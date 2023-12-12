Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Путевой лист грузового автомобиля: что изменилось

Для осуществления перевозок с использованием грузовых автомобилей существуют два вида путевых листов. В 2023 году в правила оформления путевых листов были внесены изменения, которые также касаются формы путевого листа на грузовые автомобили.
37
Путевой лист грузового автомобиля: что изменилось
Иллюстрация: Астрал

Зачем нужна «путёвка» для грузовиков

Путевой лист грузового автомобиля — это документ, который используется для контроля работы грузового транспорта и его водителей. Он включает информацию об исправности грузовика, прохождении медицинского осмотра водителем, отработанном времени, маршруте и пробеге.

Путевой лист также служит подтверждением различных расходов, связанных с использованием грузового автомобиля, таких как оплата парковки, зарплата водителя, компенсация использования личного автомобиля, аренда транспорта и расходы на топливо. Этот документ может потребоваться в различных случаях. Например, при запросах правоохранительных органов, подтверждении расходов на автомобиль, начислении зарплаты водителям, аренды автомобиля и др.

Путевые листы могут быть оформлены различными способами в зависимости от требований организации. Существует два типа путевых листов для грузовых автомобилей: формы № 4-П и №4-С.

Форма № 4-П используется для грузовых автомобилей, работающих на повременной основе, и предназначена для перевозки грузов одного или двух клиентов.

Форма №4-С используется для учёта работы грузовика, работающего по сменам, и предназначенного для перевозки груза одного клиента за одну поездку.

Правила заполнения новых путевых листов для грузового транспорта

При заполнении путевых листов грузового автомобиля следует соблюдать общие правила, предусмотренные для всех типов путевых листов. Важно учесть изменения, вступившие в силу 1 марта и 1 сентября 2023 г. (подробнее о них мы писали в статье «Путевой лист в 2023 году»).

Путевой лист заполняется на бумажном носителе или в электронном виде. На каждое транспортное средство путевой лист заполняется владельцем. Если грузовик передаётся по договору аренды с экипажем, то путевой лист оформляет арендодатель. Можно подготовить несколько путевых листов для одного грузовика, если им управляют несколько водителей.

Заполнение путевого листа должно быть закончено до начала рейса. Время и дата медицинского осмотра записываются медицинским работником, проводившим осмотр. Если путевой лист бумажный, он заверяется медицинским работником личной подписью, а если электронный — с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи). Результаты осмотра подтверждаются специальной отметкой, указываются ФИО медицинского работника, название медицинской организации и данные лицензии на проведение медосмотров.

Время и дата отправки транспортного средства на работу, а также сведения о проведённом техническом осмотре записываются должностным лицом, отвечающим за эксплуатацию и техническое состояние автомобилей. Эти данные также подтверждаются специальной отметкой и содержат информацию о показаниях одометра при отправлении и возвращении грузовика на стоянку.

Также в путевом листе указывается маршрут движения грузовика, информация о грузе, включая вес, объём и тип товара, а также данные о водителе и транспортном средстве. В конце рабочего дня путевой лист подписывается водителем и должностным лицом и возвращается в организацию.

Необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Технический контроль и медицинский осмотр не имеют строгой последовательности и могут проводиться в любом удобном для организации порядке.

  • Если продолжительность рейса составляет более одного дня, отметки о медосмотре должны быть сделаны до начала рейса и после его завершения. Если выполняется несколько рейсов в течение одного дня, они проводятся до первого рейса и после последнего рейса.

  • При сменном режиме работы контроль осуществляется перед началом рейса (смены) первого водителя, покидающего стоянку.

  • Законодательство не предусматривает обязательного ведения журнала учёта движения путевых листов, но рекомендуется его ведение, которое может быть как на бумажном, так и на электронном носителе.

  • Ошибки в бумажном путевом листе могут быть исправлены путём зачёркивания их одной чертой с указанием «исправлено» и даты исправления, заверенных подписями ответственного лица и водителя.

  • Нумерация путевых листов не является обязательной по закону, но может быть выполнена организацией для упрощения учёта.

  • Маршрут не является обязательным реквизитом путевого листа.

  • Путевой лист грузового автомобиля может быть оформлен на месяц или любой другой период, определённый организацией.

Штрафы

Отсутствие путевого листа грузового автомобиля влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа, аналогичную отсутствию путевого листа любой другой формы. Штраф для водителя составляет от 500 до 3 000 рублей, для должностного лица — от 5 000 до 10 000 рублей. При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются.

За нарушение правил заполнения путевого листа предусмотрены штрафы от разных ведомств. Например, отсутствие отметок о техосмотре и медосмотре может привести к штрафам от ГИБДД или органа транспортного надзора. Если нет отметки о медосмотре в начале смены, Роструд также может наложить штраф.

