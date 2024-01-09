Документооборот железнодорожных перевозок

Документы, связанные с железнодорожными перевозками, играют критическую роль в процедуре перевозки товаров. Это включает создание грузовых накладных, транспортных и других соответствующих документов, которые обеспечивают точную и своевременную доставку груза от отправителя к получателю.

В этой статье мы подробно изучим, какой пакет документов по перевозке необходим для управления работой железнодорожного транспорта.

Отправляем груз по железной дороге: документация

Прежде всего, перед отправкой груза по железной дороге, необходимо подготовить все необходимые перевозочные документы.

Основным из них является договор на перевозку груза с транспортной компанией, где урегулированы все условия перевозки, отмечены стоимость услуг, сроки доставки и ответственность сторон.

Выбрав надежного перевозчика и правильно составив договор, компания может получить ряд дополнительных преимуществ.

Следующий этап — это оформление бланков документов, в соответствии с условиями перевозки. Регламентирующие формы этих документов были утверждены приказом Министерства транспорта от 19 июня 2019 года №191.

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

Для осуществления грузоперевозок на железнодорожном транспорте необходимо оформить определенные документы, которые могут быть представлены в электронном или бумажном формате.

Правила предписывают отправлять все электронные грузовые документы через ГИС ЭПД, к которой возможно подключиться после регистрации.

Для полноценного использования системы требуется получить квалифицированную электронную подпись и заключить контракт с аккредитованным оператором ИС ЭПД. Для водителей подойдет простая или неквалифицированная электронная подпись.

Применение электронного документооборота предлагает ряд преимуществ:

Увеличение скорости обработки груза благодаря быстрому заполнению и отправке документов. Снижение расходов благодаря экономии на печати, доставке и хранении бумажных документов. Повышение качества обслуживания клиентов за счет ускоренного оформления заявлений на перевозку груза. Улучшение точности передачи данных, предотвращая ошибки при передаче информации о грузе, получателе или отправителе. Точный мониторинг железнодорожного груза в реальном времени на каждом этапе его перевозки.

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Единые формы перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

Организация грузоперевозок по железной дороге подразумевает юридически правильное оформление соответствующего набора документации.

В этой статье мы подробно изложим процесс подготовки необходимых документов при использовании железнодорожного транспорта для перевозок. В статье также приведены примеры заполнения форм, чтобы облегчить их понимание.

Транспортная накладная для перевозки грузов по железной дороге (формы ГУ-27у или ГУ-27у ВЦ) содержит четыре стороны, которые необходимо заполнить:

Первый раздел — это главная часть транспортной накладной. Сюда вносятся тарифные заметки, информация о вагонах и контейнерах, а также даты отправления.

Вторая сторона — это ведомость дорожного движения. Она содержит ту же информацию, что и первый раздел.

Третья сторона — корешок дорожной ведомости, информация здесь повторяет данные первых двух разделов.

Четвертая сторона содержит подтверждение приема груза на транспортировку, здесь также дублируется информация о перевозке.

Кроме основной накладной, могут потребоваться дополнительные формы документов, в зависимости от сложившихся обстоятельств. Например, форма ГУ-28 используется при перевозке груза с применением нескольких видов транспорта, не только железнодорожного, но и, например, водного. При перевозке пустого вагона нужно будет заполнить требование (форма ГУ-27тр) и пересылочную накладную. Специальная накладная необходима для осуществления прямой перевозки между Россией и Финляндией.

При организации транспортировки отдельного груза, мелких отправлений, или когда пустой вагон имеет другого владельца, не являющегося перевозчиком, нужно использовать следующие формы:

ГУ-27 лист 1. Листы 2,3,4 ГУ-29у-ВЦ заполняются перевозчиком;

ГУ-29-0 листы 1,2,3,4;

ГУ-27у-ВЦ лист 1. Остальные листы передаются перевозчику для полного завершения оформления.

На что обратить внимание, заключая договор на перевозку с ОАО «РЖД»

Для сотрудничества с РЖД необходимо оформить заявление о перевозке грузов в соответствии с формой ГУ-12, которое заполняется в соответствии с приказом Минтранса от 27.07.2015 № 228 (в редакции от 18.07.2017).

В соответствии со ст. 11 закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ, заявление должно быть подано не позднее чем за 10 дней до начала грузоперевозок на территории Российской Федерации. Для экспорта груза заявка подается не менее чем за 15 дней до начала перевозки. В течение двух дней после получения заявки РЖД должны ее рассмотреть и ответить.

Если заявка одобрена, на ее основе создается Универсальный договор об оказании транспортных услуг ОАО «РЖД». Этот документ определяет ожидаемый объем перевозок, сроки и условия перевозки, порядок расчетов, ответственность сторон и другие условия. РЖД может предложить дополнительные услуги, такие как доставка и прибытие груза в установленное клиентом время или предоставление парковки в процессе транспортировки. Условия договора зависят от различных факторов, включая наличие или отсутствие у отправителя своих вагонов.

Отправители, имеющие собственные вагоны, обязаны подать в РЖД заявку на присоединение к договору об оказании услуг ОАО «РЖД» по предоставлению клиентам крытых вагонов и универсальных платформ или полувагонов. Такая процедура необходима при перезагрузке импортного груза на пограничных станциях из-за различий в ширине колеи в разных странах.

Для грузов, требующих соблюдения санитарных, ветеринарных или других специальных предосторожностей оформляется специальная накладная, даже если поставка единая. Одна накладная не применяется, если свойства груза не допускают его совместную перевозку в одном вагоне. Каждый грузовой вагон с перишейбл грузом в рефрижераторной секции имеет свои перевозочные документы.

Эти правила применимы не только к РЖД, но и ко всем транспортным компаниям, занимающимся железнодорожными грузоперевозками.

Договор транспортной экспедиции при Ж/Д перевозке

Когда грузоперевозки осуществляются транспортной компанией, экспедиция играет ключевую роль в организации этого процесса. Обычно, такие компании предлагают широкий спектр услуг: от выбора типа транспорта до планирования логистики, оформления документов, проведения погрузочно-разгрузочных работ и предоставления помещений для складирования.

Рассмотрим несколько типов контрактов на услуги по экспедированию:

Доверительный контракт : здесь экспедитор выполняет работу по нуждам клиента на основе доверенности, оставляя последнего ответственным за услугу. Все расходы связанные с выполнением услуги, а также вознаграждения для экспедитора, оплачиваются заказчиком.

Контракт на комиссию : в этом случае экспедитор работает от своего имени, но все счета идут на заказчика. И заказчик также выплачивает вознаграждение за выполненную работу. Поскольку здесь экспедитор берет на себя ответственность, доверенность обычно не требуется.

Агентский контракт: экспедитор может работать самостоятельно или в качестве представителя заказчика, основываясь на доверенности. Возможна и смешанная модель, при которой отдельные услуги предоставляются от имени экспедитора, а некоторые другие - как представитель заказчика.

Таким образом, условия предоставления услуг и ответственность сторон могут существенно отличаться в зависимости от типа контракта.

При подписании контракта убедитесь, что его условия соответствуют интересам вашей компании. Например, если возникли незапланированные затраты, которые не были указаны в контракте, они должны быть покрыты исполнителем.

По всем вопросам, связанным с транспортировкой, включая повреждения грузов или задержки, претензии можно направлять лишь экспедитору. Затем экспедитор сам решает вопрос с партнерами по взысканию стоимости возникших проблем или компенсацией ущерба.

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