Машиночитаемая доверенность: что нужно знать уполномоченному бухгалтеру

Машиночитаемая доверенность — это документ, где прописаны все полномочия сотрудника, которые он может выполнять от лица руководителя. Так, например, с помощью МЧД уполномоченный бухгалтер имеет право подписывать электронные документы или совершать другие действия за директора компании.

Доверенность обычно состоит из:

Личных данных руководителя (ФИО, должность, дата рождения).

Сведений о сотруднике, на которого оформляется документ.

Информации о номере и сроке действия.

Списка полномочий, которые делегируются работнику организации.

Ранее машиночитаемая доверенность носила экспериментальный характер для дальнейшего перехода на МЧД: отрабатывалось взаимодействие, разрабатывались форматы и т.п.

Сотрудник мог подписывать документы КЭП работника юрлица или использовать МЧД с КЭП физического лица.

Однако с 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность считается основным подтверждением полномочий.

В этой статье мы поговорим об изменениях, которые появились после обязательного внедрения МЧД, как и где её получить, а также что делать с действующими КЭП сотрудников сейчас.

Что изменилось для уполномоченного бухгалтера после введения обязательного МЧД

Прежде чем говорить о машиночитаемой доверенности, важно понять, кто такой уполномоченный бухгалтер.

Уполномоченный бухгалтер — это лицо, которому даётся ответственность за ведение бухгалтерии в организации. При этом он может работать как в штате, так и от лица сторонней компании, занимающейся подготовкой отчётности и сдачи её в налоговые органы.

Какие изменения произошли после введения обязательной МЧД:

1. Все данные о доверенности должны быть переданы в специальный Реестр МЧД ФНС, который позволит быстро проверять их статусы. Это ускоряет согласование отчётности.

2. Сформирована универсальная форма МЧД — версия 003. Подходит как для формирования отчётов в налоговую, так и для работы с другими государственными органами — это упрощает работу с документами.

КЭП сотрудников: что с ними делать

КЭП - это вариант подписи, который подтверждает личность владельца. С её помощью можно заверять электронные документы и дистанционно взаимодействовать с государственными органами.

Получить КЭП можно в любом аккредитованной удостоверяющем центре. УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень таких организаций и имеет все необходимые лицензии для выпуска электронных подписей для уполномоченных работников — «Астрал Подпись» и «1С-ЭТП». Данные продукты придают цифровым документам юридическую значимость и позволяют вести деятельность от имени компании.

Переходный период на МЧД: роль КЭП

Согласно закону № 536-ФЗ переходный период на МЧД закончился 31 августа 2023 года.

С 1 сентября 2023 года ситуация поменялась. Теперь, чтобы работник мог подписывать документы за руководителя, ему необходимо обязательно иметь КЭП физического лица и оформленную при этом МЧД.

Это правило распространяется на тех, у кого нет действующей квалифицированной подписи, оформленной на него, как на сотрудника по «бумажной» доверенности до 01.09.2023 г.

Как работать с МЧД сейчас

Без МЧД Только с МЧД КЭП руководителя + КЭП сотрудника юридического лица + КЭП физического лица +

Также в законопроекте № 216859-8 прописаны правила использования квалифицированных электронных подписей сотрудников ЮЛ. Было одобрено решение об использовании КЭП сотрудника организации до 31 августа 2024 года включительно. Главное условие при этом — сертификат этой КЭП должен быть оформлен до 1 сентября 2023.

Если вы как сотрудник не оформили КЭП до этого времени, тогда представлять интересы компании можно только с помощью квалифицированной ЭП физлица совместно с МЧД.

При продлении же своих сертификатов подписи сотрудники имеют право работать без МЧД еще год.

Обязательные условия для начала работы с МЧД

Чтобы сотрудники имели право ставить ЭП за директора компании, тот должен организовать выпуск КЭП для сотрудников. Сделать это можно в любом удостоверяющем центре, аккредитованным Минцифры.

Затем необходимо создать МЧД для уполномоченного сотрудника. Для этого нужно:

Выбрать формат МЧД — для налоговой отчётности используется формат 5.01.

Прописать в ней все полномочия.

Заверить доверенность КЭП руководителя или нотариусом.

Сохранить её в любой информационной системе, которая подключена к распределённому реестру ФНС (это может быть оператор ЭДО, УЦ налоговой или своя ИС).

Создавать МЧД удобно с сервисом «Астрал Доверенность». Решение позволяет оформить МЧД на сотрудника или доверенное лицо в короткий срок. Директору или предпринимателю достаточно выбрать тип машиночитаемой доверенности, заполнить данные и подписать документ своей КЭП. Для всех читателей Klerk.ru доступна 30% скидка на наш сервис. Получить её вы можете двумя способами: Позвонить по номеру +7 (800) 600-36-51.

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Порядок работы с МЧД

Возникает вопрос, нужно ли прикладывать каждый раз машиночитаемую доверенность при подписании документов от лица компании?

Поскольку это не очень удобно, вы можете загрузить свою МЧД в Единое блокчейн-хранилище. Оно позволяет хранить огромное количество доверенностей, а также проверять их статус в одном месте. Более того, если что-то изменилось в МЧД, вы можете оповестить своих контрагентов об этом.

Также на официальном сайте доступны другие опции, которые можно применить в работе с машиночитаемой доверенностью.

Основные выводы

МЧД — это документ, который даёт право уполномоченным сотрудникам подписывать электронные документы за руководителя.

С 1 сентября 2023 года МЧД является обязательным и считается полным аналогом бумажной доверенности.

Чтобы начать работать с МЧД, директору компании необходимо выпустить КЭП для всех уполномоченных сотрудников. Сделать это можно в любом АУЦ, аккредитованным Минцифры.

Затем подписать МЧД квалифицированной электронной подписью директора организации или ИП и загрузить доверенность в Единый реестр.

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