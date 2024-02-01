Регистрация ИП: что делать при смене адреса

При переезде в другой регион предпринимателю нужно обновить регистрацию в ЕГРИП. В связи с изменением места жительства, предприниматель должен выполнить определённые действия. В данной статье мы расскажем, как правильно вести отчётность и уплачивать налоги после переезда, а также разъясним, необходимо ли обращаться в налоговую инспекцию.

Когда в налоговую подаётся заявление о смене адреса регистрации ИП

При перерегистрации ИП на новом месте прописки вам не нужно предпринимать никаких действий самостоятельно. Миграционная служба уведомляет налоговую службу об этом в течение 10 дней. После этого налоговая служба вносит изменения в ЕГРИП в течение 5 дней. Спустя 15 дней после переезда вы можете проверить в Едином реестре индивидуальных предпринимателей, были ли обновлены ваши данные.

Кроме того, важно отметить, что налоговая служба также автоматически уведомляет органы статистики и фонды о новом адресе предпринимателя.

Если по каким-то причинам изменения в ЕГРИП не произошли автоматически, вы можете подать запрос на сайте налоговой в личном кабинете для изменения регистрации ИП. Также можно обратиться в налоговую лично или через МФЦ с заявлением и необходимыми документами для внесения изменений в ваши данные. Плата за смену регистрации ИП в Едином реестре предпринимателей не взимается.

Вы можете изменить адрес регистрации ИП в ЕГРН без визита в ФНС или к нотариусу через специальный сервис внесения изменений.

Также вы должны заполнить форму Р24001 для заявления в инспекцию, если при регистрации предприятия были недочёты или если ИП — иностранец.

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При изменении места жительства предприниматель не обязан уведомлять налоговую службу и имеет право свободно осуществлять свою деятельность. Это правило распространяется на предпринимателей в любом городе России, поскольку юридический адрес для индивидуального предпринимателя не зависит от конкретного местоположения. Он указывается только в случае, если предприниматель использует общую систему налогообложения (ОСНО), упрощённую систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). По данным системам налогообложения предприниматель должен подавать декларации в налоговую инспекцию, в которой он официально прописан.

Подробнее про форму Р24001 читайте в отдельной статье.

Куда и как оплачиваются налоги и взносы

Когда предприниматель изменяет место регистрации, он должен учитывать специфические условия для уплаты налогов и страховых взносов, которые зависят от выбранной системы налогообложения. Единственным общим правилом является уплата страховых взносов. После переезда предприниматель уплачивает страховые взносы за себя и за своих сотрудников, если они есть, в новую инспекцию Федеральной налоговой службы.

Если предприниматель работает в рамках общей системы налогообложения (ОСНО) или упрощённой системы налогообложения (УСН), налоги начисляются по новому месту регистрации, в новой налоговой инспекции. При этом налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается как у предпринимателя, так и у его сотрудников. Если в новом регионе действует другая ставка УСН, она применяется на протяжении всего календарного года. В связи с этим могут быть внесены корректировки, особенно если индивидуальный предприниматель уже уплатил авансовые платежи по старой ставке.

Если предприниматель изменяет адрес при осуществлении деятельности по патентной системе, он должен уплачивать НДФЛ как за себя, так и за своих наёмных работников в ту налоговую инспекцию, где он ранее осуществлял свою деятельность. Регистрация на патент должна происходить именно по месту осуществления деятельности. Это означает, что перед началом работы в новом городе предпринимателю необходимо получить новый патент, который даст ему право осуществлять деятельность в новом месте.

Отчётность: в какие сроки и куда сдавать при смене адреса

Когда предприниматель меняет прописку на другой регион, он должен платить налоги и сдавать отчётность по новому месту учёта. По этому месту он подаёт РСВ, ЕФС-1 и указывает новые коды ОКТМО в отчёте.

В нашей статье Отчётность в 2023 году: подготовка и сдача по новым правилам вы найдёте общую информацию о подготовке и сдаче отчётов для ИП на ОСНО, УСН и ПСН.

При смене места регистрации предприниматель уплачивает налоги за себя и за своих сотрудников в соответствии с новым местом регистрации. Для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения (УСН), налоги уплачиваются по новому месту проживания. В случае работы по единому налогу предприниматель отчитывается в Федеральной налоговой службе по месту осуществления деятельности.

При перемещении места жительства предприниматель должен подать годовой отчёт 6-НДФЛ дважды: по старому и по новому месту регистрации, так как они имеют различные коды ОКТМО.

Предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения, не должны представлять отчёты о доходах. Однако предприниматель, использующий патентную систему налогообложения, всё равно должен представить годовой отчёт 6-НДФЛ в ФНС по месту осуществления деятельности. Если патент был получен на прежнем месте регистрации, предприниматель имеет право работать только там.

Если вы зарегистрировали ИП, то вам нужно знать, куда платить налоги и как сдавать 6-НДФЛ. В нашей статье вы найдёте подробную информацию об этом.

Что ещё понадобится сделать ИП при смене адреса регистрации

Кроме того, что мы уже упоминали, при смене регистрации ИП понадобится сделать ещё кое-что, связанное с его родом деятельности:

Проинформируйте банк, в котором открыт расчётный счёт. Вы можете написать банку о новых реквизитах в любой форме, а сотрудники банка помогут с дальнейшими действиями или сами внесут необходимые изменения.

Если занимаетесь лицензируемой деятельностью, необходимо обновить лицензию. Зависит от ведомства, но обычно требуется представить оригинал лицензии, документ об изменении места жительства, заполнить заявление и оплатить пошлину.

Перерегистрируйте кассу, если она установлена в другом месте. Для этого нужно подать заявление в ФНС по форме КНД 1110061 в течение дня после переезда.

Уведомите контрагентов, если это требуется стандартами делового документооборота, где в договорах и актах, помимо ИНН и ОГРН предпринимателя, указывают и ОКТМО.

Обратите внимание, что менять электронную подпись, если у ИП изменилось только место прописки, не понадобится.

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