Отчётность маркетплейсов и селлеров

Маркетплейсы — универсальные интернет-площадки, обычно выступающие в роли посредника между продавцом (селлером) и покупателем. Они осуществляют хранение и доставку товаров, принимают оплату и даже формируют чеки. Какую отчётность сдавать селлерам, реализующим товары через маркетплейс? Какая отчётность предусмотрена для самих торговых площадок? Как система налогообложения влияет на состав отчётности?

Отвечаем на самые популярные вопросы об отчётности селлеров и торговых площадок, а также подробно рассказываем про новую форму отчётности в Росстат для маркетплейсов.

Взаимодействие селлеров с маркетплейсами

Многие маркетплейсы, включая лидеров рынка Ozon и Wildberries, заключают с селлерами агентский договор (статья 1005 ГК), в котором прописывают условия сотрудничества. Обычно это оферта, которую продавец принимает при регистрации на торговой площадке и создании личного кабинета.

В рамках агентского договора маркетплейс является агентом, а селлер — принципалом (данные определения применимы даже в том случае, если в самом договоре прописаны не были). Агент получает полномочия на осуществление юридически значимых действий (реклама товаров, сделки с покупателями и т.д.) за особое вознаграждение от принципала — агентскую комиссию. В зависимости от категории товаров, размер комиссии варьируется от 5% до 15%.

Сделки с покупателями могут осуществляться как от имени селлера, так и от имени маркетплейса. Например, первый вариант предусмотрен в агентском договоре Wildberries, а Ozon, наоборот, предпочитает делать продажи от своего имени.

Условия агентского договора оказывают непосредственное влияние на то, как учитываются продажи и составляется бухгалтерская отчётность.

Бухгалтерский учёт

Маркетплейсы, ведущие продажи от своего имени, сначала выкупают товар у селлеров, а затем продают его конечному потребителю. Они обязаны использовать онлайн-кассу и выдавать чеки покупателям.

Селлеры в таком случае учитывают только тот товар, который продали маркетплейсу, а работать с кассой и формировать чеки им не нужно.

Если маркетплейс находится в позиции посредника, возможны два варианта:

торговая площадка осуществляет доставку и выдачу товаров своими силами (курьеры, пункты выдачи) и оформляет кассовый чек;

селлер выставляет кассовый чек самостоятельно, а доставку или выдачу осуществляет за свой счёт.

Кроме того, на учёт продаж влияет система налогообложения, которую применяет продавец (ОСНО, УСН) и форма бизнеса (ООО, ИП, самозанятость). Так, например, предприниматели и самозанятые физлица могут не вести бухучёт и, следовательно, не сдавать финансовую отчётность. Достаточно отразить все операции в Книге учёта доходов и расходов (КУДиР).

Продавцы, применяющие ОСНО (общая система налогообложения), могут принимать НДС (налог на добавленную стоимость) к вычету в составе комиссий маркетплейсу. Для этого понадобятся сведения об НДС в составе проданных товаров, которые торговая площадка отражает в УПД (универсальный передаточный документ) или счетах-фактурах после продаж. Некоторые маркетплейсы самостоятельно удерживают агентские комиссии и перечисляют селлеру деньги за вычетом своего вознаграждения.

Бухгалтерский учёт на УСН (упрощённая система налогообложения) отличается особенностями работы с НДС. Выделять этот налог не нужно, поскольку принять его к вычету в дальнейшем упрощенец не сможет. По закону доходом на УСН считается вся стоимость товара, даже если маркетплейс удерживает агентскую комиссию.

ПСН (патентная система налогообложения) неприменима в интернет-торговле (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Если селлер осуществляет свою деятельность на патенте, но хочет сотрудничать с маркетплейсом, ему придётся либо перейти на УСН, либо совместить ПНС с упрощёнкой.

