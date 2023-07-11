Как открыть бизнес несовершеннолетнему

Открытие собственного бизнеса — это непросто и увлекательно одновременно. Возможность стать предпринимателем даже в юном возрасте — важный шаг к саморазвитию и финансовой независимости. Важно помнить, что этот процесс требует соблюдения определённых правил и ограничений, установленных законодательством.

В статье рассмотрим, с какого возраста и как несовершеннолетнему открыть ИП, самозанятость или ООО.

С какого возраста можно открыть ООО, ИП или самозанятость

Закон позволяет открыть бизнес с 14 лет. В этом возрасте можно стать учредителем ООО, индивидуальным предпринимателем или получить статус самозанятого. Но для этого нужно соблюдать определённые условия.

В 14-летнем возрасте нужно получить письменное разрешение от родителей или вступить в брак по уважительным причинам, таким как беременность или роды.

С 16 лет можно пройти через процедуру эмансипации, на которой подростка признают полностью дееспособным и согласие законных представителей не потребуется.

Важно отметить, что открытие бизнеса в молодом возрасте требует большой ответственности. Купленное оборудование, сырьё и доходы от ведения деятельности принадлежат подростку.

Родители не могут запрещать ему распоряжаться этими средствами.

Что нужно, чтобы открыть бизнес в 14 лет

Для открытия бизнеса в России с 14 лет необходимо выполнить следующие условия:

Получить письменное согласие родителей или опекунов на занятие предпринимательской деятельностью.

Нотариально удостоверить разрешение.

Встать на учёт в налоговой и представить документы.

Открыть спецсчёт в банке, если это ИП или ООО, или получить банковскую карту, если это самозанятость. Оба случая предусматривают участие родителей.

Понадобится паспорт и ИНН. В дальнейшем родители или опекуны оформляют письменное разрешение для каждой сделки, стоимостью выше 10 тыс. рублей.

Также их участие требуется в подписании любых юридических документов, таких как контракты, счета-фактуры и акты.

Если подросток состоит в браке или признан дееспособным с 16 лет, то согласие законных представителей не требуется, так как он уже признан дееспособным.

Также будущему бизнесмену понадобится выявить потребность, выбрать нишу, провести исследование рынка, изучить конкурентов, выявить аудиторию и создать бизнес-план.

Что такое эмансипация

Эмансипация — это процесс, при котором несовершеннолетний, достигший возраста 15 лет, может быть полностью объявлен дееспособным.

После прохождения этой процедуры подросток вправе осуществлять свои действия в области гражданских прав и выполнять полноценно свои обязанности.

Как происходит процесс эмансипации

Решение об эмансипации проводит орган опеки. Заявление о дееспособности рассматривается судом.

Оба родителя, попечители или усыновители дают своё согласие. Родители, лишённые родительских прав, принимать участие в процессе не могут.

После удовлетворения просьбы несовершеннолетний гражданин получает права и обязанности взрослого, но с ограничениями.

Например, он может открыть ИП или ООО, но не вправе получить водительские права, так как их выдают от 18 лет.

Родители больше не несут ответственности по обязательствам подростка.

Как зарегистрировать бизнес

Регистрация бизнеса происходит по той же схеме, как и у граждан, достигших совершеннолетия.

Для открытия ИП необходимо представить заявление о государственной регистрации по форме № Р21001, выбрать способ представления документов и оплатить государственную пошлину.

При этом в документе необходимо указать код вида предпринимательской деятельности из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).

Для открытия ООО нужно подготовить учредительные документы: устав, решение об учреждении организации, протокол о рассмотрении руководителя и бухгалтера, а также заявление о государственной регистрации. После этого документы подаются в налоговую инспекцию и оплачивается госпошлина.

Чтобы зарегистрировать организацию, несовершеннолетний должен владеть долей в компании свыше 50%.

Для регистрации самозанятости достаточно скачать приложение «Мой налог», войти одним из предложенных способов и следовать инструкциям.

Что нужно для открытия бизнеса

Нельзя открыть ИП или ООО без квалифицированной электронной подписи (КЭП). Она необходима несовершеннолетним предпринимателям так же, как и взрослым.

Получить КЭП для бизнеса можно только в удостоверяющем центре ФНС или её доверенных УЦ. Достаточно выбрать отделение налоговой, где выдают подпись. Записываться предварительно не нужно. Обслуживание граждан ведётся в порядке очереди.

КЭП выдадут бесплатно. Нужно только купить носитель для хранения ключей и сертификата электронной подписи — сертифицированный токен.

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Самозанятым необязательно покупать КЭП. Но её приобретение позволит предпринимателю участвовать в некоторых видах электронных торгов, а также заключать сделки с партнёрами и клиентами из других городов.

Также с её помощью можно подписать абсолютно любой электронный документ, электронная подпись сделает его юридически значимым. В отличие от ИП и ООО, самозанятый может приобрести КЭП не в налоговой, а в аккредитованном удостоверяющем центре. Список таких УЦ ограничен.

УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень аккредитованных удостоверяющих центров и имеет все необходимые лицензии для выпуска электронных подписей для физлиц и работников ЮЛ — «Астрал Подпись» и «1С-ЭТП».

Реакция налоговой на регистрацию бизнеса в несовершеннолетнем возрасте

Налоговая относится к открытию бизнеса несовершеннолетним с осторожностью. Случается, что на подростков открывают фиктивные фирмы с целью мошенничества, поэтому стоит ждать тщательных проверок.

Важно помнить, что к административной и уголовной ответственности могут привлечь с 14 лет. Поэтому не стоит регистрировать на себя ИП или ООО по просьбе третьих лиц, знакомых или родных.

Даже за денежное вознаграждение. Последствия будут гораздо хуже.

Если решение создания бизнеса принято подростком самостоятельно, но ФНС необоснованно отказало в регистрации, то можно обратиться в суд.

Гранты для молодых предпринимателей

Гранты могут получить лица возрастом от 14 до 25 лет, которые решили зарегистрировать ИП или ООО. Разрешение родителей тоже требуется.

Сумма зависит от различных факторов. Например, для ведения деятельности в арктической зоне можно получить до 1 млн рублей. Заявку отправляют в региональный орган власти. Им может быть министерство или департамент экономики.

Главное, чтобы у подростка не было долгов. При тратах полученного гранта, 25% средств должно быть оплачено из собственных денег предпринимателя.

Бизнес-идеи для несовершеннолетних предпринимателей

Есть много бизнес-идей, подходящих для подростков в России. Вот несколько примеров из разных источников:

Продажа лимонада. Присмотр за домашними животными. Компьютерные услуги. Вязание на заказ. Рисование портретов. Приготовление домашней еды или выпечки. Изготовление игрушек или поделок. Мелкий ремонт дома. Изготовление лоскутных одеял. Плетение корзин и других предметов декора. Помощь соседям. Няня. Обучение игре на музыкальных инструментах. Перепродажа китайских товаров. Выращивание комнатных растений и рассады. Продажа аквариумных рыбок.

Важно выбрать бизнес-идею, соответствующую интересам и способностям подростка. Также необходимо соблюдать все законодательные требования и нормы.

Начало бизнеса в молодом возрасте может стать отличным опытом и помочь развить важные навыки для будущего.

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