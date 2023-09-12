Машиночитаемая доверенность: что нужно знать уполномоченному бухгалтеру

Доверенность обычно состоит из:
Личных данных руководителя (ФИО, должность, дата рождения).
Сведений о сотруднике, на которого оформляется документ.
Информации о номере и сроке действия.
Списка полномочий, которые делегируются работнику организации.
Ранее машиночитаемая доверенность носила экспериментальный характер для дальнейшего перехода на МЧД: отрабатывалось взаимодействие, разрабатывались форматы и т.п.
Сотрудник мог подписывать документы КЭП работника юрлица или использовать МЧД с КЭП физического лица.
Однако с 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность считается основным подтверждением полномочий.
В этой статье мы поговорим об изменениях, которые появились после обязательного внедрения МЧД, как и где её получить, а также что делать с действующими КЭП сотрудников сейчас.
Что изменилось для уполномоченного бухгалтера после введения обязательного МЧД
Прежде чем говорить о машиночитаемой доверенности, важно понять, кто такой уполномоченный бухгалтер.
Уполномоченный бухгалтер — это лицо, которому даётся ответственность за ведение бухгалтерии в организации. При этом он может работать как в штате, так и от лица сторонней компании, занимающейся подготовкой отчётности и сдачи её в налоговые органы.
Какие изменения произошли после введения обязательной МЧД:
1. Все данные о доверенности должны быть переданы в специальный Реестр МЧД ФНС, который позволит быстро проверять их статусы. Это ускоряет согласование отчётности.
2. Сформирована универсальная форма МЧД — версия 003. Подходит как для формирования отчётов в налоговую, так и для работы с другими государственными органами — это упрощает работу с документами.
КЭП сотрудников: что с ними делать
КЭП - это вариант подписи, который подтверждает личность владельца. С её помощью можно заверять электронные документы и дистанционно взаимодействовать с государственными органами.
Получить КЭП можно в любом аккредитованной удостоверяющем центре. УЦ «Калуга Астрал» входит в перечень таких организаций и имеет все необходимые лицензии для выпуска электронных подписей для уполномоченных работников — «Астрал Подпись» и «1С-ЭТП». Данные продукты придают цифровым документам юридическую значимость и позволяют вести деятельность от имени компании.
Переходный период на МЧД: роль КЭП
Согласно закону № 536-ФЗ переходный период на МЧД закончился 31 августа 2023 года.
С 1 сентября 2023 года ситуация поменялась. Теперь, чтобы работник мог подписывать документы за руководителя, ему необходимо обязательно иметь КЭП физического лица и оформленную при этом МЧД.
Это правило распространяется на тех, у кого нет действующей квалифицированной подписи, оформленной на него, как на сотрудника по «бумажной» доверенности до 01.09.2023 г.
Как работать с МЧД сейчас
Без МЧД
Только с МЧД
КЭП руководителя
+
КЭП сотрудника юридического лица
+
КЭП физического лица
+
Также в законопроекте № 216859-8 прописаны правила использования квалифицированных электронных подписей сотрудников ЮЛ. Было одобрено решение об использовании КЭП сотрудника организации до 31 августа 2024 года включительно. Главное условие при этом — сертификат этой КЭП должен быть оформлен до 1 сентября 2023.
Если вы как сотрудник не оформили КЭП до этого времени, тогда представлять интересы компании можно только с помощью квалифицированной ЭП физлица совместно с МЧД.
При продлении же своих сертификатов подписи сотрудники имеют право работать без МЧД еще год.
Обязательные условия для начала работы с МЧД
Чтобы сотрудники имели право ставить ЭП за директора компании, тот должен организовать выпуск КЭП для сотрудников. Сделать это можно в любом удостоверяющем центре, аккредитованным Минцифры.
Затем необходимо создать МЧД для уполномоченного сотрудника. Для этого нужно:
Выбрать формат МЧД — для налоговой отчётности используется формат 5.01.
Прописать в ней все полномочия.
Заверить доверенность КЭП руководителя или нотариусом.
Сохранить её в любой информационной системе, которая подключена к распределённому реестру ФНС (это может быть оператор ЭДО, УЦ налоговой или своя ИС).
Создавать МЧД удобно с сервисом «Астрал Доверенность». Решение позволяет оформить МЧД на сотрудника или доверенное лицо в короткий срок. Директору или предпринимателю достаточно выбрать тип машиночитаемой доверенности, заполнить данные и подписать документ своей КЭП.
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Порядок работы с МЧД
Возникает вопрос, нужно ли прикладывать каждый раз машиночитаемую доверенность при подписании документов от лица компании?
Поскольку это не очень удобно, вы можете загрузить свою МЧД в Единое блокчейн-хранилище. Оно позволяет хранить огромное количество доверенностей, а также проверять их статус в одном месте. Более того, если что-то изменилось в МЧД, вы можете оповестить своих контрагентов об этом.
Также на официальном сайте доступны другие опции, которые можно применить в работе с машиночитаемой доверенностью.
Основные выводы
МЧД — это документ, который даёт право уполномоченным сотрудникам подписывать электронные документы за руководителя.
С 1 сентября 2023 года МЧД является обязательным и считается полным аналогом бумажной доверенности.
Чтобы начать работать с МЧД, директору компании необходимо выпустить КЭП для всех уполномоченных сотрудников. Сделать это можно в любом АУЦ, аккредитованным Минцифры.
Затем подписать МЧД квалифицированной электронной подписью директора организации или ИП и загрузить доверенность в Единый реестр.
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