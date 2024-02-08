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Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Как отменить регистрацию ООО

Отменить регистрацию общества с ограниченной ответственностью (ООО) означает прекращение его функционирования и удаление из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Однако иногда возникают ситуации, когда документы для создания компании уже отправлены, но заявитель решает отказаться от будущего бизнеса.
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Как отменить регистрацию ООО
Иллюстрация: Астрал

В данной статье мы рассмотрим вопрос о возможности аннулирования регистрации юридического субъекта на начальном этапе его создания и разберем ситуации, при которых возможно возвратить уплаченную государственную пошлину.

В каких случаях осуществляется отмена регистрации юридического лица

Если юридическое лицо, включая ООО, исключили из ЕГРЮЛ, это может быть вызвано различными причинами: банкротством компании, истечением ее срока действия, добровольной ликвидацией по решению участников или же нарушением закона.

Но возможна и другая ситуация: заявитель может пожелать прекратить процедуру регистрации ООО на этапе ее подготовки — до того, как компания будет внесена в единый государственный реестр.

Причины могут быть самые разнообразные: от перемен в жизненных планах или финансовой ситуации до динамической обстановки на рынке и появления новых законов.

Также, возможно, заявитель неверно провел процедуру и подал заявку на учреждение ООО дважды или обнаружил, что имени его регистрируется новое юридическое лицо.

Что нужно, чтобы отменить регистрацию ООО

Для открытия ООО заявитель представляет заявление по форме № Р11001 в ФНС.

Отменить указанный документ можно с помощью формы № Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц». Такое возражение должно быть подано в ФНС до рассмотрения заявления на регистрацию юридического лица.

При этом заявитель освобождается от исполнения обязанностей, связанных с ликвидацией ООО. В частности, не потребуется публиковать сведения об окончании деятельности в СМИ, проводить оценку активов и формировать ликвидационный баланс.

Можно ли отменить регистрацию, если она не прошла

Для запуска деятельности ООО требуется подать заявление о регистрации, форма № Р11001, в ФНС, и ожидать внесения данных о новой юридической сущности в государственный реестр.

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. Если в этот период заявитель решает отозвать заявку, это можно сделать без особых проблем, достаточно заполнить и отправить на адрес ФНС форму № Р38001.

Что делать, если регистрация уже проведена

Только после регистрации ООО в ФНС и включения информации о нем в ЕГРЮЛ, нельзя отозвать форму № Р11001.

Для удаления компании из Единого государственного реестра юридических лиц необходимо выполнение процедуры ликвидации. Пошаговые действия следующие:

1. Должна быть назначена либо ликвидационная комиссия, либо ликвидатор, которые отвечают за прекращение деятельности ООО и распределение его активов.

2. Следующим шагом обозначается срок ликвидации, который не может превышать 1 год.

3. Заполняется и отправляется в ФНС заявление по форме № Р15016.

4. С этими документами предоставляется решение о ликвидации, подписанное учредителем. Если есть несколько учредителей, составляется протокол. После изучения полученных документов налоговая служба вносит информацию о ликвидаторе в ЕГРЮЛ.

5. Как только регистрационная информация поступает в реестр, ликвидатор должен получить сертификат КЭП в ФНС.

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6. Опубликование решения о ликвидации на «Федресурсе» и в «Вестнике государственной регистрации».

7. Кредиторы должны быть уведомлены о прекращении деятельности.

8. Требуется составление ликвидационного баланса.

9. Следует отправить отчетность в контролирующие органы.

После выполнения всех вышеперечисленных действий, ФНС исключает организацию из учета и в течение 6 рабочих дней отправляет уведомление о ликвидации заявителю.

Отмена регистрации через ФНС

Отказ от регистрации ООО можно выполнить через интернет-сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Заявление об отмене регистрации должно быть заполнено и отправлено в форме электронного документа. Для этого заявителю необходима квалифицированная электронная подпись, которую можно получить исключительно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минцифры.

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Что делать, если не получается отозвать заявление на регистрацию ООО

Если ООО уже внесено в ЕГРЮЛ, не стоит спешить с решением о его закрытии. В случае обнаружения неточностей в представленных данных достаточно подать заявление об аннулировании регистрации.

  • Форма № Р34001 используется, когда в учредительных документах компании имеются неправильные сведения о физическом лице, связанных с его участием или руководством. Подача этого документа происходит от имени лица, информация о котором была неверной. 

  • Если поменялся генеральный директор ООО или в его фамилии допущена ошибка, используются заявления на форме № Р13014.

  • В случае обнаружения ошибок в учредительных документах подаётся заявление по форме № Р34002.

Все документы можно оформить в электронном варианте и подписать с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как вернуть государственную пошлину

В случае если госпошлина была оплачена до момента подачи заявления на регистрацию ООО, можно обратиться в налоговую службу для ее возврата, при предоставлении квитанции об оплате. Но если информация об ООО уже зафиксирована в ЕГРЮЛ, возврат госпошлины невозможен.

Учтите! Если заявление на регистрацию ООО подается в электронной форме, то госпошлина не требуется.

Подведем итог

Аннулировать регистрацию ООО возможно в пределах трех дней, пока заявление на добавление компании в ЕГРЮЛ еще находится в стадии рассмотрения. Однако в случае, если записи уже осуществлены в едином реестре, вам придется начать сложный процесс ликвидации юридического лица. Именно поэтому стоит тщательно подготовиться к запуску бизнеса, уделить внимание всем деталям и подготовить все необходимые документы.

Для экономии времени рекомендуем воспользоваться услугой Регистрация бизнеса онлайн. Решение позволяет быстро и удалённо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом не нужно посещать удостоверяющий центр для получения сертификата КЭП. Специалист сам приедет на заданный клиентом адрес и проведёт выездную идентификацию.

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