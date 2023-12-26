Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году

Какие пилотные проекты по маркировке продолжаются в 2024 году
Пищевая икра осетровых и лососевых рыб
Этот эксперимент начался 15 апреля 2023 года, завершение планируется 31 марта 2024 года. Даты обязательной маркировки пока неизвестны.
Титановая металлопродукция
Эксперимент стартовал 1 сентября 2023 года, а заканчивается 31 марта 2024 года. В эту группу входят: слитки, слябы, прутки и биллеты, плиты и листы, поковки прямоугольной формы. Дата начала обязательной маркировки пока не объявлена.
Технические средства реабилитации
Здесь эксперимент по маркировке продолжается до 31 августа 2024 года. Товары, которые входят в пилотный проект:
части протезов;
опоры, трости, костыли, поручни;
матрацы и подушки против пролежней;
функциональные узлы и ортезы;
средства при нарушениях функций выделения;
кресла-стулья с санитарным оснащением.
Радиоэлектроника
Этап эксперимента только начался — с 1 декабря 2023 года и продлится он до 28 февраля 2025 года.
Товары, которые входят в пилотный проект:
выпрямители;
преобразователи статические;
реле на напряжение не более 1000 Вт;
штепсели и розетки;
соединители и контактные элементы для проводов;
лампы накаливания или газоразрядные;
приборы освещения или визуальной сигнализации;
фонари портативные, работающие от аккумулятора;
светильники и осветительное оборудование.
С полным перечнем продукции можно ознакомиться на сайте системы «Честный ЗНАК».
Оптоволоконная продукция
Еще один товар, который попал в эксперимент по маркировке. Начался он совсем недавно — 1 декабря 2023 года, и продлится ровно год. Окончание эксперимента назначено на 1 декабря 2024 года. В рамках эксперимента можно маркировать оптические волокна и волоконно-оптические кабели.
Упростить подготовку к работе с маркировкой поможет сервис «Астрал.Маркировка». Комплекс может предоставить полный перечень услуг и товаров для подключения маркировки: устанавливайте необходимое оборудование, получайте электронную подпись и передавайте данные в систему «Честный ЗНАК и обучайтесь это делать правильно».
Какие пилотные проекты по маркировке могут стартовать в 2024 году
Эксперимент по маркировке отдельных видов печатной продукции
Минпромторг подготовил проект по добровольной маркировке отдельных видов печатной продукции, который планируют запустить в 2024 году.
В пилотном проекте будут участвовать следующие виды печатной продукции:
печатные книги;
брошюры;
листовки и другие печатные материалы.
Эксперимент по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии
В 2024 году запланирован запуск эксперимента по добровольной маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, к которым относятся:
косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей;
средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов;
средства, которые используются до, во время или после бритья, дезодоранты, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства;
мыло, поверхностно-активные органические вещества и средства, которые применяются в качестве мыла;
моющие средства.
Какие группы товаров ждет обязательная маркировка в 2024 году
Упакованная вода и молочная продукция
С 1 декабря 2023 года действуют изменения для сегмента HoReCa —рестораны, кафе, отели, а также столовые в государственных учреждениях, которые приобретают воду в упаковке и молочную продукцию не для перепродажи, а для собственных нужд, должны передавать сведения о выводе из оборота такой продукции в систему «Честный ЗНАК».
Для всех участников рынка упакованной воды передача сведений об обороте маркированной продукции в форме поэкземплярного учета будет действовать с 1 марта 2025 года — есть время подготовиться.
С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка молочной продукции для фермеров. Ранее дата начала была запланирована на 1 декабря 2023 года, но была изменена внесенными поправками.
Детская вода
Для всех участников рынка обязательный объемно-сортовой учет детской воды вводится с 1 марта 2024 года. Теперь сведения о перемещении детской воды будет происходить наравне с остальными видами упакованной воды.
Продукция легкой промышленности
Частично эти товары уже маркируются, обязательная маркировка началась в 2021 году. Но с каждым годом список пополняется новыми категориями — с 1 апреля 2024 года маркировка становится обязательной для:
рубашек, мужских и для мальчиков;
одежды из искусственного меха, кроме варежек, перчаток, митенок, головных уборов;
одежды из фетра;
пальто, курток, плащей, анораков, ветровок;
блузок, женских и для девочек;
шалей, шарфов, кашне, галстуков, бабочек, шейных платков;
спортивных и лыжных костюмов;
жакетов, блейзеров;
платьев, юбок, брюк;
свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов;
костюмов.
С 1 апреля 2024 года все участники рынка должны работать с маркированным товаром. Остатки без маркировки можно продавать до 1 июля 2024 года.
С 1 июня 2024 года запрещен ввоз немаркированных товаров, которые приобрели до 31.03.2024, через Федеральную таможенную службу. До 1 сентября 2024 года необходимо промаркировать эти товары.
1 октября 2024 года завершается описание товаров и получение кодов маркировки для остатков товара. Ввод в оборот будет разрешен по 31 октября 2024 года.
Пиво и слабоалкогольная продукция
В 2024 году продолжится маркировка пива и слабоалкогольной продукции. Этап маркировки зависит от формы выпуска и роли поставщика на рынке оборота.
С 15 января 2024 года стартует маркировка пива для розницы. При подключении кегов к оборудованию для розлива продавец должен будет подать сведения в систему «Честный ЗНАК».
