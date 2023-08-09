Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — важный инструмент в сферах электронной подписи и ЭДО. Для поэтапного внедрения МЧД потребовалось несколько лет — уже в 2023 году документ станет обязательным. Рассказываем, какие изменения и нововведения, связанные с применением электронных подписей и машиночитаемой доверенности, ожидают бизнес.

Основные ожидаемые изменения

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил проект поправок в закон № 63-ФЗ, который разрабатывался совместно с органами государственной власти и представителями бизнеса. Согласно этим поправкам, ожидаются следующие изменения:

Появится возможность передоверия для машиночитаемых доверенностей для финансового рынка, что облегчит взаимодействие между участниками этого сектора. Коммерческие удостоверяющие центры получат право выдавать сертификаты проверки электронной подписи со сроком действия 15 лет. Это обеспечит долгосрочную легитимность подписей. Усилятся требования к аккредитованным удостоверяющим центрам для поддержания «длинных» сертификатов. Руководители филиалов иностранных организаций смогут получать сертификаты удостоверяющего центра ФНС или доверенных удостоверяющих центров ФНС. Будут признаны электронные подписи иностранных государств на основании соглашений между хозяйствующими субъектами. Сертификаты на представителей будут действовать до окончания их срока, но не дольше 31 августа 2024 года. Выпуск таких сертификатов продолжится до 31 августа 2023 года. Аккредитованным удостоверяющим центрам разрешат заключать договоры с юридическими лицами на аутсорсинг принятия документов от заявителей на выпуск сертификатов и проведения очной идентификации. Это сделает получение подписей физических лиц проще и более доступным.

Что изменится после 1 сентября

С приближением 1 сентября 2023 года ожидаются некоторые существенные изменения в использовании машиночитаемой доверенности, которые коснутся правил выпуска и использования сертификатов.

Согласно подготовленным проектам поправок в закон № 63-ФЗ, с 1 сентября МЧД станет обязательным инструментом при взаимодействии с государственными органами и другими участниками рынка. Это означает, что для подписания документов от имени директора организации или ИП важно обладать действующей МЧД.

С 1 сентября будут запрещены выпуски новых сертификатов для сотрудников юридических лиц. Однако уже выданные сертификаты будут действовать до конца срока своего действия (но не позднее 31 августа 2024 года), при условии, что они были выданы не позднее 31 августа 2023 года.

Вопрос: Будут ли изменения для уполномоченных представителей, которые сейчас отправляют отчётность в ФНС по бумажной доверенности за юрлиц и ИП?

Ответ: Для них ничего не меняется.

Изменения не затрагивают использование бумажных доверенностей. Согласно ГК, доверенность может быть оформлена на бумажном носителе или в электронной форме. Для ФНС это означает, что бумажные доверенности по-прежнему могут использоваться для сдачи отчётности и взаимодействия с налоговыми органами. Исключение — отчётность, которая сдаётся только в электронном виде.

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Если у руководителя нет усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), есть вариант обратиться к нотариусу. Он сможет выдать МЧД с собственной УКЭП, что позволит сотрудникам организации представлять её интересы.

Кроме того, с 1 сентября может появиться новый вид сертификатов — сертификат руководителя филиала. Он предназначен для руководителей филиалов иностранных организаций, и в нём будут указаны соответствующие полномочия и должность.

Новый формат МЧД

Для машиночитаемой доверенности разработан новый, универсальный формат 003. Этот унифицированный формат доверенности согласован с различными заинтересованными сторонами, включая Минцифры, ФНС, ЦБ, Федеральное казначейство и другие органы.

Универсальный формат МЧД будет применяться как для взаимодействия с бизнесом (B2B), так и для взаимодействия с государственными организациями (B2G).

Формат МЧД 002 можно будет использовать, однако подготовиться к переходу на универсальный формат 003 лучше уже в ближайшее время.

Групповая МЧД

Одной из возможностей, которую планируется предоставить в рамках применения МЧД, является оформление групповой машиночитаемой доверенности.

