Логотип Астрал
Астрал
Индивидуальный предприниматель

Регистрация ИП: что делать при смене адреса

При переезде в другой регион предпринимателю нужно обновить регистрацию в ЕГРИП. В связи с изменением места жительства, предприниматель должен выполнить определённые действия. В данной статье мы расскажем, как правильно вести отчётность и уплачивать налоги после переезда, а также разъясним, необходимо ли обращаться в налоговую инспекцию.
33 8
Регистрация ИП: что делать при смене адреса
Иллюстрация: Астрал

Когда в налоговую подаётся заявление о смене адреса регистрации ИП

При перерегистрации ИП на новом месте прописки вам не нужно предпринимать никаких действий самостоятельно. Миграционная служба уведомляет налоговую службу об этом в течение 10 дней. После этого налоговая служба вносит изменения в ЕГРИП в течение 5 дней. Спустя 15 дней после переезда вы можете проверить в Едином реестре индивидуальных предпринимателей, были ли обновлены ваши данные.

Кроме того, важно отметить, что налоговая служба также автоматически уведомляет органы статистики и фонды о новом адресе предпринимателя.

Если по каким-то причинам изменения в ЕГРИП не произошли автоматически, вы можете подать запрос на сайте налоговой в личном кабинете для изменения регистрации ИП. Также можно обратиться в налоговую лично или через МФЦ с заявлением и необходимыми документами для внесения изменений в ваши данные. Плата за смену регистрации ИП в Едином реестре предпринимателей не взимается.

Вы можете изменить адрес регистрации ИП в ЕГРН без визита в ФНС или к нотариусу через специальный сервис внесения изменений.

Также вы должны заполнить форму Р24001 для заявления в инспекцию, если при регистрации предприятия были недочёты или если ИП — иностранец.

Сервис «Регистрация бизнеса» поможет вам подать документы на открытие ИП без ошибок. В нём есть встроенный редактор форм и автоматическая проверка документов, которые позволят вам открыть своё дело без посещения ФНС. С услугой Получение КЭП ФНС «под ключ» вы получите электронную подпись и сможете подписывать документы для налоговой.

При изменении места жительства предприниматель не обязан уведомлять налоговую службу и имеет право свободно осуществлять свою деятельность. Это правило распространяется на предпринимателей в любом городе России, поскольку юридический адрес для индивидуального предпринимателя не зависит от конкретного местоположения. Он указывается только в случае, если предприниматель использует общую систему налогообложения (ОСНО), упрощённую систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). По данным системам налогообложения предприниматель должен подавать декларации в налоговую инспекцию, в которой он официально прописан.

Подробнее про форму Р24001 читайте в отдельной статье.

Куда и как оплачиваются налоги и взносы

Когда предприниматель изменяет место регистрации, он должен учитывать специфические условия для уплаты налогов и страховых взносов, которые зависят от выбранной системы налогообложения. Единственным общим правилом является уплата страховых взносов. После переезда предприниматель уплачивает страховые взносы за себя и за своих сотрудников, если они есть, в новую инспекцию Федеральной налоговой службы.

Если предприниматель работает в рамках общей системы налогообложения (ОСНО) или упрощённой системы налогообложения (УСН), налоги начисляются по новому месту регистрации, в новой налоговой инспекции. При этом налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается как у предпринимателя, так и у его сотрудников. Если в новом регионе действует другая ставка УСН, она применяется на протяжении всего календарного года. В связи с этим могут быть внесены корректировки, особенно если индивидуальный предприниматель уже уплатил авансовые платежи по старой ставке.

Если предприниматель изменяет адрес при осуществлении деятельности по патентной системе, он должен уплачивать НДФЛ как за себя, так и за своих наёмных работников в ту налоговую инспекцию, где он ранее осуществлял свою деятельность. Регистрация на патент должна происходить именно по месту осуществления деятельности. Это означает, что перед началом работы в новом городе предпринимателю необходимо получить новый патент, который даст ему право осуществлять деятельность в новом месте.

Отчётность: в какие сроки и куда сдавать при смене адреса

Когда предприниматель меняет прописку на другой регион, он должен платить налоги и сдавать отчётность по новому месту учёта. По этому месту он подаёт РСВ, ЕФС-1 и указывает новые коды ОКТМО в отчёте.

