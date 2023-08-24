Вебинар от эксперта: Важные изменения лета 2023. Готовимся к 2024 году

Эксперт Надежда Самкова расскажет, как бухгалтеру работать в новых реалиях с ЕНП, что изменилось в работе с прослеживаемыми товарами и кого освободили от НДС. Еще на вебинаре вы узнаете, как платить по новым правилам НДФЛ и страховые взносы, а также как их считать в 2024 году.
Записаться на вебинар 11 сентября в 10:00 мск
Спикер вебинара
Самкова Надежда Александровна
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению.
Член палаты налоговых консультантов.
Специалист в области налогообложения.
Налоговый консультант по бухгалтерскому учету и отчетности.
Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».
Программа вебинара
Новые нормы НК по налоговому администрированию: ЕНС и ЕНП:
Уведомления о начисленных налогах — когда сдавать. Порядок заполнения и исправления. Контрольные соотношения по уведомлениям и типичные ошибки. К чему с октября 2023 года приводят ошибки в уведомлениях?
Сальдо ЕНС. Понятие совокупной обязанности. Изменения второй половины 2023 года.
Новые правила проведения сверок с налоговой, правила зачета и возврата переплат.
Справки, выдаваемые ФНС в рамках ЕНП.
НДС:
Изменения в списке необлагаемых НДС операций — реклама, реализация апартаментов, туроператоры.
Изменения в работе с прослеживаемыми товарами. Новые правила по заполнению счет-фактуры. Готовимся к штрафам 2024 года.
НДФЛ:
Новый период для формирования ЕНП по НДФЛ-изменения мая-июня 2023 года.
Готовимся к изменениям 2024 года:
новые правила обложения доходов дистанционщиков;
упрощенные налоговые вычеты: новые требования к организациям;
изменения в стандартных вычетах;
изменения в списке необлагаемых доходов — суточные при разъездном характере, компенсация за использование личного имущества.
Страховые взносы:
Новые правила уплаты взносов в рамках ЕНП с 1 октября 2023 года. Новые правила по учету фиксированных взносов ИП на УСН и патенте. Новые размеры взносов для ИП. Взносы ИП военных пенсионеров.
Изменения в тарифах летом 2023 года.
Изменение 2024 года:
изменения в объекте обложения страховыми взносами;
изменения в списке необлагаемых доходов — суточные при разъездном характере, компенсация за использование личного имущества.
Записаться на вебинар 11 сентября в 10:00 мск
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