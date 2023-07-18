Как организовать бизнес самозанятым: открытие и уплата налогов

Быть самозанятым в наше время становится всё более популярным. Такой способ заработка не требует больших финансовых вложений, даёт свободу в выборе работодателей и гибкий график работы. Однако, не стоит забывать о налоговых обязательствах.

В этой статье мы рассмотрим, как организовать бизнес самозанятым, открыть счёт налогоплательщика и правильно уплатить налоги.

Кто такие самозанятые

Самозанятый человек — это физическое лицо, которое самостоятельно выполняет работу за вознаграждение без образования юридического лица и регистрации ИП. У такого предпринимателя нет работодателя или сотрудников, нанятых по трудовому договору.

Получение дохода осуществляется на основании заключённого договора гражданско-правового характера.

За свою деятельность он платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). Другие отчисления проводить не требуется. Данные условия регулируются законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Кто может стать самозанятым

Самозанятым может стать любой гражданин, который достиг возраста 18 лет, не является индивидуальным предпринимателем и не занят трудовым договором на основной работе. Такой статус могут получить граждане:

Российской Федерации;

Украины, ЛНР и ДНР;

Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики.

Максимальный доход, который разрешено получать в качестве самозанятого — 2,4 млн рублей в год.

Что такое налог на профессиональный доход

НПД платят только самозанятые. Отчисление осуществляется ежемесячно не позднее 28 числа. Это льготные условия для предпринимателя.

Размер налога на профессиональный доход составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами и ИП.

Оплата осуществляется по упрощённой процедуре: через единый налоговый счёт, приложение «Мой налог» или любое другое банковское приложение, где доступен такой функционал.

Преимущества самозанятости

Если предприниматель планирует получать за свою деятельность менее 2,4 млн в год, ему выгодно перейти на НПД.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели платят подоходный налог в размере 13%. В то время как самозанятый может платить практически в 2 раза меньше. Ещё не нужно платить страховые взносы за своих сотрудников.

Самозанятые имеют возможность самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и накопления, используя приложение «Мой налог».

Выполнить это можно двумя способами: произвольной суммой или единовременным взносом.

Также на самозанятых распространяются различные меры государственной поддержки, например, единовременный налоговый вычет размером 10 тыс. рублей. Его получают один раз. Фактически предпринимателю не выдаются наличные деньги или перевод на банковский счёт. Суммой можно уменьшить налоговую ставку.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте Мойбизнес.рф.

Минус в том, что самозанятому не начисляется трудовой стаж. Также при НПД исключаются социальные гарантии, отсутствуют отпускные и больничные выплаты. Также нельзя получить налоговый вычет за лечение, ипотеку или учёбу.

Чем могут заниматься самозанятые

Самозанятые могут заниматься репетиторством, изготовлением выпечки, настройкой таргетинга, ремонтом, флористикой, оказывать косметические услуги и т.п. Законодательство не устанавливает конкретный перечень сфер деятельности, зато указано, что плательщик НПД не может:

добывать и реализовывать полезные ископаемые;

продавать продукцию несобственного изготовления, подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;

торговать ценными бумагами;

вести агентскую деятельность или быть поручителем;

доставлять товары. Кроме случаев, если ККТ предоставлена организацией заказчиком и оформлена на компанию.

Самозанятым не может стать государственный служащий или ИП на УСН с работниками. Также НПД нельзя совмещать с иными системами налогообложения.

Запрещено совмещать работу и самозанятость одного вида деятельности. Например, работать строителем на компанию по трудовому договору и на себя.

Нельзя работать с бывшим работодателем в течение 2 лет после окончания трудового договора.

