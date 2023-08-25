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Онлайн-кассы

Рейтинг онлайн-касс в 2023 году

На рынке представлено множество онлайн-касс, различных по техническим характеристикам и ценам. Составили обзор 12 популярных моделей ККТ, который поможет выбрать кассу для нужной сферы и формата бизнеса.
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Рейтинг онлайн-касс в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Эвотор 7.2

Для кого: для небольших магазинов у дома, кафе, ремонтных сервисов, химчисток, ломбардов, других видов услуг. 

Преимущества:

  • минимум затрат на интеграцию эквайринга, учет продаж и товаров; 

  • простое управление; 

  • возможность подключить дополнительное оборудование.

Смарт-терминал состоит из основания, принтера чеков и планшета на ОС Android — управлять им просто, как смартфоном. Принимает любые виды оплаты, позволяет работать со скидками. К кассе подключаются дополнительные сервисы: детальный учет по товарам, система лояльности, интеграция с 1С, а также весы, терминал для онлайн-оплаты, принтер, сканер, ящик для денег.

В личном кабинете Эвотора можно проконтролировать все основные показатели, в том числе выручку, средний чек и прибыль.

Эвотор 7.2 + сервис «Бизнес.ру Онлайн-чеки» — решение для компаний с комбинированным форматом торговли. Касса фиксирует как интернет-, так и офлайн-продажи.

Эвотор 5i 

Для кого: для выездной торговли, курьерских служб и интернет-магазинов. 

Преимущества:

  • работа без подзарядки до 12 часов; 

  • компактный размер; 

  • малый вес 360 г.

Решение объединяет в себе онлайн-кассу и эквайринговый терминал. Функционал аналогичен Эвотору 7.2. Эквайринг легко подключается через платформу «Эвотор.PAY», комиссия составляет от 1% и зависит от типа бизнеса.

АТОЛ 1Ф

Для кого: для бизнеса с небольшим клиентским потоком и сферы услуг, например, салона красоты или мастерской.

Преимущества:

  • бюджетное решение; 

  • компактный размер; 

  • низкая стоимость запчастей.

Это фискальный регистратор, подключаемый к компьютеру, ноутбуку или другому устройству. В нем используется стандартная чековая лента шириной 57-58 мм, но отсутствует автоотрез. Атол 1Ф готов к работе с ЕГАИС и маркированными товарами. Эта модель популярна у бухгалтеров для фискализации поступлений на расчетный счет.

Подключите решение Астрал.Маркировка — в нем есть необходимый комплект сервисов для работы с товарами на любом этапе маркировки.

АТОЛ 30Ф

Для кого: для микро- и малого бизнеса, стационарных торговых точек с небольшим потоком клиентов.

Преимущества:

  • скорость печати до 75 мм/сек и большой ресурс печатающей головки до 50 км в сочетании с относительно невысокой ценой; 

  • простота замены чековой ленты и фискального накопителя; 

  • возможность дистанционно обновить ПО кассы.

Скорость печати чеков Атол 30Ф в 1,5 раза выше, чем у Атол 1Ф. Из минусов кассы — нет автоотреза, нельзя подключить денежный ящик (опция есть в Атол 30Ф+). Зато саму кассу можно подключить к устройствам под управлением всех основных ОС — Windows, Linux, Android или iOS.

Эвотор 5 ST

Для кого: для интернет-торговли, магазинов с курьерской доставкой.

Преимущества: как и у Эвотор 5i.

Эвотор 5 ST отличается от модели Эвотор 5i тем, что в нем нет встроенного терминала для приема карт. Но в авторизованном сервисном центре его при необходимости модернизируют до устройства 2 в 1. Так же, как и любую другую модель Эвотора, его можно настроить под свой бизнес: добавить скидки, подключить обмен с 1С или бонусную систему.

Эвотор 7.3

Для кого: для тех, кому нужно работать с кассой без подключения к питанию, кому важен дизайн — например, ювелирным магазинам или бутикам. 

Преимущества:

  • работа без подзарядки до 14 часов; 

  • интеграция с системами автоматизации в сфере сервиса — «ПрофСалон» и «Услуги.PRO».