Налоговая отчётность

При осуществлении продажи через маркетплейс, уплата налогов и сдача соответствующей отчётности происходит по общим правилам. Так, на ОСНО все компании должны платить налог на прибыль и сдавать декларацию по нему, а предприниматели — облагать свои доходы НДФЛ и отчитываться об этом в ФНС. То же относиться к декларации по НДС, обязательной для всех, кто ведёт торговлю на общей системе налогообложения.

Для упрощенцев предусмотрена своя налоговая отчётность — декларации по УСН, уведомления об исчисленных суммах и т.д. Ниже в таблице представлены основные формы налоговой отчётности селлеров и маркетплейсов с учётом разных систем налогообложения:

Форма отчётности Сроки сдачи Декларация по УСН Организации — до 25 марта года, следующего за отчётным; Предприниматели — до 25 апреля года, следующего за отчётным; Уведомление об исчисленных суммах либо платёжное поручение (для УСН) До 25 числа того месяца, в котором происходит платёж; Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; Декларация по налогу на прибыль До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

Годовая декларация — до 25 марта года, следующего за отчётным Декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ с доходов ИП на ОСНО) До 30 апреля года, следующего за отчётным.

Статформа: что это такое и как правильно оформить

Крупные российские маркетплейсы могут осуществлять реализацию товаров не только в РФ, но и на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По состоянию на 2023 год в него входят пять стран: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Если селлер продал свой товар гражданам ЕАЭС за пределами РФ, он обязан отчитаться об этом в Федеральную таможенную службу (ФТС), заполнив специальную статистическую форму учёта перемещения товаров. Данное правило касается всех юридических и физических лиц, в том числе предпринимателей и самозанятых.

Порядок составления и представления статформы утверждён постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891. Согласно документу, отчитываться перед ФТС должен тот, кто считается собственником товара в момент продажи конечному потребителю. Здесь ключевую роль играет агентский договор, который селлер заключил с маркетплейсом. Если торговая площадка является посредником, то отчитаться в таможню — задача продавца. Если маркетплейс выкупает товар у селлера и продаёт его от своего имени, то должен взять ответственность за сдачу статформы на себя.

Сдавать статформу нужно каждый месяц с 1 по 10 рабочий день, включая в отчёт все товары, проданные за предыдущий месяц, даже те, по которым был оформлен возврат. Количество товара или его стоимость не влияют на порядок заполнения формы: даже если в ЕАЭС была продана всего лишь одна позиция на сумму менее 100 рублей, отчитаться всё равно нужно.

При заполнении важно помнить о следующих правилах:

Форма может быть заполнена и сдана только в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Это можно сделать на сайте таможенной службы через личный кабинет, либо через оператора электронного документооборота.

По каждой стране необходимо заполнять отдельную статформу.

В один бланк можно включить до 999 позиций, каждая из которых имеет уникальный код ТН ВЭД. Если товарных позиций было 1000 и более за месяц, то нужно будет оформить минимум два отчёта.

За нарушение порядка предоставления статформы в ФТС предусмотрены штрафы по статье 19.7.13 КоАП:

для юридических лиц и ИП — от 20 до 50 тыс. рублей (за первое нарушение), от 50 до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение);

для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей и от 20 до 30 тыс. рублей соответственно.

Кто должен сдавать отчёт по новой форме №1-маркетплейс

Приказом Росстата от 19.09.2023 № 444 была утверждена новая годовая форма статистической отчётности — № 1-маркетплейс (краткая) «Опросный лист обследования деятельности маркетплейсов».

Данный отчёт ежегодно должны представлять в Росстат организации, являющиеся владельцами агрегаторов информации о товарах и услугах (исключение — субъекты МСП).

Перечень таких организаций приведён в Приложении Приказа. Сдавать отчёт нужно в промежуток со 2 по 30 октября того года, что следует за отчётным.

В отчёте необходимо отражать следующие данные:

общие сведения о маркетплейсе;

информация о филиалах и распределении оборотов розничной торговли;

данные о способах доставки товаров покупателям;

перечень продавцов (селлеров), с которыми сотрудничает маркетплейс.

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