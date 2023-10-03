Как заработать партнеру вместе с ОФД

В современном бизнесе важно уметь находить новые способы монетизации и повышения прибыли. Один из таких способов — сотрудничество с оператором фискальных данных.

ОФД — это организация, предоставляющая услуги по обработке и хранению электронных чеков, а также автоматизации учёта и налогообложения своего бизнеса. В данной статье мы рассмотрим, как партнерство с ОФД может помочь заработать ИП и какие преимущества это сотрудничество может принести.

5 способов заработка партнера с ОФД

1. Реферальная программа.

Партнёры получают комиссии за привлечение новых клиентов к ОФД в виде фиксированной суммы или процентов от сделок.

2. Продажа дополнительных услуг.

ОФД предоставляет партнёрам возможность продавать дополнительные услуги клиентам (облачное хранение данных, электронная отчётность, интеграция с другими системами и т. д.). Партнёры в таком случае получают комиссию от продажи этих услуг.

3. Обучение и консультации.

Многие клиенты начинают работать с ОФД впервые, поэтому может возникнуть желание изучить функционал и возможности оператора. За проведение таких мероприятий партнёры получают гонорар.

4. Внедрение и настройка решений.

Партнёры могут предлагать услуги по внедрению и настройке системы ОФД, включая установку программного обеспечения, настройку чекового оборудования и обучение персонала. За эти услуги партнёры получают оплату.

5. Поддержка клиентов.

Партнёры помогают решать вопросы, связанные с использованием ОФД. За эти услуги они получают определённый процент от стоимости поддержки.

Условия и возможности заработка могут варьироваться в зависимости от партнерской программы и политики ОФД. Для получения более подробной информации следует обратиться к конкретному оператору фискальных данных.

Заключить договор с ОФД: какие требования к партнёру выдвигает оператор

Для того чтобы заключить договор с оператором фискальных данных, партнёры должны соответствовать определённым требованиям.

Главные правила — обеспечение безопасности, надёжность хранения электронных чеков и эффективное взаимодействие с ККТ и ПО.

Также необходимо соблюдать требования законодательства в области онлайн-касс (№ 54-ФЗ). Кроме того, компания-партнёр должна обладать опытом работы в сфере фискальных услуг и иметь хорошую репутацию.

Дополнительный приоритет отдаётся тем, кто может предложить дополнительные сервисы и разработки, улучшающие работу бизнеса и повышающие удовлетворённость клиентов (смежные ПО, аналитика, интеграция с другими бизнес-приложениями и т.д.).

Будьте внимательны, каждый оператор ОФД имеет свои требования и условия для партнёрства. Поэтому перед подписанием договора необходимо внимательно всё изучить.

Принципы сотрудничества

Принцип сотрудничества ОФД и партнёра основан на взаимодействии, взаимной поддержке и обмене информацией для обеспечения эффективной и надёжной работы фискальной системы.

Чтобы партнер мог заработать вместе с ОФД, сначала ему нужно подать заявку на официальном сайте оператора. За ним закрепят менеджера, который проконсультирует и поможет настроить всё необходимое.

Второй этап — подписать договор с организацией, аккредитованной ФНС (полный список вы можете найти на официальном сайте налоговой). Также партнёру нужно выбрать схему, по которой он будет работать:

Агентская (работа от лица сторонней компании).

Партнерская (работа от компании, которая напрямую предоставляет услуги ОФД).

Третий этап — для благонадежности партнер должен пройти идентификацию в Удостоверяющем центре и получить КЭП. Также необходимо подписать договор с ЭДО.

Заключительным этапом считается прохождение обучения о продуктах, тарифах и других маркетинговых материалах.

Функционал личного кабинета партнёра

ЛК партнера помогает полностью вести всю работу с клиентами.

Так, например, партнерам доступна информация о пользователя:

Количество действующих абонентов.

Процент прироста.

Рейтинг лучших партнеров.

Созданы отдельные страницы «Статистика» и «Абоненты», где отображены данные за неделю / месяц / год и личные данные клиентов. В ЛК также доступна функция «Продлить договор с ОФД» или же «Отменить».

Важной функцией можно назвать доступ к информации о кассах и чеках:

Добавление ККТ.

Группировка касс.

Аналитика фискального накопителя.

Удобное отображение всех чековых операций.

Система фильтров.

Работа с торговыми точками и т.д.

Мониторинг ККТ также доступен партнерам. В Личном кабинете можно увидеть количество рабочих кодов активации, статус и срок продления.

Сколько может зарабатывать партнер и какие продукты/услуги ОФД можно предложить своим клиентам

Основной заработок партнера строится на km продаже кодов активации, своих услуг и осуществлении кросс-продаж.

Что касается кодов, платежи проходят по двум схемам — предоплата и постоплата.

На свои услуги партнер устанавливает цену сам. Оператор может лишь дать рекомендацию по ценообразованию.

Что же касается самих продуктов, у каждого ОФД есть свои тарифы с фиксированными ценами. Партнер же получает часть от суммы сделки (в среднем до 65%).

Так, например, можно предлагать клиентам интеграции с ПО по отчетности, ЭДО, маркировке и работе с электронными перевозочными документами.

Частые вопросы

Кто может принять участие в партнерской программе?

Партнерами могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Обе схемы сотрудничества подходят и для ЮЛ, и для ИП.

Где узнавать последние новости о продуктах и условиях партнёрской программы?

Все зависит от оператора фискальных данных, с которым вы подпишите договор. Например, в АО «Калуга Астрал» партнеры могут узнать необходимую информацию:

На официальном сайте компании в разделе «Партнерам». Позвонив в техническую поддержку или Отдел по работе с партнёрами (номер указан также на сайте). С помощью рассылки от персонального менеджера.

Как получить доступ в Личный кабинет партнера?

Чтобы партнер мог пользоваться ЛК, ему нужно подать заявку и заключить договор с оператором ОФД, аккредитованным ФНС.

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