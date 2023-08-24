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Вебинары для бухгалтеров

Вебинар от эксперта: Важные изменения лета 2023. Готовимся к 2024 году

Летом 2023 года произошли масштабные изменения в НК, касающиеся налогов.
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Вебинар от эксперта: Важные изменения лета 2023. Готовимся к 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Эксперт Надежда Самкова расскажет, как бухгалтеру работать в новых реалиях с ЕНП, что изменилось в работе с прослеживаемыми товарами и кого освободили от НДС. Еще на вебинаре вы узнаете, как платить по новым правилам НДФЛ и страховые взносы, а также как их считать в 2024 году.

Записаться на вебинар 11 сентября в 10:00 мск

Спикер вебинара

Самкова Надежда Александровна

  • Ведущий эксперт-консультант по налогообложению.

  • Член палаты налоговых консультантов.

  • Специалист в области налогообложения.

  • Налоговый консультант по бухгалтерскому учету и отчетности.

  • Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Программа вебинара

Новые нормы НК по налоговому администрированию: ЕНС и ЕНП:

  • Уведомления о начисленных налогах — когда сдавать. Порядок заполнения и исправления. Контрольные соотношения по уведомлениям и типичные ошибки. К чему с октября 2023 года приводят ошибки в уведомлениях?

  • Сальдо ЕНС. Понятие совокупной обязанности. Изменения второй половины 2023 года.

  • Новые правила проведения сверок с налоговой, правила зачета и возврата переплат.

  • Справки, выдаваемые ФНС в рамках ЕНП.

НДС:

  • Изменения в списке необлагаемых НДС операций — реклама, реализация апартаментов, туроператоры.

  • Изменения в работе с прослеживаемыми товарами. Новые правила по заполнению счет-фактуры. Готовимся к штрафам 2024 года.

НДФЛ:

  • Новый период для формирования ЕНП по НДФЛ-изменения мая-июня 2023 года.

  • Готовимся к изменениям 2024 года:

    • новые правила обложения доходов дистанционщиков;

    • упрощенные налоговые вычеты: новые требования к организациям;

    • изменения в стандартных вычетах;

    • изменения в списке необлагаемых доходов — суточные при разъездном характере, компенсация за использование личного имущества.

Страховые взносы:

  • Новые правила уплаты взносов в рамках ЕНП с 1 октября 2023 года. Новые правила по учету фиксированных взносов ИП на УСН и патенте. Новые размеры взносов для ИП. Взносы ИП военных пенсионеров.

  • Изменения в тарифах летом 2023 года.

  • Изменение 2024 года:

    • изменения в объекте обложения страховыми взносами;

    • изменения в списке необлагаемых доходов — суточные при разъездном характере, компенсация за использование личного имущества.

Записаться на вебинар 11 сентября в 10:00 мск

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