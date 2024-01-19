Что нужно предпринимателю для работы в 2024 году. Изменения в маркировке, 54-ФЗ и проверках бизнеса

Рассказываем, о каких законодательных инициативах важно знать предпринимателю и что понадобится для работы тем, кто планирует открыть бизнес в 2024 году.

Электронная подпись

Все больше документов и сервисов переходят в электронный формат, поэтому предпринимателю не обойтись без электронной подписи (ЭП). Она обеспечивает юридическую значимость и безопасность электронных документов и понадобится для:

сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности;

документооборота с органами государственной власти;

участия в тендерах на различных электронных площадках и сервисах;

подписания и отправки важных документов, таких как контракты, соглашения, счета-фактуры, в том числе при работе с документами по маркированным товарам;

обмена электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок.

Руководителю и предпринимателю нужно получить усиленнуюквалифицированную электронную подпись — юридически значимый вид подписи, который используется в любых информационных системах без дополнительных соглашений и регламентов. Получить ее можно в УЦ ФНС или у его доверенных лиц в соответствии с изменениями в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Кроме самой подписи, также необходимы USB-токен и лицензия КриптоПРО CSP.

Сотрудники организации также могут оформить электронную подпись для исполнения обязанностей от ее имени. К именной ЭП физлица в дополнение нужно оформить машиночитаемую доверенность.

Заказать нужный вам вид электронной подписи можно в Астрал Подпись. Сервис предлагает гибкие тарифы, выпуск подписи быстрее, чем за 1 рабочий день и перевыпуск сертификата по действующей подписи прямо на рабочем месте. Вы сможете обмениваться документами с контрагентами через сервис Астрал.ЭДО, вести электронный документооборот с контрагентами прямо из 1С с помощью Астрал Докс, отправлять и согласовывать кадровые документы со всеми сотрудниками организации через Астрал.iКЭДО. Если работаете в сфере грузоперевозок — для обмена документами между их участниками подключите сервис 1С-ЭПД.

Машиночитаемая доверенность (МЧД)

В 2023 году начали действовать поправки в закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ, которые устанавливают новые правила работы с электронными документами. Сотрудники компании теперь должны подписывать документы с помощью сертификата ЭП физлица. Он содержит только данные о конкретном человеке без указания его принадлежности к организации.

Чтобы признать подписанный таким образом документ юридически значимым, сотруднику необходима доверенность на право его подписи. Она оформляется в электронном виде по утвержденному формату, чтобы система могла автоматически проверить информацию из нее. Это и есть МЧД.

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Сервис для сдачи электронной отчетности

Помимо того, что электронный документооборот ускоряет обмен документами и позволяет экономить на бумаге, в некоторых случаях он обязателен. ООО в электронном виде нужно сдавать, например:

годовую бухгалтерскую отчетность;

персонифицированные сведения о физлицах, если в отчете больше 10 лиц;

годовые расчеты РСВ и 6-НДФЛ, если за расчетный период выплаты получили больше 10 лиц;

форму ЕФС-1, если застрахованных больше 10;

отчетность по НДС;

годовые декларации по налогу на прибыль, на имущество, по налогу при УСН, при ЕСХН, если среднесписочная численность сотрудников компании за прошлый год составила более 100 человек.

ИП по закону вести бухучет не обязаны. Но налоговый учет они ведут, и некоторые формы им тоже полагается сдавать в электронном виде:

декларацию по НДС;

декларацию по единому налогу на УСН, по ЕСХН, по НДС (импорт из стран ЕАЭС), если среднесписочная численность сотрудников ИП за прошлый год превысила 100 человек;

форму ЕФС-1, персонифицированные сведения о физлицах, годовой расчет РСВ и 6-НДФЛ, если у предпринимателя работают больше 10 человек.

Для отправки отчетности в ФНС, СФР, Росстат используйте сервис Астрал.Отчет. Вам будет удобно сдавать отчетность с любого рабочего места в любое удобное для вас время. Есть бесплатный тестовый период на 1 месяц.

