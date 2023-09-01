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Внедрение МЧД в Россельхознадзоре: ФГИС «ВетИС»

1 сентября 2023 года для подписания электронных документов организации должны были начать использовать машиночитаемую доверенность (МЧД). Хотя благодаря изменениям в законодательстве компании получили годовую отсрочку, постепенно они уже внедряют МЧД в процессы. Россельхознадзор разъяснил, нужно ли использовать такую доверенность в ФГИС «ВетИС» и какие типы электронной подписи потребуются для работы в системе.
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Внедрение МЧД в Россельхознадзоре: ФГИС «ВетИС»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Типы подписей в разных компонентах

Для отслеживания подконтрольных товаров, регистрации лабораторных исследований и ветеринарно-санитарной экспертизы, оформления разрешений и контроля за выдачей ветеринарных сопроводительных документов используется единая информационная система «ВетИС». Она включает несколькокомпонентов — так называются информационные системы, автоматизирующие один или несколько сходных процессов.

Для разных компонентов используются разные типы квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Компонент «Меркурий» 

Применяется для сертификации подконтрольных товаров и контроля их движения. С помощью КЭП подписывается Акт инвентаризации. При этом нужно определить того, кто подписал документ и вносились ли в него изменения после подписания. 

Типы используемых КЭП:

  • КЭП физлица — владельца сертификата, при этом информация о компании не указана. В этом случае в «ВетИС» МЧД формировать не нужно — подпись сверяется по СНИЛС. Право сотрудника подписывать документы организации проверяется автоматически в компоненте «Паспорт».

  • КЭП организации, сертификат которой принадлежит тому, кто подписывает документы без доверенности — обычно это директор или генеральный директор. Электронный документ и сертификат сверяются по ИНН компании и СНИЛС лица.

  • КЭП организации, сертификатом которой владеет сотрудник, подписывающий документы только при наличии доверенности. Этот вид подписи можно использовать до окончания переходного периода — до 31 августа 2024 года. При этом сертификат должен быть получен не позднее 31 августа 2023 года. Сверка документа и сертификата подписи происходит по СНИЛС (ФИО) сотрудника и ИНН компании. Предоставлять МЧД не требуется (п. 2.4. ст. 3 476-ФЗ от 27.12.2019 в ред. от 04.08.2023).

Компонент «Веста» 

В нем регистрируются результаты лабораторных исследований поднадзорных товаров и хранятся сведения о них. Электронной подписью подписываются протоколы и отчеты по результатам лабораторного тестирования. Типы КЭП в этих случаях используются такие же, что и в компоненте «Меркурий».

Компонент «Цербер»  

Применяется для обработки и хранения информации об объектах, связанных с содержанием животных, подконтрольных товарах, утилизации биоотходов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. КЭП нужна при подаче заявления на регистрацию организации в ФГИС.

Так как это может сделать только лицо, имеющее право подписывать документы без доверенности, то и вид подписи применяется соответствующий — КЭП юрлица. Владелец сертификата такой подписи — лицо, действующее без доверенности. Документ и сертификат сверяются по СНИЛС владельца и ИНН компании.

Компонент «ВетИС.API»  

Необходим для настройки обмена со сторонними информационными системами. Подпись требуется для отправки заявления на подключение к интеграционному шлюзу. Заявление может подписать только тот, кто действует без доверенности. Поэтому тип подписи нужен такой же, как и для компонента «Цербер». 

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Когда нужно перейти на МЧД

Как разъясняет Минцифры, сотрудники могут продлить возможность подписывать документы от имени организации КЭП с сертификатом юрлица до сентября 2024.

Для этого успейте обратиться в коммерческий удостоверяющий центр до 1 сентября этого года. В ином случае такую подпись можно использовать только до окончания срока ее действия.

После этого документы нужно будет подписывать КЭП физлица в сочетании с МЧД.

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Комментарии

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