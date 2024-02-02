Мораторий на проверки продлён на 2024 год

Для упрощения работы российских компаний правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до 2024 года. Несмотря на запрет большинства надзорных мероприятий, предприниматели должны оставаться бдительными, так как у контрольных органов остались способы найти и наказать недобросовестные компании.

Как действует мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса представляет собой ограничение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ). Первоначально правительство России объявило, что мораторий будет действовать на протяжении 2022 года (согласно постановлению № 336 от 10 марта 2022 года). По предложению президента проверки ограничили до конца 2024 года. Сейчас действуют следующие сроки:

плановые КНМ ограничены до 2030 года по постановлению № 372 от 10 марта 2023 года;

внеплановые КНМ ограничены до конца 2024 года по постановлению № 2140 от 14 декабря 2023 года;

профилактические мероприятия проводятся без ограничений.

Мораторий касается проверок, которые проводят МЧС, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и некоторые другие ведомства. Он также влияет на проверки кассовой работы от ФНС. Однако прокурорский надзор и камеральные налоговые проверки не попадают под мораторий.

Плановые проверки компаний в 2024 году

Плановые проверки проводятся в соответствии с заранее утверждеённым графиком. Каждое ведомство устанавливает такой план сразу на год.

Контролирующие органы предупреждают предпринимателей о предстоящих проверках за три рабочих дня до начала КНМ. Также информацию о проверках можно получить на сайтах ведомств.

До 2030 года под плановые КНМ могут попасть только некоторые предприятия:

объекты контроля, которые отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска;

производственные объекты II класса опасности;

гидротехнические сооружения II класса.

В другие компании инспекторы не придут с плановой проверкой. Но вместо плановых контрольных мероприятий чиновники могут устраивать профилактические визиты.

Внеплановые проверки в 2024 году

В отличие от плановых проверок, для внеплановых мероприятий нет строго определенного графика. В 2024 году под внеплановую проверку может попасть любая компания. Однако мораторий ограничивает возможности контролирующих органов. Теперь им требуется согласовывать внеплановые проверки с прокуратурой.

Инспектор может начать внеплановую проверку, если:

решение о проверке принято главой ведомства или его заместителем;

на предприятии наблюдается опасность для жизни или здоровья людей;

работа компании представляет угрозу для безопасности страны;

работа предприятия способна вызвать ЧС природного или техногенного характера;

в компании сработал индикатор риска нарушения обязательных требований;

ранее компания получила предписание об устранении нарушения и срок исполнения этого предписания истёк.

Информацию о возможном нарушении ведомство может получить от других структур, от граждан или из СМИ. Контролирующий орган обязан уведомить компанию о предстоящей проверке не позднее чем за 24 часа до начала КНМ.

В некоторых ситуациях проверку могут провести без согласования с прокуратурой. Это касается КНМ, которые инициированы по указанию Президента, председателя Правительства или его заместителя, а также по требованию прокурора.

Кроме того, без разрешения прокуратуры ведомства могут устраивать контрольныемероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом:

изучать состояние природных объектов окружающей среды: воздуха, вод, почвы, недр;

измерять параметры работы объектов электроэнергетики, газо- и водоснабжения, сетей и средств связи;

наблюдать за работой компании инкогнито во время выездного обследования;

проводить мониторинг безопасности: изучать сведения о деятельности организации из открытых источников;

наблюдать за соблюдением обязательных требований при размещении компанией рекламы.

КНМ без взаимодействия с проверяемым лицом проводятся без предупреждения. При обнаружении нарушений инспекция может начать внеплановую проверку.

При внеплановой проверке чиновники изучают документы компании, включая финансовые, кадровые, экологические и другие виды отчётов. Чтобы правильно заполнить электронную отчётность и вовремя передать её контролирующим органам, используйте решения от «Астрал». С помощью модуля 1С-Отчётность бухгалтер сможет отправлять документы прямо из «1С», а онлайн-сервис Астрал Отчёт 5.0 позволит хранить отчёты в облаке и получать доступ к ним с любого устройства.

