МЧД в КЭДО-2023: что нужно знать кадровику и как это работает на практике 

Внедрение машиночитаемых доверенностей коснется практически всех аспектов работы предприятия: от сдачи отчетности до заключения сделок с контрагентами по ЭДО. Рассказываем, как МЧД пригодится в кадровом делопроизводстве, какие документы по персоналу можно перевести в электронный вид и о чем стоит позаботиться уже сейчас.

Машиночитаемая доверенность в кадровом документообороте

С 1 марта 2023 года действует приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н, который установил единый формат и состав электронных кадровых документов.

Требований этого нормативного акта должны придерживаться все компании и ИП, которые ведут кадровое делопроизводство в цифровом виде.

Если раньше можно было использовать файлы любого типа (PDF, Word, JPEG), то теперь документ должен состоять строго из трех элементов:

основной части в формате PDF;

описания — в XML;

электронной подписи — в SGN.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) прилагается к цифровому документу в случае необходимости: если КЭП принадлежит не руководителю предприятия, а одному из сотрудников.

Согласно последним поправкам к закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», доверенные работники (бухгалтер, сотрудники отдела персонала и т.д.) должны иметь личную КЭП физлица, а также МЧД, которая используется как приложение к подписи для подтверждения легальной связи с работодателем.

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Какие документы нужно подписывать МЧД

Сегодня в электронный вид можно перевести большую часть кадровой документации без дублирования на бумажных носителях:

трудовые договоры и дополнительные соглашения, приложения к нему;

ученические договоры;

соглашения о конфиденциальности (NDA);

соглашения о материальной ответственности;

приказы;

информационные письма, уведомления и иные массовые документы;

служебные задания и др.

На бумаге закон № 377-ФЗ требует оставить только:

документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда;

акт о несчастном случае;

приказы об увольнении, с дистанционными работниками, которые оформлены по ст. 312.9 ТК, приказ тоже можно перевести в электронный вид.

Соответственно, все цифровые документы, подписание которых делегировано руководителем одному из сотрудников, должны быть скреплены его личной КЭП с приложением машиночитаемой доверенности.

Цифровизация кадрового документооборота активно ведется с 2021 (ст. 22.1-3 ТК, приказ от 20.09.2022 Минтруда № 578н). Минтруд заинтересован полностью перевести кадровый учет в электронный вид не только ради удобства взаимодействия работодателей и работников, но для упрощения госконтроля, быстрого выявления нарушений в сфере трудового, миграционного законодательства.

Вероятно, в ближайшем будущем отчетность в СФР, Росстат, ЦЗН, военкомат будет приниматься исключительно онлайн, а бумажные носители уйдут в небытие.

Как перейти на новую схему работы

Внедрение машиночитаемых доверенностей в повседневную работу отдела кадров происходит в два этапа:

Оформление КЭП физического лица, который ведет электронный документооборот. Выпуск МЧД на этого же сотрудника.

Создание машиночитаемой доверенности возможно на сайте ФНС или в любом аккредитованном сервисе, где уже реализована такая возможность. Руководитель компании или ИП заполняет необходимые сведения в бланке и подписывает МЧД при помощи своей КЭП.

Оформить КЭП можно прямо из сервиса Астрал iКЭДО благодаря собственному удостоверяющему центру.

Из Классификатора полномочий ЕСНСИ следует выбрать подходящий идентификатор — «Подписание кадровых документов от лица работодателя».

Срок действия МЧД устанавливается руководителем при ее составлении. Если дату окончания не указать, согласно ст. 176 ГК, доверенность утратит силу ровно через 1 год.

XML-файл доверенности может храниться:

в информационных системах аккредитованных УЦ;

у операторов ЭДО;

в личной ИС или в электронном архиве компании.

В любой момент директор вправе отозвать выданную МЧД, направив хранителю заявление об аннулировании документа.

Дедлайн для перехода на ЭЦП физлица и МЧД

Окончательно внедрение машиночитаемых доверенностей в КЭДО завершится к 1 сентября 2024 года (см. закон № 457-ФЗ от 04.08.2023).

Таким образом, у компаний и ИП есть еще год, чтобы в спокойном режиме оформить необходимые документы, обновить ПО, обучить персонал и опробовать новую схему работы.

Сотрудники, которые получили сертификаты прежнего образца до 31 августа 2023, смогут пользоваться ими и подписывать кадровые документы от имени работодателя до окончания срока действия, но не позднее, чем 31 августа 2024.

Ответственность за ошибки в КЭДО

За нарушение требований приказа № 578н к оформлению цифровых кадровых документов пока нет самостоятельной административной ответственности. Поэтому нужно ориентироваться на ст. 5.27 КоАП.

Например, за ненадлежащее оформление трудового договора (подписанные его электронной версии без МЧД, в т.ч.) грозит для

должностного лица — штрафом от 10 до 20 тыс. руб.;

ИП — от 5 до 10 тыс. руб.;

компании — от 50 до 100 тыс. руб.

Астрал iКЭДО — это сервис кадрового электронного документооборота с дистанционным выпуском КЭП и машиночитаемых доверенностей для всех сотрудников. Удобный и быстрый переход на новую схему работы на базе надежной компании-разработчика ЭДО.

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