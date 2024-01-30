Открытие бизнеса в 2024 году

Как запустить свой бизнес в 2024 году? Начинающим предпринимателям нужно определить, какие товары и услуги пользуются спросом, разобраться в требованиях государства и оценить свой шанс получить грант или субсидию. Разберемся в том, какой бизнес стоит открыть в России в 2024 году.

С чего начать запуск бизнеса

Первыми шагами к созданию своего бизнеса будут исследование рынка и создание бизнес-плана. Узнайте, какие сферы деятельности были наиболее востребованы в конце 2023 года, и изучите прогнозы бизнес-экспертов на 2024 год.

Представьте, что у вас уже есть свое дело в одной из популярных отраслей. Какой товар или услугу вы можете предложить потребителю? Чем этот продукт будет отличаться от остальных? Оцените картину на рынке, найдите возможные слабости конкурентов. Что вам поможет выделиться и привлечь клиентов?

При составлении бизнес-плана требуется оценка следующих параметров:

источники и сумма начального капитала;

затраты на создание продукта или предоставление услуги;

дополнительные затраты на аренду, коммунальные платежи, зарплату сотрудников и рекламу;

стоимость вашего товара или услуги;

объем продаж в месяц.

Потенциально прибыльный бизнес должен быстро окупаться благодаря высокому спросу на товары или услуги, которые вы предлагаете.

Тренды бизнеса в 2024 году

Чтобы понять, какие направления будут востребованы в 2024 году, изучите маркетинговые исследования. Также могут помочь сервисы «Яндекс.Подбор слов» и Google Trends, которые покажут, какие товары потребители ищут в интернете чаще всего.

Рассмотрим, какие бизнес-направления и форматы будут актуальны в 2024 году, а также расскажем о новых инструментах для предпринимателей.

Импортозамещение

В 2022 году правительство сформировало пул проектов по критическим направлениям импортозамещения. На осуществление этих проектов до 2030 года планируется выделить более 5 трлн рублей. Перечень проектов включает более 150 позиций в различных секторах.

Кибербезопасность

В последние годы государство подталкивает бизнес к цифровизации. Отчетность для контролирующих органов теперь преимущественно сдают через сайты госорганов, данные о продажах передают в налоговую онлайн, а документооборот между контрагентами переходит в электронный формат. Из-за этого вопрос о защите данных становится крайне актуальным.

Открыть свою компанию или получить статус ИП теперь также можно онлайн. Сервис «Регистрация бизнеса» поможет сформировать заявление о регистрации и устав ООО и отправит ваши документы в ФНС по защищенному каналу связи.

Согласно исследованию, проведенному отделом кибербезопасности EdgeЦентра, с января до ноября 2023 года было зафиксировано более 130 тысяч DDoS-атак на российские организации. В сравнении с 2022 годом количество кибератак увеличилось до 300%. Поэтому спрос на услуги в области кибербезопасности будет только увеличиваться.

Блокчейн

Блокчейн больше всего известен как технология, которая лежит в основе создания и использования криптовалюты. Эта технология предполагает создание базы данных, состоящей из цепочки блоков, информация в которых связана с предыдущими звеньями.

Такая база данных не привязана к единичному серверу: она хранится у всех участников системы. Это гарантирует защиту информации: для взлома базы потребуется получить доступ ко всем компьютерам, на которых хранится эта информация. Без ведома пользователей невозможно внести изменения в блоки.

Благодаря этому блокчейн становится надежным средством для хранения конфиденциальной информации. Бизнес может использовать его при работе с электронными документами.

Искусственный интеллект

Услуги на основе искусственного интеллекта (ИИ) продолжают сохранять свою актуальность для автоматизации повседневных процессов. Уже сейчас ИИ умеет:

отслеживать динамику продаж;

прогнозировать спрос;

оптимизировать логистические маршруты;

обрабатывать данные из отсканированных документов и изображений;

создавать изображения и тексты;

отслеживать подозрительную активность и блокировать потенциально опасные программы.

