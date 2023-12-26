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Маркировка товаров

Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году

Новый год подготовил сюрпризы: перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, дополнится новыми категориями. Продолжается эксперимент по маркировке отдельных групп товаров. Также стартуют пилотные проекты по маркировке новых видов продукции. Расскажем, какие изменения нас ждут в 2024 году.
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Все о маркировке товаров: что ждать в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие пилотные проекты по маркировке продолжаются в 2024 году

Пищевая икра осетровых и лососевых рыб

Этот эксперимент начался 15 апреля 2023 года, завершение планируется 31 марта 2024 года. Даты обязательной маркировки пока неизвестны.

Титановая металлопродукция

Эксперимент стартовал 1 сентября 2023 года, а заканчивается 31 марта 2024 года. В эту группу входят: слитки, слябы, прутки и биллеты, плиты и листы, поковки прямоугольной формы. Дата начала обязательной маркировки пока не объявлена.

Технические средства реабилитации

Здесь эксперимент по маркировке продолжается до 31 августа 2024 года. Товары, которые входят в пилотный проект:

  • части протезов;

  • опоры, трости, костыли, поручни;

  • матрацы и подушки против пролежней;

  • функциональные узлы и ортезы;

  • средства при нарушениях функций выделения;

  • кресла-стулья с санитарным оснащением.

Радиоэлектроника

Этап эксперимента только начался — с 1 декабря 2023 года и продлится он до 28 февраля 2025 года.

Товары, которые входят в пилотный проект:

  • выпрямители;

  • преобразователи статические;

  • реле на напряжение не более 1000 Вт;

  • штепсели и розетки;

  • соединители и контактные элементы для проводов;

  • лампы накаливания или газоразрядные;

  • приборы освещения или визуальной сигнализации;

  • фонари портативные, работающие от аккумулятора;

  • светильники и осветительное оборудование.

С полным перечнем продукции можно ознакомиться на сайте системы «Честный ЗНАК».

Оптоволоконная продукция

Еще один товар, который попал в эксперимент по маркировке. Начался он совсем недавно — 1 декабря 2023 года, и продлится ровно год. Окончание эксперимента назначено на 1 декабря 2024 года. В рамках эксперимента можно маркировать оптические волокна и волоконно-оптические кабели.

Упростить подготовку к работе с маркировкой поможет сервис «Астрал.Маркировка». Комплекс может предоставить полный перечень услуг и товаров для подключения маркировки: устанавливайте необходимое оборудование, получайте электронную подпись и передавайте данные в систему «Честный ЗНАК и обучайтесь это делать правильно». 

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Какие пилотные проекты по маркировке могут стартовать в 2024 году

Эксперимент по маркировке отдельных видов печатной продукции

Минпромторг подготовил проект по добровольной маркировке отдельных видов печатной продукции, который планируют запустить в 2024 году.

В пилотном проекте будут участвовать следующие виды печатной продукции:

  • печатные книги;

  • брошюры;

  • листовки и другие печатные материалы.

Эксперимент по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии

В 2024 году запланирован запуск эксперимента по добровольной маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, к которым относятся:

  • косметические средства или средства для макияжа ‎и средства для ухода за кожей;

  • средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов;

  • средства, которые используются до, во время или после бритья, дезодоранты, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства;

  • мыло, поверхностно-активные органические вещества ‎и средства, которые применяются в качестве мыла;

  • моющие средства.

Какие группы товаров ждет обязательная маркировка в 2024 году

Упакованная вода и молочная продукция

С 1 декабря 2023 года действуют изменения для сегмента HoReCa —рестораны, кафе, отели, а также столовые в государственных учреждениях, которые приобретают воду в упаковке и молочную продукцию не для перепродажи, а для собственных нужд, должны передавать сведения о выводе из оборота такой продукции в систему «Честный ЗНАК».

Для всех участников рынка упакованной воды передача сведений об обороте маркированной продукции в форме поэкземплярного учета будет действовать с 1 марта 2025 года — есть время подготовиться.

С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка молочной продукции для фермеров. Ранее дата начала была запланирована на 1 декабря 2023 года, но была изменена внесенными поправками. 

Детская вода

Для всех участников рынка обязательный объемно-сортовой учет детской воды вводится с 1 марта 2024 года. Теперь сведения о перемещении детской воды будет происходить наравне с остальными видами упакованной воды.

Продукция легкой промышленности

Частично эти товары уже маркируются, обязательная маркировка началась в 2021 году. Но с каждым годом список пополняется новыми категориями — с 1 апреля 2024 года маркировка становится обязательной для:

  • рубашек, мужских и для мальчиков;

  • одежды из искусственного меха, кроме варежек, перчаток, митенок, головных уборов;

  • одежды из фетра;

  • пальто, курток, плащей, анораков, ветровок;

  • блузок, женских и для девочек;

  • шалей, шарфов, кашне, галстуков, бабочек, шейных платков;

  • спортивных и лыжных костюмов;

  • жакетов, блейзеров;

  • платьев, юбок, брюк;

  • свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов;

  • костюмов.

С 1 апреля 2024 года все участники рынка должны работать с маркированным товаром. Остатки без маркировки можно продавать до 1 июля 2024 года

С 1 июня 2024 года запрещен ввоз немаркированных товаров, которые приобрели до 31.03.2024, через Федеральную таможенную службу. До 1 сентября 2024 года необходимо промаркировать эти товары.