Групповая МЧД позволяет нескольким поверенным зарегистрировать доверенность в распределённом реестре.

Если потребуется отозвать полномочия только у одного из поверенных без отзыва всей МЧД, процедура будет выглядеть следующим образом:

Создание и подписание заявления на отказ представителя от полномочий.

Для отзыва полномочий необходимо создать заявление на портале. В этом заявлении следует выбрать тип «отказ представителя от полномочий» и заполнить соответствующие поля. Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом и направлено на регистрацию.

Проверка и обработка заявления.

После получения заявления система проверяет данные. Если всё корректно и заявление прошло успешно проверку, система примет доверенность и начнёт обработку заявления об отказе.

Если в МЧД представлен лишь один поверенный, то отказ от полномочий этого представителя приведёт к прекращению действия всей доверенности. Такое правило прописано в ГК.

В ситуации, когда в МЧД присутствует несколько поверенных, отказ от полномочий одного из них не повлечёт за собой отзыв всей доверенности. Вместе с МЧД будет передано заявление об отказе от полномочий и подпись поверенного в zip-файле с первичными документами.

Если ваша организация работает через оператора электронного документооборота, он будет информировать вас о событиях с МЧД. В случае отказа одного из поверенных оператор уведомит об этом в вашем личном кабинете и укажет на то, что полномочия данного представителя не подтверждены.

Вопрос: Будет ли реестр архивных доверенностей?

Ответ: Да, в распределённом реестре будет такая возможность.

Особенности оформления МЧД

Если электронная подпись директора была выпущена в другом удостоверяющем центре, например, в УЦ ЦБ или УЦ Федерального Казначейства, это не повлияет на правила оформления и порядок работы машиночитаемой доверенности.

Важно также отметить, что доверенные лица УЦ ФНС не создают сертификаты УКЭП сами.

Они проводят идентификацию заявителя, отправляют запрос в УЦ ФНС, после чего УЦ ФНС создаёт сертификат, а его доверенное лицо выдаёт полученный сертификат заявителю. Это касается только сертификатов УКЭП для юридических лиц, ИП и нотариусов. Сертификаты УКЭП физических лиц доверенные лица ФНС выпускать уполномочены.

Что делать, если сменился руководитель

Допустим, машиночитаемая доверенность была подписана действующим руководителем (его сертификатом), а сейчас директор изменился или срок действия сертификата закончился.

Что делать в этом случае?



Когда действующий руководитель выдавал МЧД, он делал это с использованием своего действующего сертификата электронной подписи. Если у прежнего руководителя сертификат истёк, то такая МЧД будет считаться недействительной при проверке статуса. Она должна быть отозвана новым руководителем, поскольку не подлежит использованию.

Если у МЧД будет метка доверенного времени, то срок действия сертификата, которым была выдана доверенность, не повлияет на её проверку. Это означает, что даже если сертификат доверителя просрочен, но на документе указана метка доверенного времени, МЧД остаётся действительной и может быть использована.

Поддержку метки доверенного времени в распределённом реестре МЧД планируется реализовать к 1 сентября.

При наличии метки доверенного времени не обязательно переоформлять все машиночитаемые доверенности, которые были выданы предыдущим руководителем. При выдаче МЧД документ подписывается от имени организации, а не отдельным руководителем. Поэтому, если организация остаётся действующей и не меняет своего статуса, МЧД, выданные предыдущим руководителем, продолжают быть валидными.

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрены иные правила. Так, в случае смерти ИП, действие всех доверенностей прекратится.

Таким образом, при смене руководителя следует внимательно отслеживать сроки действия сертификатов и обновлять машиночитаемую доверенность при необходимости. Однако, не все МЧД требуют обязательного переоформления при смене руководства, и это зависит от статуса и типа доверенности. Важно внимательно следить за обновлениями в законодательстве и регулярно проверять статус МЧД для обеспечения безопасности и эффективности бизнес-процессов.

Вопрос: Как проверить статус доверенности?