Онлайн-продажи

Продолжают привлекать интерес онлайн-продажи через маркетплейсы или собственные веб-сайты компаний. Благодаря онлайн-торговле расширяется круг потенциальных клиентов: так продавцы могут предложить свой продукт потребителям из любой части страны. Клиентам дают возможность ознакомиться с полным ассортиментом магазина не выходя из дома.

Гиперперсонализация

Гиперперсонализация — новый метод индивидуального подхода к потребителям в онлайн-торговле. Основа гиперперсонализации — анализ данных потенциального покупателя. Продавец учитывает местоположение клиента, подписки на рассылки, привязку к аккаунту на других платформах. Все это позволяет создать персональное предложение.

Какой бизнес начать в 2024 году

При построении бизнес-плана на 2024 год в России необходимо следить за текущей рыночной ситуацией. Нужно учитывать возможный рост инфляции и сокращение покупательской способности граждан и предоставлять товары и услуги по доступным ценам.

Параллельный импорт и импортозамещение

Многие иностранные компании покинули российский рынок в 2022 году. Это стимулирует отечественных предпринимателей предлагать аналогичные товары для замещения отсутствующих зарубежных продуктов. Для этого есть два пути: параллельный импорт и импортозамещение.

Параллельный импорт — это ввоз иностранных товаров по альтернативным маршрутам, то есть без использования путей поставки, которые применяли правообладатель и официальный дистрибьютор. Российская компания может закупить партию, например, в Казахстане, куда изделия были ввезены официально, а затем продать товары в России.

Список товаров, которые можно ввозить в Россию путем параллельного импорта, указан в приложении к приказу Минпромторга № 2701 от 21 июля 2023 года. Особенно спросом на рынке пользуются бытовая техника, гаджеты, одежда и обувь. Если у предпринимателя нет возможности сотрудничать с иностранными поставщиками, он может самостоятельно изготовлять товары, подобные импортным, то есть заниматься импортозамещением.

Продажи через маркетплейсы

Маркетплейсы очень популярны у российских потребителей. Во время пандемии интерес к маркетплейсам проявился не только у покупателей, но и у отечественных продавцов. К 2024 году многие бренды из России и стран СНГ используют маркетплейсы как дополнительные каналы для продажи своих товаров.

Преимущества маркетплейсов включают их универсальность (все необходимые товары можно найти на одной площадке), доступ к широкой аудитории, возможность повысить доверие со стороны потенциальных покупателей благодаря проверкам бренда на оригинальность и отзывам клиентов, а также возможность для мелкого и среднего бизнеса конкурировать с крупными компаниями.

Если вы думаете, как начать собственное дело с нуля в 2024 году, рассмотрите возможность работы на маркетплейсе. Чтобы продавать на торговой площадке свои товары, достаточно зарегистрироваться в ФНС как самозанятый. Если вы собираетесь реализовывать продукцию, произведённую другой компанией, получите статус индивидуального предпринимателя.

Бизнес в IT

В развитии IT-сферы в России крайне заинтересовано государство. Правительство уделяет внимание разработке отечественного ПО, повышению удобства сервисов и приложений, которые граждане используют для получения госуслуг. Частные компании заинтересованы в сервисах для бухучета и анализа продаж.

Работа в сфере услуг

Рынок услуг в России предоставляет широкие возможности. Выберите занятие на основе своих умений. Подумайте над следующими вариантами:

выгул собак и груминг;

дизайн интерьера;

свадебное планирование;

ремонт бытовой техники;

кейтеринг;

клининг;

фотография;

изготовление кондитерских изделий.

Образовательные услуги

Онлайн-уроки для детей и взрослых до сих пор вызывают большой интерес. Взрослые ищут курсы, которые помогут им быстро освоить новую специальность и сменить работу. А детям требуются репетиторы, которые помогут разобраться в школьной программе и подготовиться к экзаменам.

Государственная поддержка бизнеса в 2024 году

Обучение

Немало образовательных курсов, посвященных принципам бизнеса, доступны для начинающих предпринимателей на Цифровой платформе МСП. Благодаря им вы сможете оценить свои компетенции, проверить идею для создания бизнеса, рассчитать показатели бизнес-плана и найти ментора.