Для оформления электронных путевых листов для грузовых автомобилей воспользуйтесь сервисом 1С-ЭПД. Если вы уже используете 1С в своей работе, вам не нужно будет устанавливать дополнительное программное обеспечение на ваш компьютер. Получите подробную консультацию о продукте, оставив заявку на нашем сайте.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8Jw487

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Адвокат

    Минюст хочет создать Единый реестр адвокатов страны

    Информационная система будет содержать всю информацию об адвокатах. Это позволит проверить статус специалиста. Вести правозащитную деятельность смогут только те, кто попадет в реестр.

    6
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Защита персональных данных

    Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152

    Почти все компании в России — операторы персональных данных (ПД), так как обрабатывают как минимум сведения о сотрудниках. Поэтому всем важно знать требования к работе с ПД и иметь необходимый перечень документов, иначе за нарушения в этой сфере компания может получить штраф.

    Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152
    13

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Премии

    44% работодателей выплатят сотрудникам премии по итогам 2023 года

    14% сотрудников планируют потратить «тринадцатую» зарплату на погашение займов и долгов.

    1
    34
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно

    Тексты можно классно визуализировать с помощью скриншотов. Но есть тонкая грань между аккуратными, информативными скринами — и мракобесием, где ничего не видно и не понятно. Рассказываю, как делать скриншоты, за которые не будет стыдно.

    Как делать скриншоты, за которые не будет стыдно
    17
    Маркетинг

    Честный ЗНАК: кроссовки подешевели на 29%

    За год средняя стоимость кроссовок упала с 5 563 до 3 976 рублей. Предложение на обувном рынке выросло на 44%.

    2
    79
    Основные средства

    Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

    Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    466
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

    В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?

    Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру
    107

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    6-НДФЛ

    НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

    Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.

    1
    135
    Электронные подписи

    Электронная подпись для директора и сотрудников: что и как оформить в 2024 году

    Расскажем, как оформлять ЭП 2024 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    68
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Есть варианты решения этого вопроса с чеком?

    Добрый день. Вопрос по банку-эквайеру. По покупке банк-эквайер установил дату совершения покупки 25.09.2023 в 16:30, реально покупка совершена 02.12.2023 в 14:57, подтвердилась она 05.12.2023. То есть некорректную дату передает банк-эквайер.

    20
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Что меняется в ЕФС-1 и НДФЛ в 2024 году / БухСтрим

    Меньше месяца остается до конца 2023 года. Бухгалтерам нужно готовиться к глобальным изменениям в работе: снова меняются сроки перечисления НДФЛ и правила отправки уведомлений, а еще обновят отчетность за работников.

    107
    Банкротство

    Центробанк поддержал идею открыть информацию о родственниках банкротов

    Арбитражные управляющие получат право собирать информацию из государственных органов не только о самом фигуранте банкротного дела, но и о его родственниках. Это поможет быстрее находить имущество должника.

    100
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    869
    УСН

    Какую упрощенку выбрать – «доходы» или доходы минус расходы»: таблица

    Выбирая режим УСН, многие бизнесмены задумываются, какой объект более выгоден – «доходы» или «доходы минус расходы». Смотрите расчеты в таблице.

    130
    Законопроекты

    С предприятий в новых регионах не будут взыскивать долги до 2026 года

    Государственные и муниципальные предприятия из новых регионов могут получить мораторий на принудительное взыскание долгов.

    57
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?

    Здравствуйте! Директор весь год (до ноября) был в отпуске без сохранения зарплаты. Сейчас его как физ лицо проверяет банк по 115-ФЗ. Просят 2-НДФЛ, а у него доход только в декабре (зарплата за ноябрь). Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?

    27
    Криптовалюта

    Binance не будет поддерживать p2p-операции с рублем

    По-прежнему проводить сделки с рублем смогут пользователи платформы CommEX. Нужно подключить аккаунт к учетной записи на Binance.

    45
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    Экологический сбор

    Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года

    По экосбору будет много изменений — их утвердили Федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ. Эксперты Контур.Экстерна рассказывают, как работать производителям и импортерам товаров и упаковки с 2024 года.

    Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года
    111
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Мы не согласны с данными сальдо в личном кабинете. Как оспорить?

    Дождались немыслимого акта с 1.01 по 6.12 ЕНП🙈 по транспортному у них начисление за 7 кварталов. Это почему? И плата ненамного не сходится, хотя платили вовремя и суммы несколько лет одинаковые. А они отрицательное сальдо выставляют.

    54
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Зарплата

    Как правильно установить персональную надбавку сотруднику

    Обоснование персональных надбавок и доплат к заработной плате сотрудников: виды надбавок, как рассчитывать и устанавливать, можно ли отменить и как правильно это сделать.

    Как правильно установить персональную надбавку сотруднику
    70