В нашей статье Отчётность в 2023 году: подготовка и сдача по новым правилам вы найдёте общую информацию о подготовке и сдаче отчётов для ИП на ОСНО, УСН и ПСН.

При смене места регистрации предприниматель уплачивает налоги за себя и за своих сотрудников в соответствии с новым местом регистрации. Для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения (УСН), налоги уплачиваются по новому месту проживания. В случае работы по единому налогу предприниматель отчитывается в Федеральной налоговой службе по месту осуществления деятельности.

При перемещении места жительства предприниматель должен подать годовой отчёт 6-НДФЛ дважды: по старому и по новому месту регистрации, так как они имеют различные коды ОКТМО.

Предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения, не должны представлять отчёты о доходах. Однако предприниматель, использующий патентную систему налогообложения, всё равно должен представить годовой отчёт 6-НДФЛ в ФНС по месту осуществления деятельности. Если патент был получен на прежнем месте регистрации, предприниматель имеет право работать только там.

Если вы зарегистрировали ИП, то вам нужно знать, куда платить налоги и как сдавать 6-НДФЛ. В нашей статье вы найдёте подробную информацию об этом.

Что ещё понадобится сделать ИП при смене адреса регистрации

Кроме того, что мы уже упоминали, при смене регистрации ИП понадобится сделать ещё кое-что, связанное с его родом деятельности:

  • Проинформируйте банк, в котором открыт расчётный счёт. Вы можете написать банку о новых реквизитах в любой форме, а сотрудники банка помогут с дальнейшими действиями или сами внесут необходимые изменения.

  • Если занимаетесь лицензируемой деятельностью, необходимо обновить лицензию. Зависит от ведомства, но обычно требуется представить оригинал лицензии, документ об изменении места жительства, заполнить заявление и оплатить пошлину.

  • Перерегистрируйте кассу, если она установлена в другом месте. Для этого нужно подать заявление в ФНС по форме КНД 1110061 в течение дня после переезда.

  • Уведомите контрагентов, если это требуется стандартами делового документооборота, где в договорах и актах, помимо ИНН и ОГРН предпринимателя, указывают и ОКТМО.

Обратите внимание, что менять электронную подпись, если у ИП изменилось только место прописки, не понадобится.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8JzeVE

Начать дискуссию

Электронные подписи

Россия и Беларусь признали электронные подписи при трансграничном ЭДО

Кабмин утвердил правила признания электронных цифровых подписей. Ими можно заверять юридически значимые документы в рамках торговли между РФ и Республикой Беларусь.

3
Трудовое право

За дежурство на дому в выходные дни сотрудникам положена двойная оплата

Если работодатель устанавливает сотрудникам дежурства в выходной день, то он должен оплачивать это время, причем в двойном размере.

6
Патенты на интеллектуальную собственность

Досудебные расходы в спорах с Роспатентом или Минсельхозом можно вернуть

Выигравшая сторона может в административном порядке взыскать с проигравшего понесенные расходы в спорах о защите прав.

13
Бухгалтерская отчетность

Что включают в пояснительную записку к бухотчетности

Пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской отчетности. Ее составляют для заинтересованных лиц (учредителей, инвесторов и т. д.), чтобы более подробно разъяснить финансовую ситуацию в компании.

38
Бесплатно с НДС

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс

На определенные категории товаров или вид услуг установлена пониженная налоговая ставка. Не просто 10%, а 0%. Несмотря на это, нужно продолжать отчитываться за НДС. А свое право на применение нулевой ставки еще надо подтвердить.

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс
14
Наличные деньги

Объем наличных в обращении вырос на 2 трлн рублей

Наличные деньги на руках у населения в 2023 году превысили 18 трлн рублей.

21
Трудовые отношения

Что делать, если заставляют работать больше положенного

Рассказываем, какие перерывы  на отдых положены на работе, могут ли работника вызвать из отпуска и что делать, если работодатель нарушает режим отдыха сотрудника.

