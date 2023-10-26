Отчётность маркетплейсов и селлеров

Отвечаем на самые популярные вопросы об отчётности селлеров и торговых площадок, а также подробно рассказываем про новую форму отчётности в Росстат для маркетплейсов.
Взаимодействие селлеров с маркетплейсами
Многие маркетплейсы, включая лидеров рынка Ozon и Wildberries, заключают с селлерами агентский договор (статья 1005 ГК), в котором прописывают условия сотрудничества. Обычно это оферта, которую продавец принимает при регистрации на торговой площадке и создании личного кабинета.
В рамках агентского договора маркетплейс является агентом, а селлер — принципалом (данные определения применимы даже в том случае, если в самом договоре прописаны не были). Агент получает полномочия на осуществление юридически значимых действий (реклама товаров, сделки с покупателями и т.д.) за особое вознаграждение от принципала — агентскую комиссию. В зависимости от категории товаров, размер комиссии варьируется от 5% до 15%.
Сделки с покупателями могут осуществляться как от имени селлера, так и от имени маркетплейса. Например, первый вариант предусмотрен в агентском договоре Wildberries, а Ozon, наоборот, предпочитает делать продажи от своего имени.
Условия агентского договора оказывают непосредственное влияние на то, как учитываются продажи и составляется бухгалтерская отчётность.
Бухгалтерский учёт
Маркетплейсы, ведущие продажи от своего имени, сначала выкупают товар у селлеров, а затем продают его конечному потребителю. Они обязаны использовать онлайн-кассу и выдавать чеки покупателям.
Селлеры в таком случае учитывают только тот товар, который продали маркетплейсу, а работать с кассой и формировать чеки им не нужно.
Если маркетплейс находится в позиции посредника, возможны два варианта:
торговая площадка осуществляет доставку и выдачу товаров своими силами (курьеры, пункты выдачи) и оформляет кассовый чек;
селлер выставляет кассовый чек самостоятельно, а доставку или выдачу осуществляет за свой счёт.
Кроме того, на учёт продаж влияет система налогообложения, которую применяет продавец (ОСНО, УСН) и форма бизнеса (ООО, ИП, самозанятость). Так, например, предприниматели и самозанятые физлица могут не вести бухучёт и, следовательно, не сдавать финансовую отчётность. Достаточно отразить все операции в Книге учёта доходов и расходов (КУДиР).
Продавцы, применяющие ОСНО (общая система налогообложения), могут принимать НДС (налог на добавленную стоимость) к вычету в составе комиссий маркетплейсу. Для этого понадобятся сведения об НДС в составе проданных товаров, которые торговая площадка отражает в УПД (универсальный передаточный документ) или счетах-фактурах после продаж. Некоторые маркетплейсы самостоятельно удерживают агентские комиссии и перечисляют селлеру деньги за вычетом своего вознаграждения.
Бухгалтерский учёт на УСН (упрощённая система налогообложения) отличается особенностями работы с НДС. Выделять этот налог не нужно, поскольку принять его к вычету в дальнейшем упрощенец не сможет. По закону доходом на УСН считается вся стоимость товара, даже если маркетплейс удерживает агентскую комиссию.
ПСН (патентная система налогообложения) неприменима в интернет-торговле (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Если селлер осуществляет свою деятельность на патенте, но хочет сотрудничать с маркетплейсом, ему придётся либо перейти на УСН, либо совместить ПНС с упрощёнкой.
Налоговая отчётность
При осуществлении продажи через маркетплейс, уплата налогов и сдача соответствующей отчётности происходит по общим правилам. Так, на ОСНО все компании должны платить налог на прибыль и сдавать декларацию по нему, а предприниматели — облагать свои доходы НДФЛ и отчитываться об этом в ФНС. То же относиться к декларации по НДС, обязательной для всех, кто ведёт торговлю на общей системе налогообложения.
Для упрощенцев предусмотрена своя налоговая отчётность — декларации по УСН, уведомления об исчисленных суммах и т.д. Ниже в таблице представлены основные формы налоговой отчётности селлеров и маркетплейсов с учётом разных систем налогообложения:
Форма отчётности
Сроки сдачи
Декларация по УСН
Организации — до 25 марта года, следующего за отчётным;
Предприниматели — до 25 апреля года, следующего за отчётным;
Уведомление об исчисленных суммах либо платёжное поручение (для УСН)
До 25 числа того месяца, в котором происходит платёж;
Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС)
До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
Декларация по налогу на прибыль
До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
Декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ с доходов ИП на ОСНО)
До 30 апреля года, следующего за отчётным.
Статформа: что это такое и как правильно оформить
Крупные российские маркетплейсы могут осуществлять реализацию товаров не только в РФ, но и на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По состоянию на 2023 год в него входят пять стран: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.
Если селлер продал свой товар гражданам ЕАЭС за пределами РФ, он обязан отчитаться об этом в Федеральную таможенную службу (ФТС), заполнив специальную статистическую форму учёта перемещения товаров. Данное правило касается всех юридических и физических лиц, в том числе предпринимателей и самозанятых.
Порядок составления и представления статформы утверждён постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891. Согласно документу, отчитываться перед ФТС должен тот, кто считается собственником товара в момент продажи конечному потребителю. Здесь ключевую роль играет агентский договор, который селлер заключил с маркетплейсом. Если торговая площадка является посредником, то отчитаться в таможню — задача продавца. Если маркетплейс выкупает товар у селлера и продаёт его от своего имени, то должен взять ответственность за сдачу статформы на себя.
Сдавать статформу нужно каждый месяц с 1 по 10 рабочий день, включая в отчёт все товары, проданные за предыдущий месяц, даже те, по которым был оформлен возврат. Количество товара или его стоимость не влияют на порядок заполнения формы: даже если в ЕАЭС была продана всего лишь одна позиция на сумму менее 100 рублей, отчитаться всё равно нужно.
При заполнении важно помнить о следующих правилах:
Форма может быть заполнена и сдана только в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Это можно сделать на сайте таможенной службы через личный кабинет, либо через оператора электронного документооборота.
По каждой стране необходимо заполнять отдельную статформу.
В один бланк можно включить до 999 позиций, каждая из которых имеет уникальный код ТН ВЭД. Если товарных позиций было 1000 и более за месяц, то нужно будет оформить минимум два отчёта.
За нарушение порядка предоставления статформы в ФТС предусмотрены штрафы по статье 19.7.13 КоАП:
для юридических лиц и ИП — от 20 до 50 тыс. рублей (за первое нарушение), от 50 до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение);
для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей и от 20 до 30 тыс. рублей соответственно.
Кто должен сдавать отчёт по новой форме №1-маркетплейс
Приказом Росстата от 19.09.2023 № 444 была утверждена новая годовая форма статистической отчётности — № 1-маркетплейс (краткая) «Опросный лист обследования деятельности маркетплейсов».
Данный отчёт ежегодно должны представлять в Росстат организации, являющиеся владельцами агрегаторов информации о товарах и услугах (исключение — субъекты МСП).
Перечень таких организаций приведён в Приложении Приказа. Сдавать отчёт нужно в промежуток со 2 по 30 октября того года, что следует за отчётным.
В отчёте необходимо отражать следующие данные:
общие сведения о маркетплейсе;
информация о филиалах и распределении оборотов розничной торговли;
данные о способах доставки товаров покупателям;
перечень продавцов (селлеров), с которыми сотрудничает маркетплейс.
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