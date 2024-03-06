Логотип Астрал
Астрал
Защита персональных данных

Биометрия в СКУД: актуальные вопросы

Применение биометрических систем в различных сферах жизни уже прочно вошло в нашу жизнь: проход на территорию организаций и обеспечение безопасности; разблокировка мобильного телефона и доступ к различным услугам посредством биометрии и многое другое уже не кажется чем-то необычным.
54 23
Биометрия в СКУД: актуальные вопросы
Иллюстрация: Астрал

Однако бесконтрольное использование биометрии недопустимо, в связи с чем законодательство в данной сфере стремительно меняется в сторону усложнения, а ответственность операторов ужесточается.

Ещё до декабря 2022 года работа с биометрией регулировалась законом о персональных данных. Теперь необходимо учитывать её соответствие требованиям 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Кратко вспомним его ключевые положения, вступившие в силу с 01.06.2023:

  • Единая биометрическая система (ЕБС). Биометрические данные граждан должны храниться в ГИС ЕБС для их эффективной защиты. Все обработчики биометрии, подпадающие под действие 572-ФЗ, должны передавать биометрические данные своих клиентов и сотрудников в единую систему.

    Следует отметить, что ЕБС применима только в гражданской сфере и не касается оперативно-разыскной деятельности, обороны страны, миграционного учёта и санитарно-эпидемиологического контроля.

  • Согласие. Для обработки биометрии необходимо согласие и уведомление субъекта о передаче данных в ЕБС. С 01.01.2024 физическое лицо может управлять таким согласием на ПГУ. Компания не вправе отказать в предоставлении услуг при отказе дать согласие на обработку биометрических ПДн.

  • Цели. Использование биометрии должно соответствовать поставленным целям и ограничено сроком их достижения. Нельзя использовать биометрию по своему усмотрению и передавать сторонним лицам.

  • Вектор ЕБС. Необходимость работы с единым вектором биометрических ПДн. Для возможности использования биометрии субъект ПДн должен сдать свои биометрические данные в одном из отделений МФЦ или отделений аккредитованных банков.

  • Аккредитация. Доступ к ЕБС получат уполномоченные и аккредитованные компании, соответствующие требованиям 572-ФЗ.

Необходимость изменения работы с биометрией в русле требований 572-ФЗ и связанных с ним НПА вызывает множество вопросов у лиц, на деятельность которых он распространяется. Одни из наиболее часто встречающихся вопросов в данной сфере связаны с возможностью дальнейшего использования СКУД после нововведений.

Прежде всего обратим внимание, что исходя из положений ч. 2 ст. 1 572-ФЗ, действие данного закона не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении идентификации и (или) аутентификации в случае, если проверка соответствия предоставленных биометрических ПДн физического лица его биометрическим ПДн, содержащимся в ИС, не осуществляется автоматизированным способом (с помощью средств вычислительной техники), а осуществляется с участием уполномоченного должностного лица. Например, когда при входе на территорию завода сотрудник предъявляет свой пропуск у турникета, а охранник самостоятельно сверяет изображение с лицом сотрудника перед принятием решения о разрешении доступа.

В СКУД зачастую применяется «смешанная» обработка ПДн: фото сотрудника занесено в систему и отражено в пропуске, прикладываемом к считывателю СКУД, но параллельно этому уполномоченным лицом проводится сверка отражённого в СКУД изображения и принимается итоговое решение о пропуске.

Исходя из буквального толкования 152-ФЗ и № 572-ФЗ, такой случай с большей долей вероятности также не будет подпадать под регулирование и новые требования о взаимодействии с ЕБС.

Однако если предприятие использует систему автоматической идентификации сотрудников по лицу при проходе через турникет, то биометрические данные обрабатываются автоматически – организация должна следовать требованиям № 572-ФЗ.

По требованиям № 572-ФЗ при организации работы СКУД на режимных объектах распознавание личности сотрудников может проводиться только через ЕБС. Остальные организации могут применять любые схемы использования биометрии, в том числе и услуги по аутентификации от организаций, получивших аккредитацию.

Юридическая квалификация некоторых сценариев обработки фотографического изображения и иных персональных данных (ПД) посетителей организации для обеспечения их однократного и/или многократного прохода на охраняемую территорию

Документ подготовил Алексей Мунтян

Несколько советов, как организовать обработку биометрии с учётом новых требований

Оцените деятельность на предмет распространения на неё положений 572-ФЗ.

Новые требования относятся к компаниям, планирующим или уже использующим в работе технические решения, посредством которых проводится полностью автоматизированная идентификация и аутентификация субъектов. Если удастся доказать, что вы не обрабатываете биометрические данные, математическая модель которых указана в законе, или не обрабатываете и не храните данные указанными в законе способами, то требования 572-ФЗ на вашу организацию не распространяются.

Если ваша компания подпадает под действие 572-ФЗ:

  • Определите порядок взаимодействия с ГИС ЕБС и обеспечьте информационную безопасность и защиту устройств, работающих с биометрией, подходящие для взаимодействия с ЕБС.

  • Организуйте защищённые каналы связи для взаимодействия с ГИС ЕБС, обеспечьте работу с криптографией по утверждённым требованиям, устанавливайте на оборудование сертифицированные программные продукты и т.д. При работе с криптографией не забывайте вести журналы учёта СКЗИ, если вы пользователь сервиса 152DOC, то можете сформировать журналы в мастере «Комплект документов по применению СКЗИ».

