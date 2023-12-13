Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Путевой лист автобуса и ЭПЛ

В этой статье мы разберём, что такое путевой лист, чем он отличается от ЭПЛ, как его заполнять и какие формы существуют, а также поговорим о нововведениях, которые важны при формировании документа.
19
Путевой лист автобуса и ЭПЛ

Путевой лист автобуса (форма № 6) представляет собой официальный документ, который заполняется и хранится водителем или диспетчерской службой. 

Его основная цель — содержать информацию о каждой поездке транспортного средства и обеспечивать прозрачность и надёжность ведения перевозок. 

В нём указывается следующая информация:

  • срок действия путевого листа;

  • данные об организации, которая составляла ЭПЛ;

  • сведения о водителе и его медосмотре;

  • состояние транспорта и техосмотр;

  • вид перевозки. 

Этот документ является не только основным инструментом для расчёта заработной платы водителя. Путевой лист используется для анализа эффективности работы автобуса и контроля расхода топлива, а также для подтверждения факта выполнения поездки.

Какие функции выполняет путевой лист

1. Регистрация сведений о рейсе.

Нужно предоставить определённую информацию о поездке в путевом листе (ранее об этом упоминали).

2. Подписание и согласование.

Обычно водитель должен подписать путевой лист, что подтвердит достоверность данных и согласие со всеми правилами и условиями рейса.

3. Соблюдение установленных норм.

Путевые листы часто необходимы для соответствия требованиям закона и обеспечения правильности перевозок.

4. Отслеживание и контроль.

С помощью путевых листов работодатели или организации могут контролировать маршрут, время и расходы, связанные с поездками. Это призвано улучшить все процессы и учёт ресурсов.

5. Отчётность и архивация.

Путевые листы необходимы для создания документации о выполненной поездке или расчёта расходов, а также для сохранения информации о прошлых рейсах. Это упрощает работу с информацией в дальнейшем и позволяет при необходимости проводить анализ и контроль.

Как заполнить путевой лист

Путевой лист автобуса (форма № 6) необходимо заполнить перед началом поездки. Именно он является подтверждением расходов транспортной компании, связанных с эксплуатацией автобуса – размер оплаты труда водителя, затраты на топливо и ремонт, стоимость парковки (если требуется) и возмещение сотрудникам их личных потраченных денег. 

Необходимо учитывать, что все организации и предприниматели, в деятельности которых присутствует использование автобусов, обязаны вести путевые листы. 

Не стоит забывать, что форма №6 является официальным документом, который требует электронного заполнения.

Сейчас существует унифицированный путевой лист автобуса нового формата (Приказ ФНС № ЕД-7-26/116@), который должен быть заполнен до выезда водителя на рейс с грузом.

Электронный путевой лист состоит из шести блоков, которые необходимо заполнить. Пройдёмся по каждому из них.

Первую часть ЭПЛ заполняет сам перевозчик. В ней указывается дата составления, наименование организации и дополнительные сведения (ОКУД, ОКПО и т.д.). Если водитель – владелец транспорта, ему необходимо иметь УКЭП, чтобы тот смог подписать электронный документ.

Вторая часть посвящена водителю и медосмотру. Его заполняет врач, который проводил все анализы – допущен или не допущен человек к поездке. Медицинскому работнику также требуется иметь УКЭП для подписи ЭПЛ.

Затем вносятся данные по техническому осмотру автомобиля (третья, четвёртая и пятая части ЭПЛ). Их заполняет механик или лицо, ответственное за контроль исправности автобуса. Он может использовать как УКЭП, так и УНЭП с помощью Госуслуг.

Шестая часть считается дополнительной – она обычно нужна, если водителю требуется медосмотр после рейса. Заполняется также врачом или медицинским работником.

Заполненная типовая форма путевого листа автобуса передаётся оператором в ГИС ЭПД с помощью сервиса 1С-ЭПД. Более подробно о государственной информационной системе электронных перевозочных документов можно ознакомиться в нашем материале.

ГК «Астрал» предлагает сервисы для обмена электронными перевозочными документами (ЭПД).

1С-ЭПД — это решение, которое работает с различными популярными конфигурациями «1С». Обновите свою систему учёта и начните формировать электронные путевые листы в привычной конфигурации «1С» без дополнительных платежей за модули. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также позволяет обмениваться неформализованными документами.

Платформа ЭПД — это интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для беспрепятственной работы с электронными документами. Оно позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать их в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами без перехода на сторонние сервисы.

Какие новые обязательные сведения нужно вносить в путевой лист

В 2023 году Минтранс продолжает поощрять предпринимателей переходить на электронный формат путевых листов, избегая использования бумажных вариантов.

Со следующего года правительство начнёт строго следить за созданием и использованием именно электронных путевых листов.

На данный момент существуют некоторые правила, которым следует придерживаться при создании электронных путевых листов:

  • в случае допущенной ошибки необходимо сформировать новый ЭПЛ с корректной информацией;

  • если автобус отправляется на несколько рейсов, перевозчик может оформить один электронный документ на весь маршрут.

  • медицинский осмотр может быть пройден как перед, так и после поездки, с использованием удалённой формы осмотра.

В соответствии с Приказом Минтранса №159, на 2023 год вводятся новые обязательные сведения, которые должны быть указаны в путевом листе.

Например, можно будет добавить дополнительные данные о водителе, такие как его СНИЛС, номер удостоверения и т.д. В приказе также указана возможность исправления недочётов в информации о транспорте и пассажире, едущем в рейс.

Будьте внимательны: новый формат ЭПЛ с дополнениями находится в разработке. Более подробно о нём вы можете прочитать в нашем материале.

Скачать бланк формы № 6 (путевой лист автобуса)

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8JvHc4

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    УСН

    Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор

    В следующем году будут новые лимиты дохода по УСН, новые книги учета.