Онлайн-касса

Если предприниматель планирует проводить расчеты с юрлицами наличкой или с помощью карты или расчеты с физлицами, тогда ему потребуется онлайн-касса.

В некоторых случаях ККТ можно не применять — они перечислены в статье 2 закона 54-ФЗ. Например, это продажа бумажных газет и журналов, обеспечение питанием учеников и работников общеобразовательных организаций во время занятий, торговля на розничных рынках, ярмарках, выставках, оказание бытовых услуг предпринимателями на ПСН, деятельность ИП на налоговом режиме «Налог на профдоход» и др.

В большинстве случаев касса нужна. Потребуется сам кассовый аппарат, а также специальный чип, который хранит фискальные данные, — фискальный накопитель (ФН) на 15 или 36 месяцев.

Купить ФН на 36 месяцев должны ИП и организации на УСН или ЕСХН, а также ИП на ПСН. ФН на 15 месяцев обязателен для тех, кто:

использует ОСНО, а также совместителям спецрежимов и ОСНО;

продает подакцизные товары;

является агентом и субагентом по приему платежей;

выполняет сезонные работы;

применяет ККТ в автономном режиме — в отдаленных местностях с отсутствием постоянного доступа к интернету ККТ не подключают к интернету, а информацию записывают на ФН.

ФН можно выбирать только из списка тех, что зарегистрированы в реестре ФНС.

ФН отличаются также форматами фискальных документов (ФФД) — они определяют, какие документы и какого вида может формировать касса. Для тех, кто открывает бизнес, необходимо приобретать ФН, который поддерживает ФФД 1.2.

Что касается самих касс, на рынке представлено множество различных моделей ККТ. Ориентироваться при выборе стоит на характер деятельности (разъездная или стационарная), планируемое количество чеков в день и используемое программное обеспечение.

Профессионалы компании «Астрал» помогут выбрать кассу под ваши потребности и бюджет. Также вы можете познакомиться с предложениями в интернет-магазине и самостоятельно заказать кассу с доставкой по России.

Договор с ОФД

Чтобы передавать данные с онлайн-кассы в налоговую, необходимо заключить договор с посредником — оператором фискальных данных (ОФД). Например, Астрал.ОФД. Кроме оказания посреднических услуг, с его помощью также можно:

регистрировать кассу в налоговой онлайн;

контролировать заполняемость ФН — при заполнении необходимо будет его заменить;

просматривать статус чеков в ФНС и данных по маркированным товарам в системе «Честный ЗНАК»;

отправлять электронные чеки покупателям по SMS / Email в соответствии с 54-ФЗ;

рассчитывать средний чек и отслеживать прибыльность каждой торговой точки;

анализировать объемы продаж за предыдущие периоды.

Астрал.ОФД легко интегрируется с учетными системами с помощью пользовательского API, а опытные специалисты техподдержки проконсультируют бесплатно в любое время суток.

Оборудование для маркировки

Все больше товаров попадает под обязательную маркировку. Для учета такой продукции необходимо наносить на этикетку специальный DataMatrix-код, в который зашита основная информация о товаре: изготовитель, срок годности, дата производства. Заказывать такие коды нужно в ИС «Честный ЗНАК», а печатать — типографским способом или с помощью принтера этикеток. Если маркируемые товары — длительного хранения, стоит выбирать термотрансферный принтер: с его помощью можно печатать более устойчивые к солнечному свету и истиранию наклейки.

Для приемки, отгрузки и инвентаризации участникам оборота маркированных товаров пригодится терминал сбора данных, который позволяет быстро считывать большое количество кодов маркировки (КМ).

Те, кто продают такие товары в розницу, должны установить онлайн-кассу и подключить к ней 2D-сканер для считывания кодов.

Чтобы подготовиться к работе с маркированными товарами в 2024 году, участникам рынка нужно:

получить усиленную квалифицированную электронную подпись;

зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;

заключить договор с оператором ЭДО.

