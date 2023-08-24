Вебинар от эксперта: Важные изменения лета 2023. Готовимся к 2024 году

Эксперт Надежда Самкова расскажет, как бухгалтеру работать в новых реалиях с ЕНП, что изменилось в работе с прослеживаемыми товарами и кого освободили от НДС. Еще на вебинаре вы узнаете, как платить по новым правилам НДФЛ и страховые взносы, а также как их считать в 2024 году.

Записаться на вебинар 11 сентября в 10:00 мск

Спикер вебинара

Самкова Надежда Александровна

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению.

Член палаты налоговых консультантов.

Специалист в области налогообложения.

Налоговый консультант по бухгалтерскому учету и отчетности.

Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Программа вебинара

Новые нормы НК по налоговому администрированию: ЕНС и ЕНП:

Уведомления о начисленных налогах — когда сдавать. Порядок заполнения и исправления. Контрольные соотношения по уведомлениям и типичные ошибки. К чему с октября 2023 года приводят ошибки в уведомлениях?

Сальдо ЕНС. Понятие совокупной обязанности. Изменения второй половины 2023 года.

Новые правила проведения сверок с налоговой, правила зачета и возврата переплат.

Справки, выдаваемые ФНС в рамках ЕНП.

НДС:

Изменения в списке необлагаемых НДС операций — реклама, реализация апартаментов, туроператоры.

Изменения в работе с прослеживаемыми товарами. Новые правила по заполнению счет-фактуры. Готовимся к штрафам 2024 года.

НДФЛ:

Новый период для формирования ЕНП по НДФЛ-изменения мая-июня 2023 года.

Готовимся к изменениям 2024 года: новые правила обложения доходов дистанционщиков; упрощенные налоговые вычеты: новые требования к организациям; изменения в стандартных вычетах; изменения в списке необлагаемых доходов — суточные при разъездном характере, компенсация за использование личного имущества.



Страховые взносы:

Новые правила уплаты взносов в рамках ЕНП с 1 октября 2023 года. Новые правила по учету фиксированных взносов ИП на УСН и патенте. Новые размеры взносов для ИП. Взносы ИП военных пенсионеров.

Изменения в тарифах летом 2023 года.

Изменение 2024 года: изменения в объекте обложения страховыми взносами; изменения в списке необлагаемых доходов — суточные при разъездном характере, компенсация за использование личного имущества.



Записаться на вебинар 11 сентября в 10:00 мск

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