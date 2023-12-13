Путевой лист автобуса и ЭПЛ

В этой статье мы разберём, что такое путевой лист, чем он отличается от ЭПЛ, как его заполнять и какие формы существуют, а также поговорим о нововведениях, которые важны при формировании документа.

Путевой лист автобуса (форма № 6) представляет собой официальный документ, который заполняется и хранится водителем или диспетчерской службой.

Его основная цель — содержать информацию о каждой поездке транспортного средства и обеспечивать прозрачность и надёжность ведения перевозок.

В нём указывается следующая информация:

срок действия путевого листа;

данные об организации, которая составляла ЭПЛ;

сведения о водителе и его медосмотре;

состояние транспорта и техосмотр;

вид перевозки.

Этот документ является не только основным инструментом для расчёта заработной платы водителя. Путевой лист используется для анализа эффективности работы автобуса и контроля расхода топлива, а также для подтверждения факта выполнения поездки.

Какие функции выполняет путевой лист

1. Регистрация сведений о рейсе.

Нужно предоставить определённую информацию о поездке в путевом листе (ранее об этом упоминали).

2. Подписание и согласование.

Обычно водитель должен подписать путевой лист, что подтвердит достоверность данных и согласие со всеми правилами и условиями рейса.

3. Соблюдение установленных норм.

Путевые листы часто необходимы для соответствия требованиям закона и обеспечения правильности перевозок.

4. Отслеживание и контроль.

С помощью путевых листов работодатели или организации могут контролировать маршрут, время и расходы, связанные с поездками. Это призвано улучшить все процессы и учёт ресурсов.

5. Отчётность и архивация.

Путевые листы необходимы для создания документации о выполненной поездке или расчёта расходов, а также для сохранения информации о прошлых рейсах. Это упрощает работу с информацией в дальнейшем и позволяет при необходимости проводить анализ и контроль.

Как заполнить путевой лист

Путевой лист автобуса (форма № 6) необходимо заполнить перед началом поездки. Именно он является подтверждением расходов транспортной компании, связанных с эксплуатацией автобуса – размер оплаты труда водителя, затраты на топливо и ремонт, стоимость парковки (если требуется) и возмещение сотрудникам их личных потраченных денег.

Необходимо учитывать, что все организации и предприниматели, в деятельности которых присутствует использование автобусов, обязаны вести путевые листы. Не стоит забывать, что форма №6 является официальным документом, который требует электронного заполнения.

Сейчас существует унифицированный путевой лист автобуса нового формата (Приказ ФНС № ЕД-7-26/116@), который должен быть заполнен до выезда водителя на рейс с грузом.

Электронный путевой лист состоит из шести блоков, которые необходимо заполнить. Пройдёмся по каждому из них.

Первую часть ЭПЛ заполняет сам перевозчик. В ней указывается дата составления, наименование организации и дополнительные сведения (ОКУД, ОКПО и т.д.). Если водитель – владелец транспорта, ему необходимо иметь УКЭП, чтобы тот смог подписать электронный документ.

Вторая часть посвящена водителю и медосмотру. Его заполняет врач, который проводил все анализы – допущен или не допущен человек к поездке. Медицинскому работнику также требуется иметь УКЭП для подписи ЭПЛ.

Затем вносятся данные по техническому осмотру автомобиля (третья, четвёртая и пятая части ЭПЛ). Их заполняет механик или лицо, ответственное за контроль исправности автобуса. Он может использовать как УКЭП, так и УНЭП с помощью Госуслуг.

Шестая часть считается дополнительной – она обычно нужна, если водителю требуется медосмотр после рейса. Заполняется также врачом или медицинским работником.

Заполненная типовая форма путевого листа автобуса передаётся оператором в ГИС ЭПД с помощью сервиса 1С-ЭПД. Более подробно о государственной информационной системе электронных перевозочных документов можно ознакомиться в нашем материале.

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Какие новые обязательные сведения нужно вносить в путевой лист

В 2023 году Минтранс продолжает поощрять предпринимателей переходить на электронный формат путевых листов, избегая использования бумажных вариантов.

Со следующего года правительство начнёт строго следить за созданием и использованием именно электронных путевых листов.

На данный момент существуют некоторые правила, которым следует придерживаться при создании электронных путевых листов:

в случае допущенной ошибки необходимо сформировать новый ЭПЛ с корректной информацией;

если автобус отправляется на несколько рейсов, перевозчик может оформить один электронный документ на весь маршрут.

медицинский осмотр может быть пройден как перед, так и после поездки, с использованием удалённой формы осмотра.

В соответствии с Приказом Минтранса №159, на 2023 год вводятся новые обязательные сведения, которые должны быть указаны в путевом листе.

Например, можно будет добавить дополнительные данные о водителе, такие как его СНИЛС, номер удостоверения и т.д. В приказе также указана возможность исправления недочётов в информации о транспорте и пассажире, едущем в рейс.

Будьте внимательны: новый формат ЭПЛ с дополнениями находится в разработке. Более подробно о нём вы можете прочитать в нашем материале. Скачать бланк формы № 6 (путевой лист автобуса)

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