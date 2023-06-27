Как работать с маркировкой в 2023 году

В 2023 году увеличилось количество продуктовых групп, подлежащих обязательной маркировке. Из-за этого к системе «Честный ЗНАК» присоединилось множество предпринимателей, которые ранее не имели дела с маркировкой и не знают, как работать по этим правилам. Ответим на самые популярные вопросы об обязательной маркировке товаров в России.

Какую продукцию нужно маркировать в 2023 году

В начале июня правительство опубликовало распоряжение № 1439-р.

В этом документе перечислены товары, на которые с 2023 года необходимо наносить коды маркировки DataMatrix.

Большая часть продукции, указанной в распоряжении, участвовала в эксперименте по маркировке. Принципы и способы маркировки таких товаров уже известны.

Безалкогольные напитки

Пилотный проект по маркировке соков и других безалкогольных напитков завершится 31 августа 2023 года. Производители, импортёры и продавцы этой продукции ещё могут подать заявку на участие в эксперименте, чтобы заранее научиться заказывать коды DataMatrix, наносить их на товары и передавать в базу «Честного ЗНАКа» данные о движении продукции.

В правилах маркировки напитков приведён список продукции, с которой нужно работать по новым правилам. Это:

подслащённые безалкогольные напитки (например, сладкая газировка или питьевая вода с добавлением сока);

напитки на основе сои, злаков, семян;

фруктовые, овощные и ореховые соки без добавления спирта;

фруктовые и ягодные компоты без плодов;

квасы;

морсы.

Сроки маркировки товаров зависят от того, как упакованы напитки.

Продукцию в стеклянной и полимерной упаковке потребуется маркировать с 1 декабря 2023 года, в алюминиевых и полимерных банках — с 1 марта 2024 года, в упаковке других видов — с 1 июня 2024 года.

Все соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье также нужно маркировать с 1 июня 2024 года.

Зарегистрироваться на платформе «Честный ЗНАК» всем предпринимателям необходимо 1 сентября 2023 года.

Вода для детского питания

Упакованную воду начали маркировать несколько лет назад, поэтому правительство решило не проводить специальный эксперимент по нанесению DataMatrix на воду для детского питания. Маркировка воды с кодом 10.86.10.310 по ОКПД 2 станет обязательной 1 сентября 2023 года.

Медицинские изделия

Эксперимент по маркировке медицинских изделий завершится 31 августа 2023 года, и предприниматели, которые имеют дело с этой продукцией, ещё могут присоединиться к нему.

Согласно правилам маркировки медизделий, наносить DataMatrix придётся только на некоторые виды товаров:

очистители воздуха;

ортопедическую обувь и стельки;

слуховые аппараты;

коронарные стенты;

компьютерные томографы;

санитарно-гигиенические изделия, которые используются при недержании.

Очистители воздуха и ортопедическую обувь потребуется маркировать с 1 октября 2023 года, остальные виды медизделий — с 1 марта 2024 года. Пройти регистрацию на «Честном ЗНАКе» нужно 1 сентября 2023 года.

Кресла-коляски

Обязательной маркировке будут подлежать как ручные, так и электрические инвалидные кресла-коляски. Коды маркируемой продукции по ТН ВЭД и ОКПД 2 можно найти в правилах маркировки этой товарной группы.

Регистрация участников оборота кресел-колясок на платформе «Честный ЗНАК» начнётся 1 сентября 2023 года.

Производители и импортёры товаров должны наносить на кресла-коляски коды DataMatrix с 1 октября 2023 года.

Маркировка товарных остатков будет продолжаться с 1 октября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

С 1 ноября 2023 года будет действовать запрет на ввоз немаркированных кресел-колясок на территорию России.

Антисептики

Согласно правилам маркировки антисептиков, наносить DataMatrix будет нужно на 2 вида товаров:

парфюмерно-косметическую продукцию с заявленным антимикробным действием, предназначенную для гигиены рук;

кожные антисептики (дезинфицирующие средства).

Обязательная маркировка антисептиков также будет внедряться поэтапно.

