладной Фиксация стоимости 5 Перевозчик О финальной стоимости перевозки 6 Грузоотправитель Переадресация 7 Перевозчик Об изменении грузополучателя либо его адреса Эстафета 8 Перевозчик О смене водителя или транспортного средства

Какая электронная подпись нужная для подписания ЭТрН

Правила взаимодействия участников грузоперевозки при обмене ЭТрН утверждены постановлением Правительства от 21 мая 2022 года № 931.

С 1 марта 2023 года вступают в силу поправки. В формат ЭТрН добавляется 9 Титул – файл обмена информации об указании о переадресовке груза. Такой файл обмена подписывается УКЭП или УНЭП грузоотправителя или лица, уполномоченного на подписание электронной транспортной накладной от его имени.

Правила применения электронной подписи для подписания электронных перевозочных документах сформулированы в пункте 2 статьи 18.1 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ).

ЭПД подписываются участниками электронного взаимодействия усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации.

Все титулы в транспортной накладной должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью представителя компании-участника перевозки или усиленной неквалифицированной электронной подписью, выданной и используемой в инфраструктуре ЕПГУ. В целом при выборе способа подписания следует отталкиваться от того, как в компании организованы бизнес-процессы. Эксперты компании «Калуга Астрал» помогут подобрать оптимальное решение.

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В бумажном виде факт приёмки груза и разгрузки от имени перевозчика подтверждает уполномоченный водитель, и при переходе на электронный обмен данными встает вопрос наличия технических средств для подтверждения действий с помощью КЭП. На начальном этапе внедрения ЭПД оптимальный сценарий таков: водитель находится на связи с диспетчером, и ЭТРН от лица перевозчика подписывает именно уполномоченный диспетчер на своем рабочем месте.

При наличии у перевозчика системы автоматизации перевозок (TMS), в составе которой используется мобильное приложение для водителя, водитель может сам пользоваться сервисом с мобильного устройства и подтверждать приём груза простой электронной подписью. В результате формируется файл обмена перевозчика в TMS, и затем уведомление о подписании водителем приходит уполномоченному представителю перевозчика (диспетчеру или логисту), который подписывает ЭТРН своей КЭП.

Зачастую компаниям важно зафиксировать момент возникновения материальной ответственности водителя перед работодателем, однако стоит помнить, что в трудовом законодательстве предусмотрено ограничение размера материальной ответственности (статья 241 ТК), и факт возникновения материальной ответственности за вверенный груз можно зафиксировать на основании договора о материальной ответственности, заключаемого с работником.

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