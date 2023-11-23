Роль электронного документооборота в агропроме

В данной статье рассматриваются основные аспекты роли ЭДО в сфере сельского хозяйства, в том числе влияние государства, особенности цифровой документации и преимущества её использования в агропромышленности.
Проекты цифровизации сельского хозяйства
Цифровизация охватывает все важнейшие сферы в России, в том числе и сельское хозяйство. Государство активно поддерживает этот процесс, внедряя различные федеральные инициативы.
Использование информационных технологий в сельском хозяйстве далеко выходит за пределы простого применения компьютеров. Сегодня IT-решения позволяют контролировать полный жизненный цикл растениеводства и животноводства. Интеллектуальные устройства и сенсоры собирают и передают данные о почве, растениях, микроклимате и других параметрах. С использованием онлайн-приложений фермеры и агрономы могут оптимально планировать сев и сбор урожая, разрабатывать схемы удобрений, прогнозировать урожай и многое другое.
В России растёт спрос на цифровые решения в аграрном секторе, и ожидается, что цифровизация сельского хозяйства станет существенным толчком вперёд для российского агропромышленного комплекса.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации активно внедряет цифровые технологии в аграрный сектор. В частности, в 2020 году был разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» с планами реализации до 2024 года. Основная цель этого проекта — цифровая трансформация сельского хозяйства через внедрение современных технологий и платформенных решений.
В рамках этого проекта формируется единая цифровая платформа для сельского хозяйства, предоставляющая возможность планирования производства и потребления сельхозпродукции, предоставления государственных услуг в цифровом формате, предоставления отраслевых производственных и финансовых показателей для точного принятия управленческих решений и многое другое.
Отдельного упоминания заслуживает «Концепция электронного документооборота в хозяйственной деятельности». Проект ФНС предлагает комплексный подход к регулированию применения электронных подписей, хранения электронных документов и обеспечения юридической значимости электронного обмена документами в различных областях деловой деятельности.
Влияние внедрения ЭДО на эффективность делопроизводства и других процессов в сельскохозяйственных организациях
Согласно авторам проекта «Цифровое сельское хозяйство», внедрение информационных технологий позволит уменьшить риски производства, сократить расходы и увеличить производительность труда в сельском хозяйстве России в два раза уже к 2024 году.
Одним из главных элементов цифровизации сельскохозяйственных предприятий является внедрение систем электронного документооборота.
Электронный документооборот становится неотъемлемой частью цифровой трансформации, предоставляя возможность автоматизации многих операций. Например, планирование и анализ сельскохозяйственной деятельности или учёт различных видов расходов — от затрат на посевы и ремонт техники до заработных плат персонала и взаиморасчётов в рамках арендных соглашений.
Помимо автоматизации процессов, внедрение систем электронного документооборота предоставляет следующие преимущества:
Сокращение издержек.
Расходы на бумагу, печать, хранение и доставку документов могут быть снижены примерно на 80%. Не требуется дублирование на бумаге документов, заверенных электронной подписью.
Обеспечение доступности информации.
Электронные документы доступны удалённо с любого устройства, способствуя совместной работе и обмену информацией внутри предприятия и между партнёрами.
Снижение рисков производства.
Системы ЭДО позволяют более точно анализировать процессы в сельском хозяйстве, уменьшая риски, связанные с изменениями в погодных условиях, заболеваниями растений и животных, а также другими факторами.
Контроль обмена документами.
ЭДО обеспечивает более детальное отслеживание бизнес-процессов и взаимодействия с партнёрами и контролирующими органами.
Организация электронного архива.
Это позволяет эффективно хранить документы, обеспечивать их доступность и сохранность, а также освобождать место, занимаемое архивом бумажных документов.
Заключение
Внедрение информационных технологий в сельское хозяйство России несёт в себе огромный потенциал. Системы электронного документооборота играют важную роль в этом процессе, оптимизируя сельскохозяйственные операции и создавая удобные условия для электронного взаимодействия с контрагентами и государственными органами.
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