1 сентября 2023 года все участники товарного оборота зарегистрируются в «Честном ЗНАКе». С 1 октября 2023 года производители и импортёры антисептиков будут маркировать продукцию и передавать в систему прослеживаемости данные о вводе товаров в оборот.

1 марта 2024 года в «Честный ЗНАК» начнут передавать информацию о продаже антисептиков на кассе, а 1 мая 2024 года — о выводе товара из оборота по другим причинам.

Маркировку остатков антисептиков потребуется провести до 1 октября 2024 года.

БАДы

Маркировке подлежит только та продукция, которая прошла государственную регистрацию в качестве биологически активной добавки к пище.

Полный перечень кодов таких товаров по ТН ВЭД и ОКПД 2 содержится в правилах маркировки БАДов.

1 сентября 2023 года начнётся регистрация участников оборота в системе прослеживаемости.

С 1 октября 2023 года производители и импортёры БАДов обязаны маркировать свой товар и вводить его в оборот с помощью «Честного ЗНАКа».

С 1 марта 2024 года в «Честный ЗНАК» потребуется передавать данные о выводе продукции из оборота.

Как продавать маркированные товары в интернет-магазине

Компании, которые продают свои товары в интернете, также обязаны соблюдать закон № 54-ФЗ и правила маркировки продукции. Для того чтобы работать с товарами e-commerce, предпринимателю необходимо:

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС. Зарегистрироваться на платформе «Честный ЗНАК». Заключить договор с оператором электронного документооборота, который будет передавать в систему маркировки данные о движении продукции. Приобрести 2D-сканер для считывания кодов маркировки. Подобрать онлайн-кассу или арендовать облачную кассу. Заключить договор с оператором фискальных данных, который отправит в ФНС и «Честный ЗНАК» сведения о реализации маркированного товара.

Так же как и обычные торговые точки, интернет-магазины обязаны выдавать своим клиентам кассовые чеки.

Если покупатель заказал маркированный товар, в его чеке должен содержаться реквизит «код товара». В электронном чеке код товара приведён в виде ряда чисел, а в бумажном представлен в сокращённой форме — с помощью обозначения [М].

Порядок действий магазина при продаже маркированной продукции зависит от того, каким способом клиент оплачивает и получает свой заказ.

Предоплата.

Если покупатель вносит плату за товар на сайте до того, как продавец упакует и отправит изделие, магазину потребуется пробить 2 чека.

Первый чек формируют во время получения платежа. Это чек предоплаты, который не содержит кода товара.

Второй чек пробивают после того, как продавец соберёт заказ и отсканирует код маркировки на товаре.

При формировании этого чека нужно выбрать признак расчёта «зачёт предоплаты». Во втором чеке указывается код товара, и данные этого документа нужно отправить в «Честный ЗНАК».

Оплата курьеру.

Если магазин отправляет к клиенту собственного курьера, этот сотрудник может принять плату за заказ в момент доставки товара и пробить только один чек.

Курьеру потребуется отсканировать код маркировки на изделии и распечатать чек с помощью смарт-терминала.

Если магазин заключил договор со сторонней службой доставки, то при продаже маркированных товаров необходимо формировать по два чека.

При передаче изделия курьеру продавец пробивает чек предоплаты без кода товара. Курьер формирует чек с признаком «зачёт предоплаты» и кодом товара во время доставки заказа клиенту.

Если курьер не может пробить чек, продавец должен вывести продукцию из оборота вручную через Личный кабинет «Честного ЗНАКа». Сделать это необходимо в течение 3 дней с момента отгрузки товара.

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Как работать с маркировкой в новых регионах

Согласно постановлению № 690, предприниматели, которые работают на территории Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей, могут не наносить коды маркировки на свою продукцию и не передавать в «Честный ЗНАК» данные об обороте товаров.

Участники оборота табачных изделий имеют право не маркировать продукцию до 1 января 2024 года.

Производители, импортёры и продавцы других товаров могут не соблюдать правила до 1 апреля 2025 года.

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