Как организовать бизнес

Чтобы начать работать на себя, нужно выполнить следующее:

Выбрать нишу для открытия бизнеса — определить сферу деятельности, спрос и свои возможности. Проверить свои знания — повторить и получить новую информацию касаемо сферы деятельности, пройти дополнительные курсы, изучить опыт конкурентов. Составить план действий — разработать финансовую модель, посчитать расходы, доходы и чистую прибыль. Необходимо учитывать себестоимость, производственный и маркетинговый план, затраты на оборудование, сырьё, упаковку и т.п. Определиться с источником финансирования — сумма всегда индивидуальная и зависит от различных факторов. Начать бизнес можно по-разному: самому с минимальными затратами, получить льготный кредит или грант, заключить соцконтракт или соглашение с партнёром. Узнать требования к наличию документов — для некоторых видов деятельности может понадобиться сертификат, лицензия или медицинская книжка. В каждом конкретном случае нужно проверить законодательство. Определиться с местом работы — зависит от выбранной ниши. Например, писать и редактировать тексты можно из дома или помещения коворкинга. Если бизнес крупный или требует встреч с клиентами, потребуется арендовать офис или склад. При продаже продуктов собственного производства нужна торговая точка.

После составления плана и расчётов можно приступать к регистрации. Далее — как это сделать.

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого

Зарегистрировать самозанятость можно несколькими способами: по паспорту, через личный кабинет налогоплательщика физлица или портал Госуслуг. Всё это осуществляется через приложение «Мой налог».

Также будущий плательщик НПД, может оформиться в банке. Для этого в отдельные банковские приложения встраивается определённый функционал.

Все описанные случаи не предусматривают личного присутствия.

Так как порядок действий при регистрации у каждого банка будет отличаться, то мы расскажем только про варианты оформления через приложение «Мой налог».

Как скачать «Мой налог»

Мобильное приложение «Мой налог» можно скачать и установить бесплатно. Оно представлено на таких площадках, как: Rustore, App Store, Google Play и App Gallery. Также доступна веб-версия для работы в браузере.

Чтобы уберечь себя от мошенников, убедитесь, что разработчик указан АО ГНИВЦ или ФНС.

После загрузки нужно запустить приложение, дать согласие на обработку персональных данных и ознакомиться с правилами использования. Нажать на кнопку «Стать самозанятым». Пользователю будет предложено зарегистрироваться тремя способами. Нужно выбрать самый удобный.

Регистрация по паспорту

Заполнять бумажные документы не требуется. Понадобится смартфон с камерой и паспорт будущего налогоплательщика НПД.

Для регистрации необходимо:

Указать номер телефона и подтвердить его. Выбрать регион ведения деятельности. Отсканировать паспорт через камеру телефона. Данные паспорта заполнятся автоматически, их достоверность необходимо сверить и подтвердить. Сфотографировать лицо. Подтвердить регистрацию для отправки заявления на регистрацию в ФНС.

Ответ от налоговой придёт сразу или в течение 6 дней. Напомним, что зарегистрироваться можно не только с Российским паспортом.

Оформиться как самозанятый могут граждане иностранных государств — членов ЕАЭС, жители Украины, ДНР и ЛНР.

Регистрация через ЛК налогоплательщика физлица

Этот способ проще, так как не требует фото паспорта и селфи предпринимателя. Также не нужна фотокамера на смартфоне или планшете.

Для регистрации потребуется:

Указать номер телефона и подтвердить его. Выбрать регион ведения деятельности. Ввести ИНН и пароль от ЛК налогоплательщика физического лица. Придумать пароль для входа в приложение.

Регистрация с помощью портала «Госуслуги»

Это самый простой способ регистрации, так как Госуслуги уже имеют все необходимые данные для подтверждения личности. Чтобы оформиться в качестве самозанятого, нужно ввести логин и пароль от портала.

Как работать с приложением «Мой налог»

Работать с приложением так же просто, как и зарегистрироваться. «Мой налог» является основным средством взаимодействия между самозанятым и налоговым органом.

В нём можно отправлять чеки клиентам, проверять свои начисления, сроки уплаты налогов и задолженности. Благодаря встроенным функциям, предпринимателю не нужна онлайн-касса.

Создание и отправка чеков

Достаточно указать номер телефона или адрес электронной почты клиента.

Ввести сумму, написать, за что она получена, выбрать физ- или юрлицо. На указанную сумму произойдёт начисление налога. Таким образом, исключается сдача отчётности. Приложение всё сделает автоматически.

