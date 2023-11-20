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Воинский учет

Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде

В этом году меняются некоторые правила ведения воинского учета (ВУ), а с октября 2023 года действуют поправки в КоАП, согласно которым штрафы за нарушения в этой сфере многократно возросли. Разберем основные нововведения в правилах ВУ.
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Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 5 августа 2023 года вступила в силу новая редакция Положения о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). С 1 октября 2023 года действуют поправки в КоАП, которые установил закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ.

Единый электронный реестр ВУ

Согласно ст. 8.2 закона от 14.04.2023 № 53-ФЗ планируется создать Единый электронный реестр воинского учета, в котором будет размещаться вся информация о военнообязанных, их явке или неявке и другие данные.

Кроме этого реестра, создается еще и Реестр направленных (врученных) повесток (ст. 8.3 закона № 53-ФЗ). Он будет содержать данные об отправке повесток.

Повестки, которые передают в электронном виде, считаются врученными с даты их передачи в ЛК гражданина на Госуслугах или по прошествию семи дней с момента размещения в Реестре направленных (врученных) повесток.

Постановка на ВУ без личного присутствия

Теперь военкоматы могут поставить гражданина на учет на основе информации из государственных ИС. Медицинское обследование призывнику можно будет пройти позже — когда он явится в военный комиссариат.

С 5 августа 2023 года лицам, которых поставили на ВУ без личной явки, нужно вручать повестки под роспись. Сделать это необходимо не позднее чем за 3 дня до срока явки.

Если сотрудник не хочет получать повестку, это нужно зафиксировать — сделать пометку прямо на документе: проставить дату отказа, должность, ФИО и подпись вручающего повестку лица и подписи присутствовавших при этом лиц. Днем вручения будут считать дату отказа.

Военкомат может вручить бумажную повестку через работодателя или отправить в ЛК гражданина на Госуслугах — в этом случае ее также будут размещать в электронном реестре повесток.

Еще одно нововведение: теперь компания–работодатель должна сообщать сотруднику не только о том, что ему нужно явиться в военкомат для постановки на ВУ или уточнения каких-либо данных, но и о возможности отправлять информацию в военкомат в электронном виде через Госуслуги (новая редакция подп. «а» п. 32 Положения № 719).

Перечни юношей 15 и 16 лет больше не отправляют в военкомат

Подпункт «в» п. 32 Положения № 719 теперь не действует. Раньше организациям приходилось каждый год отправлять в военкомат списки молодых людей 15 и 16 лет, а с 2023 года работодатели больше не обязаны это делать.

Новые сроки сдачи отчетов в военкоматы

Постановление Правительства от 25.07.2023 № 1211 устанавливает новые сроки для отправки отчетов и других сведений в военкомат. Для удобства представили их в таблице:

Обязанность компании-работодателя

Сроки

Сообщать об ошибках и неточностях в документах ВУ, невыполнении сотрудниками обязанностей по ВУ, мобилизации

В течение пяти рабочих дней с даты обнаружения (подп. «г» п. 30 Положения № 719)

Передавать данные о приеме или увольнении сотрудника, подлежащего ВУ

В течение пяти дней с даты принятия на работу или увольнения (подп. «а» п. 32 Положения № 719

Внести изменения личных данных сотрудника, который находится на ВУ (о семейном положении, месте жительства), в документы и сообщить о них в военкомат 

В течение пяти дней с даты внесения изменений (подп. «е» п. 32 Положения № 719)

Информацию в военкомат нужно передавать не только в бумажном, но и в электронном формате

По пункту 32.1 Положения № 719, организации должны отправлять военкомату данные не только в традиционном бумажном формате, но и в электронном виде через Госуслуги. В этом случае документы необходимо подписывать усиленной квалифицированной подписью работника, который в компании отвечает за ВУ. Такое правило касается документов:

  • о приеме на работу и увольнении подлежащего ВУ работника;

  • об изменении личных сведений лиц, которые находятся на ВУ;

  • о гражданах, которые находятся на ВУ, а также не находятся, но обязаны состоять на учете — эту информацию работодатель сдает по требованию военкомата.

КЭДО и воинский учет

Организации активно переходят на кадровый ЭДО (КЭДО) — он позволяет создавать, подписывать и хранить кадровые документы в электронном формате. Это удобно, позволяет сэкономить на бумаге и повысить скорость обработки документов. В России активно развивается цифровизация — это видно и по тому, что во взаимодействии с военкоматом некоторые документы тоже переходят в электронный формат.

Электронная документация, которая подписана УНЭП, равнозначна документам на бумажном носителе. Попробуйте Астрал i КЭДО — облачный сервис кадрового ЭДО с дистанционным выпуском УНЭП для всех сотрудников.

Что касается документов ВУ, которые ведут в организации, то некоторые из них тоже можно подписывать в КЭДО. 

Каждая организация готовит:

  • Приказ о назначении ответственного за воинский учет сотрудника. Такой документ издают ежегодно перед началом календарного года, а проект согласовывают с военкоматом.

  • ЛНА — положение о воинском учете.

  • Должностную инструкцию ответственного сотрудника.

Закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ устанавливает, что в КЭДО можно вести все кадровые документы, кроме тех, которые подтверждают прохождение инструктажа по охране труда, приказа об увольнении (причем это не касается дистанционных сотрудников), актов о несчастном случае на производстве. Соответственно, перечисленные выше документы ВУ можно оформлять в КЭДО.

Кроме того, работники могут подписывать карточку воинского учета электронной подписью. Особенно удобно это для тех, кто трудится удаленно. В организации карточки по форме ф.10 нужно вести в бумажном и в электронном виде.

Постановление Правительства № 1677 от 22.09.2022 предусматривает, что у мобилизованных лиц нужно приостанавливать действие их трудовых договоров. При этом таких сотрудников нельзя уволить. Минтруд разъясняет, что необязательно подписывать с работником допсоглашение к договору. Однако делать это целесообразно на основании ст. 72 ТК: каждое изменение условий трудового договора оформляют допсоглашением к нему. Дополнительные соглашения тоже можно составлять в электронном виде и подписывать через систему КЭДО.

Астрал i КЭДО — удобный сервис для ведения кадровой документации в электронном виде. У каждого сотрудника будет личный кабинет с уведомлениями в Telegram. Вы сможете подписывать документы с любого устройства, а при подключении интеграции с 1С будете работать в привычном интерфейсе программы.

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    Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде

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