Что такое профилактический визит

Для предупреждения нарушений законодательства и информирования компаний о потенциальных рисках ведомства проводят профилактические мероприятия (ПМ). К числу ПМ относятся:

профилактические визиты инспекторов;

информирование бизнеса: размещение информации о действующих правилах на сайтах ведомств;

обобщение правоприменительной практики для совершенствования законодательства;

стимулирование добросовестности: нематериальное поощрение юрлиц и ИП, которые ведут свои дела в соответствии с законом;

предостережение компаний о недопустимости нарушения обязательных требований (если чиновники обнаружили, что это нарушение может произойти);

консультирование предпринимателей по вопросам, связанным с госконтролем над бизнесом;

помощь в самообследовании бизнеса.

Во время профилактического визита инспектор беседует с предпринимателем на территории предприятия или по видеосвязи. О профилактическом визите уведомляют заблаговременно, за пять дней до его проведения.

Обычно компания может отказаться от этого мероприятия. Но во время действия моратория контролирующие органы имеют право проводить профилактические визиты вместо плановых КНМ. В этом случае предприниматель не может отказаться от ПМ. Если во время визита инспектор обнаружит нарушения, он выдаст предписание об их устранении.

Как узнать, включена ли компания в график проверок в 2024 году

Чтобы узнать о предстоящей проверке, вы можете поискать информацию о КНМ на сайтах контролирующих ведомств, в Личном кабинете на портале «Госуслуги» и на Цифровой платформе МСП.РФ.

Единый реестр проверок и КНМ

Генеральная прокуратура РФ курирует сайт с данными из Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и Единого реестра проверок. Для получения информации о проведении проверки пользователю потребуется ввести номер мероприятия, дату его начала, ИНН, ОГРН или наименование своей компании.

Пользователь может получить полную информацию о КНМ, включая его тип, причину и даты начала и окончания проверки, нажав на номер мероприятия.

Госуслуги

Пользователи портала «Госуслуги» также могут узнать о предстоящих проверках. Эта услуга доступна компаниям и ИП, зарегистрированным в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Пользователю нужно войти в Личный кабинет организации или предпринимателя и открыть раздел «Контроль и надзор».

Цифровая платформа МСП.РФ

На Цифровой платформе МСП.РФ представители малого и среднего бизнеса могут получать оповещения о предстоящих проверках. Для получения данной услуги необходимо зайти на платформу через «Госуслуги», выбрать раздел «Государственные уведомления о предстоящих проверках бизнеса» и подписаться на рассылку.

Профилактические визиты проверки будут анонсированы за пять рабочих дней до мероприятия, внеплановые проверки — за 24 часа до начала проведения. О плановой проверке предупредят, как только организация будет добавлена в график плановых проверок.

Роскомнадзор

Информацию о предстоящих плановых проверках Роскомнадзора можно найти на официальном сайте ведомства. Однако стоит отметить, что в 2024 году такие проверки проводиться не будут.

Роспотребнадзор

Чтобы узнать о плановых проверках Роспотребнадзора, нужно ввести название, ИНН или ОГРН своей компании, в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

Росприроднадзор

На сайте Росприроднадзора публикуются планы проверок в формате XLSX. Для поиска своей организации в этом документе пользователю потребуется скачать документ и провести поиск вручную.

Что делать, если инспектор нарушил мораторий

Если вы считаете, что ведомство нарушило порядок проведения КНМ или вынесло несправедливое решение, вы можете подать жалобу через специальный сервис на портале «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться в Личном кабинете, перейти в раздел «Жалоба на решение контрольных органов», указать номер проверки, приложить соответствующие доказательства и подписать жалобу с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Вопрос-ответ

Какие проверки запрещены в 2024 году?

В 2024 году не будут проводиться плановые проверки организаций. Внеплановые КНМ проводятся с разрешения прокуратуры.

Действует ли мораторий на налоговые проверки?

В 2024 году мораторий на выездные налоговые проверки предусмотрен только для аккредитованных IT-компаний. Такая мера будет действовать до 3 марта 2025 года.

Как действует мораторий на проверки МСП в 2024 году?

Процесс проверки субъектов МСП в 2024 году совпадает с порядком надзора за крупными компаниями. Однако малый бизнес реже интересует инспекторов. В основном ведомства проверяют крупные организации.

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