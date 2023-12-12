Путевой лист грузового автомобиля: что изменилось

Для осуществления перевозок с использованием грузовых автомобилей существуют два вида путевых листов. В 2023 году в правила оформления путевых листов были внесены изменения, которые также касаются формы путевого листа на грузовые автомобили.

Зачем нужна «путёвка» для грузовиков

Путевой лист грузового автомобиля — это документ, который используется для контроля работы грузового транспорта и его водителей. Он включает информацию об исправности грузовика, прохождении медицинского осмотра водителем, отработанном времени, маршруте и пробеге.

Путевой лист также служит подтверждением различных расходов, связанных с использованием грузового автомобиля, таких как оплата парковки, зарплата водителя, компенсация использования личного автомобиля, аренда транспорта и расходы на топливо. Этот документ может потребоваться в различных случаях. Например, при запросах правоохранительных органов, подтверждении расходов на автомобиль, начислении зарплаты водителям, аренды автомобиля и др.

Путевые листы могут быть оформлены различными способами в зависимости от требований организации. Существует два типа путевых листов для грузовых автомобилей: формы № 4-П и №4-С.

Форма № 4-П используется для грузовых автомобилей, работающих на повременной основе, и предназначена для перевозки грузов одного или двух клиентов.

Форма №4-С используется для учёта работы грузовика, работающего по сменам, и предназначенного для перевозки груза одного клиента за одну поездку.

Правила заполнения новых путевых листов для грузового транспорта

При заполнении путевых листов грузового автомобиля следует соблюдать общие правила, предусмотренные для всех типов путевых листов. Важно учесть изменения, вступившие в силу 1 марта и 1 сентября 2023 г. (подробнее о них мы писали в статье «Путевой лист в 2023 году»).

Путевой лист заполняется на бумажном носителе или в электронном виде. На каждое транспортное средство путевой лист заполняется владельцем. Если грузовик передаётся по договору аренды с экипажем, то путевой лист оформляет арендодатель. Можно подготовить несколько путевых листов для одного грузовика, если им управляют несколько водителей.

Заполнение путевого листа должно быть закончено до начала рейса. Время и дата медицинского осмотра записываются медицинским работником, проводившим осмотр. Если путевой лист бумажный, он заверяется медицинским работником личной подписью, а если электронный — с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи). Результаты осмотра подтверждаются специальной отметкой, указываются ФИО медицинского работника, название медицинской организации и данные лицензии на проведение медосмотров.

Время и дата отправки транспортного средства на работу, а также сведения о проведённом техническом осмотре записываются должностным лицом, отвечающим за эксплуатацию и техническое состояние автомобилей. Эти данные также подтверждаются специальной отметкой и содержат информацию о показаниях одометра при отправлении и возвращении грузовика на стоянку.

Также в путевом листе указывается маршрут движения грузовика, информация о грузе, включая вес, объём и тип товара, а также данные о водителе и транспортном средстве. В конце рабочего дня путевой лист подписывается водителем и должностным лицом и возвращается в организацию.

Необходимо учитывать следующие нюансы:

Технический контроль и медицинский осмотр не имеют строгой последовательности и могут проводиться в любом удобном для организации порядке.

Если продолжительность рейса составляет более одного дня, отметки о медосмотре должны быть сделаны до начала рейса и после его завершения. Если выполняется несколько рейсов в течение одного дня, они проводятся до первого рейса и после последнего рейса.

При сменном режиме работы контроль осуществляется перед началом рейса (смены) первого водителя, покидающего стоянку.

Законодательство не предусматривает обязательного ведения журнала учёта движения путевых листов, но рекомендуется его ведение, которое может быть как на бумажном, так и на электронном носителе.

Ошибки в бумажном путевом листе могут быть исправлены путём зачёркивания их одной чертой с указанием «исправлено» и даты исправления, заверенных подписями ответственного лица и водителя.

Нумерация путевых листов не является обязательной по закону, но может быть выполнена организацией для упрощения учёта.

Маршрут не является обязательным реквизитом путевого листа.

Путевой лист грузового автомобиля может быть оформлен на месяц или любой другой период, определённый организацией.

Штрафы

Отсутствие путевого листа грузового автомобиля влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа, аналогичную отсутствию путевого листа любой другой формы. Штраф для водителя составляет от 500 до 3 000 рублей, для должностного лица — от 5 000 до 10 000 рублей. При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются.

За нарушение правил заполнения путевого листа предусмотрены штрафы от разных ведомств. Например, отсутствие отметок о техосмотре и медосмотре может привести к штрафам от ГИБДД или органа транспортного надзора. Если нет отметки о медосмотре в начале смены, Роструд также может наложить штраф.

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