1 октября 2024 года завершается описание товаров и получение кодов маркировки для остатков товара. Ввод в оборот будет разрешен по 31 октября 2024 года.

Пиво и слабоалкогольная продукция

В 2024 году продолжится маркировка пива и слабоалкогольной продукции. Этап маркировки зависит от формы выпуска и роли поставщика на рынке оборота.

С 15 января 2024 года стартует маркировка пива для розницы. При подключении кегов к оборудованию для розлива продавец должен будет подать сведения в систему «Честный ЗНАК». 

Уже достоверно известно о готовности поддержать эти изменения в решениях фирмы 1С, в том числе возможность сформировать и передать документ о постановке кеги на кран, а также в сервисе УТМ и для онлайн-касс Эвотор. Пока что документ постановки кеги на кран формируется только через ЛК «Честного ЗНАКа».

Производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках и других видах упаковки с 15 января 2024 года должны наносить коды маркировки на эту продукцию и передавать сведения об этом в систему «Честный ЗНАК».

С 1 апреля 2024 года все участники, которые осуществляют оборот пива и слабоалкогольных напитков в кегах, должны подавать данные о выводе из оборота маркированного товара.

С 1 июня 2024 года участники оборота пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке предоставляют информацию в систему маркировки о выводе этой продукции из оборота. Выводить из оборота немаркированную продукцию в потребительской упаковке допускается до 15 января 2025 года.

Безалкогольные напитки, кроме соков, морсов, нектаров и напитков на растительной основе

Производители и импортеры безалкогольных напитков за исключением соков, морсов, нектаров и напитков на растительной основе, маркируют продукцию:

  • В стеклянной и полимерной таре — с 1 декабря 2023 года. Для производителей подакцизных безалкогольных напитков стала обязательной передача сведений в формате объемно-сортового учета через ЭДО о при первой отгрузке.

  • В алюминиевой таре — с 1 марта 2024 года. Для производителей подакцизных товаров станет обязательной передача данных в формате объемно-сортового учета через ЭДО при первой отгрузке.

  • В кегах, тетрапаках и другой таре — с 1 июня 2024 года. Для производителей подакцизных товаров станет обязательной передача информации в формате объемно-сортового учета через ЭДО при первой отгрузке.

С 5 ноября 2024 года становится обязательной передача сведений через ЭДО (объемно-сортовой учет) и о выводе из оборота по причинам, которые не связаны с розничной реализацией, для всех участников оборота.

С 5 ноября 2024 года для розничных продавцов становится обязательной передача сведений о розничной реализации через ККТ — при реализации напитков в стекле, полимерной упаковке и в алюминиевой банке продавец должен сканировать код маркировки и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК». 

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Соки, морсы, напитки на растительной основе

Производители и импортеры соков, морсов и напитков на растительной основе должны регистрироваться в системе маркировки с 1 сентября 2023 года.

С 1 июня 2024 года становится обязательной маркировка продукции. Для производителей подакцизных товаров становится обязательной передача сведений в формате объемно-сортового через ЭДО при первой отгрузке.

С 5 ноября 2024 года становится обязательной передача сведений через ЭДО (объемно-сортовой учет) и о выводе из оборота по причинам, которые не связаны с розничной реализацией, для всех участников оборота.

Медицинские изделия

Производители и импортеры, которые участвуют в обороте слуховых аппаратов, коронарных стентов, компьютерных томографов, санитарно-гигиенических изделий, должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» с 1 марта 2024 года. С этой же даты данные участники оборота должны наносить коды маркировки на товар и передавать сведения в систему о вводе товаров в оборот.

С 1 сентября 2024 года все участники рынка должны направлять в систему маркировки сведения о выводе медицинских изделий из оборота. Это касается оптовых и розничных продаж.

Астрал. ОФД — надежный оператор фискальных данных, который позволяет бесплатно передавать данные о розничной продаже маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».

Антисептики для рук и БАДы

С 1 марта 2024 года все участники рынка должны передавать в систему маркировки сведения о выводе из оборота продукции. В том числе при розничных продажах путем включения кода маркировки в чек ККТ.

С 1 мая 2024 года вводится объемно-сортовой учет. Все производители, импортеры, розничные продавцы, аптеки и маркетплейсы должны передавать в систему маркировки данные о перемещении товаров с указанием кода GTIN и количества единиц товара с этим кодом (объемно-сортовой учет).

Кресла-коляски

Все участники рынка до старта обязательного поэкземплярного учета должны произвести маркировку остатков — на это дается срок до 1 сентября 2024 года. 

С 1 сентября 2024 года становится обязательной передача сведений о перемещении и выводе товаров из оборота. При перемещении данные передаются поэкземплярно через ЭДО, а при розничной продаже данные передаются через ККТ.

Велосипеды и велосипедные рамы

Старт обязательной маркировки запланирован на 1 сентября 2024 года.

Астрал.Маркировка — это комплекс решений по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя. Сервис позволяет: зарегистрироваться в системе маркировки, получать и отправлять УПД, передавать сведения о маркированной продукции в систему «Честный ЗНАК», заказывать коды маркировки и маркировать остатки.

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Можно ли не маркировать

Ответ на этот вопрос очевиден, но развеем все оставшиеся сомнения. За торговлю немаркированным товаром предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — до 4 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — до 10 тысяч рублей;

  • для ИП — до 50 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

За преступление в особо крупных размерах грозит штраф 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.

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Комментарии

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