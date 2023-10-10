Что делать, если онлайн-касса заблокирована

Статус «Ваша касса заблокирована» — одна из насущных проблем для многих бизнесов и часто вызывает недовольство и неудобства. И что же делать, если кассовый аппарат всё-таки заблокирован? Об этом поговорим в статье.

Онлайн-касса: кто должен с ней работать и кто может вести свою деятельность без неё

Онлайн-касса – это специализированное устройство, которое позволяет автоматизировать процесс регистрации и учёта продаж, осуществляемых в розничных точках или при оказании услуг.

Оно состоит из программного обеспечения, установленного на компьютере или мобильном устройстве, и фискального накопителя. Он, в свою очередь, регистрирует и хранит информации о продажах.

Владельцы магазинов, ресторанов, салонов красоты, аптек и других предприятий, где происходят розничные продажи или оказываются услуги, обязаны установить онлайн-кассу. Она необходима для регистрации и учёта всех расчётов с клиентами и автоматической отправки информации в ОФД и ФНС.

Однако есть категории предпринимателей, которые могут обойтись без кассового аппарата:

Продуктовые уличные ярмарки.

Газетные и журнальные киоски.

При реализации ценных бумаг.

Общепиты в образовательных учреждениях.

Точки продажи мороженого и безалкогольных напитков в розлив.

Пункты приёма стеклотары.

Самозанятые.

Мастерские (изготовление ключей, ремонт обуви).

Услуги по присмотру за детьми.

Сдача жилья в аренду.

Торговцы бахилами.

Фельдшеры.

Кредитные организации.

Проведение ритуальных и церковных обрядов.

Органы государственной власти и муниципалитета.

Библиотеки.

Дома культуры и другие подобные организации.

В случае несоблюдения обязательств по установке онлайн-кассы предпринимателю грозят штрафы и административная ответственность.

Важно своевременно ознакомиться с требованиями законодательства (№ 54-ФЗ) и корректно использовать ККТ.

Взаимодействие продавца, ККТ, ОФД, налоговой и самого покупателя

Схема полной работы прохождения платежа от продавца до клиента представлена ниже.

Работа с онлайн-кассой

Согласно законодательству, нужно выполнить следующие действия:

1. Установите специальное программное обеспечение на компьютер или кассовую систему.

2. Подпишите договор с ОФД – специализированной организацией, занимающейся сбором, хранением и передачей информации о всех операциях, проводимых предпринимателями. В 2023 году взаимодействие онлайн-кассы и оператора фискальных данных обязательно (регистрация каждой транзакции + отправка всех платёжных данные в ФНС).

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3. Сделайте регистрацию кассового аппарата и самого ИП или ЮЛ в ФНС. В случае несоблюдения данного требования предприниматели могут столкнуться с административными и финансовыми санкциями. А в некоторых случаях – с блокировкой кассы и расчётного счёта.

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Процесс блокировки кассового аппарата

Когда касса заблокирована, ФН перестаёт генерировать фискальные признаки для каждого чекового документа. Следовательно, можно сказать, что в таких случаях не функционирует не сама кассовая аппаратура, а фискальный накопитель.

Если нет фискального признака, чеки или бланки строгой отчётности не сохраняются на накопителе и не могут быть распечатаны. Поэтому блокировка фискального накопителя на кассе приводит к невозможности создания новых документов и осуществления продаж.

Необходимо напомнить, что бланки строгой отчётности (БСО) являются дубликатами чеков и содержат информацию о продавце и покупателе, наименовании товара или услуги, их стоимости, а также другие характеристики платежа, включая номер и дату оформления БСО.

Причины блокировки ККТ

Онлайн-касса может заблокироваться по нескольким причинам. Вот самые основные из них:

Неправильно настроены параметры связи – проблемы с интернетом или неправильно введены параметры связи с сервером оператора фискальных данных . Истекли сроки использования ФН или сроки отправки фискальных данных в налоговую. Неполадки с самим ОФД. Внутренние проблемы программного обеспечения онлайн-кассы или ФН.

На устранение проблем с передачей данных законом предусмотрено 30 дней.

Почему ФНС сняла кассу с учёта

ККТ аннулирована из официального Реестра налоговой. Срок действия фискального накопителя закончился. При прекращении деятельности предприятия или индивидуального предпринимателя. Если касса не использовалась в течение определённого времени.

Что делать, если ваша онлайн-касса не работает, разберём ниже.

Касса больше не является устройством, аккредитованным ФНС

Чтобы понять, можно ли работать с моделью кассы, важно проверить, есть ли она в Реестре ФНС. Для этого необходимо зайти на официальный сайт налоговой в раздел «Реестры».

Затем нужно загрузить документ к себе на ПК или смартфон и посмотреть, есть ли касса, которую вы выбрали для покупки, в списке. Сделать это можно с помощью ИНН изготовителя (указан в паспорте устройства).

