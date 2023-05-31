Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС

Кто-то ведёт личный блог просто из любви к искусству, а кто-то монетизирует свою деятельность в интернете: продаёт товары и услуги, заключает рекламные контракты с брендами и зарабатывает на этом. Как только блог начинает приносить доход, для блогера наступает обязанность платить налоги.

Расскажем о том, почему ФНС заинтересовалась доходами блогеров, как блогеру узаконить свою деятельность и выбрать оптимальный способ уплаты налогов.

Что случилось

Весной 2023 года на нескольких российских блогеров с миллионной аудиторией завели уголовные дела за неуплату налогов: Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужу Артёму Чекалину, Александре Митрошиной, Елене Блиновской и её мужу Алексею Блиновскому.

Самая крупная задолженность среди них у Блиновской — более 918 млн рублей.

Помимо уклонения от уплаты налогов, Чекалиных и Блиновских подозревают в отмывании денег: часть сэкономленных средств они, по мнению следствия, потратили на покупку валюты и дорогого имущества.

Даже если блогеры официально регистрируют свою деятельность и официально платят налоги, к ним всё равно возникают вопросы. Следственный комитет и ФНС считают, что для уклонения от уплаты налогов блогеры использовали схему дробления бизнеса и незаконно получали выгоду.

Вероятно, список блогеров, которых проверят ФНС и СК, будет пополняться. ФНС может заинтересоваться и теми блогерами, которые не зарегистрировали свой бизнес и не платят налоги, даже если их доходы гораздо скромнее, чем у блогеров-миллионников.

Как блогеры «оптимизируют» налоги

Чаще всего для незаконной налоговой оптимизации используется следующая схема.

Блогер регистрируется как ИП, выбирает упрощённую систему налогообложения и платит 6% от дохода.

Когда оборот превышает установленный для УСН лимит, блогер обязан перейти на общую систему налогообложения (ОСНО), а это значит — начать платить НДС и НДФЛ.

Чтобы этого избежать, блогер регистрирует ещё один бизнес — например, на родственника. Это может быть ИП или ООО. У каждого такого субъекта предпринимательства оформлена упрощёнка и есть свой лимит.

Излишки денег первого ИП начинают поступать на счета нового бизнеса.

В 2023 году лимит для применения УСН — 200 млн рублей за год или любой отчётный период. А если учитывать коэффициент-дефлятор (1, 257), конечный размер возможного дохода в 2023 году может составить 251,4 млн рублей.

Так можно дробить бизнес по периодам или видам деятельности. Например, доход от рекламы проводить через одного ИП, от продажи косметики — через другого, от продажи курсов — через третьего.

При этом все применяют упрощёнку и вовремя платят налоги.

Но ФНС рано или поздно обнаруживает, что разные ИП и ООО — это на самом деле один бизнес, специально раздробленный для экономии на налогах. Это незаконная оптимизация.

Что говорит закон

Блогеры в налоговом законодательстве пока прямо не упоминаются. Но на них распространяются нормы, устанавливающие требования уплаты для всех.

Об этом ранее высказывался Минфин в своём письме от 20.08.2018 № 03-04-05/58764. Оно коснулось конкретно доходов блогеров.

В этом письме Минфин ссылается на пункт 1 ст. 3 НК, который устанавливает, что каждое лицо должно уплачивать налоги и сборы. А соответствующее законодательство основывается на всеобщности и равенстве налогообложения.

Более того, изначально эта обязанность налогоплательщиков была закреплена статьёй 57 Конституции. Соответственно, данный порядок не предусматривает исключения и для блогеров. На них в одинаковой мере распространяются требования государства.

А статья 209 НК указывает, что объектом обложения считается доход, полученный плательщиком. Если обязанность лицом не исполняется, над выявлением этого факта работают налоговые органы.

То есть независимо от того, зарегистрировал блогер свой бизнес или нет, он должен платить налоги в бюджет — как предприниматель или как обычное физлицо.

Блогер-ИП может применять спецрежимы, которые позволяют экономить на платежах в бюджет. Но при превышении установленных лимитов ИП должен перейти на общую систему налогообложения. Это значит, что с каждого поступления следует платить 20% НДС, а с остатка — 13% НДФЛ.

Когда оптимизация налогов считается незаконной

На самом деле, получать налоговую выгоду можно — это не преступление и не признак недобросовестности. Можно оформлять бизнес на разные ИП и ООО, можно разделять обороты по видам деятельности.

Но это должно быть экономически обосновано и иметь своей целью хозяйственную выгоду, а не налоговую.

Общие критерии незаконной оптимизации перечислены в статье 54.1 НК, а разъяснения есть, например, в письме ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@.

Письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ содержит подробные критерии дробления бизнеса. Налоговая сочтёт это незаконным, если присутствуют такие нарушения:

искажение фактов о деятельности;

неправильное применение налоговой ставки или льготы;

манипулирование статусом налогоплательщика;

искусственное создание условий для пониженных ставок;

нереальность сделки;

вовлечение в деятельность подконтрольных лиц для занижения дохода;

обналичивание денег подконтрольными лицами;

использование денег на нужды налогоплательщика, которого подозревают в схемах;

использование одних IP-адресов.

Дробление считается преступлением, только если был умысел — то есть условный блогер осознавал, что занижает налоги, и сознательно допускал наступление вредных последствий.

Какое наказание за неуплату налогов предусмотрено законом

За уклонение от уплаты налогов предусмотрена налоговая, административная и уголовная ответственность. Статьи какого кодекса будут применяться к конкретному правонарушению, зависит от того, насколько крупную сумму блогер задолжал бюджету.

