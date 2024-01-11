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Первичные документы

Документы, нужные для грузоперевозок по речным путям

Транспортировка товаров речным путем — это один из самых продуктивных и экономически выгодных методов доставки товаров. Но, как и любой другой вид транспортировки, он влечет за собой ряд организационных и законодательных моментов.
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Документы, нужные для грузоперевозок по речным путям
Иллюстрация: Астрал

Существенным элементом, обеспечивающим надежность и гарантированное выполнение договоренностей, служат документы для речной транспортировки грузов. В нашей статье мы проанализируем ключевые виды форм, необходимых при выполнении речных перевозок, а также остановимся на их роли и важности.

Стоит отметить, что данный текст фокусируется на вопросах, связанных с грузовыми перевозками, а не с передвижением пассажиров.

Правила перевозок речным транспортом (судном)

  1. Договор перевозок груза считается основным документом, на основании которого осуществляется транспортировка товара (ст. 67 КВВТ № 24-ФЗ).

  2. Помимо вышеупомянутого бланка, к пакету необходимых бумаг прикладывается транспортная накладная. На 2023 год ЮЛ и ИП могут оформлять её электронно по желанию. Однако в 2024 году для некоторых отраслей цифровой формат станет обязательным.

  3. ЭТрН заполняется тем, кто отправляет груз. Он должен сформировать документ, внести все данные и поставить свою подпись.

  4. Транспортировщик имеет право провести проверку сведений.

  5. Существует несколько видов документов, которые составляются при транспортировке товаров речным транспортом. О них поговорим чуть ниже.

Более подробно информацию обо всех правилах перевозки товаров речным транспортом вы можете изучить здесь.

5 основных документа для перевозки товаров речным транспортом

Для того чтобы осуществить перевозку груза по реке, необходимо предъявить ряд документов, подтверждающих законность и соблюдение условий транспортировки. В следующем списке представлены ключевые формы, которые, как правило, необходимы для организации передвижения товаров по водной поверхности с использованием речного транспорта.

Транспортная накладная 

Транспортная накладная — это официальный документ, составляемый при перевозке товаров. В документе указывается информация о товаре (его характеристики, вес, объем), дорожный маршрут, условия транспортировки и другие необходимые детали для выполнения перевозки. ТН подтверждает и фиксирует отправку груза от отправителя к получателю.

Важные функции, отведенные транспортной накладной:

  • Задокументированное подтверждение. Она подтверждает полноту и надлежащую упаковку груза и определяет стороны сделки – отправителя и получателя.

  • Регистрационная функция. В накладной на транспорт содержатся данные о грузе, включая его количество, вес, объем и условия его перевозки. Эта информация служит для учёта товара при его получении или отгрузке, а также используется для расчёта стоимости перевозки.

  • Юридическая роль. Документ может применяться как доказательство при спорах между перевозчиком, отправителем и получателем груза.

Как правило, в комплект документов помимо транспортной накладной включаются санитарные, таможенные, карантинные и другие необходимые формы для перевозки груза, в соответствии со статьей 69 КВВТ № 24-ФЗ.

Скачать бланк формы ГУ-1 (накладная на перевозку сухогрузов речным способом).

Дорожная ведомость

Дорожная ведомость — это тип учетного документа, применяемый для контроля транспортных средств и грузов, передвигающихся по различным маршрутам. Этот документ выполняет следующие функции:

  • Отслеживание товаров и транспортных средств в движении.

  • Мониторинг соблюдения установленных правил и норм.

  • Предоставление сведений о доставке груза.

Данная документация является важной для компаний, ведущих деятельность в области перевозок, и может служить доказательством доставки товара получателю.

В прошлые годы дорожная ведомость полностью заполнялась согласно форме № ГУ-29-О. Однако на сегодняшний день этот процесс уже не актуален.

Квитанция о приеме груза

Документ, подтверждающий прием товара — это форма, отпечатанная либо отправителем, либо перевозчиком во время передачи товара. Он регистрирует приём груза перевозчиком и даёт информацию о его характеристиках, количестве и прочих деталях.

Основные сведения, которые обычно указываются в этом документе, включают:

  • Детали отправителя и получателя товара (название компании, адрес, контакты).

  • Подробности перевозчика (в случае, если документ выдает перевозчик).

  • Плотность временной метки приема товара.

  • ОТД (Описание товара на деле) — вес, объем, упаковка и прочее.

  • Состояние груза при приеме (устойчивость упаковки, наличие повреждений и тому подобное).

  • Подпись отправителя и/или перевозчика.

Документ, подтверждающий прием товара, играет важную роль, поскольку он подтверждает момент передачи груза от отправителя к перевозчику или получателю и помогает избежать споров и всяческих недоразумений впоследствии. Обычно его выдают, когда товары перевозятся для личного (домашнего) использования.

Договор перевозки груза

Согласно 67 ст. КВВТ № 24-ФЗ, договор перевозки груза — это юридическое соглашение между отправителем и перевозчиком, в котором устанавливаются условия и права сторон по транспортировке товаров от одного места к другому. 

Этот документ обычно включает следующие пункты:

  1. Идентификация сторон, то есть сведения об отправителе и перевозчике (название, адрес, контактная информация).

  2. Описание груза, включая вид, вес, объём, упаковку и другие характеристики.

  3. Условия перевозки, включая маршрут, сроки, способ и особенности доставки груза (например, транспортное средство, специальные требования к хранению и обработке товара).

  4. Плата за перевозку, включая стоимость перевозки и условия оплаты (например, предоплата, оплата при доставке).

  5. Ответственность сторон, то есть условия ответственности за утрату, повреждение или задержку груза во время перевозки.

  6. Разрешение споров, то есть способы разрешения возможных конфликтов или споров между сторонами.

Транспортная накладная и оформленные на ее основании дорожная ведомость и квитанция о приеме груза для перевозки подтверждают заключение договора перевозки груза.

Коносамент

Транспортный документ под названием коносамент, описанный в статье 142 КТМ, выдается грузовладельцу или его представителю грузоперевозчиком во время доставки товара.

Этот документ обладает силой закона, подтверждает наличие соглашения о перевозке, а также закрепляет право на товар и условия его передачи в порту.

Как правило, коносамент составляется на английском языке и предоставляется в трех экземплярах. Он подтверждает наличие сделки между отправителем и транспортной компанией. В зависимости от его цели, документ может быть:

  • Именным.

  • Ордерным.

  • Оформленным на прямого предъявителя.

Кроме того, тип его также может зависеть от частоты транспортировок. Он может быть линейным или чартерным. Его структура устанавливается в соответствии с путем перемещения груза — прямым или транзитным.

вот как выглядит коносамент на английском языке

Дополнительную информацию о коносаменте и других необходимых документах для речной и морской транспортировки вы найдёте в наших материалах.

Итоги

Чтобы осуществить перевозку груза по реке, требуется целый пакет документов.

Одним из ключевых является коносамент, который грузовладелец получает от компании-перевозчика. Этот документ подтверждает договорённости по транспортировке, устанавливает права собственности на груз и окружает его условиями передачи.

Этот документ может принимать различные формы, такие как именной, ордерный или предъявительский, а также линейный или чартерный, в зависимости от его цели и характера перевозки.

Помимо коносамента, для транспортировки товаров могут потребоваться другие документы, включая транспортную накладную, разрешения для перевозки определённых категорий товаров и так далее. Эти документы необходимы для корректного учета товара во время транзита и обязательны для соответствия требованиям таможни и транспортных служб.

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