Изменения по НДФЛ с июня 2023 года

То, что новый порядок уплаты налогов требует корректировки, стало понятно сразу после его введения в начале 2023 года. И изменения не заставили себя долго ждать. В конце мая вступили в силу поправки в НК, регулирующие особенности уплаты НДФЛ и его распределении на ЕНС.

Особенности уплаты агентского НДФЛ в 2023 году. Вкратце о главном

2023 год существенно изменил порядок исчисления и уплаты агентского НДФЛ:

Изменили дату получения дохода для целей исчисления НДФЛ.

Дата фактического получения сотрудником (исполнителем) дохода – день его выплаты.

Если в прошлой редакции НК датой получения дохода для целей исчисления НДФЛ являлся последний день месяца, то теперь это день фактической выплаты дохода. Соответственно, налог нужно удержать при каждом перечислении сотруднику зарплаты, в том числе и по авансу.

Это осложнило жизнь тем работодателям (заказчикам), которые перечисляли доход физлицам часто: раз в неделю или ежедневно.

Установлен единый срок уплаты НДФЛ.

Если раньше срок перечисления агентского НДФЛ зависел от типа выплаты, то теперь это не имеет значения. Налог с дохода, перечисленного работнику или исполнителю, уплачивается в бюджет в единый срок – до 28 числа.

Для выплат, перечисленных физлицам с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, НДФЛ нужно перечислить на ЕНС до 28 числа текущего месяца.

По выплатам с 23 числа текущего месяца по 22 число следующего месяца срок уплаты налога – 28 число следующего месяца.

Соответственно, за период с 23.05 по 22.06 НДФЛ перечисляется бюджет до 28.06. По выплатам с 23.06 по 22.07 – до 28.07.

Ввели обязанность сдачи в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога.

Ранее такой обязанности у налоговых агентов не было, она появилась только в 2023 году.

В этом документе организации и ИП отражают сумму агентского НДФЛ к уплате в бюджет за текущий расчетный период. Срок направления этого документа в ИФНС – до 25 числа текущего месяца.

Получив уведомление, налоговая узнает, сколько денег нужно списать с ЕНС.

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Уведомление в 2023 году можно не подавать, заменив его платёжным поручением с указанным в нем КБК агентского НДФЛ. В этом случае о сумме налога, подлежащей списанию по сроку уплаты, ИФНС узнает из платёжки.

Но действует данная льгота только в 2023 году и только для тех ИП и организаций, что ни разу не сдавали уведомления об исчисленных суммах налога.

Изменение по НДФЛ с июня 2023 года

Июньские изменения по НДФЛ не так масштабны, как январские и связаны в основном с администрированием налога и его распределением на ЕНС. Корректировки по НДФЛ были внесены в НК законом от 29.05.2023 № 196-ФЗ. К ним относятся:

Изменение порядка списания средств с ЕНС.

Установление возможности досрочного списания НДФЛ с ЕНС без заявления о зачёте.

Подача досрочного уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ.

Изменение порядка списания средств с ЕНС

Несмотря на то что НДФЛ является федеральным налогом, зачисляется он по большей части в региональный (85%) и местный (15%) бюджеты.

Соответственно, для местных и особенно региональных бюджетов, поступления от НДФЛ составляют основную долю в структуре налоговых доходов.

С введением ЕНС и установлением порядка списания с него средств в счёт уплаты недоимки, существенно сократился объем поступления денег в данные бюджеты. Ведь зачисляемые на ЕНС деньги, в том числе в счёт оплаты НДФЛ, сначала направлялись на погашение недоимки по всем платежам и только потом засчитывались в счёт оплаты текущих налогов. Соответственно, НДФЛ доходил до бюджетов в весьма урезанном виде.

Изменения, внесённые в НК законом № 196-ФЗ, устранили данную проблему, изменив очерёдность списания платежей с ЕНС. Теперь деньги с единого счета будут списываться в такой последовательности:

недоимка по НДФЛ;

текущие платежи по НДФЛ;

недоимка по всем остальным платежам;

текущие платежи по другим налогам взносам;

пени;

проценты;

штрафы.

Таким образом, НДФЛ обособили от других налогов, сделав его неприкасаемым.

Возможность досрочного списания переплаты с ЕНС в счёт уплаты НДФЛ

Если раньше НДФЛ списывался с ЕНС при наступлении срока уплаты (28 числа), то теперь это можно сделать досрочно.

При наличии переплаты на ЕНС и уведомления об исчисленных суммах, НДФЛ автоматически будет списан со счёта на следующий день после получения от налогового агента уведомления об исчисленных суммах.

Обратите внимание, что отменить автоматический зачёт после того, как он будет произведён, невозможно. Новые правила уплаты НДФЛ вступят в силу с 29 июня текущего года.

Подача досрочного уведомления по НДФЛ

Это изменение напрямую связано с предыдущим и направлено на возможность досрочной уплаты НДФЛ в бюджет. Налоговым агентам предоставят возможность сдачи досрочного уведомления по НДФЛ – до 12 числа месяца (расчётный период с 23 числа предыдущего месяца по 9 число текущего месяца).

Таким образом, налоговый агент может направить в ИФНС досрочное уведомление по НДФЛ и деньги с ЕНС в счёт уплаты данного налога будут списаны на следующий день, а не 28 числа.

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Обратите внимание, что законодатель не отменил обязанности сдачи основного уведомления, которое направляется в ИФНС до 25 числа. Если налоговый агент решил уплатить НДФЛ досрочно, он должен будет сдать 2 уведомления:

Досрочное – до 12 числа (за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца) и Основное – до 25 числа (за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца).

Сумму в основном уведомлении нужно будет указать полную, а не разницу между досрочным и основным уведомлением.

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