Иллюстрация: freepik/freepik
13

Записи вебинаров

725
Новые видео от экспертов каждый день
ЕГРЮЛ

В 2023 году из ЕГРЮЛ исключили 173 тысячи компаний

Еще 275 тысяч организаций должны самостоятельно предоставить актуальную информацию в ЕГРЮЛ, иначе бизнес исключат из реестра.

28
Логотип Eff_solution
Eff_solution
Учет доходов

Что относится к дивидендам? О чем говорит кодекс

Что, исходя из правовой нормы, относится к дивидендам для налоговых правоотношений.

10
Логотип Eff_solution
Eff_solution
Самозанятые

Самозанятые. Как распознать подмену

Скользкая тема, мы много говорим отрос, какие критерии являются основными для возможных доначислений со стороны фискалов.

11
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

Бухгалтерский ликбез: дебет слева, кредит справа или зачем бухгалтеру «самолетики»

Не могу причислить себя к поколению бухгалтеров старой школы, нахожусь скорее посерединке. Во время моего обучения классическая бухгалтерская школа стала почти прошлым, а онлайн-образование еще не превратилось в обыденность. Но даже мне странно, что бухгалтеры, которые учатся сейчас, не знают каких-то элементарных понятий.

Иллюстрация: benzoix на Freepik
5
91
Мошенничество

Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.

45
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Оптимизация налогообложения

💣Схемы экономии на налогах, которые сегодня стали еще опаснее

2024 год будет годом серьезных проверок бизнеса. Это могут быть даже не выездные проверки. Налоговым органам хватает информационных ресурсов для того, чтобы предъявить недоимку в рамках камеральных проверок и так называемых, комиссий по побуждения к добровольному уточнению своих налоговых обязательств.

29
6-НДФЛ

Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

Штраф за недостоверные сведения в отчетности предусмотрен статьей 126.1 НК. Под понятие «недостоверные сведения» подпадают любые неверные или неточные данные.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
77
Пользователи интернета

Коллекторы будут напоминать о долгах на Госуслугах

Коллекторы и микрофинансовые организации смогут отправлять должникам личные сообщения на Госуслугах с информацией о долгах. В месяц будет приходить по 2 уведомления.

33
Пенсии

Какие пенсии и другие денежные выплаты, получаемые пенсионерами, будут облагаться налогом в 2024 году: четыре случая

По общему правилу все доходы, которые получают граждане, облагаются НДФЛ. А освобождаются от налога лишь те доходы, которые прямо указаны в законе (ст. 217 НК).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
49
Логотип Райт Консалтинг
Райт Консалтинг
Налоговые требования

Как отвечать на налоговое требование, чтобы не попасть в ловушку налоговиков

Эффективность проверок ФНС за последние годы выросла в разы. Как работает налоговый контроль сейчас, какие наблюдаются тенденции, как бизнесу противостоять, снизить риски доначислений, штрафов и не попасть под «прицел» подробно разобрали в статье.

Как отвечать на налоговое требование, чтобы не попасть в ловушку налоговиков
79
Зарплата

Расчетные листки по заработной плате в 2024 году: как их выдавать работникам

Как в 2024 году новые правила по НДФЛ повлияли на составление и выдачу расчетных листков по зарплату? Сколько раз в месяц теперь выдавать расчетные листки: один или два? На какую дату заполнять расчетный листок? Какие выплаты включать? Можно ли в 2024 году рассылать расчетные листки по электронной почте или лучше вновь перейти на бумажный вариант? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения расчетных листков по зарплате в 2024 году. Также вы можете скачать бланки расчетных листков расшифровкой полей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
124
Логотип СберРешения
СберРешения
НДС

Кто и когда должен платить НДС на УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый популярный специальный налоговый режим среди малого бизнеса с позиции более низких налоговых ставок и простоты учета по сравнению с ОСНО. Самое главное преимущество — организации и ИП на УСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК). Но в некоторых случаях и при УСН нужно платить НДС.

Кто и когда должен платить НДС на УСН
169
Трудовые отношения

😎 «Клерку» удалось заполучить на конференцию Елену Воробьеву — топового эксперта по расчетам с сотрудниками!

Вебинары Елены Воробьевой стоят больше 8 тысяч рублей и сама спикер всегда нарасхват. Участники IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» смогут не только послушать выступление Елены и задать ей вопросы, но и существенно сэкономить.

3
68