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Отчётность маркетплейсов и селлеров

Маркетплейсы — универсальные интернет-площадки, обычно выступающие в роли посредника между продавцом (селлером) и покупателем. Они осуществляют хранение и доставку товаров, принимают оплату и даже формируют чеки. Какую отчётность сдавать селлерам, реализующим товары через маркетплейс? Какая отчётность предусмотрена для самих торговых площадок? Как система налогообложения влияет на состав отчётности? 
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Отчётность маркетплейсов и селлеров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отвечаем на самые популярные вопросы об отчётности селлеров и торговых площадок, а также подробно рассказываем про новую форму отчётности в Росстат для маркетплейсов.

Взаимодействие селлеров с маркетплейсами

Многие маркетплейсы, включая лидеров рынка Ozon и Wildberries, заключают с селлерами агентский договор (статья 1005 ГК), в котором прописывают условия сотрудничества. Обычно это оферта, которую продавец принимает при регистрации на торговой площадке и создании личного кабинета.

В рамках агентского договора маркетплейс является агентом, а селлер — принципалом (данные определения применимы даже в том случае, если в самом договоре прописаны не были). Агент получает полномочия на осуществление юридически значимых действий (реклама товаров, сделки с покупателями и т.д.) за особое вознаграждение от принципала — агентскую комиссию. В зависимости от категории товаров, размер комиссии варьируется от 5% до 15%.

Сделки с покупателями могут осуществляться как от имени селлера, так и от имени маркетплейса. Например, первый вариант предусмотрен в агентском договоре Wildberries, а Ozon, наоборот, предпочитает делать продажи от своего имени.

Условия агентского договора оказывают непосредственное влияние на то, как учитываются продажи и составляется бухгалтерская отчётность. 

Бухгалтерский учёт

Маркетплейсы, ведущие продажи от своего имени, сначала выкупают товар у селлеров, а затем продают его конечному потребителю. Они обязаны использовать онлайн-кассу и выдавать чеки покупателям.

Селлеры в таком случае учитывают только тот товар, который продали маркетплейсу, а работать с кассой и формировать чеки им не нужно.

Если маркетплейс находится в позиции посредника, возможны два варианта:

  • торговая площадка осуществляет доставку и выдачу товаров своими силами (курьеры, пункты выдачи) и оформляет кассовый чек;

  • селлер выставляет кассовый чек самостоятельно, а доставку или выдачу осуществляет за свой счёт. 

Кроме того, на учёт продаж влияет система налогообложения, которую применяет продавец (ОСНО, УСН) и форма бизнеса (ООО, ИП, самозанятость). Так, например, предприниматели и самозанятые физлица могут не вести бухучёт и, следовательно, не сдавать финансовую отчётность. Достаточно отразить все операции в Книге учёта доходов и расходов (КУДиР).

Продавцы, применяющие ОСНО (общая система налогообложения), могут принимать НДС (налог на добавленную стоимость) к вычету в составе комиссий маркетплейсу. Для этого понадобятся сведения об НДС в составе проданных товаров, которые торговая площадка отражает в УПД (универсальный передаточный документ) или счетах-фактурах после продаж. Некоторые маркетплейсы самостоятельно удерживают агентские комиссии и перечисляют селлеру деньги за вычетом своего вознаграждения.

Бухгалтерский учёт на УСН (упрощённая система налогообложения) отличается особенностями работы с НДС. Выделять этот налог не нужно, поскольку принять его к вычету в дальнейшем упрощенец не сможет. По закону доходом на УСН считается вся стоимость товара, даже если маркетплейс удерживает агентскую комиссию.

ПСН (патентная система налогообложения) неприменима в интернет-торговле (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Если селлер осуществляет свою деятельность на патенте, но хочет сотрудничать с маркетплейсом, ему придётся либо перейти на УСН, либо совместить ПНС с упрощёнкой.

Налоговая отчётность

При осуществлении продажи через маркетплейс, уплата налогов и сдача соответствующей отчётности происходит по общим правилам. Так, на ОСНО все компании должны платить налог на прибыль и сдавать декларацию по нему, а предприниматели — облагать свои доходы НДФЛ и отчитываться об этом в ФНС. То же относиться к декларации по НДС, обязательной для всех, кто ведёт торговлю на общей системе налогообложения.