Производителям и импортерам необходимо подключить регистратор эмиссии для заказа КМ и описать свои товары в Национальном каталоге.

Розничным продавцам — заключить договор с ОФД на отправку сведений о проданном товаре в «Честный ЗНАК». Так КМ проданного товара будут выводиться из оборота без участия пользователя.

Астрал.Маркировка — это комплекс решений по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя. Сервис включает все необходимое: от выпуска ЭП для обмена документами по ЭДО до настройки рабочего места для обязательной маркировки.

Также в этом году ожидается внедрение ряда законодательных инициатив, которые окажут существенное влияние на работу бизнеса. Кратко рассмотрим их.

Важные законодательные изменения для предпринимателей

Изменения в законе об онлайн-кассах

Предполагается, что они вступят в силу с 1 сентября 2024 года, но могут быть еще доработаны — сам законопроект сейчас проходит рассмотрение в Госдуме. Из важных изменений:

Если кассу необходимо перерегистрировать в связи с истечением срока действия ФН, то нужно будет отправить отчет об изменении параметров регистрации через ОФД . Заявление о перерегистрации передавать в ФНС не придется.

Карточки регистрации ККТ будут выдавать за 5 рабочих дней .

Заявление на регистрацию ККТ можно будет подать через Госуслуги .

От применения онлайн-касс планируют освободить репетиторов, тех, кто ведет бизнес в сфере физкультуры и спорта и одновременно принимает оплату по безналу. Также есть предложение об освобождении от использования ККТ сборщиков тары и других материалов для вторичного использования, кроме сборщиков металлолома и лома драгоценных камней.

К бумажному чеку установят требования: будут регулировать высоту букв, расстояние между строками и контрастность символов. Таким образом планируют увеличивать количество электронных чеков, формируемых бизнесом. Напомним, что в сервисе Астрал.ОФД можно отправлять покупателями электронные чеки в смс, на электронную почту и в мессенджеры (viber).

Расчеты по СБП приравняют к безналичным расчетам с предъявлением карты — пробивать чек будет необходимо в момент платежа.

Также поправки определяют условия использования кассы в агентских расчетах. Продавец может не применять ККТ, если ее использует его основной платежный агент или субагент при приеме платежей или возвратов платежей от клиентов.

Изменения в маркировке

Новые категории товаров

С 1 сентября 2024 года маркировка станет обязательной для велосипедов и велосипедных рам. Также в этом году заканчиваются эксперименты по маркировке икры, титановой продукции, игрушек и оптоволокна, поэтому эти категории, возможно, будет необходимо маркировать в ближайшем будущем.

Изменения в уже маркируемых категориях

Среди товаров, которые уже подлежат маркировке, тоже произойдут изменения:

Товарная категория Что изменится в 2024 Товары легкой промышленности С 1 апреля 2024 года необходимо маркировать новые группы товаров легкой промышленности. С этого момента их оборот без КМ запрещен. До 1 октября этого года нужно описать продукцию и заказать КМ на товарные остатки и до 1 ноября ввести их в оборот. Пиво и слабоалкогольные напитки С 15 января стартует маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках и других упаковках. Передавать сведения в ГИС МТ нужно при подключении кеги к крану и при продаже пива в кегах — через онлайн-кассу. С 1 апреля напитки в кегах нужно выводить из оборота через «Честный ЗНАК». С 1 июня необходимо передавать в систему сведения о продажах напитков в потребительской упаковке через ККТ. Молочная продукция С 1 сентября молочную продукцию должны маркировать фермеры, а также передавать сведения об обороте такой продукции и выводе ее из оборота. Безалкогольные напитки С 1 марта начинается маркировка безалкогольных напитков в алюминиевой и полимерной банке, кроме соков, нектаров, морсов и продуктов на растительном сырье. С 1 июня нужно будет маркировать напитки в любых упаковках. С 5 ноября необходимо отчитываться о продажах через ККТ безалкогольных напитков (кроме соков, нектаров, морсов и продуктов на растительном сырье) в стекле, ПЭТ-упаковке, алюминиевой и полимерной банке. Детская вода С 1 марта нужно передавать сведения о продаже детской воды в ГИС МТ. Также участники оборота будут отправлять данные в объемно-сортовом учете (ОСУ) о движении продукции между участниками через ЭДО, а также данные о выводе из оборота продукции по причинам, не связанным с розничной реализацией. Медицинские изделия С 1 марта к обязательным для маркировки товарам добавятся слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, памперсы и пеленки для взрослых при недержании. С 1 сентября начинается поэкземплярный вывод медизделий из оборота. БАДы С 1 марта необходимо передавать сведения о поэкземплярном выводе товаров из оборота при реализации и по другим причинам через ГИС МТ. С 1 мая — передавать данные об обороте БАДов в «Честный ЗНАК» в формате ОСУ. Антисептики С 1 марта стартует поэкземплярный вывод антисептиков из оборота при продаже и по другим причинам. С 1 мая — ОСУ при обороте указанных товаров. Кресла-коляски С 1 сентября 2024 года предусмотрен поэкземплярный учет при обороте и выбытии кресел-колясок.

