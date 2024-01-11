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Первичные документы

Путевые листы для такси

Новые путевые листы для легкового такси стали ключевыми документами в организации логистической деятельности. Они значительно упрощают учет и планирование поездок, а также способствуют поддержанию высокого качества сервиса и контроля за работой таксистов.
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Путевые листы для такси
Иллюстрация: Астрал

В данной статье мы разберем основные преимущества использования путевых листов и способы их корректного заполнения.

Новые правила оформления путевых листов для такси

«Требуются ли путевые листы в службах такси?» — нередкий вопрос, на который ответ абсолютен — да, каждый перевозчик должен их иметь.

Внесены были новые нормативы в процедуру заполнения путевых листов, которые включают:

  • Инновационный формат. Теперь путевые листы для такси доступны в бумажных и электронных вариантах.

  • Лицо, создающее ПЛ. За его составление обычно отвечает владелец автомобиля (ИП или ЮЛ). Если же автомобиль берётся в аренду, то арендодатель формирует документ.

  • Модернизированный путевой лист. Его форма после изменений имеет новые данные для заполнения (согласно приказу Минтранса № 390). 

Также учтите новую регламентацию, вступившую в силу начиная с 1 сентября 2023 года. Теперь в путевых листах такси необходимо указывать более полную информацию о водителе, включая его СНИЛС и водительские права.

Обязательные реквизиты 

Путевой лист служит основанием для расчёта зарплаты водителей. Чтобы транспортировщик смог получить все положенные деньги, необходимо заполнить ПЛ без ошибок. В документе необходимо указать:

  • Название документа и число, когда был заполнен путевой лист.

  • Цифровые данные (коды ОКПО и ОКУД).

  • Наименование организации или ИП.

  • Личные данные водителя (ФИО, СНИЛС, удостоверение).

  • Информация о машине (номерной знак, осмотр механика и т.д).

В конце необходимо поставить подписи — водителя, механика и диспетчера. 

Кто может использовать путевой лист для такси

В соответствии с законом № 259-ФЗ, для ИП или ЮЛ, занимающихся грузоперевозками или перемещением людей, ПЛ является обязательным документом.

Если водитель выезжает в рейс, ему также потребуется путевой лист. Этот документ подтверждает выполнение маршрута, потраченное топливо и другие затраты.

С учетом этих данных после завершения рейса водителю выплачивается зарплата, поскольку без оплаты труд работать сотрудникам нельзя (приказ Минтранса № 152).

Какой бланк подходит в качестве путевого листа для такси

Унифицированный путевой лист для легкового такси представлен в форме № 4, утверждённой постановлением Госкомстата № 78.

В соответствии с провозглашёнными правилами в путевой лист включаются дополнительные данные, помимо уже ранее упомянутых. Сюда входят показания спидометра и таксометра, а также прилагается подтверждение получения платежей от клиентов (чеки).

Несмотря на распространённость использования формы № 4, есть возможность создать собственный унифицированный бланк путевых листов. Обязательным условием является наличие всех необходимых реквизитов.

Как заполнить путевой лист для такси 

  1. Заполните шапку документа — впишите название, дату составления, коды ОКУД И ОКПО и т.д.

  2. Без ошибок впишите ФИО водителя и организацию, которая предоставляет услуги транспортировщика.

  3. Особое внимание уделите техническим данным — верно укажите показания машинных счётчиков и время прибытия и убытия.

  4. Не забудьте вписать цель поездки — это может быть коммерческий выезд, служебный маршрут и т.д.

  5. Подпишите документ с помощью УКЭП.

За нарушение правил заполнения ПЛ (например, за отсутствие путевого листа в такси) может прийти штраф. Более подробно о денежных санкциях в таких случаях можно почитать в нашем материале.

Образец (шаблон) заполнения путевого листа для такси в 2023 году продемонстрируем в конце статьи.

ГК «Астрал» предлагает удобные решения, которые позволяют не только передавать транспортные документы по ЭДО, но и вести сопутствующий документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы. При этом не наделать ошибок и обойтись без штрафов.

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Сколько по времени действителен путевой лист для такси

Время, потраченное на поездку, обычно определяет срок действия ПЛ. Таким образом, документ может быть выдан на ежедневной или посменной основе.

При наличии нескольких водителей на одном транспортном средстве каждому из них необходимо оформить собственный ПЛ в соответствии с приказом Минтранса № 152. Такой подход важен для точного и корректного учёта каждого путевого листа. Заполненные по правилам бланки отражают условия работы каждого водителя, что позволяет детальнее контролировать его работу.

ПЛ считается истекшим после окончания рейса.

Основные выводы

Путевой лист для такси, содержащий соответствующие записи, представляет собой формат, который детализирует все поездки, выполненные водителем за определённый период. Обычно он включает дату и время начала и окончания поездки, место отправления и прибытия, пройденное расстояние, стоимость поездки и информацию о пассажире.

Этот документ служит инструментом для ведения учета прохождения маршрута и проведения расчетов между водителем и владельцем службы такси и таксопарка. Кроме того, он может быть использован для подтверждения оплаты или документирования поездок при необходимости.

Форма № 4 — это одна из стандартных версий, которая может быть использована в качестве путевого листа. Процесс заполнения таксомоторных ПЛ следующий:

  • Тщательно и точно занесите всю информацию о поездке.

  • Документ может быть составлен в бумажном или электронном формате.

  • Важно добавить и заполнить все обязательные реквизиты.

  • Необходимо поставить подпись.

Срок действия путевого листа для такси определяется по количеству рабочих часов водителя. Обычно он выдается каждому водителю на ежедневной и сменной основе.

Скачать бланк путевого листа для седана (такси) можно будет в 2023 году.

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Первичные документы

Путевые листы для такси

Новые путевые листы для легкового такси стали ключевыми документами в организации логистической деятельности. Они значительно упрощают учет и планирование поездок, а также способствуют поддержанию высокого качества сервиса и контроля за работой таксистов.

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