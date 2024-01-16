Транспортная железнодорожная накладная

Железнодорожная транспортная накладная необходима для перевозки грузов по железной дороге. Оформлять этот документ нужно вне зависимости от того, каким способом вы доставляете товар: в вагоне, на платформе, в цистерне, с помощью рефрижератора или контейнера. Рассмотрим, как заполнить железнодорожную транспортную накладную.

Зачем необходима железнодорожная транспортная накладная

Железнодорожная транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки и содержит все сведения о доставке груза. Поставщик, осуществляющий отправку товара железнодорожным транспортом, должен заполнить и приложить к грузу соответствующую накладную.

В 2020 году Министерство транспорта утвердило новые правила перевозки грузов по железной дороге. Они изложены в приказе Минтранса № 256. Согласно этим правилам, железнодорожную транспортную накладную необходимо оформлять при каждой перевозке. Исключения составляют только перевозки прямого смешанного сообщения, когда используются различные виды транспорта, например, железнодорожный и водный.

Контрагенты могут использовать как бумажные, так и электронные накладные. Срок хранения железнодорожных транспортных накладных в архиве составляет пять лет.

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Железнодорожная транспортная накладная: что в нее входит

Обычно накладную на перевозку груза по железной дороге заполняют по форме ГУ-27у. Эта форма утверждена приказом Минтранса № 191. Железнодорожную транспортную накладную ГУ-29-О в России уже не используют.

Железнодорожная транспортная накладная состоит из четырех разделов:

оригинала накладной на перевозку грузов (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 1);

дорожной ведомости на перевозку грузов (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 2);

корешка дорожной ведомости (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 3);

квитанции о приёме груза (ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) Лист 4).

Перед отправкой груза поставщик заполняет лист 1. Перевозчик дополняет лист 1 и, основываясь на информации из данного документа, заполняет листы 2, 3 и 4. Лист 4 перевозчик возвращает поставщику, лист 3 оставляет себе, а листы 1 и 2 доставляются грузополучателю.

При получении товара покупатель ставит отметки в документах. Покупатель получает свой экземпляр накладной после оплаты грузоперевозки (если поставщик не оплатил доставку заранее).

Основные правила использования транспортной железнодорожной накладной

В соответствии с приказом Минтранса № 256, запрещено оформлять всю партию груза одной накладной в случаях, когда:

грузоотправитель передает перевозчику разные по характеристикам товары, которые нельзя размещать в одном контейнере или вагоне;

перевозчик доставляет груз, требующий соблюдения санитарных или ветеринарных стандартов, вместе с товаром, который не требует соблюдения таких мер.

В этих случаях для каждого типа товара необходимо составлять отдельную накладную. Кроме того, при доставке скоропортящихся грузов с использованием рефрижераторов потребуется индивидуальная накладная на каждый вагон.

При необходимости перевозчик может переадресовать груз. Для этого он должен зачеркнуть информацию о получателе и адресе доставки и внести новые сведения непосредственно в накладную. Для подтверждения изменений перевозчик должен подписать документ и поставить оттиск служебного штампа. Во всех остальных случаях запрещено исправлять информацию в накладной с использованием «замазки» или «корректора».

Как правильно заполнить транспортную железнодорожную накладную ГУ-27у

Транспортная железнодорожная накладная представляет собой документ, состоящий из нескольких листов. Сама накладная (лист 1) включает более 80 полей. Отправитель груза и перевозчик должны заполнять ее совместно. В транспортной железнодорожной накладной указываются следующие данные:

Раздел накладной Кто заполняет Грузоотправитель Перевозчик Особые отметки Отметка о том, что груз требует соблюдения особых мер предосторожности Номер прямого отправительского маршрута и другие отметки По заявке №… Номер заявки на перевозку груза Погрузка груза назначена на… Дата из заявки на перевозку груза № визы Отметка о согласовании Номер оригинала транспортной железнодорожной накладной Номер отправки Скорость Категория скорости: грузовая или большая Перевозчик Название компании-перевозчика и её код по ОКПО Станция отправления и станция назначения Название и код станции, наименование владельца инфраструктуры Грузоотправитель Наименование отправителя, его код по ОКПО и код, который отправителю присвоил перевозчик. Отправителю-ИП вместо кода ОКПО нужно указать «1000» Грузополучатель Наименование получателя, его код по ОКПО и код, который получателю присвоил перевозчик. Получателю-ИП вместо кода ОКПО нужно указать «1000» Почтовый адрес отправителя и получателя Полный почтовый адрес, номер телефона, email Плательщик Название компании, которая платит за перевозку при отправлении, и код, который ей присвоил перевозчик. Если при отправке и при прибытии груза за перевозку платят разные лица, нужно указать данные обоих Наименование груза Наименование продукции и её код по ЕТСНГ Упаковка Наименование упаковки или отметка о том, что товар не упакован Масса Масса брутто груза и масса брутто контейнера Коды Коды тарифных отметок Схема Номер тарифной схемы, согласно которой происходит оплата перевозки № вагона Номер вагона и цифровой код железнодорожной администрации, в которой он зарегистрирован

Транспортная железнодорожная накладная: образец заполнения

Скачать бланк транспортной железнодорожной накладной со всеми листами можно на этой странице. Пример листа 1 накладной, заполненного от лица грузоотправителя, приведён ниже на странице.

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