Уже достоверно известно о готовности поддержать эти изменения в решениях фирмы 1С, в том числе возможность сформировать и передать документ о постановке кеги на кран, а также в сервисе УТМ и для онлайн-касс Эвотор. Пока что документ постановки кеги на кран формируется только через ЛК «Честного ЗНАКа».
Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках и других видах упаковки с 15 января 2024 года должны наносить коды маркировки на эту продукцию и передавать сведения об этом в систему «Честный ЗНАК».
С 1 апреля 2024 года все участники, которые осуществляют оборот пива и слабоалкогольных напитков в кегах, должны подавать данные о выводе из оборота маркированного товара.
С 1 июня 2024 года участники оборота пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке предоставляют информацию в систему маркировки о выводе этой продукции из оборота. Выводить из оборота немаркированную продукцию в потребительской упаковке допускается до 15 января 2025 года.
Безалкогольные напитки, кроме соков, морсов, нектаров и напитков на растительной основе
Производители и импортеры безалкогольных напитков за исключением соков, морсов, нектаров и напитков на растительной основе, маркируют продукцию:
В стеклянной и полимерной таре — с 1 декабря 2023 года. Для производителей подакцизных безалкогольных напитков стала обязательной передача сведений в формате объемно-сортового учета через ЭДО о при первой отгрузке.
В алюминиевой таре — с 1 марта 2024 года. Для производителей подакцизных товаров станет обязательной передача данных в формате объемно-сортового учета через ЭДО при первой отгрузке.
В кегах, тетрапаках и другой таре — с 1 июня 2024 года. Для производителей подакцизных товаров станет обязательной передача информации в формате объемно-сортового учета через ЭДО при первой отгрузке.
С 5 ноября 2024 года становится обязательной передача сведений через ЭДО (объемно-сортовой учет) и о выводе из оборота по причинам, которые не связаны с розничной реализацией, для всех участников оборота.
С 5 ноября 2024 года для розничных продавцов становится обязательной передача сведений о розничной реализации через ККТ — при реализации напитков в стекле, полимерной упаковке и в алюминиевой банке продавец должен сканировать код маркировки и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК».
Сервис «Астрал.ЭДО» автоматически отправит сведения о кодах маркировки в систему «Честный ЗНАК», а вы можете заниматься развитием бизнеса!
Соки, морсы, напитки на растительной основе
Производители и импортеры соков, морсов и напитков на растительной основе должны регистрироваться в системе маркировки с 1 сентября 2023 года.
С 1 июня 2024 года становится обязательной маркировка продукции. Для производителей подакцизных товаров становится обязательной передача сведений в формате объемно-сортового через ЭДО при первой отгрузке.
С 5 ноября 2024 года становится обязательной передача сведений через ЭДО (объемно-сортовой учет) и о выводе из оборота по причинам, которые не связаны с розничной реализацией, для всех участников оборота.
Медицинские изделия
Производители и импортеры, которые участвуют в обороте слуховых аппаратов, коронарных стентов, компьютерных томографов, санитарно-гигиенических изделий, должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» с 1 марта 2024 года. С этой же даты данные участники оборота должны наносить коды маркировки на товар и передавать сведения в систему о вводе товаров в оборот.
С 1 сентября 2024 года все участники рынка должны направлять в систему маркировки сведения о выводе медицинских изделий из оборота. Это касается оптовых и розничных продаж.
Астрал. ОФД — надежный оператор фискальных данных, который позволяет бесплатно передавать данные о розничной продаже маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».
Антисептики для рук и БАДы
С 1 марта 2024 года все участники рынка должны передавать в систему маркировки сведения о выводе из оборота продукции. В том числе при розничных продажах путем включения кода маркировки в чек ККТ.
С 1 мая 2024 года вводится объемно-сортовой учет. Все производители, импортеры, розничные продавцы, аптеки и маркетплейсы должны передавать в систему маркировки данные о перемещении товаров с указанием кода GTIN и количества единиц товара с этим кодом (объемно-сортовой учет).
Кресла-коляски
Все участники рынка до старта обязательного поэкземплярного учета должны произвести маркировку остатков — на это дается срок до 1 сентября 2024 года.
С 1 сентября 2024 года становится обязательной передача сведений о перемещении и выводе товаров из оборота. При перемещении данные передаются поэкземплярно через ЭДО, а при розничной продаже данные передаются через ККТ.
Велосипеды и велосипедные рамы
Старт обязательной маркировки запланирован на 1 сентября 2024 года.
Астрал.Маркировка — это комплекс решений по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя. Сервис позволяет: зарегистрироваться в системе маркировки, получать и отправлять УПД, передавать сведения о маркированной продукции в систему «Честный ЗНАК», заказывать коды маркировки и маркировать остатки.
Можно ли не маркировать
Ответ на этот вопрос очевиден, но развеем все оставшиеся сомнения. За торговлю немаркированным товаром предусмотрены штрафы:
для физических лиц — до 4 тысяч рублей;
для должностных лиц — до 10 тысяч рублей;
для ИП — до 50 тысяч рублей;
для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
За преступление в особо крупных размерах грозит штраф 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.
Обменивайтесь электронными документами онлайн
Астрал.ЭДО — онлайн-сервис для обмена юридически значимыми документами с контрагентами
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KEQU9
Комментарии