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ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП и уведомление об исчисленных налогах: что изменилось с октября 2023

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес ряд существенных изменений в порядок заполнения и сдачи уведомлений об исчисленных налогах, а также скорректировал особенности списания денег с ЕНС. Разберем основные изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года.
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ЕНП и уведомление об исчисленных налогах: что изменилось с октября 2023
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ЕНС и ЕНП. «Октябрьские» изменения 2023

Порядок уплаты обязательных платежей через ЕНС в рамках ЕНП неоднократно менялся в течение года. Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ утвердил ряд новых поправок, которые затрагивают порядок заполнения/сдачи уведомлений об исчисленных суммах налога и особенности списания денег с ЕНС. К ним относятся следующие изменения:

  • Изменения очередности списания денег с ЕНС.

  • Возможность сдачи уведомлений с отрицательным значением.

  • Необходимость проверки уведомлений на соответствие контрольным соотношениям.

  • Изменение порядка направления документов по ЕНП индивидуальными предпринимателями.

  • Возможность сдачи досрочного уведомления по НДФЛ.

  • Обязанность уплаты НДФЛ и сдачи уведомления по нему 2 раза в месяц — с 1 января 2024 года.

  • Перенос положительного сальдо по ЕНС на имущественные налоги физлица.

Изменение очередности списания денег с ЕНС

Порядок списания обязательных платежей с ЕНС неоднократно менялся в течение года. Изначально приоритета никаким платежам не отдавалось, затем, с 29 мая, ввели первоочередность списания со счета НДФЛ, а с 1 октября 2023 года к первостепенным списаниям, кроме НДФЛ, добавились и страховые взносы.

Теперь очередность списания денег с ЕНС такая:

  • Недоимка по НДФЛ.

  • Текущие платежи по НДФЛ, в том числе по уведомлениям.

  • Страховые взносы – на основании уведомления.

  • Недоимка по другим платежам.

  • Текущие платежи по другим налогам страховым взносом.

  • Пени. 

  • Проценты.

  • Штрафы.

Что означает это изменение? С ЕНС в приоритетном порядке, после НДФЛ, будут списаны страховые взносы, если:

  • От налогоплательщика поступит уведомление об исчисленных суммах налога. 

  • На ЕНС будет переплата в необходимом размере.

Если организация или ИП сдаст уведомление, но суммы переплаты на ЕНС не хватит для оплаты взносов в полном объеме, они будут списаны со счета в общем порядке, то есть в четвертую очередь: после оплаты недоимки по НДФЛ, текущих платежей по НДФЛ и недоимки по иным налогам. Таким образом, первоочередное списание страховых взносов зависит от наличия положительного сальдо по ЕНС. 

Если налогоплательщик сдаст одновременно два уведомления: одно по НДФЛ и одно по страховым взносам, то первоочередно со счета спишут НДФЛ и только после этого страховые взносы. Если же после списания НДФЛ, переплаты на ЕНС не хватит для оплаты взносов, их спишут в общем порядке, то есть в четвертую очередь.

Резервирование страховых взносов за декабрь 2023 года

11 октября 2023 года ФНС выпустила разъяснения (письмо ФНС № БС-4-11/13010@), в которых указала на возможность досрочного списания с ЕНС страховых взносов за декабрь. 

Напомним, что страховые взносы за декабрь 2023 года подлежат оплате не позднее 28 января и списываются они со счета на основании РСВ за 2023 год.

Для того чтобы организации или ИП могли учесть эти взносы не в 2024, а в 2023 году, ФНС рекомендовала подать уведомление об исчисленных суммах налога, указав в нем код 34/3 или оплатить взносы платежкой со статусом 02.

Подать уведомление желательно не позднее 28 декабря, чтобы налоговая успела списать взносы до наступления новогодних праздников. Если уведомление будет подано позже, ИФНС спишет взносы в первый рабочий день – 9 января 2024 года.

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Возможность сдачи уведомлений с отрицательным значением

Закон № 389-ФЗ закрепил на законодательном уровне возможность сдачи уведомления об исчисленных суммах налога с отрицательным значением. Это можно было сделать и раньше, но официально это закреплено не было. Поясним.

Изначально, сразу после введения, уведомление об исчисленных суммах налога не предусматривало возможности отражения в нем отрицательных значений. Но на практике многие налогоплательщики, особенно те, кто применяет УСН, столкнулись со сложностями в заполнении этого документа, когда сумма авансового платежа за текущий налоговый период, рассчитанная нарастающим итогом, была меньше суммы аванса за прошлый период.

ФНС оперативно выпустила разъяснения (письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@) в соответствии, с которыми в уведомлении таким налогоплательщикам разрешили указывать значения со знаком «–».

Закон № 389-ФЗ ничего нового в этом отношении не привнес, а только закрепил возможность отражения в уведомлении отрицательных сумм платежа.

Необходимость проверки уведомлений на соответствие контрольным соотношениям

Сами контрольные соотношения, по которым налоговая проверяла уведомления, существовали и раньше. Но обязанности у организаций и ИП проверять составленный документ на соответствие этим показателям, не было, как и не было ответственности за несоответствие уведомления указанным соотношением.