Налоговая и административная ответственность

Статья 116 НК: за ведение деятельности без постановки на учёт возможен штраф в размере 10% от полученных доходов, но не менее 40 тыс. рублей.

Статья 122 НК «Неуплата (неполная уплата) налога»:

20% от неуплаченной суммы;

40%, если средства не уплатили умышленно.

Статья. 14.1 КоАП «Предпринимательская деятельность без регистрации»:

штраф от 500 до 2000 рублей.

Кроме перечисленных видов ответственности, контролирующие органы могут ещё доначислить налоги, например, если обнаружат дробление.

Уголовная ответственность

В УК есть несколько статей, по которым блогеров и их помощников в оптимизации налогов могут привлечь к ответственности.

Это уже не просто административное нарушение, а преступление:

При уклонении от уплаты налогов особо крупным размером считается 13,5 млн рублей за 3 года подряд.

Минимальные и максимальные размеры наказания могут быть следующими.

Статья 198 УК:

штраф от 100 000 до 500 000 рублей;

штраф в размере ЗП или иного дохода за период от 1 года до 3 лет;

принудительные работы на срок до 1 года или 3 лет;

арест до 6 месяцев;

лишение свободы до 1 года или 3 лет.

Нарушитель может быть освобождён от уголовной ответственности, если:

впервые совершил преступление по данной статье;

полностью уплачены суммы недоимки и пени;

полностью уплачена сумма штрафа в порядке и размере, предусмотренном НК.

Также Уголовный кодекс предусматривает наказание по ст. 171 за незаконное предпринимательство.

Минимальные и максимальные размеры ответственности в зависимости от размера дохода могут быть следующими.

Статья 171 УК:

штраф до 300 000 или 500 000 рублей;

ЗП или иной доход за период до 2 или 3 лет;

обязательные работы на срок до 480 часов;

принудительные работы на срок до 5 лет;

арест до 6 месяцев;

лишение свободы до 5 лет со штрафом до 80 000 рублей или ЗП за период до 6 месяцев.

Как блогеру узаконить деятельность

Блогер может платить НДФЛ как физическое лицо, стать самозанятым или встать на учёт в налоговую в качестве ИП.

В первом случае блогер самостоятельно декларирует свои доходы за отчётный год, подавая в налоговую декларацию по форме 3-НФДЛ. Сделать это нужно до 30 апреля года, следующего за отчётным.

Согласно ст. 224 НК, предусмотрено 5 налоговых ставок на доходы физлиц: 9%, 13%, 15%, 30% и 35%.

Чаще всего применяется ставка 13%. Ставку 15% следует применять, если декларируемый доход превышает 5 млн рублей.

Вариант с уплатой НДФЛ неудобен тем, что многие бренды не хотят сотрудничать с блогерами-физиками, так как за них нужно платить страховые взносы. Кроме того, такой блогер не имеет пенсионного стажа.

Ещё один вариант — зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход.

Отчитываться перед налоговой не нужно, но самозанятый обязан выдавать своим клиентам чеки по оплаченным услугам. НПД можно применять только если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Когда доходы на счёт поступают систематически и ведение блога становится предпринимательской деятельностью, целесообразно выбрать статус индивидуального предпринимателя. В качестве ИП блогер должен встать на учёт в налоговый орган (п. 2 ст. 116 НК).

ИП имеет два режима налогообложения на выбор:

Основной минус статуса ИП — нужно вести бухучёт и сдавать отчётность.

Какой режим налогообложения выбрать блогеру-ИП

В таблице сравнили по нескольким параметрам два доступных блогерам режима налогообложения.

ОСНО УСН Налоговая ставка Три налога: НДФЛ (13% или 15%);

НДС (от 0% до 20%);

налог на имущество, которое используется в работе, при его наличии (до 2,2%). Один налог: можно платить 6% от выручки;

или 15% от разницы между выручкой и расходами. Повышенные ставки: можно платить 8% от выручки;

или 20% от разницы между выручкой и расходами. Лимиты Нет Для доходов менее 200 млн рублей действуют обычные ставки. От 200 до 251,4 млн рублей — повышенные. Если годовой доход превышает 251,4 млн рублей, следует перейти на ОСНО. Прочие лимиты: штат не более 130 человек;

остаточная стоимость предприятия не может быть более 150 млн рублей;

ограничения на виды деятельности. Налоговая отчётность Декларация 3-НДФЛ — один раз в год Декларация по НДС — ежеквартально. Уведомление об исчисленных налогах — до 25 числа месяца, в котором происходит уплата налога или взноса. Декларация по УСН — один раз в год. Уведомление о списании с ЕНС налога по УСН — один раз в квартал. Кому подойдёт режим Крупным налогоплательщикам, у которых нет альтернатив. Инфлюенсеры, которые заключают рекламные контракты с брендами, в основном работают в статусе ИП на «упрощёнке», выбирая для себя 6-процентную налоговую ставку.

Сдавать отчётность ИП на любом режиме налогообложения удобнее всего в электронном виде. «Калуга Астрал» предлагает несколько сервисов для сдачи электронной отчётности. «Астрал Отчёт 5.0» — это удобный онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» — программа для ПК, в которой есть всё для сдачи отчётности онлайн, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.

Что будет дальше с налогообложением блогеров

24 мая Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда.

«Рекомендовать правительству проработать вопрос о дальнейшем совершенствовании налогообложения доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — говорится в постановлении.

ФНС, в свою очередь, продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, выступая с отчётом в Совете Федерации.

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