Транспортная железнодорожная накладная

Зачем необходима железнодорожная транспортная накладная
Железнодорожная транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки и содержит все сведения о доставке груза. Поставщик, осуществляющий отправку товара железнодорожным транспортом, должен заполнить и приложить к грузу соответствующую накладную.
В 2020 году Министерство транспорта утвердило новые правила перевозки грузов по железной дороге. Они изложены в приказе Минтранса № 256. Согласно этим правилам, железнодорожную транспортную накладную необходимо оформлять при каждой перевозке. Исключения составляют только перевозки прямого смешанного сообщения, когда используются различные виды транспорта, например, железнодорожный и водный.
Контрагенты могут использовать как бумажные, так и электронные накладные. Срок хранения железнодорожных транспортных накладных в архиве составляет пять лет.
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Железнодорожная транспортная накладная: что в нее входит
Обычно накладную на перевозку груза по железной дороге заполняют по форме ГУ-27у. Эта форма утверждена приказом Минтранса № 191. Железнодорожную транспортную накладную ГУ-29-О в России уже не используют.
Железнодорожная транспортная накладная состоит из четырех разделов:
оригинала накладной на перевозку грузов (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 1);
дорожной ведомости на перевозку грузов (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 2);
корешка дорожной ведомости (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 3);
квитанции о приёме груза (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 4).
Перед отправкой груза поставщик заполняет лист 1. Перевозчик дополняет лист 1 и, основываясь на информации из данного документа, заполняет листы 2, 3 и 4. Лист 4 перевозчик возвращает поставщику, лист 3 оставляет себе, а листы 1 и 2 доставляются грузополучателю.
При получении товара покупатель ставит отметки в документах. Покупатель получает свой экземпляр накладной после оплаты грузоперевозки (если поставщик не оплатил доставку заранее).
Основные правила использования транспортной железнодорожной накладной
В соответствии с приказом Минтранса № 256, запрещено оформлять всю партию груза одной накладной в случаях, когда:
грузоотправитель передает перевозчику разные по характеристикам товары, которые нельзя размещать в одном контейнере или вагоне;
перевозчик доставляет груз, требующий соблюдения санитарных или ветеринарных стандартов, вместе с товаром, который не требует соблюдения таких мер.
В этих случаях для каждого типа товара необходимо составлять отдельную накладную. Кроме того, при доставке скоропортящихся грузов с использованием рефрижераторов потребуется индивидуальная накладная на каждый вагон.
При необходимости перевозчик может переадресовать груз. Для этого он должен зачеркнуть информацию о получателе и адресе доставки и внести новые сведения непосредственно в накладную. Для подтверждения изменений перевозчик должен подписать документ и поставить оттиск служебного штампа. Во всех остальных случаях запрещено исправлять информацию в накладной с использованием «замазки» или «корректора».
Как правильно заполнить транспортную железнодорожную накладную ГУ-27у
Транспортная железнодорожная накладная представляет собой документ, состоящий из нескольких листов. Сама накладная (лист 1) включает более 80 полей. Отправитель груза и перевозчик должны заполнять ее совместно. В транспортной железнодорожной накладной указываются следующие данные:
Раздел накладной
Кто заполняет
Грузоотправитель
Перевозчик
Особые отметки
Отметка о том, что груз требует соблюдения особых мер предосторожности
Номер прямого отправительского маршрута и другие отметки
По заявке №…
Номер заявки на перевозку груза
Погрузка груза назначена на…
Дата из заявки на перевозку груза
№ визы
Отметка о согласовании
Номер оригинала транспортной железнодорожной накладной
Номер отправки
Скорость
Категория скорости: грузовая или большая
Перевозчик
Название компании-перевозчика и её код по ОКПО
Станция отправления и станция назначения
Название и код станции, наименование владельца инфраструктуры
Грузоотправитель
Наименование отправителя, его код по ОКПО и код, который отправителю присвоил перевозчик. Отправителю-ИП вместо кода ОКПО нужно указать «1000»
Грузополучатель
Наименование получателя, его код по ОКПО и код, который получателю присвоил перевозчик. Получателю-ИП вместо кода ОКПО нужно указать «1000»
Почтовый адрес отправителя и получателя
Полный почтовый адрес, номер телефона, email
Плательщик
Название компании, которая платит за перевозку при отправлении, и код, который ей присвоил перевозчик. Если при отправке и при прибытии груза за перевозку платят разные лица, нужно указать данные обоих
Наименование груза
Наименование продукции и её код по ЕТСНГ
Упаковка
Наименование упаковки или отметка о том, что товар не упакован
Масса
Масса брутто груза и масса брутто контейнера
Коды
Коды тарифных отметок
Схема
Номер тарифной схемы, согласно которой происходит оплата перевозки
№ вагона
Номер вагона и цифровой код железнодорожной администрации, в которой он зарегистрирован
Транспортная железнодорожная накладная: образец заполнения
Скачать бланк транспортной железнодорожной накладной со всеми листами можно на этой странице. Пример листа 1 накладной, заполненного от лица грузоотправителя, приведён ниже на странице.
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