  • Не забывайте про согласие на обработку персональных данных. Предусмотрите альтернативные способы получения услуг для субъектов, выступающих против обработки их биометрических ПДн (право на отказ предусмотрено законодательно и не может являться основанием для отказа в предоставлении услуг).

  • Проведите внутренний контроль соответствия систем и обработки биометрических данных требованиям 152-ФЗ, 572-ФЗ и принятых в соответствии с ними НПА (можно оценить такие аспекты, как соблюдение порядка получения согласий на обработку биометрических данных, контроль направления уведомлений при передаче данных в ЕБС и т.д.).

К сожалению, на данный момент мы имеем больше вопросов, чем ответов. Конкретизация требований к используемому оборудованию на законодательном уровне находится в стадии проработки. Поэтому при переходе на новый формат работы организациям необходимо взвешенно подойти к перестраиванию действующих или внедрению новых систем и внимательно отслеживать изменения и нововведения законодательства, дополняющие положения № 572-ФЗ.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KCnQv

Начать дискуссию

Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: падение лифта, Сбер на выезде, лошадь в многоэтажном доме

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадры

Цифра дня. Про рекорд и переработки

Длительность рабочего дня в России по итогам 2023 года установила рекорд за 19 лет!

Цифра дня. Про рекорд и переработки
6

«Эксперт РА» прогнозирует в этом году уход 15 банков

Период рекордной доходности банковского сектора завершается: на 2024 год «Эксперт РА» прогнозирует снижение прибыли и уменьшение числа банков.

20

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Мошенничество

Мошенники просят отправить им налоговые декларации

Из деклараций злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, которая поможет им украсть денежные средства.

26
Новости ФНС

В соцсетях обсуждают, что не возможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика

Идут жалобы на сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика».

4
139
Уведомление по ЕНП

Можно сдавать несколько уведомлений по ЕНП за один период, но нарастающим итогом

На весь НДФЛ за период с 1 по 22 марта надо сдать одно уведомление до 25.03 с кодом периода 21/03. Но не запрещено сдавать и несколько уведомлений.

48

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Автоматизация управленческого учета

🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!

Узнайте, как настроить и автоматизировать управленческий учет в любой компании.

22
Логотип Райт Консалтинг
Райт Консалтинг
Бухгалтерский учет

Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении

Порой предприниматели узнают о проблемах в учете слишком поздно, когда прилетают штрафы от ФНС или банк отказывает в кредите. Статья поможет определить, как обстоят дела в учете вашей компании, проверить компетентность бухгалтера, вовремя принять меры и предотвратить последствия.

Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении
70
Платежные системы

БРИКС создаст свою независимую платежную систему

В БРИКС планируют найти пути экономического сотрудничества внутри альянса, чтобы санкции Запада не могли препятствовать проведению платежей.

2
44
Логотип Клерк
Клерк
Финансовый анализ

Как финансовому аналитику заработать на аутсорсе

Рассказываем, какие услуги финансового аналитика имеют наибольший спрос, где искать заказы и сколько на этом можно заработать.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
70
Банки

Центробанк просит банки не рассказывать о международных расчетах

Банкам запретили в СМИ и других открытых источниках рассказывать об иностранных партнерах и о том, как они проводят международные расчеты в условиях санкций.

49
Воинский учет

🔥Три горячих вопроса по воинскому учету

«Клерк» подготовил ответы на актуальные вопросы по воинскому учету, которые могут поставить бухгалтеров и кадровиков в тупик.

105

Разборы законов

1 192
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
Банки

Нужно ли возврат осуществлять с расходов, не уменьшающих прибыль? И возникает ли материальная выгода у клиента с суммы возвращённой комиссии

Банк начисляет комиссии на доход Банка в рамках публичных тарифов, Клиент пишет обращение к Банку с просьбой вернуть комиссию, ссылаясь на недопонимание тарифов. Чтобы не потерять клиента Банк принимает решение о возврате данной комиссии, тем самым проявляя лояльность к клиенту.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Декларация по УСН

Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году

В 2023 году налогоплательщики перешли на расчеты с бюджетом посредством ЕНП (единым налоговым платежом). По этой причине изменилась форма декларации по УСН. Расскажем, когда и как должны подготовить декларацию за 2023 год ООО, которые работают на упрощенке.

Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году
132
Кадры

На 8 Марта сотрудницы мечтают о цветах и путешествиях

Такой вывод содержит проведённый соцопрос 1600 женщин по всей России.

34
Логотип BRG
BRG
Консолидация отчетности

Порядок формирования консолидированной отчетности 2024

Консолидированная отчетность — это совокупность бухгалтерских отчетов материнской и ее дочерних организаций, которая составлена по всему холдингу как по одному юридическому лицу.

Порядок формирования консолидированной отчетности 2024
37
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность, индексация зарплаты в 2024 году, сверка с военкоматом и подготовка к проверкам. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 3/2024

Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику. Все материалы разложены по темам, забирайте в закладки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
29
Налоговая отчетность

Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в марте: таблица

Подготовили таблицу с крайними сроками по отчетам и налогам, взносам на март 2024 года.

175

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

📐 На карандаши, точилки, ложки и вилки хотят снизить ставку НДС до 10%

Перечень детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%, хотят расширить.

39

Интересные материалы

Логотип Лаборатория Касперского
Лаборатория Касперского
Информационные технологии

5 вредных советов: как создать пароль пользователя 

Одна из основных составляющих защиты информации — пароли. Свод правил о том, как установить и использовать пароли, называется парольной политикой. Разбираем, какие советы в ней могут навредить, а не способствовать безопасности данных компании.

5 вредных советов: как создать пароль пользователя 
2
69