Контроль доходов, начислений и задолженностей

В приложении содержится вся необходимая информация о доходах и налогах. Можно найти любой чек, посмотреть предварительные начисления контролирующего органа и узнать сумму задолженности.

Уплата налога

Уплачивать налог на самозанятость можно по квитанции. Но лучше настроить автоматическое списание средств.

Для этого нужно привязать свою банковскую карту и активировать функцию автоплатёж. Так, пользователь обезопасит себя от просроченных налогов.

Подтверждение доходов

Если самозанятый берёт кредит на расширение своего бизнеса или для собственных нужд, то подтвердить доходы можно прямо в приложении. За справками ходить никуда не требуется.

Электронные файлы отправляются прямо со смартфона в организацию, которая подала соответствующий запрос. Там же можно получить справку о самозанятости.

Участие самозанятых в электронных закупках

Самозанятые могут предлагать свои товары и услуги на электронных торговых площадках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Наравне с ИП и организациями они подают заявки на участие и даже имеют приоритетные права. Это отличная возможность расширить географию клиентов и увеличить выручку.

Главное — состоять в списке Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Ограничения установлены на закупки, которые касаются гособоронзаказов.

Для участия нужно:

Изучить рынок. Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Зарегистрироваться в Единой информационной системе в сфере закупок. Получить аккредитацию на электронной торговой площадке. Найти подходящую закупку. Получить независимую гарантию. Подать заявку на участие. Выполнить условия контракта.

Подробнее о том, как самозанятому участвовать в закупках мы писали здесь.

Вопрос-ответ

Как проверить статус самозанятого?

Клиенты и партнёры могут проверить ваш статус налогоплательщика через специальный сервис. Так, заказчики смогут убедиться в легальности вашего бизнеса.

Как открыть специальный счёт для самозанятых?

Спецсчёт для самозанятого не потребуется. Также не нужна отдельная карта. Деньги от клиентов могут поступать на карту, которой вы пользовались до начала своей предпринимательской деятельности.

Обязательна ли банковская карта?

Банковская карта обязательна, даже если клиенты платят наличными. С помощью неё заявляется доход и уплачивается налог.

Нужна ли онлайн-касса?

Регистрировать онлайн-кассу самозанятым не нужно. Использовать ККТ плательщикам НПД запрещено. Налог начисляется по пробитым чекам в приложении «Мой налог».

Подробнее об использовании ККТ самозанятыми мы писали здесь.

Можно ли использовать банковское приложение, если самозанятость оформлена через «Мой налог»?

Можно. Для этого нужно заполнить соответствующее заявление. Банк и ФНС сами произведут обмен данными. Главное, чтобы банковское приложение было официальным и не являлось мошенническим агрегатором сбора данных банковских карт.

Можно ли быть самозанятым в нескольких банках?

Да, можно. Заявлять о доходах разрешено через разные банки, но уплату налога нужно производить только через один.

Можно ли ИП стать самозанятым?

Главное — соблюдать указанные к самозанятым требования: работать без сотрудников, иметь годовой доход меньше 2,4 млн рублей, не продавать маркированные товары и т.п.

Также нужно снять с регистрации онлайн-кассы, рассчитать страховые взносы, сдать декларацию и уплатить налог. При этом закрывать ИП не нужно.

Потребуется зарегистрироваться в приложении «Мой налог». ФНС проверит предпринимателя на соответствие и сама изменит статус налогоплательщика.

Как перестать быть самозанятым?

Сняться с самозанятости можно в приложении «Мой налог». Заявление могут отклонить, если у предпринимателя есть долги по уплате налогов. В разделе «Профиль» нужно нажать «Сняться с учёта НПД» и указать причину.

Нужна ли самозанятому электронная подпись (ЭП)?

В отличие от ИП и юридических лиц, закон не обязывает самозанятым использовать электронную подпись. Однако, она может значительно облегчить работу. Например, удалённо заключать договор на оказание услуг или участвовать в электронных торгах.

Если предприниматель захочет расширить свой бизнес до организации или индивидуального предпринимателя, электронная подпись поможет дистанционно заверить необходимые документы. ЭП выдают только в аккредитованном удостоверяющем центре.

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