Для упрощенцев предусмотрена своя налоговая отчётность — декларации по УСН, уведомления об исчисленных суммах и т.д. Ниже в таблице представлены основные формы налоговой отчётности селлеров и маркетплейсов с учётом разных систем налогообложения:

Форма отчётности

Сроки сдачи

Декларация по УСН

Организации — до 25 марта года, следующего за отчётным;

Предприниматели — до 25 апреля года, следующего за отчётным;

Уведомление об исчисленных суммах либо платёжное поручение (для УСН)

До 25 числа того месяца, в котором происходит платёж;

Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС)

До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

Декларация по налогу на прибыль

До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
Годовая декларация — до 25 марта года, следующего за отчётным

Декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ с доходов ИП на ОСНО)

До 30 апреля года, следующего за отчётным.

Статформа: что это такое и как правильно оформить

Крупные российские маркетплейсы могут осуществлять реализацию товаров не только в РФ, но и на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По состоянию на 2023 год в него входят пять стран: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Если селлер продал свой товар гражданам ЕАЭС за пределами РФ, он обязан отчитаться об этом в Федеральную таможенную службу (ФТС), заполнив специальную статистическую форму учёта перемещения товаров. Данное правило касается всех юридических и физических лиц, в том числе предпринимателей и самозанятых. 

Порядок составления и представления статформы утверждён постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891. Согласно документу, отчитываться перед ФТС должен тот, кто считается собственником товара в момент продажи конечному потребителю. Здесь ключевую роль играет агентский договор, который селлер заключил с маркетплейсом. Если торговая площадка является посредником, то отчитаться в таможню — задача продавца. Если маркетплейс выкупает товар у селлера и продаёт его от своего имени, то должен взять ответственность за сдачу статформы на себя.

Сдавать статформу нужно каждый месяц с 1 по 10 рабочий день, включая в отчёт все товары, проданные за предыдущий месяц, даже те, по которым был оформлен возврат. Количество товара или его стоимость не влияют на порядок заполнения формы: даже если в ЕАЭС была продана всего лишь одна позиция на сумму менее 100 рублей, отчитаться всё равно нужно. 

При заполнении важно помнить о следующих правилах:

  • Форма может быть заполнена и сдана только в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Это можно сделать на сайте таможенной службы через личный кабинет, либо через оператора электронного документооборота.

  • По каждой стране необходимо заполнять отдельную статформу.

  • В один бланк можно включить до 999 позиций, каждая из которых имеет уникальный код ТН ВЭД. Если товарных позиций было 1000 и более за месяц, то нужно будет оформить минимум два отчёта.

За нарушение порядка предоставления статформы в ФТС предусмотрены штрафы по статье 19.7.13 КоАП:

  • для юридических лиц и ИП — от 20 до 50 тыс. рублей (за первое нарушение), от 50 до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение);

  • для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей и от 20 до 30 тыс. рублей соответственно.

Кто должен сдавать отчёт по новой форме №1-маркетплейс

Приказом Росстата от 19.09.2023 № 444 была утверждена новая годовая форма статистической отчётности — № 1-маркетплейс (краткая) «Опросный лист обследования деятельности маркетплейсов». 

Данный отчёт ежегодно должны представлять в Росстат организации, являющиеся владельцами агрегаторов информации о товарах и услугах (исключение — субъекты МСП).

Перечень таких организаций приведён в Приложении Приказа. Сдавать отчёт нужно в промежуток со 2 по 30 октября того года, что следует за отчётным. 

В отчёте необходимо отражать следующие данные:

  • общие сведения о маркетплейсе;

  • информация о филиалах и распределении оборотов розничной торговли;

  • данные о способах доставки товаров покупателям;

  • перечень продавцов (селлеров), с которыми сотрудничает маркетплейс.

Сдавать отчётность вовремя и без ошибок легко с сервисами «Астрал Отчёт 4.5», «Астрал Отчёт 5.0» и «1С-Отчётность» от «Калуга Астрал». Здесь реализованы удобные решения для работы с электронной отчётностью различных видов: бухгалтерской, налоговой, статистической. Каждый из сервисов обладает функциями отслеживания актуальных форм отчётности и их проверки в процессе заполнения.

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