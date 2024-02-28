Как открыть бизнес и не платить налоги в течение двух лет? Какие существуют льготы и налоговые каникулы для ИП и как ими пользоваться? Как получить налоговые каникулы для ИП, если бизнес уже работает год? На эти и другие вопросы о нулевой налоговой ставке вы найдете ответы в нашей статье.

Что такое налоговые каникулы для ИП

В 2023 и 2024 годах ИП могут воспользоваться налоговыми каникулами, что позволяет им временно применять нулевую ставку налогов.

Порядок получения налоговых льгот и процедура их оформления закреплены в законе № 477-ФЗ от 29 декабря 2014 года. Программа налоговых каникул уже несколько раз продлевалась и продолжает действовать до 1 января 2025 года.

В разных регионах действует различные льготные программы, которые предоставляют привилегии различным предпринимателям в зависимости от их сферы деятельности и времени открытия бизнеса.

Налоговые льготы распространяются на ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения или на патенте, а также на предпринимателей, занимающихся производством, услугами, туризмом и гостиничным бизнесом. Каждый регион имеет свой список видов деятельности, подпадающих под льготный режим налогообложения.

Налоговые каникулы распространяются только на подоходный налог, остальные налоги и сборы должны быть уплачены регулярно по выбранной системе налогообложения.

На каких условиях можно воспользоваться налоговыми каникулами

Индивидуальные предприниматели могут обращаться за налоговыми каникулами, при соблюдении определенных условий:

ИП должно быть впервые зарегистрировано, и предприниматель должен работать по УСН или ПСН;

в регионе открыт льготный режим для предприятий, деятельность которых включена в определенные категории ОКВЭД;

70% прибыли приносят виды деятельности, на которые распространяются каникулы;

предприниматель беспрерывно работает в выбранном налоговом режиме. ИП лишится права на льготы, если при смене налогового режима возникнет перерыв в работе, то есть, если он не успеет перейти на новый режим до окончания срока действия предыдущего.

После перехода с общей системы налогообложения на УСН ИП сможет воспользоваться нулевой налоговой ставкой, предоставляемой в новом режиме.

Для компаний с численностью штата свыше 100 человек и доходом более 150 миллионов рублей льготный режим не применяется.

На каких налоговых системах доступна льгота

Налоговые системы, на которых доступна льгота, включают в себя УСН и ПСН. Льготы по налогу на имущество предоставляются только в случае выбора указанных систем налогообложения при регистрации ИП. Для других налоговых режимов льготы не распространяются. Законодательно льготы для ИП на УСН закреплены статьей 346.20 НК, а для предпринимателей на патенте — статьей 346.50 НК.

В каких регионах применяются налоговые льготы для ИП

В различных регионах нашей страны применяются различные налоговые привилегии для индивидуальных предпринимателей. Налоговый режим со льготами для новых предпринимателей активен в большинстве регионов России, но каждый субъект имеет право устанавливать свой собственный период действия этой программы. В некоторых местах, например, в Москве, такая программа уже завершена.

В Московской области льготы для ИП будут действовать до 31 декабря 2024 года, в то время как в Санкт-Петербурге нулевой налоговый режим будет актуален до 2025 года.

В Мордовии, Северной Осетии/Алании, Туве, Чувашии, Якутии, Алтайском крае, Приморье, Ставрополье, Амурской области и в других регионах также действует льготный режим до 2025 года.

Сколько длятся налоговые каникулы

В определенных регионах режим налоговой льготы для начинающих предпринимателей предоставляется только на УСН или только на ПСН. Проверить информацию о налоговых льготах в своем регионе можно на официальном сайте налоговой службы или в главном региональном отделении ФНС.

Налоговые каникулы для ИП продолжаются в течение двух налоговых периодов после регистрации предпринимателя в ФНС. Это означает, что предприниматели, работающие на УСН, могут пользоваться льготами в течение 2 лет. Тот же срок действия налоговых льгот предоставляется и предпринимателям, работающим на патенте, в частности, в выплате подоходного налога.

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Как оформить налоговые каникулы для ИП

Налоговые каникулы для ИП начинаются с момента его регистрации, без необходимости писать какое-либо заявление в налоговую службу. Важно, чтобы ваш регион поддерживал этот режим.

Предприниматели, работающие на УСН и ПСН, должны соблюдать определенные условия, чтобы воспользоваться специальным режимом налогообложения. При выборе ПСН необходимо указать нулевую ставку и предоставить информацию о применяемом местном законодательстве. Предпринимателям на УСН требуется ежегодно предоставлять нулевую отчетность, даже получая налоговые льготы.

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Заключение

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей — это действенное средство, направленное на поддержку предпринимательства. Они отличаются по срокам и правилам действия в каждом регионе.

В настоящее время срок действия этой меры до 1 января 2025 года. Это преимущество предоставляется молодым предпринимателей, зарегистрировавших свое ИП в 2023 и 2024 годах.

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