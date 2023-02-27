Онлайн-кассы

Онлайн-кассы будут блокировать продажу просроченной продукции

Правила пользования онлайн-кассами и работы с системой маркировки постоянно меняются. Последние нововведения направлены на легализацию товарооборота и исключение из продажи некачественного товара. Что ждет бизнес и покупателей в 2023 году?

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Онлайн-кассы будут блокировать продажу просроченной продукции
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Розничная торговля повсеместно оснащена онлайн-кассами: сейчас ККТ могут не использовать только отдельные категории бизнеса. Например: те, кто торгует мороженым или безалкогольными напитками на розлив, продает товары на ярмарках или изготовленные собственными руками.

В 2023 году в программное обеспечение онлайн-касс добавят дополнительные функции, которые помогут ритейлерам отслеживать свою продукцию, а покупателям быть уверенными в качестве приобретенного товара.

Просроченный товар невозможно будет купить в магазине

Инициатива нововведения исходила от самих участников рынка розничной торговли продуктами.

Согласно постановлению Правительства от 24.01.2023 № 74 с 1 февраля 2023 года по 1 августа 2023 года стартовал эксперимент по внедрению системы, которая исключает возможность продажи просроченной продукции, а также табачной и никотиносодержащей продукции, которая была введена в оборот незаконно.

В эксперименте могут участвовать не все виды товаров. Сейчас запущен пробный период для:

  • молочной продукции, в том числе предназначенной для детей;

  • упакованной питьевой и минеральной воды;

  • пива;

  • отдельных видов слабоалкогольных напитков.

Из табачной и никотиносодержащей продукции в эксперименте участвуют:

  • табак для кальяна;

  • смеси для кальяна, не содержащие табака;

  • электронные системы для нагревания табака;

  • нюхательный, жевательный и курительный табак.

Продукцию с истекшим сроком годности или ту, которая не отвечает требованиям качества, будут отслеживать с помощью системы маркировки. Если во время сканирования на кассе обнаружат нарушение – операцию продажи немедленно заблокируют.

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Сейчас эксперимент проходит на добровольной основе: ритейлерам и производителям, которые хотят принять участие, нужно подать заявку в Минпромторг.

Главная цель эксперимента – наладить передачу данных о сроках годности продукции между торговыми точками и системой мониторинга. Если пробный период пройдет успешно, то в ближайшее время продажа просроченного товара или продукции, незаконно введенной в оборот, будет блокироваться повсеместно с помощью ККТ с соответствующим ПО.

Ближайшие нововведения в маркировке

Отслеживание просроченных товаров будет проводиться с помощью нанесенной на товарах маркировки.

В 2023 году продукцию, за сроком годности которой будут тщательно следить, ждет еще больший контроль за соблюдением правил маркировки и ужесточение требований:

  • с 1 марта 2023 года розничные продавцы упакованной воды должны обеспечить сканирование кодов на кассе и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК»;

  • с 1 декабря 2023 года сегмент HoReCa должен будет передавать сведения о выбытии упакованной воды, это касается в том числе и муниципальных заведений (необходимо настроить электронный документооборот);

  • с 1 декабря 2023 года внедряется поэкземплярный учет молочной продукции по универсальным передаточным документам для продуктов со сроком годности более 40 суток. Также планируется введение объемно-сортового учета и выбытия для товаров со сроком годности 40 суток и меньше не через онлайн-кассу, т. е., например, при списании.

Правила маркировки продукции важно соблюдать, т. к. нарушение законодательства может повлечь за собой внушительные штрафы как для должностного лица, которое непосредственно проводит продажу продукции, так и для юридического лица – штрафные санкции доходят до приостановки деятельности и уголовной ответственности при подделке DataMatrix-кода.

Штраф за каждый пункт нарушения требований работы с маркировкой для должностных лиц составит от 1 000 до 10 000 руб., а для юридических лиц – от 50 000 до 30 0000 руб.

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