Обучающие программы также можно найти на официальном сайте Корпорации МСП в разделе «Список образовательных программ». Эти обучающие курсы рекомендованы к изучению Министерством экономического развития. Начинающие предприниматели могут узнать, какие формы финансовой и материальной поддержки предлагаются государством, в чем особенности разных видов налогообложения, как стать участником госзакупки и как провести диагностику своего бизнеса для выявления точек роста.

Социальный контракт для создания бизнеса

В 2024 году продолжает действовать программа социального контракта. Она дает возможность открыть собственный бизнес малоимущим гражданам. Основные условия программы определены в постановлении Правительства № 2394 от 31 декабря 2020 года.

Начинающему бизнесмену необходимо представить в орган социальной защиты по месту жительства заявление на получение услуги, бизнес-проект и комплект документов для подтверждения своего финансового положения.

Размер финансовой помощи каждый регион определяет самостоятельно. На запуск бизнеса граждане могут получить до 350 тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Предприниматель обязан предоставить государству отчёт о расходовании выделенных средств.

Гранты

Актуальная информация о грантах размещается на официальных государственных ресурсах: например, на региональных порталах МСП. Условия предоставления и сумма гранта зависят от региона, сферы деятельности предпринимателя и объёма его прибыли.

Поддержка может быть оказана в форме софинансирования или выдаваться в виде безвозвратной финансовой помощи. Для получения средств необходимо пройти конкурс.

Молодым предпринимателям. Предприниматели, которым менее 25 лет, могут получить от государства грант на развитие своего бизнеса. Объем поддержки варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. Предпринимателям из Арктической зоны могут предоставить до 1 млн рублей.

Такое финансирование доступно как для ИП, так и для учредителей юридических лиц. При этом доля молодого предпринимателя в компании должна быть не меньше 50%. Прежде чем подать заявку на грант, нужно пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» или Корпорации МСП.

Социальному бизнесу. Предприниматели, которые занимаются разными формами социальной работы, могут попасть в реестр социальных предприятий и получить грант до 500 тысяч рублей. Дополнительные сведения о программе можно получить в региональном центре «Мой бизнес».

Туристическому бизнесу. Минэкономразвития принимает заявки на участие в проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году. Общий размер субсидии составит 6,2 млрд рублей. Средства будут распределены между всеми регионами, прошедшими отбор для участия в проекте. Гранты можно использовать для создания кемпингов, реконструкции пляжей и создания туристических маршрутов. Также в 2024 году предприниматели смогут обратиться за получением гранта «Агротуризм» для развития сельского туризма.

Содействие IT-компаниям

Фонд содействия инновациям инициировал несколько бизнес-программ. Небольшие фирмы, разрабатывающие новые технологии или услуги, могут получить поддержку в рамках программы «Старт». Грант выдаётся при условии использования компаниями собственных научно-технических и технологических решений. Максимальная сумма выплат может достигать 12 млн рублей.

Нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса

С начала 2022 года услуги по предоставлению гостиничных номеров облагаются ставкой НДС в размере 0%. Для отелей, открывшихся до 1 января 2022 года, льгота действует до 30 июня 2027 года. Для новых гостиниц, начавших работу в 2022 году и позднее, льгота действует в течение 5 лет. Больше информации о получении льготы можно найти на веб-сайте ФНС.

Нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний

В 2024 году IT-компании и разработчики программно-аппаратных комплексов продолжат пользоваться нулевой ставкой на налог на прибыль. Для получения льготы компания должна иметь госаккредитацию, получать 90% от общей суммы выручки от продаж и обслуживания ПО и иметь от семи сотрудников в штате.

Налоговые преференции для начинающих предпринимателей до 1 января 2025 года

Местные органы власти могут устанавливать нулевую налоговую ставку для новых предпринимателей. Эта мера поддержки может быть использована ИП, выбравшими упрощенную или патентную систему налогообложения.

Ключевые факторы при запуске бизнеса в 2024 году

Незанятые рыночные ниши

В России существует потребность в определенных товарах, которые не производятся в стране. Когда зарубежные корпорации ушли из России, на рынке образовались ниши в таких отраслях, как строительство, легкая промышленность, автопром. Если большие сегменты уже заняты крупными коммерческими структурами, вы можете стать посредником между ними и конечным потребителем.

