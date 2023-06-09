Как развивается система маркировки, и какие возможности она даст для производителей и импортеров

Система маркировки «Честный ЗНАК» гарантирует качество промаркированной продукции покупателям, отрезает доступ к торговле в крупных сетях нелегальным производствам, а также повышает конкурентоспособность товаров честных производителей и импортеров.

Что такое маркировка

Маркировка — это регистрация товара в системе «Честный ЗНАК».

Маркировка подразумевает нанесение на товар контрольно-идентификационного знака (двухмерный матричный код — Data Matrix), который содержит информацию о производстве продукции и этапах ее движения от производителя к конечному потребителю, ее составе, параметрах и других характеристиках.

Под маркировку подпадает далеко не вся реализуемая в магазинах продукция, но ее перечень постоянно расширяется.

На сегодня маркировка необходима:

молочной продукции;

упакованной минеральной воде;

лекарствам;

табачной продукции, никотинсодержащим жидкостям и электронным курительным устройствам;

одежде, обуви и товарам легкой промышленности;

меховым изделиям;

духам и туалетной воде;

шинам и покрышкам;

фотоаппаратам и лампам-вспышкам;

креслам-коляскам;

пиву и сидру в кегах.

Промаркированными должны быть не только произведенные в России товары, но и ввезенные из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия).

Новости о маркировке товаров 2023

С 1 июня по 31 августа 2023 года в России проводится эксперимент по маркировке соков, морсов, компотов, сокосодержащих и растительных безалкогольных напитков.

Производители указанной категорий товаров могут протестировать маркировку добровольно и бесплатно: плата за код маркировки взиматься не будет.

Следующие на очереди в список продукции с обязательной маркировкой — икра и вода для детского питания. Именно такие рекомендации дал Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике Минпромторгу.

Также утверждены даты начала обязательной маркировки пива и слабого алкоголя:

в ПЭТ таре — с 1 октября 2023 года;

в алюминиевых банках — с 15 января 2024 года.

Правительство разрешило вводить не маркированные товары в оборот в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а именно:

табачную и никотиносодержащую продукцию — до 1 января 2024 года ;

другие товары, подлежащие маркировке — до 1 апреля 2025 года.

Указанные сроки — переходный период для производителей новых Российских территорий для запуска цифровой маркировки.

Запланированный на 1 марта 2023 года старт обязательной маркировки велосипедов перенесен на 1 сентября 2024 года.

Сервис Астрал.Маркировка обеспечит полную интеграцию с системой маркировки. С помощью сервиса можно: Зарегистрироваться в системе маркировки.

Получать и отправлять УПД.

Передавать сведения о маркируемой продукции в систему «Честный ЗНАК».

Заказывать коды маркировки.

Проводить сверку кодов маркировки из УПД с кодами на товаре.

Отправлять чеки в систему маркировки.

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Что дает маркировка товаров

Цели маркировки:

снижение объемов поддельной и контрафактной продукции на рынке;

раскрытие информации о товаре.

Покупатель при помощи камеры смартфона и штрих-кода на товаре может проверить в системе «Честный ЗНАК» его происхождение. Тем самым он получает гарантию качества и легального ввода товара в оборот.

Для производителей и импортеров товаров маркировка — зеленый свет на потребительский рынок.

Маркированная продукция, состав и путь которой можно без усилий проследить, — более привлекательная для потребителя, за счет чего с рынка исчезнут нелегально ввезенные и введенные в оборот, а также кустарно произведенные товары по заниженной цене.

Честным производителям не придется торговать в убыток в стремлении выстоять в конкурентной борьбе с производителями и поставщиками контрафакта, а продавцы получают уверенность в реализуемом товаре.

Производители также могут отслеживать путь продукции, чтобы оценить себестоимость продукта в конечной точке его пути. Это даст возможность оптимизировать логистику, сокращать издержки и при необходимости наращивать объемы производства.

Работа с маркированными товарами предполагает использование электронного документооборота, тем самым увеличивается скорость документального оформления отгрузок и поставок.

Калуга Астрал предлагает комплекс решений для работы с маркированными товарами:

Астрал.Маркировка — ПО для отслеживания товаров от производителя до конечного потребителя.

Астрал.ЭДО — быстрый и защищенный безбумажный документооборот юридически значимыми документами.

Выпуск электронных подписей для различных задач, сервисов и систем.

Широкий выбор ККТ для работы с маркировкой.

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