    17
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления. 14 декабря в 14:30 мск!

    Разберитесь, кому ждать налоговые проверки в 2024 году и какие есть последние тенденции. Защитите себя и свой бизнес от давления налоговиков.

    15

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли запрашивать подтверждающие счета под инвойс с Китая?

    Коллеги добрый день. Помогите пожалуйста. Отправляли своих сотрудников в Китай к поставщику на переговоры. Встречающая сторона бронировала и оплачивала как авиабилеты, так и гостиницы.

    8
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Включаются ли расходы на аренду автомобиля в расходы по налогу на прибыль?

    Добрый день. ООО арендовало автомобиль, оформило страховки (ОСАГО, КАСКО), куда вписан гендир и его супруга, не работающая в ООО. Автомобиль используется генеральным директором. Разве можно расходы на такую аренду + сопутствующие включить в расходы по налогу на прибыль? Поездки в основном служебные, супруга скорее включена в полисы на всякий случай.

    18
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Бухгалтерский учет

    Дивиденды 2024: сколько платить и как отчитываться

    Выплата дивидендов не является обязательным платежом для компании и зависит от полученной чистой прибыли. В статье разберем, что такое дивиденды, по каким ставкам рассчитывать и как отразить в бухгалтерии.

    Дивиденды 2024: сколько платить и как отчитываться
    48
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Право

    Кто отвечает за очистку снега и сосулек на крыше? Какие штрафы и ответственность?

    Крыша входит в состав общедомового имущества. Сход снега и льда может привести к причинению тяжкого вреда здоровью, а также к гибели людей.

    Кто отвечает за очистку снега и сосулек на крыше? Какие штрафы и ответственность?
    20
    Экономика России

    И снова яйца. Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц

    Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Власти надеются, что это стабилизирует цены, которые за год взлетели на 40%.

    8
    71

    Записи вебинаров

    700
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип julia_knopka
    julia_knopka
    Аутсорсинг

    Аутсорс: стоит ли он того? Разбираемся с экспертами

    Расскажем, на что стоит обратить внимание перед заключением договора с подрядчиком. И в каких случаях лучше взять человека в штат.

    Аутсорс: стоит ли он того? Разбираемся с экспертами
    16
    Логотип nlukina
    nlukina
    Медицина

    ⚡️Маски-шоу начинается. Масочный режим возвращается к нам?

    Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах для защиты от вирусов. Пока это носит рекомендательный характер. Заболеваемость одним только коронавирусом выросла на 10% всего за неделю. Но больше эксперты сейчас опасаются распространения микоплазменной пневмонии.

    ⚡️Маски-шоу начинается. Масочный режим возвращается к нам?
    8
    109
    Ведение бизнеса

    Каждый восьмой человек собирается начать свой бизнес в 2024 году

    60% опрошенных хотят вести свое дело, чтобы реализовать себя, тогда как 48% боятся прогореть и потерять деньги.

    1
    34
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Каковы последствия для ИП на УСН при выделении НДС в договоре?

    Всем доброго времени суток. ИП на УСН. Есть необходимость быть посредником в купле-продажи дорогостоящего оборудования (купить и перепродать).

    19
    НДС

    Субсидия на возмещение недополученных доходов облагается НДС

    При покупке товаров и ОС полностью за счет субсидии нельзя брать на вычет НДС в том случае, если по условиям соглашения ее выдают на покупку этих товаров и ОС. В этом случае входящий НДС включают не в стоимость этих товаров, а в состав прочих затрат.

    39
    Логотип ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    Гособоронзаказ

    Когда еще могут запросить РКМ? Кому и когда заполнять

    Как было сказано ранее, РКМ представляются : 🔸 единственным поставщиком для заключения контракта. 🔸 потенциальным поставщиком для формирования прогнозной цены.

    14
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как повысить рентабельность? 5 стратегий

    Рентабельность отражает, насколько эффективно работает бизнес. Чем выше значение, тем лучше. Чтобы повысить рентабельность, для начала нужно определить, какие виды доходов и расходов есть на предприятии. Второй шаг — наладить их учёт.

    Как повысить рентабельность? 5 стратегий
    4
    51
    Логотип Skillfaсtory
    Skillfaсtory

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

    Найти программиста 1С — задача со звездочкой. Разбираемся в методах поиска и в том, нужно ли нанимать разработчика в штат.

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества
    1
    311
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Должен ли сотрудник получить зарплату, находясь в отпуске?

    Добрый день! Можно ли сотруднику не выплачивать зп за первую половину месяца, если он сейчас находится в отпуске? До отпуска отработал всего 2 дня и хочет получить всю зарплату в конце месяца.

    2
    79
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Ответственность самозанятого за невыставленный чек

    Плательщики НПД сами декларируют свой доход. И делают они это через приложение «Мой налог» путем выставления чека. Если самозанятый не выставит чек или аннулирует — ФНС может оштрафовать его.

    Ответственность самозанятого за невыставленный чек
    125
    Пользователи интернета

    Пользователям Госуслуг разрешат участвовать в распределении бюджетных средств

    Жители страны смогут на Госуслугах проголосовать за проект, который нужно профинансировать из местного бюджета. Сейчас программа тестируется в трех регионах.

    8
    146
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Психология для бухгалтера

    Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания

    Бывало вечером, когда сидишь за столом с семьей, а мысли, еще хуже — глаза и пальцы заняты работой. Это может быть и в выходной, и во время отпуска. «Я ушел с работы, но работа из меня не вышла». Знакомое состояние❓

    2
    39
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Интервью

    Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

    Об этом и многом другом вы узнаете из моего нового видео-подкаста с Романом Масленниковым, генеральным директором PR-агентства «Взрывной PR».

    23