Ответ: Нужно войти на портал, ввести GUID доверенности, ИНН доверителя и представителя. Статус доверенности будет отображён в её карточке.

Влияние смены КПП юридического лица на МЧД

КПП (код причины постановки на учёт) представляет собой уникальный код, который указывается в документах юридического лица. Этот код используется для идентификации обособленных подразделений или филиалов данного юрлица.

Необходимо различать ситуации, когда делается доверенность от юрлица и когда доверенность выдаётся на филиал или обособленное подразделение.

Если доверенность выдаётся от юрлица и не содержит информацию о конкретном филиале или обособленном подразделении, то смена КПП юридического лица не повлияет на машиночитаемую доверенность — МЧД останется действительной, и её перерегистрация не потребуется.

Однако, когда доверенность выдаётся на конкретный филиал или обособленное подразделение, КПП становится важным элементом для определения идентификации этого филиала или подразделения. Если произошла смена КПП у филиала, то старая машиночитаемая доверенность перестанет быть действительной, так как связка ИНН плюс КПП больше не будет совпадать с указанными в доверенности.

В этом случае требуется создать новую МЧД с актуальным КПП для данного филиала.

При создании новой обособки (филиала) также будет присвоен новый КПП, и для этого обособленного подразделения потребуется создать новую машиночитаемую доверенность. Однако для самого юридического лица МЧД перерегистрировать не придётся, если она выдавалась без учёта конкретных обособленных подразделений или филиалов.

Изменения, связанные с УКЭП

Получение и использование обезличенных УКЭП

Обезличенные ЭП представляют собой специальный вид электронных подписей, которые используются для взаимодействия в информационных системах без участия человека.

Чтобы получить обезличенную УКЭП, необходимо подтвердить наличие соответствующей информационной системы.

Например, если компания приобрела программный продукт, такой как 1С, и использует его в своей деятельности, то она может создать новую сущность в виде информационной системы, использующей этот программный продукт. Затем компания создаёт приказ о вводе этой информационной системы в промышленную эксплуатацию и предоставляет его в удостоверяющий центр ФНС.

На одну информационную систему оформляется один сертификат ЭП. Поэтому при наличии нескольких информационных систем у компании, получить соответствующий сертификат нужно на каждую из них.

Вопрос: Будет ли возможность получить API для проверки МЧД на легитимность из информационных систем?

Ответ: По поводу интеграции необходимо обращаться к блокчейн-оператору и договариваться с ним.

Подробнее о долгосрочном сертификате ЭП

Что собой будет представлять сертификат на длительный срок, действующий в течение 15 лет? Начнём объяснение с базового.

Каждая электронная подпись имеет ключевую пару, состоящую из открытого и закрытого ключей. Закрытый ключ является секретным и предназначен для использования только владельцем подписи. Чтобы получить сертификат проверки электронной подписи, заявитель должен предоставить запрос на выпуск, в который включен открытый ключ.

Удостоверяющий центр на основе этого запроса создаёт сертификат проверки электронной подписи и предоставляет его заявителю. Этот сертификат содержит информацию о сроке действия открытого ключа и сертификате проверки.

Суть сертификата на 15 лет заключается в следующем: срок действия закрытого ключа остаётся таким же, как и ранее (обычно 15 месяцев), но срок действия самого сертификата проверки становится равным 15 годам.

Это означает, что после 15 месяцев новые подписи с использованием данного ключа нельзя будет создать.

Однако все ранее созданные подписи, полученные в течение срока действия ключа, будут действительны и могут быть проверены в течение 15 лет.

Возможность получения сертификата на длительный срок предоставляет дополнительное удобство при использовании машиночитаемой доверенности, сохраняя при этом долгосрочную легитимность и проверяемость электронных подписей.

В статье использованы материалы вебинара «Машиночитаемая доверенность. Актуальные вопросы» с участием начальника отдела методологии применения электронной подписи и хранения электронных документов хозяйствующими субъектами Управления электронного документооборота ФНС Романа Чубарова.

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