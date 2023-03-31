Как заполнить и сдать ЕФС-1 на уволенных и новых сотрудников: штатных и по ГПХ

Сразу скажем про состав отчета. Во всех случаях, когда нужно подавать сведения о трудовых отношениях вместо прежнего СЗВ-ТД, в форме заполняют только:

титульный лист;

подраздел 1;

подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1.

Напомним, что форма ЕФС-1, как и порядок сдачи и заполнения утверждены постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п.

Куда и в какой срок сдавать

Отчет ЕФС-1 нужно сдавать в свое территориальное отделение Социального фонда.

Сроки отличаются в зависимости от ситуации. Для удобства собрали их все в таблице ниже.

Ситуация Срок сдачи ЕФС-1 Прием на работу или увольнение, в том числе для вновь созданных компаний На следующий рабочий день после оформления или прекращения трудового договора Перевод сотрудника на другую должность До 25 числа месяца, следующего за месяцем перевода Сотрудник мобилизован На следующий день после приостановления или возобновления трудового договора на основании ст. 351.7 ТК Заключили договор ГПХ с исполнителем, кроме самозанятых и ИП На следующий рабочий день после заключения или прекращения договора

Сведения на внутренних и внешних совместителей нужно подавать в тех же случаях, что и на основных работников. Но учитывайте, что это должен делать только тот работодатель, где совместитель устроен как по основному месту работы. Объясняется это тем, что именно такому работодателю сотрудник подает заявление о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности.

В остальном сведения о совместителе отражаются по общим правилам, какие-либо особенности порядком заполнения ЕФС-1 не установлены.

Обратите внимание, что на исполнителей со статусом самозанятые или ИП заполнять и сдавать отчет ЕФС-1 не нужно.

Какими способами отчитываться

В основном форму ЕФС-1 обязательно представлять в электронном виде с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) ответственного.

Только, если в компании или у ИП 10 человек или меньше, включая исполнителей по ГПХ, то отчет можно сдать по почте на бумаге. Это не обязанность, поэтому, если удобнее сдавать отчеты онлайн, сдавайте ЕФС-1 электронно.

Подключайтесь к электронным сервисам Калуга Астрал. Компания представляет решения для сдачи электронной отчётности, чтобы вы могли сдавать ее в два клика, без ошибок и штрафных последствий: Астрал Отчет 5.0 – новый web-сервис для передачи отчетности в контролирующие органы. Астрал Отчет 4.5 – сервис сдачи электронной отчетности со встроенным плагином ЭДО, который позволяет хранить данные локально. 1С Отчетность – удобный сервис для сдачи отчетности прямо из вашей программы 1С.

Чаще всего обязанности по заполнению ЕФС-1 возлагают на сотрудника бухгалтерии или отдела кадров. Ответственного за отчетность, чья электронная подпись используется, закрепите во внутренних документах организации. Например, можно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору, дополнение к должностной инструкции или приказ руководителя.

Как заполнить подраздел 1.1

Для заполнения отчета понадобятся трудовой или гражданско-правовой договор, приказ на прием/увольнение штатного сотрудника и иные кадровые документы.

Пройдемся по каждой графе таблицы, которую вы будете заполнять в подразделе 1.1 ЕФС-1 при подаче сведений о трудовых отношениях.

Графу 11 в первичном отчете заполнять не нужно, так как она предназначена для отмены ранее предоставленных сведений. То есть в случае ошибки в первичном отчете. Для исправления заполняют подраздел 1.1 ЕФС-1 так же, как и в первичном варианте, но в графе 11 ставят знак «X».

На сколько оштрафуют за ошибки и опоздание

За неверное или несвоевременное предоставление сведений ЕФС-1 на штатных сотрудников должностному лицу грозит ответственность по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП. Это может быть предупреждение или административный штраф от 300 до 500 руб.

За нарушения в порядке сдачи и заполнения ЕФС-1 на исполнителей по ГПХ, наказание предусмотрено в ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП. Размер административного штрафа тот же – от 300 до 500 руб.

Сдавайте отчет ЕФС-1 электронно через сервисы Калуга Астрал. Выбирайте, какой удобнее: облачный онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0, сервис с локальным хранением данных Астрал Отчет 4.5 или же интегрированный с вашей учетной программой – 1С-Отчетность.

В каждом сервисе формы отчетов автоматически обновляются в случае изменений, а все показатели проходят автопроверку на ошибки. Сдавайте электронные отчеты уверенно, без лишнего внимания проверяющих и штрафных санкций.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8Kca1p