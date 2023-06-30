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ЭДО

Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024 

Изначально переход на сертификаты физического лица и машиночитаемые доверенности планировался к 1 марта 2023 года, затем был перенесен на осень. Теперь появилась информация, что ЭЦП, выданные по старым правилам, сохранят актуальность до августа 2024 года. Расскажем, так ли это.
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Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ЭП физлица и МЧД: что известно о новом порядке на сегодняшний день

По свежему закону от 30.12.2021 № 443-ФЗ, КЭП для подписания электронных документов оформляется только на директора, который представляет интересы компании без доверенности.

Ключ некопируемый, с него невозможно сделать дубликат для главбуха, юриста или специалиста по тендерам.

Такие меры предприняты государством для обеспечения безопасности бизнеса, снижения корпоративных споров и мошеннических действий.

Важно помнить: электронная подпись является аналогом собственноручной, то есть ответственность за ее исполнение полностью лежит на владельце.

Передача ключа другому человеку может повлечь, например, несанкционированное списание средств со счета, искажение данных бухгалтерской отчетности, привлечение к субсидиарке в случае банкротства и т.д.

На остальных сотрудников законодатель предлагает изготовить персональные именные ЭП физлица, а также машиночитаемые доверенности (МЧД).

Возможность подавать документы в контролирующие органы с приложением машиночитаемой доверенностью внедрена в сервисе 1С-Отчетность на платформе «Калуга Астрал» с 2022 года.

В чем отличия от прежних сертификатов

Новый ЭЦП физлица не содержит информацию о работодателе, в нем только личные данные сотрудника. Поэтому в дополнение оформляется машиночитаемая доверенность (МЧД) с указанием уникального идентификационного номера полномочий — она будет прикладываться к каждому пакету электронных документов.

Благодаря персонализации ключа, физлица смогут использовать ЭП не только для рабочих, но и для личных целей: при регистрации сделок с недвижимостью, получении госуслуг и т.д.

В какие сроки нужно уложиться бизнесу

Переход к новому порядку работы был установлен на 1 марта, но позднее срок перенесли на 1 сентября 2023 года в связи с тем, что не все федеральные органы исполнительной власти были готовы к этому, и бизнес не успевал перестроиться (закон от 19.12.2022 № 536-ФЗ).

До конца этого лета совершенно точно можно пользоваться сертификатами, выданными по старым правилам, то есть содержащими реквизиты компании-работодателя и сотрудника физлица.

Таким образом, у организаций остается буквально пара месяцев, чтобы выпустить новые персональные ЭЦП для сотрудников, работающих с ЭДО, и оформить на них машиночитаемые доверенности.

Однако появилась, пока призрачная, надежда, что сроки перехода снова продлят, то есть внедрение новых правил пройдет мягче, чем планировалось.

Продлят ли действующие ЭЦП на 2024 год

На рассмотрении Государственной думы находится новый законопроект № 216859-8, поправки в настоящий момент проходят второе чтение парламентариев.

Основная идея: разрешить использовать сертификаты ЭП, выпущенные на сотрудников компаний по прежним правилам, в течение одного года с момента окончания переходного периода.

Проще говоря, выпуск новых ЭЦП, которые содержат реквизиты и сотрудника, и организации, удостоверяющие центры прекратят с 31 августа 2023 года. Но действующие ключи, выданные ранее, можно будет использовать вплоть до августа 2024 года.

Таким образом, законодатель планирует смягчить внедрение обязанности по МЧД, разгрузить немного работу доверенных УЦ ФНС и оказать поддержку бизнесу.

Будем внимательно следить, пройдет ли законопроект все стадии рассмотрения, и обязательно проинформируем наших читателей!

Перейти на работу с сертификатами физлиц и МЧД можно уже сейчас — не откладывая внедрение в долгий ящик и без риска в один «прекрасный» день оказаться без действующей электронной подписи!

Калуга Астрал выполняет полный спектр услуг для бизнеса: от выпуска электронной подписи для физлиц до оформления машиночитаемой доверенности, обеспечения поддержки ЭДО с контрагентами и сдачи отчетности в госорганы.

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Комментарии

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