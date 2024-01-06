Новая форма РСВ с 2024 года

С 1 января 2024 года действующая форма Расчета по страховым взносам скорректирована. Расскажем, какие внесли изменения, на кого они распространяются и с какого периода нужно применять форму.

С чем связаны изменения в форме расчета РСВ

В августе 2023 года в законодательство о страховании внесли изменения. Статью 431 НК дополнили положениями об уплате страховых взносов с выплат иностранным физическим лицам. Это относится к таким работникам, которые в соответствии с заключенными с Россией международными соглашениями застрахованы не по всем видам обязательного страхования. Взносы с таких выплат рассчитываются отдельно по каждому виду страхования. Тариф каждого вида страхования установлен в процентном соотношении к единому тарифу. Разбивка по процентам указана в п. 6.2 ст. 431 НК.

Большая часть корректировок, внесенных в форму РСВ, связана именно с этим. Отдельные изменения относятся к другим аспектам заполнения формы.

По какой форме отчитываться по итогам 2023 года

Утверждена новая форма РСВ приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@. Первоначально, начиная с отчетности за 9 месяцев 2023 года, форма была рекомендованной.

С 1 января 2024 года она стала обязательной к применению. Это означает, что за 2023 год нужно отчитаться по этой новой форме.

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Что изменилось в форме расчета по страховым взносам

Подробнее о том, что изменилось по разделам.

Титульный лист

Штрих-код формы поменялся.

Уточнили заполнение титульного листа для ситуации, когда отчет сдает представитель налогоплательщика. Если доверенность представителю выдана в электронном виде, то в части Титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю» нужно указывать единый регистрационный номер доверенности.

Раздел 1

Раздел 1 дополнен строками 080-133, в которых указываются суммы страховых взносов, исчисленных в соответствии с п. 6.2 ст. 431 НК с вознаграждений в пользу иностранцев.

В строках 080, 100, 120 указываются КБК по видам взносов.

Строки 090, 110 и 130 служат для отражения исчисленных взносов за три месяца отчетного периода. Сумма взносов за период раскрывается помесячно в строках 091-093, 111-113, 131-133.

Также в Раздел 1 добавлен Подраздел 4 и Приложение 5.

В Подразделе 4 отражается порядок расчетов взносов, указанных в строках 080-133.

В Приложении 5 указываются сведения об иностранных физических лицах, взносы по которым исчислены согласно п. 6.2. ст. 431 НК. По каждому лицу указываются ФИО, ИНН, СНИЛС, код страны гражданства и суммы выплат за расчетный период.

Если сведений, которые нужно показывать в Подразделе 4 и Приложении 5, у организации нет, то включать их в состав формы РСВ не нужно.

В формат предоставления Расчета по страховым взносам в электронной форме также внесли соответствующие изменения.

Новые коды

Добавлены новые в Коды категории застрахованного лица. Коды относятся к сведениям об участниках промышленных кластеров, а также об участниках свободной экономической зоны на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как заполнить РСВ по итогам 2023 года

Обязательно нужно заполнить листы расчета:

Титульный лист.

Раздел 1.

Подраздел 1.

Раздел 3.

Остальные листы заполняют только отдельные налогоплательщики, например, те, кто платят страховые взносы по дополнительным тарифам.

Заполняем титульный лист

В этой части отчета укажите среднесписочную численность работников за 2023 год.

Код расчетного периода — “34”.

Заполняем Раздел 3

Этот раздел нужно заполнить по каждому сотруднику, который работал в компании в четвертом квартале.

Здесь нужно указать “код категории застрахованного лица”:

“НР” — для граждан РФ.

“ВПНР” — для временно пребывающих иностранных граждан.

“ВЖНР” — для временно проживающих иностранных граждан.

В графу “140” включите все доходы сотрудника, которые облагаются и не облагаются страховыми взносами. Дивиденды и другие выплаты, которые в соответствии со ст. 420 НК не облагаются страховыми взносами, здесь указывать не нужно.

Заполняем Подраздел 1

В этой части отчета покажите все выплаты и взносы по компании — за каждый месяц последнего квартала и нарастающим итогом с начала 2023 года.

Здесь же укажите выплаты, которые превышают предельную базу, и взносы с них.

В поле “010” укажите общее количество сотрудников и исполнителей в компании.

Заполняем Раздел 3

Выплаты исполнителям, с которыми заключен договор ГПХ, покажите в графах “150” и “160”.

Остальные данные в этой части отчета заполните, как и по сотрудникам по трудовым договорам.

В поля “030” и “040” включите пособия по больничным за первые три дня.

Если организация или ИП входят в реестр МСП и применяют пониженные тарифы, нужно заполнить два Подраздела 1, а по каждому сотруднику два Подраздела 3.2.1.

Если в РСВ включили более 10 человек — отчитаться можно только в электронном виде. Если менее 10 человек — налогоплательщик может выбрать, как подать отчет: в электронном виде или на бумаге.

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