Закон № 389-ФЗ установил новую обязанность организаций и ИП, которые сдают в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога. Теперь, если этот документ не будет соответствовать контрольным соотношениям, налоговая откажет в его приеме:

  • Полностью — если по всем налогам, которые указаны в уведомлении, есть несоответствие контрольным соотношениям.

  • Частично — если несоответствие допущено только по одному или нескольким налогам.

О выявленных нарушениях налоговая должна сообщить организации или ИП:

  • Не позднее следующего рабочего дня — если уведомление направлено в электронной форме.

  • Не позднее 10 дней — если уведомление направлено на бумаге и доступа к личному кабинету у налогоплательщика нет.

Отдельной ответственности за это нарушение закон № 389-ФЗ не установил. Если организация или ИП сдаст уведомление с нарушением срока, может последовать штраф по ст. 126 НК на 200 руб. за каждое уведомление.

Контрольные соотношения, по которым необходимо проверять уведомления, приведены в письме ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@.

Изменение порядка направления документов по ЕНП для ИП

К основным документам, которые сдают налогоплательщики при оплате налогов в рамках ЕНП, относятся:

  • Уведомление об исчисленных суммах налога.

  • Заявление о зачете.

  • Заявление о возврате переплаты.

Все три указанных документа можно было направить в ИФНС в электронной форме и на бумаге. Но, для направления уведомления и заявления о зачете по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, требовалось подписать их усиленной квалифицированной электронной подписью.

К заявлению о возврате такого требования не предъявлялось — оно могло быть подписано обычной неквалифицированной подписью. Необходимость приобретения квалифицированной ЭП теми, кто раньше мог обходиться без нее, вызвала массовый негативный отклик среди ИП.

Закон № 389-ФЗ установил возможность направлять заявление о зачете и уведомление, которые подписаны усиленной неквалифицированной ЭП, но только через личный кабинет на сайте ФНС.

Для тех, кто привык сдавать отчетность по ТКС, ничего не изменилось, они по-прежнему подписывают эти документы усиленной квалифицированной электронной подписью.

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Возможность сдачи досрочного уведомления по НДФЛ

Необходимость увеличения пополняемости региональных бюджетов за счет НДФЛ, проявилась не только в изменении очередности списания этого налога с ЕНС, но и в установлении возможности сдачи досрочного уведомления.

Кроме основного уведомления по НДФЛ, которое налоговый агент обязан сдавать до 25 числа текущего месяца, предусмотрена возможность сдачи досрочного — до 12 числа текущего месяца.

Это нововведение установили для того, чтобы подготовить налоговых агентов к изменениям, которые вступят в силу с 1 января 2024 года.

Обязанность уплаты НДФЛ и сдачи уведомления по нему два раза в месяц – с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года налоговой агент обязан будет оплачивать НДФЛ и сдавать соответствующее уведомление по этому налогу два раза в месяц.

Перенос положительного сальдо по ЕНС на имущественные налоги физлица

Это изменение затронуло только индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают имущественные налоги за себя, как за физлицо.

Напомним, что кроме обязанностей по уплате налогов, связанных с предпринимательской деятельностью, ИП должны перечислять в бюджет налоги за то имущество, которым они владеют: землю, автомобили, недвижимость.

С 1 октября 2023 года вступили в силу изменения в ст. 78 НК, которые установили порядок переноса положительного сальдо по ЕНС в отложенную переплату по имущественным налогам.

То есть теперь, если у ИП есть переплата на ЕНС, и в личный кабинет пришло уведомление на оплату имущественных налогов, сумма по этому уведомлению переведется из текущей переплаты в отложенную.

Как это работает на практике?

ИП перечислил на ЕНС страховые взносы за 2023 год в размере 45 842 руб., затем в его личный кабинет поступило уведомление на оплату имущественных налогов на сумму 20 000 руб. Из переплаты, которая образовалась после перечисления на ЕНС страховых взносов (45 842 руб.), налоговая возьмет 20 000 руб. и переведет в отложенную переплату, которая будет списана 1 декабря.

Соответственно, на счете у ИП останется 25 482 руб. и для оплаты страховых взносов ему придется добавить еще 20 000 руб, чтобы не возникло недоимки и на нее не начали начисляться пени.

Другие изменения по ЕНС и ЕНП

  • Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ в ближайшем будущем не планируется.

В начале октября в Госдуму внесли законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ. Авторы проекта предлагают отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает в год меньше 360 000 руб. и поднять ставку по налогу для тех, чей доход превышает 10 млн руб. Вероятность принятия указанных поправок минимальна, так как это с большей долей вероятности повлечет уход в тень многих налогоплательщиков и увеличит число тех работников, которые будут получать зарплату в конвертах.

  • За декабрь 2023 года нужно сдать два уведомления по НДФЛ.

Первое уведомление — до 25 числа в отношении НДФЛ, исчисленного за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. 

Второе уведомление — до последнего рабочего дня декабря, в отношении выплат, исчисленных за период с 23 по 31 декабря.

Таким образом, НДФЛ, исчисленный с 23 по 31 декабря, необходимо перечислить в бюджет не позднее 29 декабря и в указанный срок сдать уведомление.

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    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ЕНП и уведомление об исчисленных налогах: что изменилось с октября 2023

    Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес ряд существенных изменений в порядок заполнения и сдачи уведомлений об исчисленных налогах, а также скорректировал особенности списания денег с ЕНС. Разберем основные изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года.

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