Конкуренция

Начинающим предпринимателям следует избегать прямой борьбы с крупными компаниями или выбора сферы, которая уже переполнена предложениями. Такой подход может не принести ожидаемой выгоды. Более продуктивно найти отрасль с относительно слабой конкуренцией.

Бюджет

Большой бюджет дает возможность прибегнуть к помощи экспертов для исследования рынка, приобрести необходимое оборудование и провести большую рекламную кампанию. Если вы ограничены в средствах, то стоит поискать партнеров или инвесторов.

Спрос

Ваш бизнес должен удовлетворять реальные потребности покупателей. Развивать проект стоит только в том случае, если ваши товары или услуги будут востребованы. Иначе вы только потратите свои средства и время.

Первичное тестирование

Перед тем как начать свой проект, стоит узнать, насколько ваш товар или услуга востребованы. Попробуйте разместить различные варианты вашего продукта на маркетплейсах, используя только фотографии продукции. Количество обратной связи покажет, с какими товарами стоит выйти на рынок.

Поставщики

Перед запуском своего бизнеса следует найти надежного поставщика и обговорить с ним цену и условия сотрудничества. Это позволит вам начать работу без задержек и обеспечить оперативную доставку товаров клиентам, минимизируя вероятность рисковых ситуаций.

Риски

Не стоит отказываться от вашего бизнес-проекта даже при наличии рисков. Вместо этого следует разработать детальный план для преодоления потенциальных трудностей.

Как запустить бизнес в 2024 году

Итак, чтобы открыть свой бизнес в 2024 году в России, нужно:

Оценить свои знания и возможности. Изучить рынок. Выбрать нишу. Найти источники финансирования и составить бизнес-план. Выбрать форму бизнеса и режим налогообложения. Подать в ФНС заявление о регистрации бизнеса.

Как зарегистрировать бизнес

Если вы хотите стать самозанятым, необходимо установить приложение «Мой налог» и пройти процедуру регистрации в нем. Для получения статуса ИП или для открытия ООО вам потребуется собрать пакет документов и отправить заявление о регистрации на сайте ФНС.

Хотите быстро заполнить заявление и подготовить устав компании? Сервис «Регистрация бизнеса» поможет справиться с этими задачами. Наши специалисты проверят ваши документы и отправят их в налоговую службу. В течение трёх дней после отправки бумаг ФНС ответит вам на email.

Что необходимо для старта

Начинающему предпринимателю потребуется:

открыть расчетный счет;

приобрести и зарегистрировать онлайн-кассу;

закупить оборудование и материалы.

Для сдачи бухгалтерской и статистической отчетности через сайт ведомства или систему ЭДО вам необходимо получить электронную подпись. Если планируется электронный обмен документами с деловыми партнерами, следует настроить систему электронного документооборота.

Вопросы, которые часто возникают при планировании бизнеса в 2024 году

Как оценить бизнес-идею?

Поставьте перед собой следующие вопросы:

Кто входит в вашу целевую аудиторию и что нужно вашему покупателю? В чем заключается преимущество вашего продукта перед товарами конкурентов? Сколько времени потребуется для запуска вашего проекта? Каков размер начальных инвестиций? Когда бизнес окупится?

Обратитесь к владельцам бизнеса, похожего на ваш, и попросите их о платной консультации. Это поможет лучше освоить предполагаемую сферу.

Может ли начинающий предприниматель взять за основу чужие идеи?

Создание нового не всегда является обязательным условием. Следите за действиями своих потенциальных противников и учитесь на их неудачах.

Что делать, если мне не нравится ни одна идея?

Тем, кто затрудняется найти свою бизнес-нишу, можно посоветовать приобретение франшизы. В этом случае начинающий предприниматель платит за право использовать чужой известный бренд и проверенные технологии, а также получает обучение принципам работы в выбранной отрасли. В последние годы формат франшизы особенно распространен в сфере общепита.

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