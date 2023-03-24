Льготы для бизнеса в 2023 году

Налоговые льготы

НДС 0% для туристической сферы

На протяжении всего 2023 года компании, которые оказывают туристические услуги, вправе исчислять НДС по ставке 0%.

В частности льготной ставкой налога смогут воспользоваться:

гостиницы;

кемпинги;

спортивные, развлекательные, конгресс-центры;

горнолыжные курорты;

яхт-клубы;

аквапарки.

Пониженные страховые взносы

Право на страховые взносы по льготным ставкам в 2023 году есть у:

малого и среднего бизнеса : к выплатам персоналу, превышающим МРОТ 16 242 рубля применяется ставка 15% , в пределах этой суммы тариф 30%;

IT-компаний, резидентов ТОСЭР и особых экономических зон в Калининграде и некоторых других компаний: в пределах единой базы для начисления страховых взносов для них действует ставка – 7,6%, сверх лимита – 0%.

организаций, которые выплачивают вознаграждения членам экипажей судов: эти компании не платят страховые взносы по единому тарифу вообще.

Отсрочки по налоговым обязательствам мобилизованным бизнесменам

В течение всего срока мобилизации и вплоть до 28 числа третьего месяца после возвращения со службы налоговая инспекция в отношении мобилизованного ИП или общества, единственный учредитель которого призван на службу, не будет:

проверять и выносить решения о проведении проверок;

требовать от них уплату налогов, взносов и иных обязательных платежей. Уплатить начисленные за время предоставления отсрочки налоги бизнес сможет равными долями в течение шести месяцев после окончания льготного периода (за исключением ИП на АУСН).

ФНС также не требует предоставлять отчетность (кроме деклараций по НДС) во время прохождения службы мобилизованными ИП и единственными участниками обществ. Для них отчетные сроки перенесли до 25 числа третьего месяца, следующего за демобилизацией.

До последнего дня четвертого месяца после возвращения со службы отодвигается срок уведомления ФНС:

самозанятыми, которые утратили право применять льготный налоговый режим;

предпринимателями, которые решили перейти на НПД.

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Льготные кредиты

Промышленная ипотека

Промышленная ипотека – это субсидируемый из бюджета кредит на приобретение компанией или предпринимателем производственного помещения или его доли под его залог, а также на строительство новой производственной площадки, модернизацию или капитальный ремонт имеющейся. Программа реализуется по постановлению Правительства от 06.09.2022 № 1570.

Максимально возможная сумма займа – 500 млн рублей. Срок – до 7 лет. Ставка – 3%, а для тех, кто просрочит платеж по кредиту или не оплатит страховку, ставка будет повышена до 5%. Получатели кредита – технологичные предприятия обрабатывающей промышленности, за исключением:

предприятий, которые занимаются добычей и продажей сырой нефти и природного газа;

производителей и продавцов жидкого топлива, табачных изделий и алкоголя.

Кредиты малому и среднему бизнесу

В 2023 и 2024 годах действует программа льготного кредитования малых и средних предприятий (постановления Правительства от 30.12.2018 № 1764 и от 16.08.2022 № 1420).

Воспользоваться дешевыми кредитами могут предприятия, которые занимаются видами деятельности из этого списка:

сельское хозяйство;

обрабатывающее производство (в том числе пищевая промышленность);

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

здравоохранение;

образование;

туризм;

связь и информатизация;

строительство;

логистика;

водоснабжение и водоотведение;

переработка и утилизация отходов;

гостиничный сервис и общественное питание (за исключением ресторанов);

культура и спорт;

наука и техника;

бытовые услуги;

розничная и оптовая торговля (при выполнении определенных условий).

Цели получения кредита могут быть разными:

инвестиционные цели;

увеличение оборотов;

развитие предпринимательской деятельности;

рефинансирование имеющихся кредитов.

В зависимости от цели сумма кредита варьируется от 3 млн рублей до 1 млрд, а максимальный срок кредитования – от трех до десяти лет.

