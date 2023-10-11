Закрываем ООО: особенности финальных отчетов по налогам и сотрудникам

Составление и сдача отчетности при закрытии ООО имеет свои особенности. Разберем, как, куда и когда сдавать финальную отчетность по налогам и сотрудникам при ликвидации организации.

Какую отчетность сдают при закрытии ООО

До момента закрытия организация должна отчитываться в общем порядке. Состав отчетности при ликвидации компании увеличивается только на два документа: промежуточный и окончательный ликвидационный балансы. Перечень остальной отчетности ООО зависит от:

применяемой системы налогообложения;

наличия обязанности по уплате некоторых налогов.

Если организация снимается с учета, она должна сдать в контролирующие органы следующие виды отчетности:

бухгалтерскую;

налоговую;

статистическую;

по персонифицированному учету;

по страховым взносам.

Разберем подробнее особенности заполнения этой отчетности, сроки и порядок сдачи в контролирующие органы.

Бухгалтерская отчетность при закрытии ООО

Бухгалтерская отчетность ликвидируемой организации включает:

Промежуточный ликвидационный баланс.

Этот документ нужно составить на дату окончания срока для предъявления требований кредиторами. Отдельной формы промежуточного ликвидационного баланса (ПЛБ) нет. Его можно заполнить на бланке формы, которая утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Об утверждении ПЛБ нужно уведомить ИФНС — составить и направить соответствующее уведомление (по форме Р15016). Сам баланс к уведомлению прикладывать не нужно.

Окончательный ликвидационный баланс.

Окончательный ликвидационный баланс (ОЛБ) нужно составить после того, как требования кредиторов будут удовлетворены, а все расчеты по обязательствам завершены.

Этот документ подлежит утверждению общим собранием акционеров. ОЛБ вместе с остальными документами нужно направить в ИФНС для регистрации факта ликвидации организации.

Рекомендованная форма окончательного ликвидационного баланса приведена в письме ФНС от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@.

Последняя бухгалтерская отчетность.

Окончательную бухгалтерскую отчетность нужно составить на основании ликвидационного баланса: по операциям, которые имели место с момента утверждения баланса до внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации.

Эта отчетность формируется за период: с 1 января по дату, которая предшествует дате снятия организации с учета.

Конкретный срок сдачи этой отчетности не утвержден, но в большинстве случаях ее сдают в ИФНС вместе с документами на регистрацию ликвидации.

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Налоговая отчетность при закрытии ООО

Перечень отчетности по налогам, которую должна сдать ликвидируемая организация, зависит от того:

Какой режим налогообложения она применяет — ОСНО, УСН, ЕСХН.

Какие налоги она платит — НДС, НДПИ, акцизы, налог на игорный бизнес и т.д.

За отчетные периоды, которые предшествуют ликвидации, организация отсчитывается в стандартном порядке и в общие сроки.

За последний период налоговую отчетность нужно сдавать только после завершения всех налогооблагаемых операций.

Срок сдачи — не позднее даты, которая предшествует дате внесения в ЕГРЮЛ сведений о закрытии организации:

Для ежегодной отчетности указывается период: с 1 января по день, предшествующий снятию с учета.

Для ежеквартальной отчетности — с начала квартала по день, предшествующий снятию с учета.

Для ежемесячной отчетности — с 1 числа месяца по дату, предшествующую дню снятия с учета.

Отчетность сдается по стандартным формам, а особенности ее заполнения зависят от того, по какому налогу она составляется.

По УСН, ЕСХН, налогу на имущество и другим налогам, по которым предусмотрена ежегодная сдача отчетности

На титульном листе такой отчетности нужно указать:

Код налогового периода — «50».

Код формы реорганизации — «0».

Отчетный год — год, в котором организация ликвидируется.

По НДС, водному налогу

В поле «Налоговый период» укажите код, в зависимости от того, за какой квартал сдаете декларацию:

«51» — 1 квартал.

«54» — 2 квартал.

«55» — 3 квартал.

«56» — 4 квартал.

Код формы реорганизации — «0».

Отчетный год — год, в котором организация ликвидируется.

По акцизам, косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, НДПИ, налогу на игорный бизнес

На титульном листе в поле «Налоговый период» необходимо указать код «71–82» в зависимости от того, за какой месяц сдается отчетность (за январь — «71», за февраль — «72» и т.д.).

Код формы реорганизации — «0».

Отчетный год — год, в котором организация ликвидируется.

Отчетность по сотрудникам при ликвидации организации

Отчетность по сотрудникам нужно сдать после того, как уволите весь персонал и завершите расчеты с ним.

В состав такой отчетности входит:

ЕФС-1 в составе Подраздела 1 и Подраздела 1.1 нужно подать в СФР в срок не позднее следующего дня после увольнения сотрудника. В графе 7 Подраздела 1 нужно указать причину расторжения трудового или гражданско-правового договора.

ЕФС-1 в составе Раздела 2 нужно направить в СФР не позднее месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. В поле «Прекращение деятельности» Раздела 2 укажите код «Л». Сведения в отчет необходимо включить с начала года по дату сдачи.

Остальные подразделы формы ЕФС-1 нужно сдавать только при наличии оснований.

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Расчет по страховым взносам нужно направить в налоговую инспекцию до того, как сформируете промежуточный ликвидационный баланс.

На титульном листе расчета в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» укажите:

«51» — при сдаче отчета за первый квартал.

«52» — за полугодие.

« 53» — за 9 месяцев.

«90» — за год.

Код формы реорганизации — «0».

Отчетный год — год, в котором организация ликвидируется.

Расчет необходимо составить за период с начала года по дату сдачи.

Расчет 6-НДФЛ нужно направить в ИФНС до момента внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации.

На титульном листе расчета, в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» укажите:

«51» — при сдаче отчета за первый квартал.

«52» — за полугодие.

«53» — за 9 месяцев.

«90» — за год.

Код формы реорганизации — «0».

Отчетный год — год, в котором организация ликвидируется.

Этот отчет нужно направить в ИФНС в течение месяца с даты составления промежуточного ликвидационного баланса.

На титульном листе, в поле «Налоговый период» укажите код «71–82» в зависимости от того, за какой месяц подаете отчетность (за январь — «71», за февраль — «72» и т.д.).

Статистическая отчетность при ликвидации организации

Перечень такой отчетности индивидуален для каждой организации и зависит от сферы деятельности и масштабов бизнеса. Узнать, какие конкретно формы статистической отчетности нужно сдать в текущем году, можно на официальном сайте Росстата в разделе «Респондентам».

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