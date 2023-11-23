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ЭДО

Роль электронного документооборота в агропроме

Сельскохозяйственный сектор России претерпевает значительные изменения благодаря активному внедрению цифровых технологий. Одной из ключевых составляющих этого процесса является развитие электронного документооборота (ЭДО).
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Роль электронного документооборота в агропроме
Иллюстрация: Астрал

В данной статье рассматриваются основные аспекты роли ЭДО в сфере сельского хозяйства, в том числе влияние государства, особенности цифровой документации и преимущества её использования в агропромышленности.

Проекты цифровизации сельского хозяйства

Цифровизация охватывает все важнейшие сферы в России, в том числе и сельское хозяйство. Государство активно поддерживает этот процесс, внедряя различные федеральные инициативы.

Использование информационных технологий в сельском хозяйстве далеко выходит за пределы простого применения компьютеров. Сегодня IT-решения позволяют контролировать полный жизненный цикл растениеводства и животноводства. Интеллектуальные устройства и сенсоры собирают и передают данные о почве, растениях, микроклимате и других параметрах. С использованием онлайн-приложений фермеры и агрономы могут оптимально планировать сев и сбор урожая, разрабатывать схемы удобрений, прогнозировать урожай и многое другое.

В России растёт спрос на цифровые решения в аграрном секторе, и ожидается, что цифровизация сельского хозяйства станет существенным толчком вперёд для российского агропромышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации активно внедряет цифровые технологии в аграрный сектор. В частности, в 2020 году был разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» с планами реализации до 2024 года. Основная цель этого проекта — цифровая трансформация сельского хозяйства через внедрение современных технологий и платформенных решений.

В рамках этого проекта формируется единая цифровая платформа для сельского хозяйства, предоставляющая возможность планирования производства и потребления сельхозпродукции, предоставления государственных услуг в цифровом формате, предоставления отраслевых производственных и финансовых показателей для точного принятия управленческих решений и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживает «Концепция электронного документооборота в хозяйственной деятельности». Проект ФНС предлагает комплексный подход к регулированию применения электронных подписей, хранения электронных документов и обеспечения юридической значимости электронного обмена документами в различных областях деловой деятельности.

Влияние внедрения ЭДО на эффективность делопроизводства и других процессов в сельскохозяйственных организациях

Согласно авторам проекта «Цифровое сельское хозяйство», внедрение информационных технологий позволит уменьшить риски производства, сократить расходы и увеличить производительность труда в сельском хозяйстве России в два раза уже к 2024 году.

Одним из главных элементов цифровизации сельскохозяйственных предприятий является внедрение систем электронного документооборота.

Электронный документооборот становится неотъемлемой частью цифровой трансформации, предоставляя возможность автоматизации многих операций. Например, планирование и анализ сельскохозяйственной деятельности или учёт различных видов расходов — от затрат на посевы и ремонт техники до заработных плат персонала и взаиморасчётов в рамках арендных соглашений.

Помимо автоматизации процессов, внедрение систем электронного документооборота предоставляет следующие преимущества:

  • Сокращение издержек.

Расходы на бумагу, печать, хранение и доставку документов могут быть снижены примерно на 80%. Не требуется дублирование на бумаге документов, заверенных электронной подписью.

  • Обеспечение доступности информации.

Электронные документы доступны удалённо с любого устройства, способствуя совместной работе и обмену информацией внутри предприятия и между партнёрами.

  • Снижение рисков производства.

Системы ЭДО позволяют более точно анализировать процессы в сельском хозяйстве, уменьшая риски, связанные с изменениями в погодных условиях, заболеваниями растений и животных, а также другими факторами.

  • Контроль обмена документами.

ЭДО обеспечивает более детальное отслеживание бизнес-процессов и взаимодействия с партнёрами и контролирующими органами.

  • Организация электронного архива.

Это позволяет эффективно хранить документы, обеспечивать их доступность и сохранность, а также освобождать место, занимаемое архивом бумажных документов.

Заключение

Внедрение информационных технологий в сельское хозяйство России несёт в себе огромный потенциал. Системы электронного документооборота играют важную роль в этом процессе, оптимизируя сельскохозяйственные операции и создавая удобные условия для электронного взаимодействия с контрагентами и государственными органами.

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