В целом, эта модель универсальна и подойдет большому количеству сфер. Эвотор 7.3 отличается стильным дизайном, поэтому отлично впишется в интерьер бутика или салона красоты.

АТОЛ 25Ф

Для кого: для любых сфер бизнеса с большим потоком клиентов.

Преимущества:

  • скорость печати чеков до 250 мм/сек; 

  • дистанционное обновление ПО кассы; 

  • простая замена чековой ленты; 

  • автоотрезчик японского производства.

АТОЛ 25Ф — быстрый фискальный регистратор, который печатает широкий чек 80 мм. На таком чеке можно размещать информацию о скидках и акция и не сокращать название товара. К кассе напрямую подключается денежный ящик и дисплей покупателя. Атол 25Ф прикрепляется к кассовой зоне, что исключает риск падения.

Эвотор 10

Для кого: для компаний, использующих карточки с фото товаров: ресторанов, баров и кафе, салонов красоты, спортклубов, магазинов одежды.

Преимущества: 10-дюймовый экран и при этом компактный размер; автономная работа до 12 часов.

Эта модель особенно удобна компаниям из сегмента HoReCa: можно пробивать блюда, вести базу клиентов, а сам терминал интегрируется с программами ресторанного учета R-Keeper, Quick Resto, Dooglys.

Меркурий-115Ф

Для кого: для небольшого бизнеса разных сфер деятельности.

Преимущества: 

  • компактный размер; 

  • до 15 часов автономной работы; 

  • невысокая цена.

Касса работает с разными товароучетными системами и кассовыми программами: «1С:Предприятие», MercShop, «Инфо-Предприятие», «Бифит Касса». Подключается к устройствам на Android и интегрируется с платежными терминалами Сбербанка, Альфабанка и INPAS. 

АТОЛ 55 Ф

Для кого: для любых компаний со средним потоком клиентов.

Преимущества:

  • скорость печати до 200 мм/сек и автоотрезчик; 

  • прямое подключение дисплея покупателя и денежного ящика; 

  • дистанционное обновление.

Одна из наиболее популярных моделей «Атол», которая пользуется спросом уже более 9 лет. Совместима с более чем 120 решениями кассового ПО.

АТОЛ 22 v 2Ф

Для кого: для любого бизнеса с большим количеством чеков в день.

Преимущества:

  • скорость печати до 250 мм/сек; 

  • японский печатающий механизм и автоотрезчик; 

  • прямое подключение дисплея покупателя и денежного ящика; 

  • дистанционное обновление.

Печать чека на Атол 22 занимает меньше секунды, причем ширину чека можно настроить разную — 57 или 80 мм. Цветовой индикатор кассы показывает, если произошел сбой или закончилась чековая лента. Провода не получится случайно выдернуть, даже если кассу уронили, а корпус выполнен из антистатического пластика.

Если с помощью кассы планируется не только пробивать чеки, но и вести товарный учет, вам подойдет связка из Атол 22 v 2Ф + POS-терминал АТОЛ Optima + 1С: Касса в облаке (тариф «Стандартный» или «Расширенный», если работаете с ЕГАИС). 

1С: Касса используется как полнофункциональная товароучетная система для малого бизнеса или как рабочее место кассира с дополнительными функциями: приемка накладных, списание, инвентаризация, контроль остатков товаров.

АТОЛ онлайн

Для кого: для интернет-магазинов и сервисов, такси, ЖКХ, вендинговых аппаратов, общественного транспорта.

Преимущества:

  • работа 24/7; 

  • есть готовая интеграция с более чем 120 CMS, CRM и платежными системами.

В обзоре не обойдется без облачной кассы, и это неудивительно. С ней вам не нужно нанимать кассира, проводить техобслуживание оборудования и покупать кассовую программу. Гибкие тарифы помогают экономить и платить только за нужные именно вам опции.

Надеемся, что благодаря обзору вам будет проще ориентироваться в выборе онлайн-кассы. А если нужна более подробная консультация или вы хотите приобрести ККТ и другое торговое оборудование, оставьте заявку здесь. Мы свяжемся с вами и поможем подобрать оптимальное решение.

Интернет-магазин онлайн-касс, оборудования и настройка вашей ККТ

Широкий выбор онлайн-касс и оборудования

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