Сервис Астрал.ОФД бесплатно отправит данные в «Честный ЗНАК», если чек содержит DataMatrix-код.

Разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассах

Для тех, кто реализует молочную продукцию, пиво и слабоалкогольные напитки, упакованную воду, табак и никотинсодержащую продукцию, в 2024 году начнет действовать разрешительный режим продажи (постановление Правительства от 21.11.2023 №1944) на кассах.

Он означает, что при сканировании кода товара на кассе ККТ отправит в «Честный ЗНАК» запрос по каждому КМ. В ответ придет разрешение или запрет на продажу данной единицы товара. Какие товары будут запрещены к продаже:

просроченные;

КМ не введен в оборот;

КМ ранее выведен из оборота;

такого КМ нет в ГИС МТ;

товар с этим КМ запрещен к продаже;

формат КМ не соответствует установленному.

Разрешительный режим для торговых сетей начнет действовать с 1 мая, а для остальных продавцов — с 1 сентября 2024 года.

Проверки предпринимателей в 2024

В этом году продолжает действовать мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Мораторий на плановые ревизии действует до 2030 года. Он не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска (электростанции, предприятия химической промышленности и т.д.).

Однако ФНС может организовывать мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: контрольные закупки, мониторинговые закупки, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит.

Также по внеплановым проверкам, на которые действует мораторий, можно проводить проверки при наличии индикаторов риска, при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение.

Например, ФНС отслеживает индикаторы риска, свидетельствующие о нарушении работы с онлайн-кассой:

онлайн-касса не отправляет чеки в налоговую больше 60 календарных дней;

за 30 календарных дней число чеков на возврат на 30% больше, чем чеков на приход (правило не касается ломбардов и пунктов приема лома);

за 30 календарных дней число чеков коррекции — 30% и больше от общего количества чеков.

Кроме того, каждый чек при передаче в налоговую проходит форматно-логический контроль, в ходе которого проверяются наличие и корректность всех необходимых тегов. Чеки с ошибками принимаются в карантин и в итоге могут быть не приняты налоговой к учету, что в конечном итоге тоже может повлечь проверки и штрафы со стороны ФНС.

В сервисе Астрал.ОФД можно отслеживать статусы фискальных документов, оперативно находить чеки с ошибками.

Есть еще инициативы Минфина из письма от 23.05.2023 № 03-02-06/47140 — они тоже касаются проверок:

Налоговая сможет подключаться к ККТ для проверки удаленно и изымать данные из личного кабинета кассы.

ФНС сможет блокировать платежные терминалы и торговые автоматы, которые используют без кассы, на срок до 90 дней.

Вводятся штрафы за притворные и мнимые расчеты.Например, если продажа по кассе проведена, а товар не отдан (мнимая операция) или отдан другой товар, а не тот, что в чеке (притворная операция), то за такие действия предприниматель может получить штраф. Пока механизм определения таких операций не ясен.

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