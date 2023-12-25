Путевые листы для самозанятых

Путевой лист самозанятого — это ключевой документ, должен быть у водителя для организации своего рабочего процесса и соблюдения норм закона. Он помогает отслеживать перемещение автомобиля, регистрировать пройденные расстояния, время работы, количество перемещённых пассажиров или грузов.

Главное назначение путевого листа при перевозке грузов — сделать выполнение заказов и участие в коммерческих транспортных услугах прозрачными и контролируемыми. Этот документ позволяет водителю показать свой профессионализм и защитить свои права и интересы в случае споров и разногласий.

Методичное заполнение путевого листа — это не только требование законодательных норм, но и уход за своим бизнесом и репутацией в качестве самостоятельного работника.

Ведение чистого и тщательного документооборота подтверждает вашу надёжность перед клиентами и деловыми партнёрами. В дополнение путевой лист может служить доказательством выполненной работы и основой для расчёта заработной платы.

В этой статье мы обсудим следующие вопросы:

Что такое путевой лист.

Обязателен ли он для водителей или можно обойтись без него.

Как правильно заполнить путевой лист и избежать ошибок при его создании.

Что будет, если водитель не заполнил ПЛ или упустил часть информации.

Нужен ли путевой лист самозанятым

Путевой лист для самозанятого водителя является одним из главных элементом в процессе перевозки. Но прежде всего следует разобраться, что значит быть самозанятым и каковы требования для этого.

В соответствии с законом №442-ФЗ, водители могут выбрать не регистрироваться как ИП. Вместо этого просто оформить статус самозанятого. Детальная информация о том, как стать СЗ и какие условия для этого нужно выполнить, есть в нашем материале.

Различают два типа СЗ:

Самозанятые физические лица.

Самозанятые ИП.

Главная разница между ними состоит в том, что первые могут предоставлять услуги перевозки на легковых автомобилях (такси) или использовать личный транспорт для работы с организациями. Вторые имеют право транспортировать как пассажиров, так и грузы. В этой статье мы фокусируемся на самозанятых ИП.

Стоит отметить, что процедура оформления путевых листов для самозанятых граждан такая же, как и для обычных ИП.

Как оформить путевой лист самозанятому

Владелец грузового транспорта, занимающийся предпринимательством в качестве самозанятого и предоставляющий услуги в сфере перевозок, согласно приказу Минтранса № 390, обязан оформлять путевой лист до начала поездки.

Единая форма ПЛ не определена законом, но имеются два варианта: № 4-с и № 4-п (по Постановлению Госкомстата № 78). Различие между ними заключается в видах оплаты перевозчика: первый вариант используется при оплате за конкретную работу (сдельной), второй — при расчёте зарплаты посменно. Пример путевого листа, заполненного правильно, доступен ниже.

* форма ПГ-1 устарела

Какие данные обязательно должны быть в путевом листе

Название и срок действия ПЛ. Личные данные транспортировщика (ФИО, СНИЛС и № водительского удостоверения). Информация об автомобиле (марка, регистрационный номер). Тип перевозки. Данные о выезде и возвращении с рейса. Показатели счётчиков (спидометр/одометр). Информация о состоянии самого водителя и автомобиля.

В конце каждого путевого листа должны стоять подписи — диспетчера, механика и водителя.

Возникает вопрос: где самозанятому взять путевые листы? Для упрощения поиска ПЛ прикрепляем ниже необходимые формы.

Основные правила заполнения путевого листа для самозанятых

С 1 марта 2023 года вводятся обновлённые нормы по оформлению путевых листов для самозанятых водителей:

Теперь документ можно делать как в электронной, так и в бумажной форме.

Водителям разрешается создавать единый ПЛ на все поездки, если они работают больше одной смены.

Показания спидометра и одометра (устройства подсчёта оборотов колёс) теперь необходимо обязательно фиксировать в путевом листе. Это позволяет посчитать, сколько израсходовано ГСМ.

Также сформирован набор данных, которые обязаны содержаться в путевом листе.

ГСМ, или горюче-смазочные материалы — это дизельное топливо, бензин, мазут, керосин и прочее, то есть то, чем заправляется машина для движения и дальнейшей работы.

Самозанятый водитель должен сначала заполнить дату, своё имя и контактные данные в путевом листе. Затем необходимо привести информацию о видах автомобиля, включая марку, модель, регистрационный номер и прочие необходимые данные.

Далее нужно указать начальные и конечные точки с указанием мест, предполагаемых для посещения в рабочий день.

Затем нужно заполнить колонки со временем отправления и прибытия в каждую точку и пробега рейса. Это нужно для вычисления общего дохода водителя за выполненную работу.

Для учёта количества и стоимости ГС выделите отдельный столбец. В результате подсчёта укажите общий пробег, занятое время и количество потраченного топлива. Заканчивайте ПЛ датой и подписью.

Учитывайте, правильность и полнота заполнения путевого листа важна для проверок налоговых и надзорных органов. В случае отсутствия ПЛ водитель получит штраф за нарушение.

Скачать пример формы путевого листа 4-п.

Скачать пример формы путевого листа 4-с.

Что будет, если неправильно заполнить путевой лист

При нарушении правил формирования путевого листа самозанятому будет выписан штраф. Так, заотсутствие ПЛ вы будете вынуждены заплатить 500 рублей. Если в путевом листе не указаны данные о мед- и техосмотре — по ст. 12.31.1 КоАП на ФЛ накладывается штраф в виде 3 000 рублей, для ИП — 5 000 рублей.

Также запрещено не вносить информацию о затратах на ГСМ. Размер штрафа рассчитывается по формуле, указанной в ст.122 НК: сумма штрафа = (зарплата водителя + расход ГСМ + амортизация транспортного средства) х 0.04.

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Подводим итоги

Путевой лист для самозанятого является основным документом для учёта пройденного пути, времени работы и количества использованного топлива при выполнении услуг.

Этот документ также используется для расчёта оплаты труда за выполненные работы и содержит сведения о маршруте, остановках, заправках и других рабочих вопросах, касающихся командировок.

Путевой лист может быть составлен в бумажной или электронной форме.

Оформление путевого листа для самозанятого подразумевает выбор между двумя формами — № 4-п или № 4-с, в которых должны быть заполнены все требуемые положения согласно приказу Минтранса № 390. К ним относятся также данные о водителе и автомобиле, параметры спидометра и одометра, время отправления и возвращения на рейс и прочее.

В случае нарушений существуют определённые штрафы. Если путевой лист отсутствует, водитель получит штраф в размере 500 рублей, тогда как за другие ошибки штрафы составляют от 3 000 до 5 000 рублей.

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