Если касса входит в него, вы увидите надпись «Экземпляр включён в Реестр ККТ, зарегистрирован в налоговых органах».

Но бывают случаи, когда ККТ исключают из списка разрешённых устройств. В такой ситуации ФНС присылает уведомление о снятии её с учёта. Тогда вы должны в течение 30 календарных дней предоставить фискальный накопитель в налоговую для считывания данных. Нужно показать ФНС возможные доходы с той даты, когда кассу исключили из реестра.

У фискального накопителя истёк срок действия

Чтобы такой ситуации не произошло, важно следить, когда ФН закончит свою работу.

Обращаем ваше внимание: продлить самостоятельно действие накопителя невозможно. Его нужно приобретать заново. За месяц до окончания срока действия ФН налоговая должна выслать вам уведомление.

После покупки фискального накопителя необходимо заново зарегистрировать онлайн-кассу.

Предприятие закончило своё существование

Если вы закрыли свой бизнес и больше не ведёте никакую деятельность, онлайн-касса будет аннулирована и, соответственно, заблокирована ФНС.

ИП или ЮЛ временно приостановили работу на ККТ

Это возможно, когда предприниматель временно прекращает использование кассового аппарата в случае проведения ремонтных работ, обновления программного обеспечения, замены самой кассовой аппаратуры и других подобных ситуаций.

Для предотвращения блокировки ФН необходимо регулярно проверять, получены ли подтверждения на все фискальные документы. Это можно определить по данным из отчёта о закрытии смены и состояния текущих платежей:

Посмотрите на поле "Количество непереданных фискальных документов". Если все фискальные документы с кассового аппарата были отправлены и получено подтверждение от ОФД по каждому из них, значение поля будет "0".

В противном случае проверьте, когда документы перестали отправляться. Эту информацию можно найти в поле "Дата первого из непереданных фискальных документов".

Сохранённые отчёты находятся в личном кабинете ОФД.

Что делать, если блокировка ФН уже произошла

Сначала выясните причины и устраните их. Все данные, которые сохранились в накопителе в течение блокировки, будут автоматически отправлены ОФД.

ФН будет снова введён в работу сразу же после получения подтверждений от оператора фискальных данных. Вам не нужно принимать каких-либо дополнительных действий от пользователя. По итогу онлайн-касса сама заработает в обычном режиме.

Будет ли фискальный накопитель заблокирован, если на кассе пока не производятся никакие действия

Если вы сначала отправили всю информация о платежах ОФД и только потом выключили ККТ, в таком случае блокировка ФН исключена.

Если же касса была отключена до получения подтверждений, то блокировка ФН произойдёт спустя 30 дней с момента получения последнего подтверждения ОФД.

Как поставить кассу «на стоп»

Как мы говорили выше, сначала необходимо отправить всю информацию об операциях в ОФД.

Затем дождитесь уведомления от ФНС, что она всё получила – это будет знаком для вас от налоговой (она всё получила и зафиксировала ваше желание приостановить работу). В таком случае никаких штрафов не последует.

Что если я всё-таки нарушил правила работы с ККТ

Вся информация о наказании за нарушение правил работы с кассой дана в статье 14.5 КоАП РФ:

За неиспользование ККТ – 25-50% от расчёта и не менее 10 000 рублей.

Если вы повторили подобное нарушение – грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае игнорирования требований налогового органа / непредоставления данных будет выписан штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей.

Применение ККТ, которая работает с ошибками (не передаёт данные в ФНС, неправильно печатает чеки и т.п.) сулит аналогичным санкциям (от 1 500 до 3 000 рублей).

Если вы не выдали чека или БСО покупателю – придётся заплатить 2 000 рублей.

Основные итоги

Онлайн-касса – это обязательное устройство, на котором предприниматели должны регистрировать все свои операции. Тем не менее, существуют некоторые исключения, когда использование кассового аппарата не требуется (см. список в тексте выше).

Блокировка кассового аппарата – это мера, принимаемая ФНС, чтобы предотвратить нарушения со стороны предпринимателей. Существуют четыре основных случая, при которых возможна блокировка кассы:

Временная приостановка деятельности предпринимателя.

Устройство, выбранное вами, исключено из Реестра ФНС.

Истёк срок действия фискального накопителя.

Бизнес прекратил свою деятельность.

Когда ваша кассовая аппаратура заблокирована, необходимо установить причину блокировки. Если она связана со сроком действия ФН, вам следует заменить его и перерегистрировать кассу. Об остальных случаях блокировки мы подробно рассказали выше.

Нарушение правил работы с кассовым аппаратом может привести к наложению штрафа в размере от 1500 рублей или блокировке расчётного счёта на 90 дней.

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