Декларация по НДС в 2023 году

Форма декларации по НДС в 2023 году

Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ устанавливает актуальный бланк декларации и регламентирует порядок ее заполнения. Приказом налоговой службы от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@ внесены изменения, которые вступают в силу с 24 марта 2023 года.

За четвертый квартал 2022 года налогоплательщики отчитывались по НДС по старой форме в срок – до 25 января 2023 года. А уже с 1 квартала 2023 года налогоплательщику нужно сдавать декларацию по измененной форме и правилам.

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Что изменилось в декларации по НДС в 2023 году

Изменения в обновленной форме декларации произошли незначительные и касаются, в первую очередь, принятия следующих документов:

Этими документами были предоставлены налоговые льготы для ряда категорий бизнеса.

Льготы предусматривают введение нулевой ставки по НДС или освобождение от НДС для определенных видов деятельности. К таковым относятся:

гостиничный бизнес;

услуги по сдаче в аренду объектов туристической сферы, введенные в эксплуатацию после 01.01.2022;

услуги по подключению населения к газораспределительным сетям и прочие.

В отношении данных объектов налогообложения введена новая кодировка операций. Информация о кодах содержится в следующих письмах налоговой службы:

Изменения коснулись также раздела 3 декларации. Так были скорректированы случаи, когда отражают предъявленные вычеты НДС (строка 120 декларации). В частности, добавили вычеты по подключению к газораспределительным сетям.

Также в новой форме декларации традиционно поменяли штрих-коды и обновили электронный формат.

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Как сдавать декларацию в 2023 году

Декларацию по НДС в 2023 году нужно сдавать, как и ранее, только в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

Если декларация будет подана лично, то налоговая инспекция ее не примет, а если отправить декларацию почтой, инспектор посчитает ее непредставленной в ФНС. При этом наступление последствий в виде штрафа или заблокированного расчетного счета неизбежно.

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Нулевая декларация по НДС в 2023 году

Если в 1 квартале 2023 года или последующих налоговых периодах у организации или ИП не возник объект налогообложения, и НДС не начислялся, обязанность по сдаче отчета не исчезает. Однако, в этом случае, бухгалтер должен подать нулевую декларацию по НДС.

Если не подать нулевую декларацию, налогоплательщика ждет штраф 1 000 рублей, а также вероятность блокировки расчетного счета – в случае задержки со сдачей более 20 дней.

При этом если компания или ИП вообще не вели деятельность в течение налогового периода и в кассе либо на расчетном счете не было движения денег, нужно сдать единую (упрощенную) налоговую декларацию. Помимо НДС, единая декларация заменяет и отчет по налогу на прибыль организации.

Так как декларации по НДС можно сдать исключительно в электронном виде, то понадобится квалифицированная электронная подпись. Получение КЭП ФНС «под ключ» от Калуги Астрал – это быстрый и удобный способ за счет экономии времени на идентификации, регистрации в контролирующих органах и настройке рабочего места. Получить КЭП

Сроки подачи декларации НДС в 2023 году

Теперь разберемся, в какой срок нужно отчитываться по НДС в 2023 году.

В 2023 году ввели единый срок сдачи для всей налоговой отчетности – 25 число каждого месяца.

Следовательно, декларация по НДС подлежит сдаче в тот же срок. Как и в 2022 году отчет нужно сдать:

не позднее 25 апреля – за 1 квартал 2023 года;

не позднее 25 июля – за 2 квартал 2023 года;

не позднее 25 октября – за 3 квартал 2023 года;

не позднее 25 января 2024 – за 4 квартал 2023 года.

При этом сохраняется правило о переносе срока сдачи декларации, если последний день срока приходится на выходной или праздничный день.

Если юрлицо или ИП зарегистрированы в течение последних десяти календарных дней квартала, то они освобождаются от сдачи декларации. А данные за эти дни нужно включить в декларацию по НДС в следующем квартале.

Подавать декларацию по НДС нужно в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП.

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