Для разных целей предусмотрены разные процентные ставки. Кроме того, в постановлении № 1764 прописан механизм формирования ставки, в зависимости от величины ключевой ставки ЦБ и наличия поручительства АО «Федеральная корпорация по развитию МСП».

В условиях действующей ключевой ставки, которая равна 7,5% годовых, банки могут выдать кредит малому предприятию на инвестиционные цели по ставке 4%, а среднему – 2,5%.

Кредиты IT-компаниям

В 2023 году предусмотрено две программы льготного кредитования IT-отрасли:

Первая программа: аккредитованные IT-компании могут получить льготный кредит на проект по разработке и внедрению российских IT-решений. Льгота предоставляется в соответствии с постановлением Правительства от 05.12.2019 № 1598.

Размер кредита – от 5 млн до 10 млрд рублей, ставка – до 3%.

Вторая программа: аккредитованные системообразующие IT-организации могут претендовать на субсидированный кредит на пополнение оборотных средств по ставке до 11% годовых.

Максимальный срок – до одного года, максимальная сумма кредита на одно юрлицо – 10 млрд рублей, на группу компаний одной системообразующей организации – до 30 млрд рублей.

Кредитные каникулы

Кредитные каникулы – это возможность для бизнеса отсрочить платежи по кредиту, реструктуризировать задолженность или уменьшить ежемесячный платеж. Правом на получение кредитных каникул в 2023 году могут воспользоваться мобилизованные индивидуальные предприниматели или единственные участники обществ, которые принимали участие в управлении бизнесом из реестра МСП.

Кредитные каникулы для мобилизованных бизнесменов – мера поддержки, предусмотренная законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ.

Срок каникул – весь период мобилизации и 30 дней после ее окончания, при прохождении лечения в госпитале каникулы продлеваются.

Для получения каникул нужно обратиться в банк-кредитор до 31 декабря 2023 года.

Субсидии за новых работников

За трудоустройство молодежи в возрасте до 30 лет, безработных, беженцев из Украины малому бизнесу полагается субсидия в размере трех МРОТ и величины страховых взносов с этой суммы, если подбор кандидатов проводился через портал «Работа в России» (постановления Правительства от 13.03.2021 № 362, от 24.11.2022 № 2134).

Для работы на портале «Работа в России» работодателю понадобится электронная подпись. Калуга Астрал – партнер доверенного лица удостоверяющего центра ФНС. Заявители смогут пройти идентификацию в одном из офисов Калуга Астрал, в котором открыто подразделение доверенного лица УЦ ФНС, и получить подпись без посещения налоговой инспекции.

Для получения выплаты нужно обратиться в Социальный фонд через месяц после оформления такого работника в штат. Субсидия поступит трижды: через месяц, три и шесть месяцев после приема на работу физлица из указанного списка.

Гранты

Еще одна мера поддержки от государства – предоставление грантов. То есть компании, чьи проекты станут победителями конкурсов, получат денежные выплаты.

В 2023 году гранты могут претендовать:

правообладатели продуктов из реестра отечественного программного обеспечения и компании, которые оказывают услуги в сфере ИКТ;

российские компании, которые участвуют в создании и доработке ПО, программно-аппаратных комплексов по программе Российского фонда развития информационных технологий.

В первом случае предусмотрена выплата гранта в размере до 1 млн рублей на продвижение (проведение рекламной кампании) IT-продукта. Выделенными деньгами можно покрыть до 80% подтвержденных расходов на допустимые виды рекламы на аккредитованной площадке в сети Интернет.

Во втором – в размере 20 – 50 млн рублей на создание программного обеспечения, в том числе закупку оборудования, зарплату персонала в пределах 80% от общего бюджета проекта.

Калуга Астрал предоставляет услуги и сопровождает бизнес по различным направлениям: от выпуска электронных подписей и сервисов для документооборота до услуг по информационной безопасности и комплексных интеграционных решений.

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